Meilleurs antivirus 2020 : quelle solution gratuite, premium ou business choisir ?

Les antivirus sont un élément essentiel de la sécurité en ligne depuis des années. Et comme les arnaques par phishing, les piratages informatiques et les logiciels malveillants se multiplient jour après jour, il est plus important que jamais de s'assurer que votre PC et votre ordinateur portable, (parfois votre tablette et votre smartphone) soient protégés par le meilleur antivirus possible.

La pandémie mondiale n'a fait qu'accentuer ce besoin, les cybercriminels essayant de tirer profit du fait que de plus en plus de personnes travaillent ou suivent un enseignement à domicile. En bref, le téléchargement d'un antivirus est devenu une évidence en 2020.

Heureusement, les éditeurs d’antivirus et de suites de sécurité mènent aujourd’hui le bon combat : ils mettent constamment à jour leurs logiciels pour vous protéger contre ces menaces en ligne pesantes pour votre vie privée et vos données personnelles / bancaires. Les meilleures références proposent une protection antivirus constamment réactualisée, des fonctionnalités supplémentaires pour vous défendre contre les nouvelles escroqueries en ligne, une installation ainsi qu’une prise en main incroyablement faciles.

Si vous recherchez une protection complète contre les dernières cyber-menaces, investir dans les logiciels les plus performants est la meilleure solution que vous puissiez espérer. Nous avons également listé les meilleures formules antivirus pour les entreprises, si vous cherchez à prendre soin des ordinateurs de votre compagnie. Notre comparatif vous délivre les abonnements les plus abordables du moment, sans sacrifier la qualité de service des logiciels évalués.

Et si vous préférez utiliser un antivirus gratuit, nous vous recommandons également les meilleurs programmes actuels. Etant donné que les meilleurs antivirus premium coûtent bien moins de 4 euros par mois, nous vous conseillons de toujours privilégier la sécurité et d'opter pour une formule haut de gamme.

Meilleurs antivirus premium

Quel est le meilleur logiciel antivirus en 2020 ?

Au rayon sécurité informatique, vous connaissez peut-être mieux des grandes marques telles que Norton, McAfee et AVG. Reste qu’actuellement, nous pensons que Bitdefender est le meilleur antivirus disponible après d’excellentes performances affichées lors de nos tests. Il combine des outils de sécurité complets, très simples à utiliser et, surtout, il offre un excellent rapport qualité-prix.

Bitdefender offre la protection la plus précise et la plus fiable qui soit et a reçu plusieurs prix. (Image credit: Future)

L'antivirus le mieux classé de TechRadar coûte à peine plus cher qu’un antivirus gratuit.

Si vous parcourez régulièrement les classements des principaux laboratoires d'essais indépendants, vous remarquerez sans doute que Bitdefender apparaît inévitablement vers le haut. Et pour cause : la base de données virale de Bitdefender est extrêmement riche et fréquemment mise à jour. Nous avons constaté, lors de nos tests, que le service offrait une protection de premier ordre.

Bien que ce ne soit pas le seul élément à prendre en compte, l'autre point fort de Bitdefender étant son pack de fonctionnalités incroyablement dense. Le nombre exact d’options disponibles dépend de l’édition que vous achèterez. Constatons tout de même que la solution d'entrée de gamme Bitdefender Antivirus Plus 2020 est déjà très avantageuse.

Bitdefender Antivirus Plus 2020 comprend, en effet, un module de protection web très complet (qui bloque entre autres les liens et sites dangereux), la protection Safepay pour sécuriser vos services bancaires en ligne, un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu'un scanner qui vous alerte en cas de vulnérabilité - mais aussi lorsqu’une mise à jour ou des correctifs sont à télécharger impérativement.

Quant aux inconvénients, le seul qui mérite vraiment une mention est que Bitdefender utilise plus de ressources système que certains produits concurrents.

Si vous souhaitez davantage de fonctionnalités, Bitdefender Internet Security 2020 vous offre en supplément un pare-feu, un filtre anti-spam, le contrôle parental pour assurer la sécurité de vos enfants en ligne. Ainsi que des paramètres pour renforcer la protection de votre vie privée, comme par exemple une fonction annulant tout détournement de vos webcams.

