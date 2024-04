Android 15 pourrait vous indiquer une donnée très importante

Succeptible être doté d'une nouvelle fonctionnalité intelligente permettant de vérifier l'état de l'espace de stockage de votre téléphone, Android 15 pourrait vous alerter du risque de perdre des fichiers ou de manquer d'espace utilisable au moment où vous en avez le plus besoin.

Cette fonction, baptisée Device Diagnostics (Diagnostic de l'appareil), a été repérée par Android Authority dans la dernière version bêta d'Android 15. Elle indique aux utilisateurs, sous forme de pourcentage, la quantité de mémoire interne encore utilisable.

Pourquoi avoir besoin d'une telle fonctionnalité ? En dépit de l'espace de stockage embarqué, de nombreux téléphones en perdent une partie au profit du système d'exploitation et des applications natives. De plus, le stockage flash universel (UFS) utilisé par les smartphones, choisi pour sa vitesse, sa taille compacte et sa faible consommation d'énergie, peut le dégrader au fil du temps. Cette dégradation est due au téléchargement de fichiers, à l'enregistrement de photos et au transfert de fichiers dans les deux sens.

Ce phénomène se produit pour toutes les formes de stockage et finit par entraîner la perte de données ou l'impossibilité de les lire, ce qui entraîne la perte de tout ce qui n'a pas été sauvegardé. À l'heure actuelle, il n'existe aucun outil permettant de vérifier l'état du stockage interne de votre téléphone, comme certains téléphones le font pour évaluer l'état de la batterie. Ainsi, sans avertissement, votre stockage peut tomber en panne et vous pouvez perdre des données précieuses qui n'ont pas été sauvegardées.

Toutefois, les diagnostics de l'appareil pourraient permettre d'accéder aux informations sur l'état de la batterie et du stockage au même endroit, ce qui faciliterait le suivi des composants les plus susceptibles de se dégrader au fil du temps. Il pourrait également permettre de tester les fonctionnalités de l'écran tactile et de l'écran d'affichage de votre téléphone pour vérifier qu'elles fonctionnent toujours correctement. Cela pourrait vous aider à décider quand transférer vos fichiers vers une autre option de stockage ou passer à un appareil plus récent.

Le problème, c'est que Device Diagnostics se trouve dans la version bêta d'Android 15, ce qui signifie qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit intégré à la version complète, qui devrait être disponible entre août et octobre. De plus amples informations seront probablement révélées lors de l'événement Google I/O 2024, qui aura lieu le 14 mai.

De plus, s'il fait partie du déploiement complet d'Android 15, Device Diagnostics pourrait n'être disponible que pour les appareils Google Pixel. En effet, tous les appareils Android ne partagent pas les informations pertinentes avec le système d'exploitation Android. Par conséquent, il peut ne pas être en mesure de fournir des informations précises sur la durée de vie du stockage ou de le prendre en charge du tout.

Après avoir suivi les instructions d'Android Police, et téléchargé l'application Lanceur d\'activités sur notre Google Pixel 7 Pro fonctionnant sous Android 15, nous avons pu accéder aux diagnostics de l'appareil.

De là, nous avons pu voir la santé des composants de notre Pixel et nous avons pu confirmer que notre téléphone conservait 98% de son espace de stockage de 128 Go. Nous avons également pu vérifier l'état de notre batterie avec une répartition détaillée de sa capacité, du nombre de cycles et de la date de fabrication. Une telle fonctionnalité pourrait donc s'avérer très pratique pour les personnes qui souhaitent avoir un aperçu supplémentaire de la santé de leur téléphone et qui n'ont pas encore opté pour les sauvegardes sur le cloud.

Entretenir la mémoire des smartphones Google Pixel

Bien que tous les téléphones ne puissent pas prendre en charge la fonction de diagnostic de l'appareil, vous pouvez tout de même prendre quelques mesures pour éviter la perte de fichiers et de téléphones importants dès maintenant.

La première consiste à sauvegarder vos fichiers importants sur un autre appareil ou à utiliser le stockage sur le cloud. La seconde consiste à effectuer une maintenance des performances de votre appareil en supprimant les documents inutiles et les doublons, ainsi que les applications que vous n'utilisez plus ou qui ne sont pas prises en charge.

Vous pouvez également effacer le cache et les données de la plupart des applications dans les paramètres de votre téléphone ; cependant, vous devrez peut-être vous connecter à nouveau à ces applications.