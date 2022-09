Pico 4 vs Oculus Quest 2 : quel est le meilleur casque VR autonome ?

Les casques VR autonomes, comme l'Oculus Quest 2 ou le Pico 4, sont des options intéressantes pour quiconque souhaite se lancer dans l’exploration d’applications ou de jeux en réalité virtuelle. Ces gadgets vous donnent la liberté de profiter d'expériences immersives où que vous soyez, sans avoir à vous connecter à des PC encombrants ou à des consoles externes.

Ces deux dernières années, l'Oculus Quest 2 s’est imposé comme le champion incontesté des meilleurs casques VR. Abordable et performant, il s'est vendu à environ 15 millions d'unités - à peine cinq millions de moins que les ventes de PS5 sur la même période. Toutefois, le nouveau Pico 4 pourrait être en passe de le détrôner. Mais en a-t-il vraiment l’étoffe ? Voici notre comparatif complet opposant les deux appareils.

Prix et disponibilité

L'Oculus Quest 2 est actuellement en vente à partir de 449,99 €, pour la version standard incluant 128 Go de stockage. Comptez 100 € de plus si vous souhaitez doubler cette capacité. Les tarifs ont été augmentés en juillet 2022, Meta invoquant pour motif la hausse des coûts de production.

Le Pico 4 est actuellement disponible en précommande (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour un prix de départ de 429 € si vous optez pour l’édition 128 Go. Sa variante de 256 Go s’avère toutefois plus intéressante car commercialisée à 499 €. Les deux appareils seront livrés à partir du 15 octobre 2022.

(Image credit: ByteDance)

Design

Tous les casques VR affichent un design assez similaire : un écran couvre vos yeux et se fixe sur votre tête via des sangles. Mais au-delà de cette structure commune, deux casques peuvent apparaître relativement différents d’un point de vue esthétique.

L'Oculus Quest 2 offre une conception classique. Tous les composants - l'écran, les batteries et le processeur - sont logés dans un même boîtier. Celui-ci se révèle encombrant et repose sur une configuration optique à lentilles de Fresnel (ou lentilles à échelons) qui ont l’avantage de réduire son poids global.



En revanche, le Pico 4 présente un design plus moderne. Il remplace les lentille de Fresnel par un système optique plus récent à lentilles pancakes qui permet de rapprocher l'écran et les lentilles - ce qui rend le boîtier frontale beaucoup plus fin. En outre, la batterie est située à l'arrière de la sangle. Dès lors, votre visage est moins oppressé par le casque VR, tandis que le poids de ce dernier se répartit tout autour de votre tête.

C'est pourquoi, bien qu'il soit plus lourd (586 g contre 503 g pour le Quest 2), le Pico 4 semble généralement moins encombrant.

(Image credit: Craig Russell / Shutterstock)

Caractéristiques techniques

En termes de CPU et d'options de stockage, les deux casques sont identiques - ils utilisent la même puce Qualcomm Snapdragon XR2 et sont disponibles en versions 128 ou 256 Go.

Mais le Pico 4 prend l'avantage dans presque tous les autres domaines. Il offre 8 Go de RAM, un écran de 2 160 x 2 160 pixels par œil et une batterie de 5 300 mAh. En comparaison, l'Oculus Quest 2 ne dispose que de 6 Go de RAM, d’un écran de 1 832 × 1 920 pixels par œil et d’une batterie de 3 640 mAh.

Seule faiblesse du Pico 4 : son écran délivre un taux de rafraîchissement variable maximal de 90 Hz, alors que l'Oculus Quest 2 peut atteindre 120 Hz. Il convient de noter que très peu de jeux compatibles avec le Quest 2 prennent actuellement en charge cette option, de sorte que la plupart du temps, vous n'obtiendrez pas un framerate aussi fluide.

Le Pico 4 et l'Oculus Quest 2 octroient tous deux un large panel de commandes, à l'aide d'une paire de contrôleurs qui intègrent une disposition intuitive des boutons et un retour haptique. Mais une fois encore, le Pico 4 présente quelques avantages. Les deux casques utilisent le tracking inside-out - ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'une tour centrale pour lancer vos jeux ou associer d’autres casques dans une même partie. Les deux supports peuvent faciliter les expériences VR 6DoF (ou full-VR), vous plongeant dans des mondes totalement immersifs et explorables (et non un déplacement entre plusieurs images statiques).

