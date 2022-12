Les meilleurs applications et jeux Android de 2022 sélectionnés par Google

Google s'est lancé dans les traces d'Apple en annonçant ses applications et jeux de l'année. Si vous cherchez quelque chose de nouveau à installer sur votre téléphone Android, ces choix du Play Store valent le coup d'œil.

Cette sélection a été réalisée par l'équipe éditoriale de Google Play, et il y a des mentions honorables ainsi que des gagnants dans chaque catégorie. Google a également mis en avant les meilleurs livres et livres audio. D'après ce que nous savons, il existe également des choix spécifiques à certains pays : trouvez votre sélection locale ici.

Vous passez probablement vos journées à tourner autour du même noyau d'applications sur votre téléphone. Ces listes sont donc une bonne occasion de découvrir quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas encore rencontré.

Les meilleures applications Android de 2022

La meilleure application : Dream (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – L'intelligence artificielle ne cesse de s'améliorer. Il est donc normal que le générateur d'art Dream occupe la première place. Il vous suffit de saisir quelques instructions pour que l'application produise des œuvres d'art numériques d'une qualité exceptionnelle.

La meilleure application pour s'amuser : PetStar (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Si nous vous disons que PetStar vous donne les outils nécessaires pour créer un clip vidéo avec le visage de votre animal de compagnie, nous n'avons probablement pas besoin d'en dire plus. Cependant, nous ne sommes pas sûrs de ce que votre animal fera du résultat final.

Meilleure application pour le développement personnel : Breathwrk (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Vous êtes prêt à vous améliorer au cours de l'année prochaine ? Breathwrk veut vous aider à réduire votre stress et à libérer l'énergie de votre corps grâce à des centaines d'exercices de respiration soigneusement sélectionnés et dirigés par l'application.

Breathwrk (Image credit: Breathwrk)

La meilleure application pour les produits essentiels du quotidien : Plant Parent (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Cette application vous aide à élever vos plantes en vous donnant des conseils personnalisés sur ce dont vos plantes ont besoin pour rester en bonne santé. Elle peut également identifier n'importe quelle plante grâce à l'appareil photo de votre smartphone.

Le joyaux caché : Recover Athletics (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Nous ne savons pas exactement ce qu'est un "joyau caché", mais Google a choisi Recover Athletics, qui travaille avec Strava pour s'assurer que votre corps récupère correctement après l'exercice afin d'éviter les blessures et la fatigue.

La meilleure application pour le bien-être : The Stigma App (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – L'application Stigma a pour mission de normaliser les conversations sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser l'application pour entendre les histoires d'autres personnes, pour demander de l'aide, mais aussi pour soutenir les autres.

La meilleure application pour WearOS : Todoist (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Si vous cherchez quelque chose pour améliorer l'expérience sur votre smartwatch Wear OS, Todoist vaut le coup d'œil. Cette application complète de liste de choses à faire vous offre tout ce dont vous avez besoin pour planifier et organiser votre vie.

Pocket (Image credit: Pocket)

La meilleure application pour tablettes : Pocket (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Il n'y a jamais assez de temps pour tout lire en ligne, et Pocket vous aide en vous fournissant des archives d'articles à mettre de côté quand vous le pouvez. Une mise en page sans distraction et la possibilité de faire lire les articles à haute voix ajoutent à l'intérêt de l'application.

La meilleure application pour Chromebooks : BandLab (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Les Chromebooks peuvent exécuter des applications Android, et celle-ci est l'une des applications les mieux adaptées au format de l'ordinateur portable. BandLab facilite la création et le mixage de musique, que vous soyez un vétéran ou un débutant.

La meilleure application choisie par les utilisateurs : BeReal (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuite) – Nous ne savons pas exactement quels utilisateurs ont voté pour cette catégorie, mais le gagnant est BeReal, l'application sociale qui vous met au défi de poster une photo de ce que vous faites à un moment précis de la journée, dès que l'application vous le demande.

Mais ce n'est pas tout : Google a également trouvé le temps d'accorder des mentions honorables à DanceFitme (s'ouvre dans un nouvel onglet), noteit widget (s'ouvre dans un nouvel onglet), Learn to Read – Duolingo ABC (s'ouvre dans un nouvel onglet), Gym Log & Workouts (s'ouvre dans un nouvel onglet), Ukulele by Yousician (s'ouvre dans un nouvel onglet), Book Morning Routine Waking Up (s'ouvre dans un nouvel onglet), Daily Diary (s'ouvre dans un nouvel onglet), Sleep Tracker (s'ouvre dans un nouvel onglet), Linktree (s'ouvre dans un nouvel onglet), Little Lunches (s'ouvre dans un nouvel onglet), Wamble (s'ouvre dans un nouvel onglet), Sleep Fruits (s'ouvre dans un nouvel onglet) et Zario (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Les meilleurs jeux Android de 2022

Le meilleur jeu toutes catégories : Apex Legends Mobile (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Ce jeu de stratégie et de Battle Royale est toujours aussi populaire. Il a également reçu le prix du choix de l'utilisateur. Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de jeu. La rapidité et le plaisir du combat sont excellents.

