Les meilleurs logiciels gratuits pour convertir une vidéo YouTube en MP3

Vous utilisez généralement la plateforme YouTube pour écouter vos musiques favorites sur votre smartphone ? Un choix relativement commun à de nombreux mélomanes… qui se ressemblent également sur un autre point : ils préfèrent souvent l’audio à la vidéo. Bonne nouvelle : il existe plusieurs solutions gratuites pour convertir une vidéo YouTube en fichier MP3. En quelques clics, vous avez la possibilité d’extraire la piste audio d’un clip vidéo et de l’enregistrer sur le disque dur de n'importe quel appareil.

Cependant, trouver l’un de ces logiciels s’avère une tâche semée d’embûches. Si la plupart font ce que nous leur demandons, ils se révèlent souvent accompagnés de programmes potentiellement indésirables. Gratuité oblige, ils installent des adwares et diffusent des publicités non souhaitées pour rester rentables. D’autres encore sont simplement lents et finiront par vous agacer. C’est pourquoi nous avons passé au crible une vaste sélection de logiciels de conversion YouTube > MP3. Pour retenir les meilleurs du marché, en termes de rapidité d’exécution et de sécurité.

Convertir une vidéo YouTube au format MP3 ne vous permet pas seulement de télécharger de la musique pour l’écouter hors connexion, cette action peut également mettre à votre disposition les émissions de vos YouTubeurs favoris, sous forme de podcasts. Un bruit de fond agréable pendant vos séances d’entraînement sportif ou vos tâches quotidiennes.

Gardez à l'esprit que vous ne pouvez télécharger du contenu YouTube qu’à partir du moment où vous disposez de l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur. Les conditions d'utilisation de YouTube interdisent explicitement le téléchargement de vidéos non autorisé.

Si la conversion de vidéos YouTube en MP3 vous semble toujours compliquée malgré l’usage de ces logiciels, il est plus prudent de vous orienter vers une plateforme de streaming musical, comme Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Play Music. Ce qui vous évitera d'avoir à convertir puis télécharger des fichiers.

Le meilleur logiciel de conversion YouTube vers MP3, disponible actuellement, est : WinX HD Video Converter Deluxe

Si vous avez besoin de convertir une vidéo dans un autre format, WinX HD Video Converter Deluxe est le meilleur logiciel qui existe. Il n'est pas gratuit, contrairement aux applications présentées ci-dessous, mais il peut transformer des vidéos provenant de pratiquement n'importe quelle source (y compris Facebook, YouTube, Vimeo, vos Blu-ray et DVD). Puis les convertir vers le format de fichier de votre choix. Il délivre même des profils prédéfinis pour optimiser la lecture des vidéos converties sur différents appareils.

(Image credit: Anvsoft Inc; Shutterstock)

1. Any Video Converter Free Le meilleur convertisseur gratuit YouTube vers MP3 - il suffit de copier, coller et lancer. Système d'exploitation : Windows Visit site Large variété de formats vidéo proposés Filtres et effets supplémentaires Plusieurs profils pour différents appareils Attention aux programmes préinstallés !

Si vous recherchez un logiciel de conversion YouTube vers MP3 rapide et flexible, cet outil est fait pour vous. Malgré son nom simpliste, il se veut bien plus performant que bon nombre de ses concurrents. Principalement de par une bibliothèque exhaustive de formats vidéo et audio pris en charge. Parmi ceux-ci, le MP4 standard des vidéos YouTube et le MP3 - exactement ce que nous recherchons !

La conversion de vidéos YouTube en sons MP3 n'est pas la seule fonctionnalité du programme, il est donc plus volumineux que vous ne le pensez. Mais cela ne devrait pas vous décourager (à condition de faire attention à ne pas installer le shareware optionnel proposé lors de l'installation).

Il semble presque exagéré d'utiliser ce qui se présente comme un logiciel puissant et polyvalent pour une seule tâche. Mais, nous n’avons jamais vu de mode opératoire aussi simple et rapide. Pour télécharger un MP3, il vous suffit de coller l'URL d'une vidéo YouTube et d'attendre que le téléchargement de celle-ci s’achève. Vous pouvez ensuite sélectionner « MP3 » comme format de sortie et cliquer sur le bouton « Convertir maintenant ». Et c’est tout.

(Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

2. 4K YouTube to MP3 Rapide, facile à utiliser et étonnamment flexible. Système d'exploitation : Windows Visit site Aucun adware signalé Choix impressionnant de formats audio Prise en main immédiate Fonctionne avec de nombreuses plateformes vidéo

4K YouTube to MP3 est très similaire à 4K Video Downloader (présenté un peu plus bas sur cette page), à une différence près : il est spécifiquement dédié à l'extraction des pistes audio. Le logiciel vous offre ainsi la possibilité de sauvegarder les bandes son des vidéos compressés aux formats OGG et M4A. Plusieurs débits vous sont proposés afin de trouver le bon équilibre entre vitesse et qualité.

