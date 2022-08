Test Google Pixel 6a

(opens in new tab)

Le Google Pixel 6a présente des caractéristiques qui pourraient plaire aux fans de la série Pixel, notamment sa forme plus petite et son capteur d'empreintes digitales plus rapide. Mais celles-ci sont largement annulées par sa faible autonomie et sa charge lente. Son prix est un peu trop élevé pour véritablement concurrencer le Pixel 6. Aussi, il ne risque pas de faire tourner les têtes autant que Google l'espérait.

Le Google Pixel 6a en résumé

Nous avons eu du mal à passer en revue le Google Pixel 6a. Normalement, les alternatives bon marché aux smartphones phares sont intéressantes, grâce à leurs prix compétitifs et à leurs ensembles de fonctionnalités - mais un problème majeur rend le nouveau modèle difficile à recommander.

Surtout, l'existence du Google Pixel 6, auquel le 6a est prétendument une alternative budgétaire, fait de l'ombre à ce dernier. Grâce à neuf mois de réductions de prix et de multiples offres promotionnelles, l'ancien modèle coûte à peu près la même chose que le plus récent - dans certaines régions, le Pixel 6 se révèle même moins cher. Inconcevable !

Il est donc difficile de recommander le téléphone le moins cher quand le plus premium ne vous coûtera pas grand-chose de plus, bien que certaines des caractéristiques du Pixel 6a, comme la taille plus petite et le scanner d'empreintes digitales amélioré, puissent plaire à certains.

Le plus gros problème ici est l'autonomie du smartphone. Nous n'allons pas mâcher nos mots : elle s'avère absolument épouvantable. Il est presque impossible de faire durer le téléphone toute une journée d'utilisation - en fait, nous n'avons pas toujours réussi à le faire durer une journée entière, même en activant le mode économie de batterie.

La vitesse de charge n'aide pas non plus, la puissance de 18W étant l'une des plus lentes que nous ayons vues sur un téléphone de ce prix.

Étant donné que l'autonomie reste un facteur d'achat si essentiel, il est difficile de recommander le Google Pixel 6a, malgré certaines qualités solides du téléphone.

Comme nous l'avons mentionné, le smartphone se veut plus petit que ses aînés, ce qui le rend plus facile à tenir et à utiliser sans étirer vos doigts. Il a également un scanner d'empreintes digitales rapide et intuitif, corrigeant un problème que beaucoup de gens avaient avec le Pixel 6 et 6 Pro.

C'est également une petite alternative décente, avec le même chipset que le Pixel 6, un bel écran et beaucoup des mêmes fonctionnalités photo alimentées par l'IA qui ont fait du Pixel 6 Pro l'un de nos photophones préférés.

Il est vraiment dommage que la durabilité de la batterie du Google Pixel 6a soit un tel talon d'Achille, tout comme son prix moins compétitif que prévu. Il constituerait sinon un smartphone économique vraiment génial.

Prix et disponibilité

Prix conseillé : 459€

Une seule option de stockage

Le Google Pixel 6a a été annoncé lors de la conférence annuelle IO de la société en mai 2022, mais il a fallu attendre le 21 juin pour que les précommandes commencent, et il a été mis en vente le 28 juin. Cela signifie qu'il arrive 9 mois après que le reste de la famille Google Pixel 6 ait été mis en vente.

Le combiné coûte 459€ pour sa configuration unique, avec 128 Go de stockage.

Oui, c'est moins que le prix de départ de 659€ du Pixel 6, mais ce smartphone a bénéficié de nombreux mois de réductions de prix. Dans certaines régions, l'ancien combiné a connu des ventes qui le rendent moins cher que le 6a.

Ce téléphone aurait été plus compétitif, à la fois contre les autres téléphones Pixel et la ribambelle des meilleurs smartphones abordables, si son prix de départ avait été plus bas.