Le meilleur jeu multijoueur : Dislyte (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Un jeu de rôle mythologique urbain qui sort du lot par son style, la qualité de ses visuels et l'histoire qu'il raconte. Le jeu parvient aussi à maintenir le niveau de difficulté à mesure que vous vous améliorez.

Le meilleur jeu "Pick Up and Play" : Angry Birds Journey (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Les Angry Birds n'ont plus besoin d'être présentés pour ceux qui connaissent l'histoire des jeux mobiles, et voici le dernier-né de la série. Toujours aussi amusant, vous lancez des oiseaux pour tout démolir, structure après structure.

(Image credit: Dicey Dungeons)

Le meilleur jeu indépendant : Dicey Dungeons (s'ouvre dans un nouvel onglet) (4.99€) – Parfois, les meilleurs jeux n'ont pas besoin d'être incroyablement complexes, et Dicey Dungeons propose un format simple. Vous êtes un dé géant dans ce roguelike de deckbuilding, et devez échapper aux caprices du hasard.

Le meilleur jeu d'histoire : Papers, Please (s'ouvre dans un nouvel onglet) (4.89€) – L'un des jeux les plus immersifs et les plus attrayants du moment sur le Play Store, Papers, Please est décrit comme un "thriller documentaire dystopique", vous demandant de faire preuve d'intelligence pour identifier les contrebandiers, les espions et les terroristes.

Le meilleur jeu en cours : Genshin Impact (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Si c'est votre type de jeu (un jeu de rôle et d'action en monde ouvert), vous aurez certainement beaucoup de plaisir à jouer à Genshin Impact, qui offre des paysages magnifiques et des personnages mémorables.

Very Little Nightmares (Image credit: Very Little Nightmares)

Le meilleur jeu sur Play Pass : Very Little Nightmares (7.99€ ou via le Google Play Pass) – Si vous payez un abonnement mensuel pour le Google Play Pass, vous bénéficiez de jeux tels que Very Little Nightmares, un jeu de réflexion fascinant et effrayant qui vous procurera des heures de divertissement.

Le meilleur jeu pour les tablettes : Tower of Fantasy (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Tower of Fantasy est l'un des meilleurs jeux du Play Store lorsqu'il s'agit de tirer parti des écrans plus grands offerts par les tablettes, et le titre d'aventure fantastique en monde ouvert obtient des scores élevés dans la plupart des domaines.

Le meilleur jeu pour les Chromebooks : Roblox (s'ouvre dans un nouvel onglet) (gratuit) – Roblox a fait fureur ces dernières années, et Google l'a désigné comme l'un des meilleurs jeux Android à exécuter sur un Chromebook, en vous donnant accès à un clavier et à un trackpad.

Attendez une minute, parce qu'il y a beaucoup de mentions honorables ici aussi : vous pourriez aussi vouloir tester les jeux suivants Catalyst Black (s'ouvre dans un nouvel onglet), Diablo Immortal (s'ouvre dans un nouvel onglet), Rocket League Sideswipe (s'ouvre dans un nouvel onglet), Gun & Dungeons (s'ouvre dans un nouvel onglet), HOOK 2 (s'ouvre dans un nouvel onglet), Hyde and Seek (s'ouvre dans un nouvel onglet), quadline (s'ouvre dans un nouvel onglet), Dungeons of Dreadrock (s'ouvre dans un nouvel onglet), Knotwords (s'ouvre dans un nouvel onglet), One Hand Clapping (s'ouvre dans un nouvel onglet), Phobies (s'ouvre dans un nouvel onglet), DEEMO II (s'ouvre dans un nouvel onglet), Inua - A Story in Ice and Time (s'ouvre dans un nouvel onglet), The Secret of Cat Island (s'ouvre dans un nouvel onglet), Turnip Boy Commits Tax Evasion (s'ouvre dans un nouvel onglet), Candy Crush Saga (s'ouvre dans un nouvel onglet), Garena Free Fire (s'ouvre dans un nouvel onglet), Pokémon GO (s'ouvre dans un nouvel onglet), Bridge Constructor (s'ouvre dans un nouvel onglet), Final Fantasy VII (s'ouvre dans un nouvel onglet), Linelight (s'ouvre dans un nouvel onglet), et Path of Giants (s'ouvre dans un nouvel onglet).