Bitdefender Total Security 2020 se pose enfin comme l'offre ultime. Elle fournit une suite d'outils de maintenance pour PC, et s’avère capable de couvrir tous les types d'appareils, en fournissant des applications Android, iOS, Mac et Windows.

Bitdefender Total Security 2020 | 1 an | 79.99€ 39.98€ | -50%

En plus d'être l'un des antivirus les moins chers, Bitdefender Total Security est livré avec un bouclier anti-surveillance pour vos micro et webcam ainsi que votre connexion Wi-Fi, un anti-traqueur qui garde vos données de navigation privées, et l’une des meilleures protections multicouches contre les ransomwares. Ce système suit en permanence tout logiciel malveillant et met constamment à jour son annuaire de cyber-menaces pour sécuriser vos appareils connectés 24/7.

Voir l'offre

Norton Antivirus protégera votre PC sans épuiser ses ressources (Image credit: Future)

2. Norton AntiVirus Une protection qui ne vous ralentira pas. Système d'exploitation : Windows et Mac | Nombre maximum d’appareils couverts : 1 | Caractéristiques particulières : Pare-feu intelligent, fonctions de maintenance du PC, outil de sauvegarde intégré avec stockage en ligne Norton AntiVirus Basic 29,99 € /an Visiter le site à Norton Impact minimal sur les ressources du PC Outil de sauvegarde intégré très utile Navigateur sécurisé très impressionnant L’anti-ransomware fonctionne - mais pourrait être amélioré

Norton AntiVirus Plus était auparavant connu sous le nom d'AntiVirus Basic, mais a été réorganisé en 2019. Il propose désormais une base virale de qualité supérieure contre une utilisation très légère des ressources PC / Mac. En fait, selon le dernier classement de PassMark, Norton a le moins d'impact sur les performances d'un ordinateur par rapport aux suites de sécurité concurrentes.

Les fonctionnalités sont également multiples, avec notamment une protection avancée de vos navigateurs, un pare-feu intelligent, des utilitaires de maintenance du PC (dont un gestionnaire de programmes qui peut rationaliser les temps de démarrage de votre machine), ainsi qu’un outil de sauvegarde intégré avec 2 Go de stockage en ligne.

C'est une application facile à utiliser pour tous, ce qui n’empêche pas Norton de mettre à dispositions des options plus pro, telles qu’une analyse personnalisée des virus ou un échelonnage du degré de protection des fichiers présents sur votre ordinateur.

Des inconvénients ? L'interface pourrait être mieux conçue, et Norton n'a pas été aussi performant que certains de ses concurrents dans nos tests anti-ransomware - bien qu'il ait bloqué la plupart des menaces de ce type, nous avons perdu quelques fichiers avant que cela n'arrive.

Norton 360 Standard ajoute quelques extras impressionnants, dont un VPN inclus, la surveillance du dark web, plus de capacité de stockage (10 Go) et des applications mobiles pour Android et iOS.

Si vous souhaitez couvrir plus d'un appareil, vous aurez besoin de Norton 360 Deluxe, qui permet de prendre en charge cinq appareils et d'ajouter le contrôle parental. Vous bénéficiez d'une protection très efficace pour votre investissement, ce qui vaut probablement la peine de choisir cette dernière édition.

Kaspersky Anti-Virus est complet et facile à utiliser sans aliéner pour autant les utilisateurs plus experts (Image credit: Future)

Kaspersky Anti-Virus est le pack d'entrée de gamme de cet éditeur très respecté. Il couvre jusqu'à cinq PC Windows et se concentre sur les éléments fondamentaux de la sécurité informatique. Bien qu'il n'ait pas la plus longue liste de fonctionnalités proposées, notamment par rapport à certains des autres produits présentés dans ce classement, Kaspersky fait ce qu'il faut, mais il le fait très bien.

Et cela inclut des routines d'autoprotection intelligentes, des scans de virus rapides et hautement configurables, sans parler d'une excellente protection globale contre les menaces en ligne (nous avons été impressionnés par sa capacité à traiter les nouvelles vulnérabilités encore non répertoriées).

Ses points faibles sont le manque de fonctionnalités mentionné ci-dessus et le fait que certains éléments présents dans l'antivirus Kaspersky sont un peu fragiles. Par exemple, les assistants de dépannage fournis semblent d'une valeur limitée, comme l'assistant de configuration du navigateur qui ne couvre qu'Internet Explorer (pas vraiment le navigateur le plus populaire de nos jours).