Note : 3,5/5

Design

Le 6a ressemble à la famille 6 avec un gros module photo

Pas de prise casque 3,5 mm

Scanner d'empreintes digitales sous l'écran

Le Google Pixel 6a conserve le même langage de conception que ses aînés, mais il y a quelques changements - pour le meilleur et pour le pire.

Pour le meilleur, ce téléphone est assez petit et léger, mesurant 152,2 x 71,8 x 8,9 mm et pesant seulement 179 g. Il se glisse facilement dans une poche, non seulement par rapport aux autres modèles Pixel 6, mais aussi par rapport à la plupart des autres smartphones existants. Il est confortable à utiliser à une seule main.

La barre photo à l'arrière du téléphone est beaucoup plus petite que celle du Pixel 6, de sorte qu'elle est loin de recueillir autant de poussière que le Pixel 6.

Pour le pire, le Pixel 6 a un arrière en plastique, contrairement au verre des 6 et 6 Pro, et cela lui donne l'impression d'être un peu bon marché - néanmoins, le plastique résiste mieux aux impacts comme les chutes, donc ce n’est pas forcément un point négatif.

Le Pixel 6a n'a pas de prise casque, une première pour l'un des téléphones de série a de Google, mais il a les accoutrements standard du téléphone, à savoir un port USB-C, une bascule de volume et un bouton d'alimentation (ces deux derniers le long du bord droit de l'appareil).

Le scanner d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, comme sur les autres Pixel 6, mais il est beaucoup plus intuitif et rapide que leurs équivalents. Le déverrouillage du téléphone est rapide et fluide.

Note : 3,5/5

Ecran

Écran FHD+ de 6,1 pouces

Généralement adapté à tous les usages

Vitesse de rafraîchissement étonnamment faible

Le Google Pixel 6a est doté d’un écran de 6,1 pouces, ce qui le rend un peu plus petit que le panneau de 6,4 pouces du Pixel 6. Il offre cependant la même résolution de 1080 x 2400.

C'est la résolution que la grande majorité des smartphones utilisent, et pour une bonne raison - la plupart des applications que vous utilisez, y compris les services de streaming et les jeux, sortent à cette résolution. Le Pixel est donc parfaitement adapté à son usage.

La fréquence de rafraîchissement du téléphone est de 60 Hz. C'était la norme pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui la plupart des téléphones utilisent des fréquences de rafraîchissement de 90 Hz, 120 Hz, voire plus. Cette spécification dicte combien de fois par seconde l'écran rafraîchit son image, les chiffres les plus élevés indiquant que le mouvement semble plus fluide. À 60 Hz, le Pixel 6a n’est pas équipée de l’une des caractéristiques importantes aujourd’hui.

Cela dit, tout le monde ne se préoccupe pas vraiment de la fréquence de rafraîchissement, donc ce ne sera pas un obstacle pour certains.

L'écran possède un capteur au sein de la partie supérieure - il n'est pas énorme et ne prend donc pas beaucoup de place.

Note : 3,5/5

Caméras

Appareil principal de 12,2 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx, caméra selfie de 8 Mpx

Un bon traitement logiciel et plusieurs extras

La Gomme magique vous permet de supprimer les éléments indésirables des photos.

Si toute la valeur du Google Pixel 6a consiste à obtenir l'expérience du Pixel 6 avec un budget limité, la partie photo répond parfaitement à ce cahier des charges. Ce n'est pas un téléphone pour les photographes professionnels, mais il prendra des clichés dignes d'être publiés sur les réseaux sociaux.

Au lieu d'utiliser la caméra principale de 50 Mpx des Pixel 6 et 6 Pro, le Pixel 6a obtient une caméra de 12,2 Mpx f/1,7, qui se trouve aux côtés d'un capteur ultra grand angle de 12 Mpx f/2,2 avec un champ de vision de 114 degrés.

Les photos sont bonnes. Bien sûr, elles n'égaleront pas les clichés pris sur le Pixel 6 standard en termes d'éclat ou de détails, mais elles surpasseront presque tous les autres appareils à ce prix.

