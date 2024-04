Android 15 : première version bêta publique disponible - comment la télécharger

La première version bêta publique d'Android 15 est officiellement arrivée après des mois d'attente. Un représentant de Google nous a expliqué que plusieurs améliorations ont été apportées, l'équipe ayant pris en compte les commentaires reçus lors des deux avant-premières destinées aux développeurs. Gardez à l'esprit que cette version est loin d'être la version finale du système. La plupart des fonctionnalités annoncées, comme les widgets de l'écran de verrouillage ou l'espace privé, ne sont pas présentes. La version bêta se concentre principalement sur les changements d'interface et les mises à jour de sécurité à venir pour Android 15.

À l'avenir, les applications du système d'exploitation seront affichées "bord à bord par défaut". L'affichage bord à bord permet aux applications de couvrir la totalité de l'écran plutôt que de laisser des espaces en haut ou en bas. Android 15 introduit également le chiffrement de bout en bout dans l'application Contacts pour aider les utilisateurs à "gérer et vérifier en toute sécurité les informations de contact d'autres personnes".

L'archivage des applications est la seule fonctionnalité annoncée qui fera son apparition dans la version bêta. Selon l'entreprise, elle vous permettra de désinstaller les fichiers en cache d'une application tout en conservant les données importantes de l'utilisateur.

Il y a encore d'autres nouveautés, mais ce sont les principales. Pour tester vous-même Android 15, suivez les instructions ci-dessous. Attention, la version bêta n'est disponible que sur une poignée de smartphones.

Étapes rapides pour télécharger la version bêta d'Android 15

Vérifiez que vous possédez un modèle Pixel éligible

Inscrivez votre appareil au programme Android 15 Beta sur le site Android Beta.

Vérifiez s'il y a de nouvelles mises à jour et téléchargez le fichier

Outils et conditions

Un appareil Google Pixel éligible

Une connexion Internet

Quelques minutes de votre temps

1. Vérifiez que vous possédez un modèle Pixel éligible

Tous les téléphones ou tablettes Android ne peuvent pas installer Android 15, car Google a restreint l'accès à l'OS au matériel de première partie. Les appareils éligibles sont les Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, ainsi que la tablette Pix el et le Pixel Fold. Les anciens modèles Pixel ne peuvent pas recevoir la mise à jour

On ne sait pas si et quand d'autres fabricants Android offriront un accès à la plateforme. Il faudra probablement attendre le lancement officiel pour mettre la main sur la version bêta.

2. Inscrivez votre appareil au programme Android 15 Beta

Rendez-vous sur le site Android Beta de Google en utilisant le compte actuellement connecté à votre téléphone ou tablette Pixel éligible. Faites défiler la page jusqu'à la section "Vos appareils éligibles" vers le bas de la page. Sélectionnez votre modèle, puis suivez les instructions à l'écran pour obtenir la mise à jour.

3. Vérifiez s'il existe des mises à jour et installez-les

Lancez l'application Paramètres sur votre appareil Pixel. Allez dans la section Système, puis dans Mise à jour du système. Vous serez accueilli par un avertissement vous informant des bugs potentiels que vous pourriez rencontrer. Reconnaissez les risques et acceptez le téléchargement. Laissez à votre téléphone ou à votre tablette Pixel le temps d'installer le programme. Une fois que c'est fait, redémarrez le matériel pour terminer l'installation de la version bêta d'Android 15.

Étant donné qu'il en est aux premiers stades, Android 15 sera instable. Il y a de fortes chances que vous rencontriez un problème bizarre ou que l'ensemble tombe en panne. Nous ne recommandons pas d'installer la version bêta pour l'instant en raison des problèmes de performances possibles. De plus, un grand nombre de fonctionnalités majeures, comme les widgets de l'écran de verrouillage mentionnés plus haut, n'existent même pas. La version bêta a besoin de plus de temps de préparation.

Une version stable d'Android 15 est prévue pour la fin du mois de juin, avant sa sortie à la fin de l'été ou au début de l'automne. Si vous décidez d'installer la version bêta, Google vous demande de lui faire part de vos commentaires afin qu'il puisse continuer à l'améliorer. Les instructions relatives à la transmission de ces commentaires sont disponibles sur le site web Android Developer.



