Test du Google Pixel 7a : attendez qu'il soit moins cher !

Le Google Pixel 7a est comme un bolide qui consomme beaucoup d'essence. Il est plus rapide qu'il ne devrait l'être, a fière allure en photo et a souvent besoin d'être rechargé en cours de route.

Pixel 7a : Test en une minute

Le Google Pixel 7a est peut-être puissant et intelligent, mais il est incapable de tenir une journée entière, et nous ne le recommanderions pas comme l'un des meilleurs téléphones que l'on puisse acheter. La puissance de la puce Google Tensor G2, qui peut effacer les grands bâtiments de vos photos en quelques clics, peut s'avérer trop importante pour la minuscule batterie, et la charge lente du téléphone ne fait qu'empirer les choses.

Pourquoi commencer par les critiques concernant la batterie ? Parce que c'est important. Plus important que de prendre de belles photos, ce que le Pixel 7a peut faire avec brio, même si cela ne vous fera pas gagner de concours. Même avec plus de mégapixels, de nombreuses photos que nous avons prises ressemblent toutefois beaucoup à celles de son prédécesseur, le Google Pixel 6a.

L'autonomie de la batterie est plus importante que les performances du puissant processeur de Google, qui peut prendre en charge les meilleurs jeux et les applications les plus avancées sans aucun problème. Mais si vous jouez à ces jeux pendant tout votre trajet en train pour vous rendre au travail, vous avez intérêt à avoir un chargeur qui vous attend à votre bureau - et vous avez aussi intérêt à avoir quelques heures de libre avant que la batterie ne soit à nouveau pleine.

Il est donc préférable d'attendre que le Pixel 7a tombe à un prix plus raisonnable.

Pixel 7a : prix et disponibilité

À partir de 509€

Une seule configuration avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Disponible immédiatement, la couleur corail est uniquement disponible auprès de Google directement.

Le Google Pixel 7a arrive exactement à la date prévue pour les téléphones Pixel de Google en milieu d'année, à seulement un jour du premier anniversaire du Pixel 6a ; cependant, le Pixel 7a arrivera en magasin plus rapidement que son prédécesseur, et sera disponible à l'achat immédiatement après le lancement, au lieu de plusieurs mois plus tard.

Le Pixel 7a coûte 509€ pour l'option de configuration unique, qui vous donne 128 Go de stockage, sans option d'extension, et 8 Go de RAM. Nous aurions aimé avoir un peu plus d'espace de stockage - et, croyez-le ou non, les cartes microSD ne sont pas rares dans cette gamme de prix. Bien sûr, il y a beaucoup d'espace dans le cloud de Google, donc vous synchroniserez probablement la majeure partie de ce qui occupe de l'espace.

Vous pouvez acheter le Pixel 7a en quatre couleurs, bien que l'option corail la plus originale soit exclusive à la boutique en ligne de Google. Votre opérateur mobile proposera des téléphones Neige, Charbon et Océan, ce qui se traduit par du blanc, du gris et du bleu.

Le Pixel 6a coûtait 50 euros de moins au lancement, et dans notre critique du Pixel 6a, nous avions identifié presque exactement les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui avec le Pixel 7a. Depuis, le Pixel 6a a connu des baisses de prix spectaculaires - vous pouvez désormais souvent le trouver pour 300€, et à ce prix, c'est une des meilleures affaires dans le domaine du mobile.

Nous aimerions penser que le Pixel 7a bénéficiera des mêmes remises, en particulier pendant la période des soldes, plus tard dans l'année, lorsque les nouveaux téléphones phares feront surface. Mais encore une fois, Google pourrait garder le Pixel 6a à son prix occasionnel de 300€, laissant le Pixel 7a juste trop cher pour qu'il vaille la peine d'être recommandé.