C'est probablement grâce à l'optimisation IA de Google, qui peut modifier les photos en fonction du réglage pour les rendre aussi attrayantes que possible.

Il n'y a pas de zoom optique ici, et le zoom numérique ne va que jusqu'à 7x, donc ne vous attendez pas à capturer des photos à longue distance. Plus vous zoomez, plus vous perdez des détails, mais les photos prises en 7x ne sont pas trop granuleuses.

À l'avant, il y a un capteur de selfie de 8 Mpx f/2.0, qui est un peu faible en termes de résolution par rapport aux caméras frontales des appareils concurrents, mais l'appareil photo fonctionne très bien.

Dans des conditions bien éclairées, les selfies sont assez lumineux et colorés, l'effet de profondeur de l'IA étant le plus souvent - mais pas toujours - précis dans son flou d'arrière-plan. Il suffit de dire que le Pixel est seulement bon, mais pas génial, pour les selfies.

L'IA est vraiment une grâce salvatrice de ce téléphone, avec quelques fonctionnalités phares du duo original du Pixel 6 présentes ici. La gomme magique est un grand plus : elle vous permet de cliquer sur des éléments indésirables à l'arrière-plan de vos prises et utilisera l'IA pour les supprimer comme pour remplir l'arrière-plan. C'est un outil amusant avec lequel on peut s'amuser et qui, selon la photo, peut fournir des images tout à fait crédibles.

L'enregistrement vidéo va jusqu'à la définition 4K / 60fps - ce qui est tout ce dont on a vraiment besoin, pour être honnête - avec une gamme de modes comme le time lapse et le slow motion. La caméra frontale est limitée à 1080p, un effet secondaire de son capteur de 8 Mpx.

Note : 3,5/5

Quelques photos prises avec le Google Pixel 6a

Performances

Utilise la puce Google Tensor

Puissance de traitement intéressante

6 Go de RAM et 128 Go de stockage

Google a choisi d'utiliser la même puce dans le Pixel 6a que dans les Pixel 6 et 6 Pro - sa puce Tensor auto-conçue - et cela signifie que les trois téléphones sont aussi puissants.

Lorsque nous avons testé le Google Pixel 6 à l'aide de l'application Geekbench, il a renvoyé un score multicœur de 2837, ce qui se situe à la limite entre la puissance de milieu de gamme et celle de haut de gamme. Nous aurions aimé tester cela sur le 6a également, mais curieusement, les apps de benchmarking étaient bloquées sur notre unité de test.

Notre expérience confirme ce chiffre : il était suffisamment vif pour la navigation et la plupart des tâches, mais il ralentissait de temps en temps lorsque nous le sollicitions trop. Ce n'est pas inhabituel - vous ne pouvez pas passer d'un jeu à un service de streaming sans remarquer quelques secousses.

Mais ce n'est pas vraiment un téléphone conçu pour les joueurs, avec sa puce de milieu de gamme et son petit écran, donc il est peu probable que cela dérange trop de clients.

L'unique configuration du téléphone mis en vente dispose de 6 Go de RAM, et son chipset est doté d'un modem 5G, ce qui vous permet de vous connecter aux réseaux de nouvelle génération si vous avez le bon contrat. Votre vitesse dépendra toutefois davantage de votre région et de votre fournisseur que du téléphone.

Performances score: 3.5/5

Interface

Livré avec Android 12 (et bientôt 13)

Material You vous permet de personnaliser l'écran d'accueil à un degré élevé

Toutes les applications préinstallées sont des services Google

Le Google Pixel 6a est livré sur Android stock - tous les téléphones de l'entreprise le font depuis qu'elle fabrique Android. La version la plus récente du logiciel est Android 12, bien que le 6a sera probablement l'un des premiers appareils éligibles pour Android 13.

La version stock d'Android était auparavant assez propre, mais les fonctions de conception Material You d'Android 12 réduisent le fossé qui le sépare des versions d'Android créées par d'autres sociétés. Cet outil vous permet de choisir un arrière-plan et d'y associer les icônes des applications et les couleurs des menus, créant ainsi un thème maison.

