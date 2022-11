Les meilleurs émulateurs Android de 2022

Les émulateurs Android les plus performants permettent d'exécuter facilement et simplement des applications et des jeux Android sur votre PC ou votre Mac.

Vous travaillez peut-être sur une application pour Android et souhaitez la tester sur un ordinateur plutôt que sur un appareil mobile. Vous pouvez non seulement le faire avec l'un des émulateurs Android qui vont suivre, mais vous pouvez également simuler différentes tailles d'écran et différents modèles de téléphone, ce qui vous permet de voir comment elle se comporte dans différents contextes.

Ou peut-être voulez-vous exécuter une application qui n'est disponible que sur Android. Prenez Instagram, par exemple. Si vous n'utilisez pas l'application mobile, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire avec la plateforme. Mais, avec un émulateur, vous pouvez modifier et télécharger des photos à partir de votre PC ou de votre Mac, ce que vous ne pourriez pas faire autrement.

Étant donné que de nombreuses applications professionnelles Android sont déjà des applications cloud basées sur SaaS, l'utilisation d'un navigateur sur votre PC de bureau peut s'avérer tout aussi facile. Mais si vous souhaitez jouer à des jeux vidéo, vous devrez utiliser l'un de ces émulateurs.

Bien que Windows 11 offre la possibilité de configurer une installation virtuelle d'Android, de nombreuses personnes utilisent encore Windows 10 et, bien sûr, il y a tous les utilisateurs de Mac.

Nous avons comparé les émulateurs de ce dossier sur différents points, comme leur facilité d'utilisation, leur interface, la configuration requise et la courbe d'apprentissage. Nous avons également examiné leurs fonctionnalités supplémentaires, leurs performances et leur prix, entre autres aspects.

Donc, si vous souhaitez exécuter des applications mobiles sur votre ordinateur, consultez nos meilleurs émulateurs Android.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) 1. Bitdefender Mobile Security | 9.99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Bitdefender Mobile Security offre une excellente protection à votre appareil Android grâce à sa fonction antivol et à ses capacités antivirus (s'ouvre dans un nouvel onglet) de premier ordre. L'application vous offre également une protection en temps réel pour le navigateur Chrome de Google et vous permet de localiser et de verrouiller votre appareil à distance, ainsi que de l'effacer complètement s'il tombe entre de mauvaises mains. Un VPN (s'ouvre dans un nouvel onglet) est également intégré et vous offre 200 Mo d'utilisation quotidienne.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) 2. Xodo PDF Reader | Gratuit (s'ouvre dans un nouvel onglet) Xodo PDF Reader se distingue des autres lecteurs de PDF par l'étendue et la profondeur de son ensemble de fonctionnalités. Outre la lecture de PDF (s'ouvre dans un nouvel onglet), cette application vous permet également de créer de nouveaux PDF à l'aide de votre appareil photo, de votre galerie d'images ou de documents Office. Xodo PDF Reader est également intégré à Dropbox, Google Drive et OneDrive.



(s'ouvre dans un nouvel onglet) 3. ExpressVPN | 6,89 € par mois (s'ouvre dans un nouvel onglet) ExpressVPN est une application utile à avoir sur n'importe quel téléphone Android car elle vous donne la possibilité de cacher votre adresse IP aux sites et aux applications que vous utilisez. Il aide également à protéger votre vie privée et vous permet de prétendre être dans un endroit différent, ce qui est essentiel pour débloquer le contenu géo-restreint. ExpressVPN est également en tête de nos listes des meilleurs VPN Android et des meilleurs VPN (s'ouvre dans un nouvel onglet). Vous pouvez également obtenir 3 mois gratuits avec un abonnement annuel en vous inscrivant ici. (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Les meilleurs émulateurs Android de 2022 en détail :

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons.

(Image credit: BlueStacks)

1. BlueStacks Un émulateur Android puissant pour jouer à des jeux Android sur votre ordinateur Les meilleures offres du jour VISIT SITE (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Bonne qualité + Fiable + Versions gratuites et payantes Pourquoi attendre - Plate-forme de jeux uniquement

BlueStacks App Player est peut-être l'émulateur Android le plus connu, et ce n'est guère surprenant compte tenu de sa qualité et de sa fiabilité. BlueStacks a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation, et ressemble à Android sur une tablette ou un smartphone. Il existe des versions gratuites et payantes. La version gratuite comprend quelques publicités et une appli sponsorisée de temps en temps, mais elles sont plutôt discrètes.

BlueStacks concerne principalement les jeux et l'interface est essentiellement une interface pour les télécharger et les installer, mais il est également possible de visiter le Google Play Store et de rechercher d'autres applications. Si vous voulez ajouter des applications et des jeux provenant d'autres sources, vous avez la possibilité d'utiliser des fichiers APK autonomes. D'après notre expérience, la configuration a été simple et facile, et nous avons pu installer Summoners War sans problème, mais nous n'avons pas pu utiliser un compte existant, alors tenez compte de ce problème.

Dans l'ensemble, cependant, les performances sont décentes en supposant que votre matériel soit raisonnablement puissant, ce qui en fait un excellent moyen de profiter d'Android sur un grand écran.

Lire notre test complet (en anglais) : BlueStacks App Player

(Image credit: NoxPlayer)

2. NoxPlayer Un émulateur Android gratuit qui vous permet de charger des applications en dehors de Google Play Les meilleures offres du jour visit site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Compatible avec les manettes de jeu + Pas seulement pour les jeux + Options de sauvegarde Pourquoi attendre - Freeze parfois

À l'instar de BlueStacks App Player, NoxPlayer est un émulateur Android pour PC et Mac rapide et astucieux. Si vous envisagez d'utiliser NoxPlayer pour jouer, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez utiliser votre manette de jeu préférée et que vous avez la possibilité de mapper des touches ou des boutons pour effectuer divers gestes Android.

