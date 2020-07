Meilleurs éditeurs PDF gratuits : comment modifier un fichier PDF facilement en 2020 ?

Un éditeur PDF gratuit vous permet de modifier les images et le texte présents dans un document PDF, sans avoir à les convertir dans un autre format ou à payer pour un logiciel spécialisé bien trop coûteux. Nous avons rassemblé, ci-dessous, les cinq meilleures options disponibles en ligne.

Que vous les utilisiez à des fins commerciales, scolaires ou personnelles, les fichiers PDF constituent l’un des supports les plus riches pour partager des informations. Ils sont généralement privilégiés pour leur capacité à fédérer différents formats (photos, graphiques, texte…) dans un même document. Document qui peut ensuite être lu par tous types d’appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau ou portables), sans modification aucune. A condition de posséder un lecteur PDF, tel qu’Adobe Acrobat Reader.

Contrairement aux lecteurs PDF, il n'existe pas beaucoup d'éditeurs PDF gratuits. En effet, Adobe, le créateur original du format PDF, conserve le monopole technologique sur ce type de fichier et fait payer aux éditeurs toute fonctionnalité premium, autre que la lecture standard de documents PDF. Ce qui explique pourquoi la plupart des programmes peuvent enregistrer et lire des documents PDF, mais ne peuvent pas les modifier.

Malgré la rareté des propositions, il convient de ne pas se tromper et de télécharger ou d’utiliser en ligne l’éditeur PDF le plus complet et le plus sûr. Les programmes suivants répondent à ces deux critères, vous pouvez donc les exploiter autant que vous le souhaitez. Sans débourser le moindre euro.

Aujourd’hui, le meilleur éditeur PDF disponible est : Adobe Acrobat Pro DC

Il n’est pas gratuit, mais si vous avez besoin de modifier et de créer des PDF de manière professionnelle, Adobe Acrobat Pro DC s’avère le logiciel qu'il vous faut. Il vous offre une liberté totale pour créer de nouveaux PDF à partir de zéro et modifier des documents existants sans souci. Sur votre ordinateur de bureau comme sur votre téléphone portable.

Éditer des PDF avec Microsoft 365

Si vous disposez de la suite bureautique Microsoft 365 - anciennement appelé Office 365 - vous avez déjà accès à un éditeur PDF. Word peut désormais télécharger et convertir des fichiers PDF pour les éditer. Mais aussi les exporter à nouveau au format PDF après modification. Si vous envisagez d'investir dans un abonnement Microsoft, voici un élément qui pourrait faire pencher la balance.

1. Smallpdf Un éditeur PDF gratuit et pratique, couplé au Cloud. Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux Visit site Grande variété de fonctionnalités Relié au Cloud Excellent convertisseur PDF > Word, Powerpoint Essai gratuit limité

Avec l'outil d’édition PDF Smallpdf, vous disposez d'une interface utilisateur simple qui vous permet d'ajouter du texte et des images à vos fichiers PDF. Cette plateforme offre également une signature électronique simple, et la possibilité d'ajouter des commentaires et des surlignages aux informations déjà stockées dans vos PDF.

Le système Smallpdf contient également de nombreuses autres options pour transformer intelligemment vos PDF. Outre la fonction d'édition classique, vous pourrez ainsi convertir vos fichiers PDF dans des formats bien plus populaires, tels qu’en fichier Word ou Powerpoint. Il est même possible de gagner de l’espace en fusionnant plusieurs documents PDF en un seul.

Mais le meilleur de Smallpdf est qu'il s'agit d'un service basé sur une plateforme cloud. En d'autres termes, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil pris en charge en visitant simplement le site web de Smallpdf et en glissant un PDF depuis votre navigateur. Ne vous laissez pas déconcerter par les invites de lancement faisant état d'un « essai gratuit » - il vous suffit de vous inscrire pour installer le programme Smallpdf Desktop et en profiter hors connexion.

2. PDF-XChange Editor Éditez vos livres et vos photocopies en PDF. Système d'exploitation : Windows Download free Reconnaissance optique des caractères Édition de documents imprimés et scannés Division et extraction des pages Copyright imposé dans la version gratuite

PDF-XChange Editor est un programme d'édition de PDF gratuit conçu pour les ordinateurs Windows et développé par Tracker Software. L'interface est un peu plus complexe que celle de la suite d'édition Smallpdf, mais elle vous permet d'accéder facilement à de nombreuses fonctionnalités complémentaires. A l’image d’un tampon virtuel qui permet de marquer vos documents comme « Expiré » ou « Approuvé ».

Reste que, pour la plupart des utilisateurs, la principale raison de télécharger PDF-XChange Editor est la fonction de reconnaissance optique de caractères (OCR). Cela signifie que le logiciel est capable de scanner des photocopies ou des pages de livres, reconnaître le texte imprimé et vous proposer de le modifier. En outre, PDF-XChange Editor vous invite à reformater ledit texte, en changeant - entre autres - sa police d’imprimerie.

