Les meilleurs logiciels pour créer sa musique gratuitement : composez, mixez, publiez

Les logiciels libres de création musicale sont la voie royale si vous possédez un ordinateur décent, mais que vous ne souhaitez pas vous ruiner dans l’achat d’une licence. Les programmes conçus pour accompagner votre créativité musicale peuvent être scandaleusement coûteux, et ne trouvent d’investisseurs que parmi les sound designers et technicien son qui gagnent leur vie via ces outils. Pour les autres, il existe un choix impressionnant de logiciels de création musicale, gratuits, qui vous donneront accès à de multiples options d’édition. Sans vous ruiner.

Le meilleur logiciel gratuit de création musicale est Apple Garageband. Il constitue une introduction parfaite à la production musicale et ouvre la voie à la station de travail audio numérique professionnelle d'Apple. Mais ce n'est pas la seule option qui s'offre à vous, et nous avons rassemblé ici quatre autres excellents outils de création musicale. Pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Vous serez peut-être surpris de la qualité de ces outils. Étant donné le tarif élevé souvent associé aux logiciels de production musicale, vous seriez pardonné de vous attendre à ce que les applications gratuites fassent trop de concessions pour que cela vaille la peine de s'en préoccuper. Néanmoins, opter pour un logiciel libre de production musicale ne vous imposera pas nécessairement d’énormes compromis.

Les meilleurs logiciels libres de création musicale, en un clin d’œil :

1. Apple GarageBand

Compatibilité : macOS 10.11 ou version ultérieure

La station de travail audio numérique d'Apple, qui existe depuis longtemps, a fait beaucoup de chemin depuis que nous l'avons testée pour la première fois en 2004. Et bien qu'il lui manque encore quelques fonctionnalités clés (telles que l'exportation MIDI et la possibilité de contrôler du matériel externe via MIDI), GarageBand en offre plus qu'assez pour vous laisser tenter par son offre 100% gratuite.

Apple a fait du très bon travail en créant la parfaite alliance entre un studio musical classique et Logic Pro X, l'assistant qui vous permet d’écrire, d’enregistrer et de mixer avec peu de connaissances. GarageBand vous donne ainsi accès à la fonctionnalité Drummer, un groove-maker très facile à utiliser, qui inclut des styles multiples, des commandes intuitives et une tonne de samples prêts à l’emploi. Vous pouvez également profiter du contenu de la bibliothèque sonore Apple Loops pour créer ou étirer vos boucles audio.

Bien que limité à 255 pistes par chanson, GarageBand est un logiciel de musique assistée par ordinateur extrêmement puissant. Et l’un des plus rapides à prendre en main. Nous ne saurions également que louer ses mises à jour régulières qui vous permettent de bénéficier de toujours plus de contenu audio.

2. Tracktion T7 DAW Free

Compatibilité : macOS/Windows/Linux (VST, AU et Linux VST)

Les développeurs de Tracktion semblent avoir mis en place un modèle commercial plutôt habile en publiant gratuitement toutes les anciennes versions de leur station de travail audio. Sans retirer aucune data existante ! Vous n’aurez peut-être pas accès aux dernières fonctionnalités proposées dans la version premium (disponible pour 59 $ ou 50 € environ), mais vous recevrez une mise à jour à chaque fois que l’éditeur les rajoutera sur Traktion T7 DAW Free. A peu près chaque année.

Tracktion T7 DAW Free propose un nombre illimité de pistes audio et MIDI, toutes modulables. Vous pouvez les adapter sur votre station de travail comme bon vous semble, en fonction des capacités de votre matériel bien sûr. L’application peut également accueillir plusieurs formats de plugins, y compris VST et Audio Units.

Notez qu'avant de pouvoir télécharger le logiciel, vous serez invité à entrer une adresse électronique et un mot de passe pour créer votre compte. Lorsque vous exécuterez le logiciel pour la première fois après l'avoir installé, vous recevrez une notification indiquant qu'il fonctionne en mode démo. Ne vous inquiétez pas : cliquez simplement sur « Déverrouiller... » puis saisissez l'adresse et le mot de passe que vous avez définis précédemment, et toutes les fonctionnalités seront disponibles.

