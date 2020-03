Les meilleurs clients torrent gratuits pour profiter d’un téléchargement plus rapide

Avec le bon client torrent gratuit, vous pouvez retrouver plus facilement tous les fichiers audio, vidéo, textes dont vous avez besoin, les télécharger plus rapidement mais aussi les gérer sur une seule et même interface. Cependant, tous les clients torrent ne se valent pas. C'est pourquoi nous avons mis toutes les grandes références à l'épreuve et classé celles qui offrent les meilleures performances correspondant à votre usage personnel.

Un client torrent s’avère indispensable lorsque vous avez de très gros fichiers à télécharger. Il peut s'agir d'un fichier vidéo ou d'un logiciel au poids conséquent. Si vous téléchargez ces derniers - de façon classique - directement depuis un serveur hôte, vous risquez de trouver l'expérience cruellement lente. Surtout si d'autres personnes se sont greffées sur votre liste d’attente pour récupérer lesdits fichiers.

En passant par des torrents, vous avez la possibilité de télécharger des segments des fichiers que vous recherchez, disséminés chez les différents utilisateurs qui les possèdent déjà. Un client torrent gratuit fait tout le travail pour vous, en téléchargeant et en assemblant les fichiers. Le plus compliqué est de choisir le bon.

Ce guide a pour vocation de comparer les meilleurs clients de torrent gratuits et centrés sur les besoins les plus fréquents. Que vous ayez besoin d’une solution standard ou d’une interface avec des modules complémentaires, vous devriez télécharger et installer le client torrent qu’il vous faut à partir de cette liste.

Télécharger et utiliser des torrents, est-ce légal ?

Les torrents ont une mauvaise réputation en raison de l’univers du piratage autour duquel ils gravitent. Néanmoins, la plupart d’entre eux ne sont pas illicites et répondent à de nombreuses utilisations légitimes. Comme le téléchargement de logiciels et d’applications en open source, ou de films et de musiques tombés dans le domaine public.

A vrai dire, la réponse dépend du contenu que vous téléchargez. Si le détenteur des droits d'auteur a autorisé le partage de son œuvre via un fichier torrent, libre à vous. En revanche, la récupération de contenus commercialisés, par le biais de torrents, n’a rien de légal. Il est alors recommandé de payer leur licence pour un usage personnel.

Les meilleurs clients torrent gratuits, en un coup d’œil :

1. qBittorrent

Entre vitesse et simplicité, le meilleur client torrent gratuit.

Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux

Pas de publicité ni de bundle imposé

De multiples outils complémentaires…

… Mais juste ce qu’il faut d’extensions

Certains clients torrent offrent toutes les fonctions possibles et imaginables. D'autres sont aussi simples et épurés que possible. qBittorrent se situe dans le juste milieu de cette offre variée, visant à « répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs tout en monopolisant le moins possible les ressources de votre processeur et de votre RAM ».

Il est doté d'un moteur de recherche de torrents intégré, d'un lecteur multimédia, d'un protocole de cryptage, d'une option de filtrage des adresses ip. Il vous accompagne efficacement si vous désirez créer et mettre à disposition des fichiers torrents ou simplement mieux les gérer. C'est l'équivalent open source le plus proche, et sans déchets, de uTorrent.

Si vous recherchez un client torrent multiplateforme qui couvre l'essentiel sans vous ralentir par sa complexité, qBittorrent est parfait.

2. Vuze

Un client torrent avec un nombre incroyable d’options… contre quelques encarts pubs.

Système d'exploitation : Windows

Interface claire et bien conçue

Exploitable directement via des plugins

Contient des publicités

Livré avec un antivirus anecdotique

Vuze (anciennement Azureus) prétend être le client BitTorrent le plus puissant sur Terre. Nous ne connaissons pas son classement sur les autres planètes, mais ici, il n‘exagère pas du tout son potentiel.