Comme Smallpdf, vous pouvez ici fusionner ou diviser des fichiers PDF individuels. Le seul inconvénient sérieux de ce puissant éditeur est que, si vous n'avez pas souscrit à la version Pro, un petit filigrane « Créé avec PDF-XChange Editor » sera ajouté en signature de tous les fichiers PDF que vous exporterez.

3. PDFescape Idéal pour l'édition de petits fichiers PDF. Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux Visit site Aucune inscription nécessaire Fusion rapide des documents Prend en charge des fichiers de 10 Mo max L'éditeur bureau est payant

Grâce à PDFescape, vous pouvez effectuer des modifications en ligne de vos fichiers PDF, tout comme vous avez la possibilité de télécharger une application sur votre bureau. L'application propose un service plus complet, puisqu'elle prend en charge l’édition de contenus PDF préexistants et vous permet de numériser des documents papier. Toutefois, seule la version en ligne de PDFescape est gratuite.

PDFescape en ligne vous offre de nombreuses options d'édition PDF utiles, comme la possibilité de prendre des notes à main levée ou d'ajouter des liens URL cliquables à vos documents. Vous constaterez également qu'il est on ne peut plus simple de créer, faire pivoter et d'annoter des pages avec la même version en ligne.

Le seul défaut majeur de cet éditeur PDF gratuit est que vous ne pouvez pas télécharger des documents de plus de 10 Mo. Rassurez-vous : une page PDF ordinaire de format A4 ne pèse que 100 Ko environ. Vous atteindrez rarement la limite imposée, sauf si vous avez l’intention d’éditer un livre.

4. Sejda Modifiez vos documents confidentiels en toute sécurité. Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux Visit site Pas de compte requis Interface simple Téléchargement limité toutes les heures La version premium est chère

Les fichiers PDF sont un bon moyen de stocker des informations professionnelles ou financières, ce qui signifie que leur contenu est souvent sensible. Sejda est un éditeur PDF en ligne gratuit auquel vous pouvez faire confiance pour modifier des documents confidentiels. Tous les fichiers téléchargés sont en effet effacés des serveurs au bout de cinq heures.

Hormis la sécurité, Sejda est un bon choix si vous recherchez un éditeur PDF gratuit avec une interface conviviale. La barre de menu unique de Sejda permet de trouver facilement toutes les options d'édition nécessaires pour ajouter du texte, des liens, des images et des signatures sur vos documents PDF.

Lorsque vous avez fini de modifier un document dans Sejda, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer les modifications » et d'enregistrer le produit fini sur votre espace Google Drive.

Sejda comporte certaines limites, mais elles ne sont pas suffisamment restrictives pour décourager les utilisateurs occasionnels. Vous ne pouvez effectuer que trois tâches par heure et télécharger 50 Mo en ligne. Soit l’équivalent 200 pages traitées sur la plateforme Sejda toutes les heures.

5. PDFSam Basic L’éditeur qui répond aux besoins les plus simples. Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux Visit site Simple d'utilisation Pas besoin de télécharger les fichiers Aucune publicité Pas d’édition au sens propre

Souvent, les seules opérations que vous souhaitez réaliser sur votre fichier PDF est de le diviser en plusieurs documents, de fusionner plusieurs pages ensemble ou de changer l'orientation des pages. C'est particulièrement le cas si vous modifier des documents préalablement imprimés et scannés. Si vous faites partie de ce type d’utilisateur, PDFsam Basic est l'outil qui vous correspond. Il s'agit d'une application de bureau légère qui vaut la peine d'être installée pour ce genre de situations.

A l’inverse de certains logiciels proposés ici, elle ne vous permet pas de modifier le contenu des PDF, mais vous offre la possibilité de les fractionner et de les combiner comme si de rien n'était. Il vous suffit de sélectionner les pages concernées et c'est parti. Il n'y a pas de logo en filigrane à supporter et vous n'avez pas à laisser trainer vos documents (potentiellement sensibles) sur une plateforme en ligne.

Lors du téléchargement, il vous sera demandé si vous souhaitez installer une version d'essai de PDFsam Enhanced (un produit payant). Vous pouvez refuser si vous n'êtes pas intéressé en décochant la case prévue à cet effet.

Quel type d'éditeur PDF gratuit vous convient le mieux ?

Pour choisir au mieux l'un des éditeurs PDF gratuits listés ci-dessus, pensez d'abord aux modifications que vous souhaitez effectuer. Si vous désirez simplement remplir un formulaire numérique, vous aurez besoin d'un éditeur de base qui prend en charge l'insertion de texte.

Toutefois, si vous devez modifier le contenu d'un PDF de manière substantielle, vous aurez recours à un éditeur PDF plus riche, capable de transformer texte et images déjà présents dans le fichier. Dans certains cas, lorsqu’il vous est indispensable d’éditer la quasi-totalité du contenu de votre fichier, il peut être préférable d'utiliser un programme de conversion PDF > Word.