Vous obtiendrez cependant davantage avec les offres de niveau supérieur. Kaspersky Internet Security fournit ainsi un pare-feu intelligent peu invasif et un navigateur sécurisé (pour protéger vos transactions financières en ligne). Pourquoi le choisir ? Parce qu’il couvre non seulement les PC Windows, mais aussi les ordinateurs Mac et les appareils mobiles.

Kaspersky Total Security est la solution phare, vous offrant la couverture la plus complète avec l'ajout d'un gestionnaire de mots de passe, de contrôles parentaux et de sauvegardes locales automatisées. Ce sont des fonctions bonus utiles, et si l'on considère que vous ne payez pas beaucoup plus cher pour Total Security, il vaut presque certainement la peine d'opter pour ce pack supérieur.

Trend Micro Antivirus offre une protection solide mais a de fortes exigences (Image credit: Future)

4. Trend Micro Antivirus Ne cédez plus aux demandes de rançons. Système d'exploitation : Windows uniquement | Nombre maximum d’appareils couverts : 1 | Caractéristiques particulières: : Surveillance des ransomwares, protection bancaire Pay Guard, blocage des URL dangereux Des menus et une interface simples Des défenses antivirus exceptionnelles Surveillance anti-ransomware appréciable Peut épuiser les ressources de votre PC

Trend Micro Antivirus+ Security offre une protection simple mais efficace, avec une interface conviviale et un jargon facile à comprendre.

Sa base virale est généralement bien notée par les principaux laboratoires de test indépendants. L’antivirus offre quelques défenses solides au-delà de la surveillance en temps réel, et cela inclut un système anti-ransomware puissant appelé Folder Shield.

Dans le passé, nous avons observé Trend Micro montrait une fâcheuse tendance à solliciter ardemment les ressources du PC. La bonne nouvelle, c'est que la situation s'est améliorée ces derniers temps, et nous avons constaté que la dernière version d’Antivirus+ Security n’émettait qu'un impact moyen sur les performances de notre machine (pas très bon, mais moins nuisible que précédemment).

Le produit milieu de gamme, Trend Micro Internet Security, ajoute quelques extras intéressants comme la protection de vos données sur les réseaux sociaux. Toutefois, pour la plupart des gens, il vaut mieux passer directement sur la formule premium Trend Micro Maximum Security, qui garantit la prise en charge d’un Mac et des appareils mobiles (jusqu'à 10 d'entre eux) ainsi que pour Windows - en plus d'un gestionnaire de mots de passe et d'un coffre-fort sécurisé.

Avira est un antivirus puissant - et notre prix exclusif le rend encore plus attractif (Image credit: Future)

Avira est probablement plus connu pour son option antivirus gratuite (qui compte parmi les meilleures du marché). Mais il ne faut pas snober ses packs premium, surtout si l'on considère le prix incroyable que vous pouvez désormais obtenir pour son pack Antivirus Pro.

C'est le nom de l'antivirus d'entrée de gamme d'Avira et il comprend tout ce que vous pouvez attendre d'un programme de sécurité moderne. Il administre une analyse en temps réel de tout ce que vous téléchargez, à partir du Web, d’un espace Cloud ou d’une clé USB. Il regroupe également plusieurs systèmes de défense dédiés contre les rançongiciels et un broyeur de fichiers pour une confidentialité accrue.

Il n'y a pas grand-chose en dehors de ces éléments de base - il faudrait passer à son plan de sécurité Internet ou à son plan Prime pour commencer à ajouter des fonctions supplémentaires. Comme un gestionnaire de mots de passe, un VPN, des outils de nettoyage de PC et un support d'applications mobiles. Mais Avira a vraiment impressionné les laboratoires de test indépendants comme AV-Comparatives, qui lui ont donné un score de 100 % pour son traitement fiable des menaces en ligne.

Et avec la remise fantastique que vous pouvez désormais obtenir pour obtenir Antivirus Plus, il vous permet d’opter très facilement pour cette solution plutôt que pour son option gratuite.