Le téléphone regroupe toutes les applications standard de Google comme GMail, Photos, le Play Store et Maps, mais il n'y a pas d'extras préinstallés, ce qui vous évite de devoir supprimer la moitié des outils préinstallés.

Android pure reste le système d'exploitation préféré des fans d'Android, donc si vous préférez cette expérience aux systèmes Android avec une surcouche constructeur, brillants et colorés, mais souvent trop vibrants, c'est un choix judicieux.

Note : 4,5/5

Autonomie

4 410 mAh, ce n'est pas rien pour un téléphone de cette taille

Le Pixel a eu du mal à tenir une journée d'utilisation

Vitesse de charge lente de 18W

L'autonomie des smartphones est souvent difficile à quantifier. Un appareil peut être performant dans les tests en laboratoire, mais lutter dans l'utilisation quotidienne, étant donné l'énorme variance du temps d'écran que vous utiliserez au quotidien, et en tant que tel, les testeurs peuvent hésiter à fournir des verdicts décisifs sur la puissance durable d'un téléphone.

Heureusement, nous n'avons pas à tourner autour du pot avec le Google Pixel 6a, car son autonomie est très moyenne.

Le Pixel a souvent eu du mal à tenir une journée complète d'utilisation, même lorsque le mode économiseur de batterie était actif en permanence. Et nous ne parlons pas d'une journée de jeu hardcore, d'enregistrement vidéo et ainsi de suite - le Pixel 6a a eu du mal avec une utilisation quotidienne moyenne.

Et ne nous lancez pas sur la durée de vie du Pixel sans l'économiseur de batterie activé - nos plaintes dureraient plus longtemps que la durée de vie du téléphone (bon ok, il y a une certaine extrapolation là, mais nous avons été sérieusement déçus par la puissance durable du téléphone).

La batterie est de 4 410 mAh, ce qui n'est pourtant pas petit pour un téléphone de cette taille, et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi elle ne dure pas plus longtemps.

Peut-être que Google espère que vous n'utiliserez pas beaucoup le téléphone, car il sera branché et en charge pendant si longtemps chaque jour. L'alimentation de 18 W signifie que le téléphone met près de deux heures à se recharger complètement, ce qui est très lent pour un appareil de ce prix.

Il faut reconnaître que Google propose des fonctions utiles pour la santé de la batterie. Par exemple, si vous branchez l'appareil pendant la nuit, il peut vérifier quand votre alarme est programmée, et s'assurer d'être à 100% à ce moment-là.

Note : 2/5

Faut-il acheter le Google Pixel 6a ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un petit téléphone

Avec un écran plus petit que ses aînés, le Pixel 6a est un bon choix pour les personnes qui n'aiment pas étirer leurs doigts autour de gros appareils.

Le capteur d'empreintes digitales du Pixel 6 vous a rebuté

Il y avait beaucoup d'attention négative sur le scanner d'empreintes digitales du Pixel 6 qui était mauvais quand ce téléphone est sorti, mais les problèmes sont tous corrigés avec ce spin-off de la série 6.

Vous avez besoin d'un système d'exploitation propre

Android n'est pas livré avec des bloatwares ou une interface à l'aspect encombré, c'est donc un bon choix pour les personnes qui veulent que le logiciel de leur smartphone reste élégant.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez que votre smartphone tienne plus d'une journée

Avec son autonomie épouvantable, le Pixel 6a est difficile à recommander si vous ne voulez pas charger votre appareil quotidiennement.

Vous appréciez les modèles à charge rapide

Très peu de téléphones, même bon marché, offrent une charge de 18W de nos jours, et cela signifie que le téléphone met un temps fou à atteindre 100%.

Le Pixel 6 est en promotion

Le Pixel 6 n'est qu'un peu plus cher que le 6a et cette différence disparaît lorsque le premier est en solde - il est meilleur que son benjamin économique dans presque tous les domaines.