NoxPlayer vous offre une version stock d'Android, et bien qu'il soit conçu pour les joueurs, vous pouvez également installer d'autres applications à partir du Google Play Store. NoxPlayer est entièrement gratuit, mais il comprend un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires accessibles depuis une barre d'outils verticale située sur le côté droit de la fenêtre. Vous y trouverez un raccourci de capture d'écran et d'enregistrement vidéo, un lien vers une macro d'enregistrement, et la possibilité d'installer des logiciels à partir d'APK obtenus en dehors de Google Play.

(Image credit: GameLoop)

3. GameLoop L'émulateur officiel de Call of Duty pour Android Les meilleures offres du jour visit site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + spécial COD + Large choix de jeux Pourquoi attendre - Plate-forme de jeux uniquement

GameLoop est un autre émulateur Android qui est principalement destiné à être utilisé comme plateforme de jeu. Parmi ses titres les plus populaires, on trouve notamment Call of Duty : Mobile et PUBG Mobile, Tencent ayant précédemment déclaré qu'il s'agissait de l'émulateur officiel pour ses jeux COD.

Il y a d'autres jeux supportés, bien sûr, avec d'autres titres majeurs comme Fortnite et Grand Theft Auto V disponibles pour jouer via l'émulateur, ainsi qu'une foule d'autres jeux.

Cependant, comme BlueStack, c'est vraiment l'objectif de GameLoop - le titre l'indique - donc si vous cherchez à utiliser des applications mobiles pour le commerce et le bureau, alors ce n'est très probablement pas la meilleure plateforme pour vous. Toutefois, si vous cherchez à accéder facilement aux principaux jeux Android sur votre ordinateur de bureau, GameLoop est un excellent émulateur.

(Image credit: AndY)

4. AndY Emulez Android sur votre ordinateur et créez un compte root pour exécuter plus d'applications Les meilleures offres du jour visit site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Option de rooting + Mac et Windows + Le téléphone comme manette Pourquoi attendre - La courbe d'apprentissage n'est pas idéale

Basé sur VMWare Player, AndY est un émulateur Android intéressant - bien qu'assez volumineux puisque son installation pèse le poids colossal de 3 Go. Il y a deux ou trois extras optionnels - et probablement non désirés - inclus dans l'installateur, alors gardez l'œil ouvert et déclinez-les.

Encore une fois, l'idée principale derrière AndY est d'apporter les jeux Android sur l'ordinateur, et il y a un support pour les contrôleurs Xbox et PlayStation, mais aussi l'option d'utiliser votre téléphone Android comme un gamepad. La mise en route de l'émulateur est un peu plus délicate et moins intuitive que les autres outils présentés ici, ce qui pourrait suffire à décourager certaines personnes.

C'est dommage car AndY est très impressionnant et il serait formidable de le rendre un peu plus accessible. Disponible à la fois pour Mac et Windows, il vous donne également la possibilité de rooter votre appareil Android virtuel pour exécuter plus de logiciels.

(Image credit: MEmu)

5. MEmu Play Un émulateur Android pour installer des applications Android en dehors du Google Play Store Les meilleures offres du jour visit site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Option de virtualisation + Configuration du clavier Pourquoi attendre - Pour le gaming uniquement

C'est l'un des émulateurs Android les plus récents, et pourtant MEmu a réussi à se faire un nom - et pour cause. Étant donné que son nom complet est MEmu Play, il n'est pas surprenant que - une fois de plus - l'accent soit mis sur les jeux.

Pour obtenir les meilleures performances, il est recommandé d'activer la virtualisation de votre CPU. Avec la prise en charge des puces Intel et AMD, ainsi que des graphiques intégrés et dédiés, les niveaux de prise en charge sont très bons ici.

Il existe une multitude d'options de mappage du clavier pour améliorer votre jeu, et vous avez la possibilité d'installer des logiciels via le Google Play Store, ou en faisant un glisser-déposer des APK sur la fenêtre du programme.

Comment choisir le meilleur émulateur Android pour vous ? Lorsque vous devez choisir le meilleur émulateur Android pour vous, commencez par déterminer ce que vous avez l'intention de faire avec. Si c'est uniquement pour jouer, vous voudrez un émulateur orienté jeux, mais si c'est pour une utilisation générale des applications, vos options sont différentes. Vous devrez évaluer la facilité d'utilisation de l'émulateur, son interface, ses performances et son prix. Il est utile de vérifier si l'émulateur comporte des publicités (et dans quelle mesure elles sont gênantes). Faites attention à la procédure de connexion au compte, car certains émulateurs ne vous permettent pas d'utiliser un compte existant. Enfin, vérifiez les fonctionnalités supplémentaires telles que les capacités d'enregistrement, la compatibilité avec la manette de jeu et les options de rootage.

Nous avons testé les meilleurs émulateurs Android sous de nombreux aspects, en commençant par leur facilité d'installation et leur interface. Nous avons ensuite examiné s'ils étaient mieux adaptés aux jeux ou à l'utilisation générale des applications.

Nous avons évalué leurs performances, la configuration requise et le processus de connexion au compte. Nous avons également vérifié si les émulateurs comportaient des publicités et s'ils proposaient des formules premium sans publicité.

Nous avons évalué leur courbe d'apprentissage et d'autres caractéristiques telles que la compatibilité avec les contrôleurs, les options de rooting et les fonctionnalités d'enregistrement d'écran, entre autres.

Meilleurs smartphones Android : quels sont les téléphones mobiles immanquables de 2022 ?