Webroot SecureAnywhere est extrêmement peu exigeant sans compromettre votre protection (Image credit: Future)

6. Webroot SecureAnywhere Une option antivirus légère et tentante. Système d'exploitation : Windows et Mac | Nombre maximum d'appareils couverts : 3 | Caractéristiques particulières : Sécurité permanente, protection de votre identité numérique, anti-phishing en temps réel, moniteur de pare-feu Webroot AntiVirus 34,99 € /an Visiter le site à Webroot Inc. De grandes fonctionnalités Application incroyablement simplifiée Scanner ultrarapide Moins connu (et évalué) que les autres

Presque tous les outils antivirus prétendent être "légers", mais l'antivirus SecureAnywhere de Webroot répond vraiment à cette attente. L'installation prend quelques secondes et ne réclame que 15 Mo (oui, des mégaoctets) d'espace disponible. De plus, l'empreinte mémoire de l'application est tout aussi minime, les définitions de virus étant stockées dans le Cloud.

Compte tenu de cela, il n'y a aucun compromis sur les fonctionnalités, ce qui rend Webroot d'autant plus impressionnant. SecureAnywhere AntiVirus vous offre une solide protection contre les logiciels malveillants - bien qu'il ne soit pas classé par les grands laboratoires de test - et des analyses de votre système extrêmement rapides. Ainsi qu'un outil de surveillance intelligent de type « pare-feu », un anti-phishing précis en temps réel, une protection contre le vol d'identité numérique et bien plus encore.

Plus haut dans la gamme Webroot, SecureAnywhere Internet Security Plus étend la couverture de l’antivirus aux PC Windows, Mac et appareils mobiles. Leur fournissant également un gestionnaire de mots de passe (gracieuseté de LastPass) et couvrant jusqu'à cinq appareils (au lieu de trois).

Au sommet de l'arbre, se trouve Internet Security Complete qui introduit un outil de sauvegarde automatique (avec 25 Go de stockage dans le Cloud) et des fonctions supplémentaires de confidentialité en ligne.

Autre atout dont il vous faut tenir compte : la garantie de remboursement à 100 % de Webroot, qui vous permet d’essayer gratuitement le logiciel pendant 70 jours.

Le célèbre antivirus gratuit possède aussi une fantastique version payante (Image credit: Shutterstock)

7. Avast Antivirus Une suite de sécurité qu’on ne présente plus. Système d'exploitation : Windows, Mac, Android, iOS | Nombre maximum d'appareils couverts : 10 | Caractéristiques particulières : Bouclier contre les rançongiciels, prévention des détournements de DNS, inspecteur Wi-Fi Avast Ultimate 84,99 £GB /an Visiter le site à AVAST Software De nombreuses fonctionnalités intelligentes Hautement configurable Peut ralentir votre PC Résultats mitigés

Avast Premium Security ajoute un grand nombre de fonctionnalités à la célèbre offre d'antivirus gratuit de la société. Cela inclut - mais ne se limite pas à - un bouclier efficace contre les ransomwares, une protection anti-phishing très complète, un navigateur sécurisé, un gestionnaire de mots de passe, un broyeur de fichiers, et même un inspecteur Wi-Fi pour rechercher les vulnérabilités de votre réseau. C'est un candidat qui plaît à tout le monde, c'est certain.

Premium Security est également hautement configurable, même au niveau du processus d'installation, ce qui s’avère une véritable aubaine. Et bien que ses capacités antivirus soient quelque peu mal notées par les laboratoires de test indépendants, elles se révèlent suffisamment solides pour vous accompagner au quotidien.

Il y a cependant un point qui limite l’intérêt de la formule d’Avast, et que vous devez absolument connaître, à savoir que nous avons observé un certain ralentissement de notre système lorsque nous utilisions Premium Security.

Avast Ultimate est une autre option, qui vous offre une sécurité de qualité supérieure avec le VPN SecureLine d'Avast et quelques autres extras. Si vous désirez le VPN - qui est une option assez décente - alors le pack Ultimate vaut la peine d'être considéré.

L'antivirus ESET NOD32 manque peut-être de fonctionnalités mais il offre une protection puissante (Image credit: Future)

Bien que l'antivirus ESET et, en particulier, sa formule NOD32 ne dispose pas d’un nombre incroyable de fonctionnalités, il est complètement configurable. Les débutants trouveront ce programme délicat à prendre en main, mais les initiés apprécieront le niveau de contrôle offert ici.

