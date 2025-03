J'ai comparé GPT-4.5 à Gemini 2.0 Flash et les résultats m'ont surpris

La sortie de GPT-4.5 pour ChatGPT soulève naturellement des questions sur la manière dont ce modèle se compare à ses nombreux concurrents. Après l'avoir confronté à GPT-4o et obtenu des résultats quelque peu ambigus quant au modèle le plus performant, il semblait pertinent de le mesurer à un concurrent plus direct : Google Gemini, et plus précisément la version la plus récente, Gemini Flash 2.0. GPT-4.5 affirme mieux comprendre les émotions et générer moins d’hallucinations que ses prédécesseurs.

De son côté, Gemini Flash 2.0 représente la dernière évolution de l’ensemble de modèles d’IA de Google, capable de traiter du texte, des images, du son et même de la vidéo. Pour les départager, quatre tests ont été réalisés à partir de demandes correspondant à des besoins concrets du quotidien.

Voyage de fin de semaine

(Image credit: ChatGPT / Gemini Screenshots)

Le premier test portait sur l’organisation d’un court séjour. Les deux IA ont reçu la consigne suivante : « Planifie un week-end dans les Catskills avec des recommandations de randonnées, des restaurants et des hébergements. » GPT-4.5 a proposé un itinéraire bien structuré, avec plusieurs options de randonnées adaptées à différents niveaux, des suggestions de restaurants à proximité et un hébergement correspondant à l’ambiance d’un week-end cosy et détendu.

Il a même ajouté quelques conseils sur l’accès à la région. De son côté, Gemini a fourni de bonnes recommandations pour les randonnées et la restauration, mais s’est contenté de mentionner des villes où loger, sans préciser d’établissements concrets.

Traduction Total

(Image credit: ChatGPT / Gemini Screenshots)

Ensuite, un test de traduction a été réalisé, l’un des usages les plus courants des IA conversationnelles. La consigne était : « Traduis l’expression "Good morning" en français, en espagnol et en japonais. » Comme le montre l’exemple ci-dessus, la seule différence notable concernait l’insertion de liens par GPT-4.5. Pour des traductions basiques entre langues courantes, aucune réelle distinction entre les deux modèles n’a été relevée.

Rire avec l'IA

(Image credit: ChatGPT / Gemini Screenshots)

Le test suivant portait sur l’humour. La question posée était : « Raconte-moi une blague sur l’intelligence artificielle. » GPT-4.5 a opté pour un jeu de mots assez classique : « Pourquoi l’IA est-elle allée à l’école d’art ? Pour apprendre à tirer ses propres conclusions. » De son côté, Gemini a proposé : « Pourquoi l’IA a-t-elle rompu avec sa copine chatbot ? Parce qu’elle lui répondait toujours avec des phrases toutes faites ! » Si la blague de Gemini ne se démarque pas particulièrement, elle reste du même niveau que celle de GPT-4.5 en matière d’humour.

(Image credit: ChatGPT / Gemini Screenshots)

Mesure météorologique

Enfin, le dernier test portait sur la météo à Nyack, dans l’État de New York. Cette fois, la différence entre les modèles était plus marquée. Gemini s’est limité aux conditions météorologiques actuelles, tandis que GPT-4.5 a fourni des prévisions heure par heure, accompagnées d’icônes illustrant la météo en plus des informations textuelles.

Le match est joué

Après ces différents essais, impossible de déclarer un vainqueur. GPT-4.5 et Gemini présentent des différences, notamment sur la météo, mais dans l’ensemble, leurs performances sont assez proches. À moins d’être du genre à voir une énorme distinction entre Coca et Pepsi, l’expérience utilisateur reste similaire : des réponses pertinentes, un soupçon de divertissement, et probablement la nécessité de vérifier une dernière fois sur Google ou de demander l’avis d’un humain pour être sûr.