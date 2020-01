Comment gagner de l’argent sur YouTube ?

Gagner de l’argent sur YouTube n’est pas une tâche bien difficile, à condition de connaître les différentes sources de financement possible. Certaines ne sont disponibles que si votre chaîne est déjà très populaire. Mais ne vous découragez pas, même une petite chaîne peut rapporter de l’argent si les gens aiment ce que vous faites et veulent vous soutenir.

Vous ne pourrez peut-être pas quitter votre job, mais avec un peu de travail, vous serez au moins en mesure de couvrir vos coûts de production vidéo. Et, avec le temps, vous transformerez peut-être votre chaîne en une activité lucrative.

Quelle que soit la manière dont vous décidez de gagner de l’argent sur YouTube, assurez-vous de toujours en informer vos visiteurs. Les conditions d’utilisation de la plateforme expliquent comment procéder.

Activer la régie publicitaire Google AdSense

AdSense est le moyen le plus facile de se faire de l’argent sur YouTube, à condition que votre chaîne soit suffisamment populaire. Si vous êtes autorisé à vous inscrire, vous gagnerez une petite part des publicités diffusées sur vos vidéos par Google.

Avant de pouvoir rejoindre AdSense, vous devrez devenir membre du Programme Partenaire de YouTube, qui comprend quelques impératifs :

Respecter les règles du Programme Partenaire de YouTube

Vivre dans un pays où le programme est disponible (la France en fait partie)

Cumuler 4 000 heures de visionnage valides sur vos vidéos publiques, au cours des douze derniers mois

Avoir au moins 1 000 abonnés

Avoir un compte Google AdSense associé (l’inscription est gratuite)

Même si vous n’avez pas encore recruté 1000 abonnés qui ont scruté vos vidéos pendant 4000 heures minimum, vous pouvez vous inscrire pour que votre compte soit examiné une fois qu’il aura atteint ces étapes nécessaires. Connectez-vous sur YouTube, cliquez sur l’icône représentant votre compte - en haut à droite - et sélectionnez l’option Creator Studio. Choisissez ensuite Chaîne et cliquez sur État et fonctionnalités. Faites défiler jusqu’à la fonctionnalité Monétisation et appuyez sur OK.

Votre compte sera ensuite immédiatement soumis pour examen. Ce processus implique une évaluation aussi bien humaine qu’automatisée. Patientez, l’examen prend un certain temps. Il est possible de vérifier l’état de votre candidature sur la page de monétisation de YouTube.

Si votre compte n’est pas encore approuvé, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre les mesures adéquates afin de vous assurer que votre chaîne répond aux exigences d’Adsense et réessayer de postuler dans 30 jours.

(Image credit: TeeSpring/YouTube)

Promouvoir les boutiques partenaires de YouTube

YouTube abrite une section merchandising, fruit d’une collaboration avec Teespring – une entreprise spécialisée dans la promotion de T-shirts, sweats à capuche, tasses et autres articles.

Pour y être éligible, vous devez faire partie du Programme Partenaire de YouTube (en respectant les 5 règles décrites dans la section précédente), mais aussi compter plus de 10 000 abonnés et ne pas avoir reçu d’avertissement concernant les règles de la communauté. Bref, votre réputation doit être irréprochable.

Tant que vous vous trouvez dans un pays ayant accès au Programme Partenaire de Youtube, vous avez la possibilité d’associer et de configurer votre espace merchandising. Mais seuls les visiteurs de votre pays pourront acheter les produits de marque sélectionnés.

Vous choisissez lesdits produits parmi le catalogue YouTube / Teespring et cette dernière se charge d’expédier les articles commandés directement à l’acheteur. Vous faites uniquement office d’intermédiaire. Pour chaque vente enregistrée via votre chaîne, vous recevrez une part des bénéfices.

Votre chaîne compte moins de 10 000 abonnés ? Ne vous inquiétez pas, il existe d’autres façons de vendre des produits personnalisés. Des sites comme Spreadshop facilitent la création de vos propres T-shirts, qui sont imprimés à la demande et expédiés directement à vos visiteurs, sans que vous n’ayez à paramétrer quoi que ce soit.

Étant donné que ces boutiques en ligne ne sont pas intégrées sur YouTube, vous devrez partager le lien vers vos produits personnalisés dans les descriptions de vos vidéos. Et attirer l’attention vers ceux-ci dans une mini-présentation en intro ou conclusion de vos vidéos.

(Image credit: SpreadShirt)

(Image credit: Shutterstock)

Rejoindre des programmes d’affiliation

Si vous présentez souvent des produits dans vos vidéos (pour un tutoriel de maquillage par exemple), cela vaut la peine d’étudier les programmes d’affiliation des enseignes marchandes concernées. Certains programmes permettent à quiconque de devenir membre, mais la plupart ont un processus d’approbation où vous devrez prouver que votre chaîne a suffisamment de spectateurs pour être un bon investissement. Amazon Associates est l’un des plus faciles à rejoindre et peut s’avérer une bonne source de rémunération.

Une fois que votre chaîne est approuvée, vous serez en mesure de fournir des liens personnalisés vers des produits dans vos descriptions de vidéos. Ces liens indiqueront au revendeur qu’un visiteur est entré en contact avec le magasin via votre chaîne. Si le visiteur choisit d’acheter quelque chose, vous gagnerez une petite commission (qui varie en fonction du marchand).

Si vous utilisez des liens d’affiliation, mentionnez-le par honnêteté à vos visiteurs. Dans vos descriptions de vidéos, par exemple.

(Image credit: Shutterstock)

Se faire parrainer par une marque (ou plusieurs)

Si votre chaîne décolle, vous pourrez peut-être trouver des entreprises pour parrainer vos publications vidéo. Contactez-les directement (jetez un œil à des vidéos sponsorisées comme la vôtre afin de savoir lesquelles pourraient être réceptives à l’idée), ou par le biais d’une tierce partie comme Famebit, qui agit comme un agent pour connecter les marques et les YouTubers.

Les conditions des partenariats varient énormément. Le sponsor peut être heureux que vous mentionniez simplement ses produits. D’autres, plus exigeants, vous imposeront leurs propres suggestions de vidéo. C’est à vous deux de trouver un accord qui vous convienne et de fixer un tarif approprié.

Soyez toujours aussi clair que possible avec votre public, si vous êtes amené à travailler avec une marque. La notion de « vidéo sponsorisée » est obligatoire, non seulement pour respecter les conditions d’utilisation de YouTube, mais aussi pour garder la confiance de vos visiteurs.

(Image credit: Patreon)

Proposer à votre communauté de vous financer

Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux fans de soutenir leurs artistes et créateurs préférés. Si vous pouvez compter sur des visiteurs passionnés prêts à vous aider à couvrir le coût de production de vos contenus, c’est l’outil parfait. L’argent gagné grâce à Patreon peut être utilisé pour vos dépenses générales. Pour remercier vos généreux donateurs, il est bienvenu de partager un contenu vidéo inédit comme avantage, uniquement avec ces abonnés premium.

Patreon fonctionnant par le biais d’abonnements, vous pouvez être sûr que vous recevrez un certain montant chaque mois, vous offrant une certaine stabilité. Le service n’est pas gratuit cependant. Il y a divers frais impliqués pour la création de votre compte et le transfert d’argent vers ce dernier. Consultez bien tous les détails d’utilisation avant de vous engager.