Il existe deux versions disponibles : la version standard et épurée Vuze Leap et le très premium Vuze Plus. Les deux offres garantissent le téléchargement intégral de torrents, la lecture de fichiers médias et la prise en charge des liens magnet. Vuze Plus ajoute une protection antivirus et la possibilité de prévisualiser les fichiers médias.

L'un des principaux arguments de vente de Vuze est son interface aussi riche qu’ergonomique. Avec une prise en main rapide et accessible, même pour les débutants.

Vuze propose également une limitation de la bande passante, le filtrage IP et toutes les autres fonctionnalités que l'on peut attendre d'un client torrent robuste. C'est sans aucun doute l'une des premières solutions à envisager si vous vous lancez dans le téléchargement de fichiers torrent.

3. Deluge

Le client le plus personnalisable de notre top.

Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux

Compatible avec toutes les plateformes

Exécutable via plugins

Intégré dans votre navigateur

L’interface standard est un peu pauvre

Deluge est un client aussi ancien qu’il est populaire. Au fil des ans, il a su s’enrichir en cataloguant des options facultatives que vous décidez d’adopter ou non. Sous la forme de plugins, ces dernières vous permettent de personnaliser Deluge à votre image.

Vous avez envie d’une solution qui se rapproche d’uTorrent, les logiciels potentiellement indésirables en moins ? Pas de problème. Vous voulez télécharger vos fichiers par ordre alphabétique ? Les déplacer vers des répertoires spécifiques ? Ajuster la vitesse de téléchargement en fonction de l’état de votre réseau ? Programmer vos downloads ? Récupérer vos fichiers directement via Chrome ou Firefox ? Effectuer des téléchargements par lots ? Ce n'est pas un problème non plus.

4. uTorrent

Sans doute le client torrent le plus léger.

Système d'exploitation : Windows, macOS, Android

Programme facilement vos téléchargements

Très léger

Contient des annonces publicitaires…

… voire des adwares

uTorrent, également connu sous le nom de µTorrent, existe depuis 2005 et c'est le client torrent gratuit le plus utilisé en dehors de la Chine. Il a cependant nourri quelques critiques au fil des ans. Entre autres, son invasion par la publicité et l’installation forcée d’exécutables. Particulièrement sur les versions les plus récentes du programme. Aussi, si vous choisissez uTorrent, assurez-vous de bien lire et comprendre chaque étape de l'installation, histoire de décocher toutes les options facultatives et qui alourdiraient votre ordinateur.

Ces inconvénients mis de côté, uTorrent s’avère utile, efficace et n'engloutit pas trop les ressources de votre système. C’est bien simple : l'application au globale se révèle plus légère qu'une photo numérique. Bien qu'elle ne soit pas une application officielle de BitTorrent, elle est maintenue en état par ses développeurs depuis une dizaine d'années.

Il convient de noter qu'uTorrent a connu de nombreux problèmes de sécurité, dont les plus récents ont pu permettre à des pirates de contrôler des fonctions clés du client et d'espionner les téléchargements des utilisateurs. BitTorrent a depuis publié un correctif pour éradiquer cette vulnérabilité.

5. BitTorrent

Le clone d’uTorrent. A 2-3 spécificités près.

Système d'exploitation : Windows, macOS, Android

Simple à configurer

Programmation des téléchargements efficace

Très léger

Contient aussi des annonces publicitaires

Vous vous demandez peut-être pourquoi BitTorrent possède son propre client de torrent alors qu'il gère également uTorrent - surtout lorsque l'application BitTorrent est une version remaniée de uTorrent ? La question est pertinente.

Si ces deux applications sont fonctionnellement identiques, il existe quelques différences essentielles : BitTorrent offre la possibilité de rechercher, de commenter et d'évaluer les fichiers torrents sur le web. D’autre part, vous pourrez constater que le client BitTorrent est bien accueilli par l’ensemble des trackers privés, ce qui n’est pas le cas d’uTorrent.

BitTorrent se veut surtout très simple à utiliser, et donc un choix judicieux si vous êtes néophyte sur ce type de téléchargement. Il vous permettra de vous familiariser facilement avec cet usage.