Rapport qualité/prix : 3 / 5

Pixel 7a : design

Il ressemble à tous les autres Pixel récents

Il reste unique - parce que personne n'achète de téléphones Pixel

Peut-être essayer quelque chose de différent pour le prochain

Lorsque les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont apparus, ils avaient l'air uniques et se distinguaient par rapport aux designs de téléphones ennuyeux avec leur bloc caméra placé dans un coin. Puis est arrivé le Pixel 6a et il avait l'air... pareil. Ensuite, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont apparus - encore la même chose. Et maintenant, nous avons le Pixel 7a, qui ressemble à nouveau à tous ses prédécesseurs. Sérieusement, Google - même Apple change ses téléphones un tout petit peu après autant de temps.

Si le Pixel 7a paraît encore unique, c'est peut-être parce qu'on ne voit pas beaucoup de téléphones Pixel, et ce n'est pas une bonne chose pour Google. Nous avions aimé le design caractéristique du Pixel en octobre 2021, lorsque nous l'avons vu pour la première fois. Malheureusement, Google a conservé la formule de base mais a abandonné les options de couleurs bicolores qui étaient vraiment la meilleure partie du design du Pixel 6a.

Le modèle que nous avons testé était la version Neige. Si vous laissez votre téléphone sans coque, le Pixel 7a a une belle finition mate sur tout le pourtour du cadre, ce qui le rend facile à saisir.

Google affirme que le Pixel 7a est le téléphone de la série Pixel a le plus durable à ce jour, et heureusement, il est résistant à l'eau pour survivre aux éclaboussures ou à un plongeon accidentel dans l'évier.

Design : 2.5 / 5

Pixel 7a : écran

Un bel écran mais rien de spécial

Taux de rafraîchissement de 90 Hz amélioré par rapport au Pixel 6a

Pas aussi lumineux que le Samsung Galaxy A54

Nous n'avons rien à redire sur l'écran du Pixel 7a, mais ce n'est pas non plus le meilleur que nous ayons vu, même dans cette gamme de prix. Il bat certainement le Pixel 6a de l'année dernière, en particulier à l'extérieur en plein soleil, où le Pixel 7a est en fait utilisable. Il n'est pas lumineux, mais il est capable d'être lisible.

Nous aimons la taille plus petite de 6,1 pouces du Pixel 7a, qui nous donne l'impression qu'il est un téléphone compact par rapport aux appareils beaucoup plus grands que nous avons l'habitude d'avoir sur nous. Il pourrait être plus difficile de distinguer des détails précis dans les photos pour le travail d'édition, mais le Pixel s'est montré suffisamment réactif pour nous permettre de zoomer et de faire défiler les photos rapidement.

Si vous êtes à la recherche d'un écran plus impressionnant et que vous êtes prêt à renoncer à beaucoup de performances, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy A54. Le Galaxy A54 utilise un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alors que le Pixel 7a ne peut gérer que 90 Hz. Nous n'avons pas remarqué de ralentissement des performances, si ce n'est en jouant aux jeux les plus rapides avec des tonnes d'effets, et pour la plupart des tâches, 90 Hz s'avère suffisant.

Écran : 3 / 5

Pixel 7a : appareils photo

Une grande amélioration par rapport au Pixel 6a

Meilleures prises de vue en basse lumière et en éclairage dynamique

Zoom pas terrible, même sans aller jusqu'à 8x

Avec les prouesses de Google en matière d'IA et la puce Tensor G2 derrière lui, il n'y a jamais eu de doute sur le fait que le Pixel 7a produirait des photos satisfaisantes. Le capteur de l'appareil photo principal bénéficie d'une mise à niveau majeure, le faisant passer de 12MP à un énorme 64MP. Même si les pixels sont presque un tiers plus petits, le capteur global est plus grand et les images bénéficient d'une meilleure technologie.

Nous sommes heureux de constater que le Pixel 7a s'améliore considérablement par rapport à l'ancien modèle. Nous avons vu plus de détails dans les arrière-plans des images et un bien meilleur éclairage tout au long de nos prises de vue. Les taches sombres que l'on aurait pu voir disparaître dans l'ombre sont maintenant nuancées.