Ne vous fiez pas à son appellation : il n'est pas seulement compatible avec YouTube, vous pouvez également l'utiliser pour extraire le son de vidéos hébergées sur Vimeo, Flickr, Facebook, SoundCloud et bien d'autres services de streaming. Il suffit de copier l'adresse de la vidéo et de cliquer sur le bouton vert « Coller le lien » pour démarrer la conversion.

Le plus appréciable reste l’absence totale de programme potentiellement indésirable livré avec son fichier exécutable. A noter que la version premium - disponible à partir de 14,40 € - vous donne droit à des téléchargements de playlists intégrales. Ceci dit, la version gratuite se veut amplement suffisante.

(Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

3. 4K Video Downloader Créez des playlists MP3, mais aussi M4A et OGG. Système d'exploitation : Windows,MacOS,Ubuntu Visit site Pas de publicité ou de logiciels groupés Peut télécharger des playlists complètes Le téléchargement de fichiers volumineux nécessite une licence

Ce n'est peut-être pas le logiciel le plus complet du marché mais comme les deux précédents, il assure l’essentiel : la conversion audio de vos vidéos en qualité supérieure.

Il fonctionne de la même manière, avec quelques étapes supplémentaires. Copiez l'URL de la vidéo sélectionnée depuis votre navigateur web (le logiciel prend en charge les vidéos YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr et DailyMotion). Puis cliquez sur « Coller l'URL » et « Extraire l'audio ». Choisissez votre format sortant : MP3, OGG ou M4A. Enfin, cliquez de nouveau sur « Extraire ». Le fichier audio sera converti et enregistré vers la destination de votre choix.

La version gratuite de 4K Video Downloader vous permet de télécharger jusqu'à 24 vidéos dans une même liste de lecture, ce qui est particulièrement utile pour saisir plusieurs chansons de votre artiste préféré. Vous pouvez télécharger et convertir des playlists plus longues au format MP3, à condition d’acheter une licence à partir de 14,40 €.

(Image credit: DVDVideoSoft; Shutterstock)

4. Free YouTube to MP3 Converter Enregistrez vos albums favoris, ainsi que leurs pochettes. Système d'exploitation : Windows, MacOS Visit site Très simple à utiliser

Interface bien conçue

Peut fusionner plusieurs vidéos Contient des annonces publicitaires

Free YouTube to MP3 Converter fait exactement ce que vous attendez de lui. Malheureusement, comme tout convertisseur vidéo gratuit, il installe un pack d’applications partenaires sur votre ordinateur. Une tâche évitable en décochant les programmes additionnels non souhaités, pendant le processus d’installation.

Une fois ce détail réglé, vous allez vous régaler. Il n'est pas nécessaire de jouer avec les paramètres au préalable, il vous suffit de télécharger directement la musique qui vous intéresse. Utilisez le menu déroulant, présent sur l’interface d’accueil, pour choisir la qualité et le format dans lesquels vous souhaitez enregistrer votre fichier audio. Collez l'URL de la vidéo choisie et cliquez sur « Télécharger ». Les fichiers audio sont enregistrés et convertis en une seule et même étape.

La beauté de Free YouTube to MP3 Converter est qu'il ne vous encombre pas d’options superflues. Vous profiterez de votre musique quelques secondes à peine après l’avoir convertie.

(Image credit: ClipGrab; Shutterstock)

5. ClipGrab Ctrl+C et Ctrl+V sont ses meilleurs amis. Système d'exploitation : Windows Visit site Téléchargement en un clic Recherche vidéo intégrée Supporte de nombreuses plateformes vidéo Souhaite installer Opéra en supplément

ClipGrab est une application qui rend la conversion de vos vidéos YouTube en fichiers MP3 rapide et agréable. A part l'installation du navigateur Opera qui vous sera proposée au démarrage - et qu’il est possible d’ignorer -, son exécution se passe sans encombre.

L'interface, merveilleusement minimaliste, ne vous demande qu’une étape : copiez l’url de la vidéo YouTube à convertir dans le presse-papiers. ClipGrab se charge dès lors de télécharger le contenu correspondant. En quelques secondes, vous récupérerez un fichier MP3 d’excellente facture.

Pourquoi choisir un logiciel de conversion YouTube > MP3 ?

Lorsque vous cherchez un convertisseur de vidéos YouTube au format MP3, l'une des premières choses à prendre en compte est le nombre de vidéos que vous souhaitez convertir. Si vous n’avez qu’une ou deux vidéos à convertir, il peut être intéressant d'envisager un outil de conversion en ligne. Si vous êtes un ardent consommateur, télécharger une application de bureau dédiée est nécessaire.

Les logiciels de bureau seront également plus rapides, car les données ne sont pas traitées sur un serveur distant. Certaines applications s’avèrent également capables de convertir plusieurs vidéos YouTube au format MP3 en une seule fois.

Il faut cependant être prudent : les logiciels de conversion YouTube > MP3 sont extrêmement populaires et donc bien référencés sur Google. Vous pouvez de ce fait tomber facilement sur des logiciels malveillants se dissimulant derrière votre requête. Nous avons soigneusement testé tous les outils de conversion présentés dans ce guide et nous pouvons les recommander en toute confiance.