La taille réduite du logiciel est un autre atout majeur. Il propose également une détection heuristique qui compte parmi les meilleures, ainsi qu'un filtrage des URLs suspicieuses.

Il faut cependant garder à l'esprit que certains laboratoires d'essai indépendants ont produit des rapports légèrement inquiétants, montrant que la protection d'ESET est un peu fragile. Bien que plusieurs testeurs sont parvenus à des conclusions plus positives.

ESET propose des solutions haut de gamme, à l’instar d'ESET Internet Security et Smart Security Premium. Celles-ci ajoutent un bon mélange de fonctionnalités, cependant certains de ces extras sont insuffisants - et dans l'ensemble, l'antivirus NOD32 représente la crème de la crème.

Meilleurs antivirus gratuits

Quel antivirus gratuit télécharger en 2020 ?

En payant pour un service premium, vous bénéficiez de plus de fonctionnalités telles que les filtres anti-spam, le contrôle parental, les analyses de votre système et les pare-feux avancés. Ces services conviennent donc mieux aux utilisateurs expérimentés, à ceux qui souhaitent un peu plus de sécurité et à tous ceux qui cherchent à optimiser les performances de leur ordinateur.

Cela signifie également que vous évitez tout pop-up ennuyeux qui tente de vous inciter à passer à la version complète. Et, comme vous l'avez découvert ci-dessus, ils ne vous coûteront pas un bras ni une jambe.

En réalité, de nos jours, vous pouvez bénéficier d'une protection de qualité supérieure tout à fait gratuitement, car presque tous les grands éditeurs proposent un antivirus gratuit. Ce faisant, les développeurs ont accès à un plus grand nombre de dispositifs à partir desquels ils peuvent collecter des données utilisateurs, et donc améliorer leurs connaissances et leurs plateformes de sécurité ; il n'est donc pas vraiment dans leur intérêt de réduire le niveau de protection fourni par la version gratuite.

Windows a fait beaucoup de progrès en termes de sécurité, mais il est encore osé de dire que la solution intégrée de Windows 10, Microsoft Defender, est la meilleure application antivirus gratuite. Difficile, en effet, de lui faire totalement confiance pour garder votre système d’exploitation propre.

Si vous êtes déterminé à installer un antivirus gratuit sur votre ordinateur, nous vous suggérons fortement de consulter les choix ci-dessous pour profiter des meilleures options de sécurité possible. Nous avons également mis en évidence leurs caractéristiques principales et leurs défauts, afin que vous puissiez déterminer celui qui vous convient le mieux et qui répond à vos besoins.

Les meilleurs antivirus gratuits de 2020, en un coup d’œil :

Bitdefender Antivirus Free Edition Avira Free Antivirus Kaspersky Free Avast Free Antivirus

1. Bitdefender Antivirus Free Edition Le meilleur antivirus gratuit en 2020. Système d'exploitation : Windows, Mac, Android | Caractéristiques : Protection contre le phishing, analyse comportementale, scanner automatique Bitdefender Antivirus Free Edition Visiter le site à Bitdefender Analyse rapide Détection des virus les plus problématiques Commandes personnalisables Scans non programmables

Composé essentiellement de la section antivirus du produit complet, les scans propres, légers et bien construits de Bitdefender Antivirus Free Edition qui sont aussi presque universellement plus rapides que la moyenne du marché. De même, cette version offerte peut compter sur une base virale encore inégalée.

L'insistance de la version gratuite à imposer un mode de pilotage automatique est une épée à double tranchant. Car ceci facilite d’une part la gestion des virus mais la retire d’autre part du contrôle de l'utilisateur. Bien que nous soyons enclins à lui faire confiance, il y a eu par le passé des cas où des systèmes automatiques sont devenus légèrement malveillants. Nous retenons la mésaventure de Panda Antivirus, il y a quelques années, verrouillant un grand nombre de systèmes Windows considérés comme des virus.