Malheureusement, certains des pires problèmes demeurent. Google peut prétendre que ce téléphone peut prendre des photos avec un zoom 8x, grâce à une astuce numérique, mais cette dernière ne fonctionne pas. Les photos avec zoom sont presque inutilisables, et ressemblent de manière risible plus à une peinture à l'huile qu'à une photographie.

Voici quelques échantillons d'images du Google Pixel 7a, comparés à la même prise de vue réalisée avec le Pixel 6a.

Nous avons été déçus par l'enregistrement vidéo, surtout en ce qui concerne la résolution 4K supposée. La vidéo peut avoir le bon nombre de pixels, mais ces pixels étaient plutôt mauvais lorsque nous prenions des photos à grande vitesse d'animal en pleine action par exemple. Nous avons essayé d'utiliser le mode de stabilisation Cinematic, mais nous n'avons pas remarqué d'effet aussi spectaculaire qu'en utilisant un gimbal pour une prise de vue stable.

Pour les trucs spéciaux, le Pixel 7a dispose d'un mode d'exposition longue que le Pixel 6a n'a pas. Nous aimons prendre des photos en exposition longue, car nous pouvons obtenir des effets sympas si nous trouvons la bonne occasion.

Google a doté le Pixel 6a de toutes les fonctions de retouche photo les plus intéressantes, comme Photo Unblur (fonction anti-flou) et Magic Eraser (Gomme magique) automatisé. Le Pixel 7a dispose également de toutes ces fonctions, il est donc difficile d'y voir un avantage.

La vraie magie se produit dans Google Photos, qui bénéficie d'outils spéciaux sur les téléphones Google Pixel dotés de puces Tensor. Le Pixel 7a ne propose pas de nouvelles fonctionnalités d'édition, mais il ne manque rien, et ce sont les meilleurs outils d'édition que vous puissiez trouver sur un téléphone, à l'exception d'un abonnement à Adobe Creative Suite.

Vous pouvez même corriger d'anciennes photos que vous n'avez pas prises avec le Pixel 7a, à condition qu'elles soient téléchargées sur Google Photos. Ces astuces photographiques sont l'un des principaux arguments de vente des Pixel.

Appareils photo : 4 / 5

Pixel 7a : logiciel

Fonctionne sous Android 13 au lancement, avec trois ans de mises à jour du système d'exploitation

Attendez, seulement trois ans ? Ce n'est pas Google qui fabrique ce téléphone ?

Quelle est l'utilité d'une puce et d'un logiciel Google si Google ne prend en charge son propre téléphone que pendant trois ans ?

La version propre à Google de l'interface Android 13 est claire et facile à utiliser, avec des options de personnalisation bien pensées qui sont beaucoup plus automatiques qu'elles ne l'étaient auparavant. Si vous avez déjà envisagé Android parce que vous vouliez un appareil plus personnalisé, mais que vous avez hésité parce qu'il vous semblait trop compliqué, le dernier OS vous guide beaucoup mieux qu'avant, et laisse de côté les parties qui rendaient les choses difficiles.

Ce n'est pas comme iOS d'Apple, loin de là, et les deux entreprises ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Apple pourrait apprendre à créer des widgets vraiment fonctionnels qui s'adaptent à votre écran d'accueil comme vous le souhaitez, par exemple.

Google, pour sa part, pourrait apprendre à simplifier encore davantage ses paramètres et ses options. Les trois pages et demie de défilement dans le menu Paramètres ne sont que le début de toutes les recherches à faire pour trouver tous les réglages possibles sur le Pixel 7a. Si une fonctionnalité est importante, pourquoi n'est-elle pas plus facile à découvrir ?

En vérité, Google devrait avoir honte de son retard par rapport à Apple en ce qui concerne les mises à jour majeures de son système d'exploitation. Google ajoute de petites fonctionnalités mineures périodiquement pendant la durée de vie des téléphones Pixel, mais cette durée de vie est étonnamment courte.