(Image credit: ByteDance)

La différence la plus importante réside dans le fait que, grâce à sa caméra RVB de 16 Mpx, le Pico 4 permet la transmission de toutes les couleurs en mode réalité augmentée. Là où le Quest 2 alterne les niveaux de gris sur ce même mode. Cela permet aux développeurs d'utiliser le casque Pico 4 pour offrir des expériences de réalité augmentée beaucoup plus réalistes et immersives que celles que l'on peut obtenir avec le Quest 2.

En outre, les utilisateurs du Pico 4 peuvent acheter un dongle optionnel qui leur permet de jouer à des jeux PC VR sans fil. Vous pouvez connecter votre Oculus Quest 2 à un PC à l'aide d'une connexion sans fil, mais il doit s'appuyer sur votre connexion Wi-Fi (une méthode appelée Air Link). Si votre réseau est occupé et que vous n'avez pas de configuration optimisée, la méthode Air Link de l'Oculus Quest 2 peut s’avérer lente. Le dongle du Pico 4 permet de surmonter cet obstacle en vous connectant directement à votre PC.

Le Pico 4 se couple également à un bracelet fitness que vous pouvez acheter en option (à 49 €). Un gadget qui donne la possibilité de suivre différentes parties de votre corps, afin d'améliorer les séances d'entraînement et les expériences immersives.

(Image credit: Capcom / Oculus)

Expériences VR

C'est ici que l'Oculus Quest 2 pourrait prendre l'avantage sur le Pico 4 pour certains joueurs. Même si les casques Pico sont sur le marché depuis plusieurs années, le catalogue de l'entreprise et la gamme de titres VR à venir ne sont pas aussi riches que la bibliothèque proposée par Meta.

Il s'agit de jeux exclusifs au Quest 2 comme Resident Evil 4, en plus de titres très attendus comme Ghostbusters VR, le classique GTA San Andreas VR et Assassin's Creed VR d'Ubisoft. Le lancement de ces derniers est prévu dans un avenir proche, mais uniquement sur le matériel de Meta.

Si ces partenariats exclusifs se poursuivent - ces jeux et ceux qui suivront ne seront exécutable que sur la plateforme de Meta - les joueurs désireux d’exécuter ces blockbusters pourraient être contraints de s'en tenir à l'Oculus Quest 2 (et aux futurs casques Meta, comme le Projet Cambria et l'Oculus Quest 3).

Cela ne veut pas dire que le Pico 4 ne peut pas se targuer de proposer des jeux impressionnants, mais une grande partie de sa bibliothèque existante - et ses titres à venir les plus marquants comme The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2 et The Peaky Blinders: The King's Ransom - est aussi disponible sur le Quest 2. Toutefois, le Pico 4 comptera lui-même quelques exclusivités, à l’instar de Just Dance VR attendu en 2023.

Pour conclure...

Comparer le Pico 4 - ou tout autre casque VR next-gen - avec l'Oculus Quest 2 a toujours été un combat injuste.

Même si deux ans ne constituent pas une longue période dans l’industrie gaming en général - l'ère de la Xbox One et de la PS4 a duré environ sept ans, par exemple - le marché VR a considérablement évolué par rapport à ce qu'il était lorsque le Quest 2 a été lancé.

Cela est dû en grande partie au fait que le Quest 2 a contribué à revigorer l'espace, en amenant plus de joueurs que jamais dans la réalité virtuelle et en encourageant à retravailler le design et les fonctionnalités matérielles des casques autonomes.



En tant que tel, le matériel de Meta, qui a maintenant deux ans, a toujours été au sommet du podium. Mais Meta a également augmenté le prix de son casque VR - le rendant plus cher que ce nouveau rival plus puissant - sans pour autant lui offrir une amélioration des performances.

Le seul avantage du casque Meta aujourd’hui est sa bibliothèque de titres exclusifs, dont beaucoup sont les meilleurs jeux VR jamais créés. Si cela n'a pas beaucoup d'importance pour vous, alors le Pico 4 pourrait très vite s’imposer comme alternative la plus rentable.