3. AmpliTube Custom Shop

Compatibilité : macOS/Windows (64 bits seulement). Application et plugin autonomes (AAX, VST et AU)

AmpliTube Custom Shop d'IK Multimedia est peut-être une version réduite d'AmpliTube 4, mais il s'agit toujours d'une excellente application modélisant tout le matériel indispensable aux guitaristes comme aux bassistes. Cette version gratuite comprend 24 modèles, dont un accordeur chromatique numérique, neuf pédales, quatre amplis, cinq baffles, trois micros et deux multi-effets.

Si vous possédez une guitare (ou une basse), vous pouvez enregistrer directement vos compositions sur ordinateur de bureau ou ordinateur portable. En prime, vous pousserez des cris de roadie comblé, IK Multimedia mettant à votre disposition de multiples modèles d’amplis officiels, conçus par des g éants tels que Fender, Ampeg, Orange, Mesa Boogie et bien d'autres.

Les sonorités d'AmpliTube sont authentiques et il existe un niveau impressionnant de personnalisation (incluant le choix du microphone et de l'emplacement du micro). Si vous êtes séduit, vous aurez la possibilité d’accéder à la boutique AmpliTube et de vous procurer plus de modèles à la carte. Vous compterez 160 amplis, pédales, tuners… avec un prix de départ fixé à 3 $ / 2,50 €.

Attention, tout de même votre crédit pourrait grimper rapidement, même si vous sortirez toujours gagnant face à la version payante commercialisée à 270 €. D’autant que vous pouvez tester n’importe quel modèle grâce à la fonctionnalité « Essayez avant d'acheter », extrêmement bienvenue.

4. Klevgrand SyndtSphere

Compatibilité : macOS/Windows (VST et AU)

Klevgrand ne peut pas se vanter d’appartenir à l’élite des éditeurs de logiciels Music Makers. C’est un fait et en même temps, la société de production basée à Stockholm construit sa réputation lentement mais sûrement, grâce à ses dizaines d’applications d’instruments virtuels. Chacun d’entre eux délivre des sonorités fines, au sein d’interfaces totalement ésotériques.

SyndtSphere ne fait pas exception au catalogue et propose une simulation de synthétiseur étonnamment complète malgré son allure minimaliste. Avec plus de 70 préréglages, vous avez le pouvoir d’enchainer et de mixer les différents sons de sa bibliothèque. Ce avec un seul contrôle possible et qui consiste à pousser une sphère, entre différents nœuds représentant les ressources sonores offertes. Rien de plus accessible et amusant !

Si les débutants apprécieront sa convivialité, les producteurs plus expérimentés n'ont pas à être rebutés par le caractère basique de l’interface. SyndtSphere regorge d’une variété impressionnante de sons, qu’il vous faudra explorer assidument. La fonction unique de morphing permet, qui plus est, d’obtenir des compositions sonores riches (et longues). SyndtSphere s’immiscera aisément dans votre quotidien de créateur musical et pourrait bien vous accompagner pendant des années, sans vous lasser.

5. BandLab Cakewalk

Compatibilité : Windows

Cakewalk - anciennement connu sous le nom de Cakewalk SONAR - figure parmi les toutes premières stations de travail audio numériques. Hélas, son propriétaire Gibson a arrêté de développer de nouvelles fonctionnalités l'année dernière. Des regrets ? Pas vraiment, puisque depuis la plateforme de création musicale Bandlab (célèbre pour son Cloud) a repris la gestion du logiciel. C’était en février dernier et désormais, Cakewalk est téléchargeable gratuitement.

Une vraie aubaine pour les compositeurs en herbe qui peuvent ici se reposer sur un ensemble complet de production musicale. Avec toute une panoplie d’instruments virtuels ainsi qu’un kit d’outils d’écriture créative, de mixage et de mastering avancés. Vous pensez cela suffisant ? Il vous faudra aussi parcourir un catalogue de pistes audio + MIDI illimités qui vous garantissent des week-ends entiers dédiés à enregistrer et compiler. Une fois satisfait de vos œuvres, vous avez la possibilité de mettre votre travail en ligne directement sur SoundCloud, YouTube, Facebook et bien d’autres plateformes.

Il est dommage que Cakewalk ne soit disponible que sur Windows 10. Pour le moment, car nous sommes intéressés et croyons à un réel avenir pour Bandlab et sa nouvelle acquisition, sur les mêmes systèmes d’exploitation que ses concurrents. Y compris mobiles.