Google fabrique les téléphones Pixel, le logiciel pour les téléphones Pixel et les puces qui exécutent le logiciel. Quelle est l'utilité d'une puce et d'un logiciel Google si Google ne prend en charge son propre téléphone que pendant trois ans ? Trois ans, c'est inacceptable, surtout pour Google, et même pour un téléphone bon marché comme celui-ci.

Dans quelle mesure trois ans d'assistance sont-ils contraignants ? Vous pourriez acheter un Pixel 7a et un iPhone 12 d'Apple, un téléphone lancé en octobre 2020. Dans trois ans, votre Pixel flambant neuf cessera de recevoir des mises à jour du système d'exploitation de Google, mais vous aurez encore un an de vie sur votre iPhone.

C'est la raison pour laquelle les gens méprisent les téléphones Android, et une raison majeure pour laquelle le Pixel 7a est très difficile à recommander. Même si nous pouvons excuser certains problèmes si le prix baisse, attendre que cela se produise ne fera que rendre ce téléphone plus vieux lorsque vous l'achèterez, et Google a déjà fixé la date à laquelle il cessera de se préoccuper du Pixel 7a.

Logiciel : 3 / 5

Pixel 7a : performances

Des performances étonnantes pour cette gamme de prix

Ne peut toujours pas surpasser l'iPhone 12

Nous préférons avoir un téléphone plus lent avec une plus grosse batterie

Lorsqu'un fabricant de téléphones de premier plan comme Google produit un téléphone bon marché, il fait généralement quelques sacrifices tout en conservant certains des avantages de ses appareils plus haut de gamme, et Google a choisi de conserver les performances de ses téléphones Pixel phares dans le Pixel 7a. Il présente un net avantage en termes de performances par rapport aux autres téléphones de sa gamme de prix - le Samsung Galaxy A54 n'est même pas dans le même système solaire que le Pixel 7a, tant le téléphone de Google est plus rapide.

Bien sûr, dans l'ombre se cache Apple avec ses miraculeuses puces Bionic maison. Il est encore possible d'acheter un iPhone 12 neuf d'Apple, doté d'une plateforme A14 Bionic (A16 est la génération actuelle) pour un prix à peu près équivalent à celui du Pixel 7a, et l'ancien iPhone surpasse les meilleurs appareils de Google dans les performances de référence. En utilisation réelle, vous remarquerez à peine une différence, mais il convient de noter que les téléphones les plus performants d'Android ne sont toujours pas des champions incontestables.

Nous n'avons eu aucun mal à faire tourner les derniers jeux ou à retoucher des photos et des vidéos avec des outils avancés tels qu'Adobe Lightroom. Le Pixel 7a s'est incroyablement bien comporté, surtout pour un téléphone dans cette gamme de prix. Si vous recherchez un téléphone rapide, le Pixel 7a ne vous décevra pas.

Le Pixel a un peu chauffé lorsque nous avons joué pendant une longue période, et plusieurs fois au cours de notre semaine de test, le téléphone nous a avertis qu'il allait fermer des fonctions si la température était trop élevée. C'était après avoir joué sans interruption à 60 images par seconde, mais des téléphones plus chers peuvent supporter ce genre de corvée sans se plaindre.

À ce prix, vous obtenez la plupart des performances que vous obtiendrez d'un Pixel 7 Pro, avec toutefois moins de RAM et quelques autres omissions internes. D'autres téléphones dans cette gamme de prix vous offriront un écran plus grand, ainsi qu'une batterie plus importante et de meilleure qualité. Le Galaxy A54 offre une batterie de 5 000 mAh, et le Motorola Edge 30 Fusion dispose d'une plus grande batterie et d'une recharge 68W beaucoup plus rapide.

La plupart des utilisateurs préféreront une plus grande autonomie et un chargement plus rapide. Si vous recherchez la vitesse, vous l'avez trouvée, mais si vous n'êtes pas sûr que les performances d'un téléphone phare correspondent à ce dont vous avez besoin, nous vous conseillons d'aller voir ailleurs.

Performances : 4 / 5

Pixel 7a : batterie

Le maillon faible de la gamme Pixel 7a

Aussi mauvais que le Pixel 6a de l'année dernière

C'est un téléphone rapide, mais vous le payez avec le peu de puissance de la batterie

Vous vouliez un téléphone rapide, et tout comme les voitures rapides font le plein d'essence, le Pixel 7a dévore sa batterie. Nous avons utilisé le smartphone pendant un long trajet à New York en jouant à Marvel Snap, puis en passant à un chat vidéo Google Meet. À la fin des 90 minutes de trajet, nous en étions à 65 % de charge. Aïe.

Le Pixel 7a met également trop de temps à se charger, et la courbe de charge est descendante. En d'autres termes, il nous a fallu 45 minutes pour atteindre un niveau de batterie de 50 %. Après 45 autres minutes, nous n'étions toujours pas complètement au plein, nous n'étions qu'à 92 %. Et il faut souvent plus de 30 minutes pour atteindre les 100 % d'autonomie de la batterie.

Cela signifie que vous devez prévoir de laisser le Pixel 7a connecté à un chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas un téléphone sur lequel vous pouvez compter pour une longue autonomie. Google propose un mode d'économie de batterie extrême qui, selon lui, peut durer jusqu'à trois jours d'utilisation, mais cela nécessite de limiter considérablement les applications et les fonctionnalités utilisables - et nous préférons avoir un téléphone qui dure une journée normale plutôt que trois jours "extrêmes".

Même si Google baisse le prix, l'autonomie de la batterie restera une source de blocage lorsqu'il s'agira de recommander le Pixel 7a. De nombreux téléphones moins chers utilisent une grande batterie comme principal argument de vente, ainsi qu'un écran plus grand.

Batterie : 2 / 5

Devriez-vous acheter le Google Pixel 7a ?

Swipe to scroll horizontally Pixel 7a Score Card Caractéristiques Commentaires Évaluation Rapport qualité/prix Très bon prix pour la performance, mais nous nous attendons à ce qu'il devienne moins cher. 3 / 5 Design Il ressemble au dernier Pixel, et à celui d'avant, et... 2.5 / 5 Écran Joli et lumineux, mais les concurrents sont plus grands et plus fluides 3 / 5 Appareils photo Une grande amélioration par rapport au Pixel 6a, avec d'excellents outils d'édition. 4 / 5 Logiciel Android est simple et abouti, mais sérieusement, seulement trois mises à jour du système d'exploitation pour votre propre téléphone, Google ? 3 / 5 Performances Des performances fantastiques, presque équivalentes à celles du Pixel 7 Pro à moins de la moitié du prix. 4 / 5 Batterie La batterie peut à peine tenir jusqu'à l'heure du déjeuner, et encore moins toute la journée. Le chargement est également lent. 2 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez de superbes photos et des retouches photo

Il n'y a pas beaucoup d'options photo, mais le Pixel 7a prend de superbes photos et rend l'édition aussi facile que possible - même l'édition de photos que vous avez prises sur d'autres téléphones.

Vous voulez essayer toutes les fonctionnalités uniques de Google

Des appels clairs aux enregistrements qui identifient les interlocuteurs, il existe des fonctionnalités géniales que seuls les téléphones Pixel équipés de Google Tensor peuvent gérer.

Le prix baisse de 100 euros

C'est un téléphone très avantageux si vous avez besoin de performances, mais il y a trop de compromis. Pour une belle remise, cependant, nous pourrions oublier certains d'entre eux.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un téléphone qui dure toute la journée

Le Pixel 7a a malheureusement la même mauvaise autonomie que celle dont nous nous sommes plaints avec le Pixel 6a. Vous devrez le recharger une fois, voire deux fois par jour.

Vous voulez un écran plus grand et de meilleure qualité

L'écran du Pixel 7a n'est pas mauvais, mais il existe des téléphones Samsung et même Motorola qui ont des écrans plus grands et plus lumineux avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Vous pouvez vous offrir un iPhone

Désolé de le dire, mais l'iPhone 12 a plus de deux ans et il est toujours plus rapide que le Pixel 7a, de plus il recevra des mises à jour logicielles après que le Pixel 7a soit oublié.

Pixel 7a : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Autres téléphones à considérer Pixel 7a Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 12 Prix : 509€ 500€ 909€ Écran : 6,1 pouces, 90 Hz 6,4 pouces, 120 Hz 6,1 pouces, 60Hz Appareils photo : Appareil photo principal de 64 mégapixels, 13 mégapixels ultra grand-angle, 13 mégapixels pour le selfie Appareil photo principal de 50 mégapixels, 12 mégapixels ultra grand-angle, 5 mégapixels macro, 32 mégapixels pour le selfie Appareil photo principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels, selfie de 12 mégapixels Support logiciel Android 13, 3 ans de mises à jour du système d'exploitation Android 13, 4 ans de mises à jour Android iOS 16.4, 6 ans de mises à jour iOS (prévisions)

Si notre avis sur le Google Pixel 7a vous fait envisager d'autres options, voici deux autres smartphones phares à considérer.

Apple iPhone 12

L'Apple iPhone 12 est l'iPhone le plus abordable, et vous pouvez trouver de bonnes affaires en cherchant bien. Il est peut-être plus ancien, mais il bénéficiera de mises à jour du système d'exploitation plus longtemps qu'un nouveau Pixel 7a, et son processeur Bionic est capable d'écraser n'importe quel Android.

Découvrez notre test de l'Apple iPhone 12 (en anglais)

Samsung Galaxy A54

Ce téléphone bon marché ressemble à un Galaxy S haut de gamme, avec une plus grande batterie et un meilleur écran que ceux du Pixel 7a. De plus, Samsung assure la mise à jour de ses téléphones plus longtemps que le fabricant d'Android, Google.

Découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy A54 (en anglais)

Nous avons eu le Google Pixel 7a pendant une semaine complète de test.

C'est le seul téléphone que nous ayons utilisé pendant la période d'évaluation.

Nous utilisons des logiciels d'analyse comparative, des outils de développement et une collecte de données interne.

Nous avons utilisé le Pixel 7a de toutes les manières que nous imaginons être celles d'un utilisateur typique. Nous avons pris des photos, joué à des jeux, et nous l'avons utilisé pour tous nos besoins en matière de réseaux sociaux et de communication. Nous l'avons utilisé pour des apps et des outils de productivité, des apps de santé et de fitness.

Nous avons également utilisé le Pixel 7a avec des appareils portables, notamment les oreillettes Pixel Buds Pro et une Pixel Watch. Nous l'avons utilisé avec une manette de jeu et de nombreux accessoires Bluetooth.

Nous comparons tous les téléphones que nous testons à l'aide de logiciels d'analyse comparative standard et nous effectuons également des tests internes sur les performances du téléphone et l'autonomie de la batterie. Nous avons utilisé GFX Benchmark, PhoneTester Pro et Geekbench, entre autres applications de test. Nous avons également accès aux options de développement des téléphones Android pour obtenir des informations directes sur les performances de l'appareil lui-même.

Lors de notre test du Pixel 7a, nous avons chargé toutes les applications que nous utilisons avec notre smartphone et nous l'avons utilisé comme appareil de tous les jours. Nous l'avons utilisé pour les cartes et la navigation, la musique et la lecture de vidéos, ainsi que pour les appels et la messagerie. Nous avons pris des tonnes de photos et de vidéos, nous avons joué à des jeux et nous nous sommes servis du téléphone pour nous aider à nous déplacer.