L’évaluation indépendante AV-TEST a d’ailleurs mis en évidence quelques failles dans sa gestion des menaces « 0-Day », c’est-à-dire sans correctif publié. Et il convient de souligner que vous pouvez actuellement obtenir notre solution payante la mieux notée - Bitdefender Antivirus Plus - pour moins de 2,50 € par mois. C'est une somme infime pour profiter d’une tonne de fonctionnalités supplémentaires, telles que la protection de vos transactions bancaires en ligne, le gestionnaire de mots de passe intégré, le broyeur de fichiers permanents, l'assistance gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

2. Avira Free Antivirus Beaucoup d'extras et une configuration au top. Système d'exploitation : Windows, Mac, Android, iOS | Caractéristiques : Détection de virus, protection contre le phishing, VPN intégré, outils d'optimisation du système Peu d'impact sur les performances du système Grand taux de détection Le fichier d’installation fait la promotion d'autres produits Avira Beaucoup de pop-ups lors de l'exécution

L'antivirus gratuit Avira pour Windows continue d'obtenir un score élevé dans le cadre du programme de test rigoureux d'AV-TEST, en écrasant 99,7 % des menaces testées. Qui plus est, il n'impose aucune charge trop importante à votre matériel.

Il présente une interface propre et conviviale - dont la refonte date de 2018 - et ne génère qu'un nombre minimal de faux positifs. L'introduction d'une suite de sécurité gratuite pouvant être utilisée en parallèle, avec une protection contre les rançongiciels et le phishing, un VPN à 500 Mo/mois et diverses promesses d'accélération, ne fait que promouvoir plus encore cette formule gratuite.

S'il y a bien une chose qui empêcherait quiconque d’installer Avira Free Antivirus, c'est son harcèlement constant. Il délivre en effet une quantité de pop-ups et de publicités difficilement acceptable, même pour un produit gratuit.

3. Kaspersky Free La formule la plus facile à utiliser. Système d'exploitation : Windows | Caractéristiques : Analyse en temps réel, anti-phishing, scans du courrier électronique, protection contre les logiciels espions Kaspersky Free Antivirus Visiter le site à Kaspersky UK Une base virale précise et fiable Une interface conviviale Des fonctions basiques Un support technique limité

La version payante du logiciel de sécurité Kaspersky arrive souvent en tête du classement des meilleures solutions préventives désignées par AV-TEST.

Comme vous vous en doutez, Kaspersky Free est une version réduite du programme complet - un outil que nous aimons beaucoup (voir ci-dessus). La formule gratuite abandonne des fonctionnalités intéressantes telles que la protection de la vie privée et un navigateur consacré aux paiements sécurisés. Ici, l’éditeur se concentre sur la mise à disposition d’un bouclier contre les virus puissant et sans superflu. Le résultat en est une interface extrêmement facile à utiliser et à parcourir.

Grâce au moteur d'analyse en temps réel de la suite payante, Kaspersky Free est incroyablement difficile à tromper, même lorsqu’il s’agit de virus et de chevaux de Troie non découverts et référencés. Au passage, nous aimons le fait qu'il ne vous incite presque jamais à passer à la version complète.

Mais, ironiquement, nous ne le ferons que pour un instant, car Kasperksy Anti-Virus n'est pas si onéreux à l'achat et offre pourtant une bien meilleure protection pour votre (ou vos) PC. Le prix standard est de 29,95 € par an pour protéger trois ordinateurs contre tous les ransomwares, spywares et malwares de la Toile.

4. Avast Free Antivirus Pour les gamers et les mordus de streaming vidéo. Système d'exploitation : Windows, Mac, Android | Caractéristiques : Détection de virus, mode gaming, gestionnaire de mots de passe, scanner de logiciels malveillants Avast Ultimate 84,99 £GB /an Avast Free Antivirus Visiter le site à AVAST Software Ne ralentit pas votre ordinateur Protection renforcée contre les virus Paramètres de confidentialité irritants Inclut des liens vers des composants payants

Avast et AVG n'ont pas encore totalement fusionné, bien que le premier ait officiellement acquis le second à la mi-2016. La nouvelle société affirme que les deux produits antivirus gratuits resteront séparés, bien qu'il y ait apparemment un pack commun en cours d'élaboration. Il est évident qu'Avast a maintenant beaucoup plus de données utilisateurs sur lesquelles travailler, ayant étendu sa base d'abonnés effective (et donc son réseau de détection des menaces) à un nombre impressionnant de 400 millions de téléchargements.

La dernière édition d'Avast Free Antivirus ajoute un mode gaming qui se charge de couper les pop-ups et réduire la charge du système lorsque vous lancez un jeu gourmand en ressources processeur. L’interface, elle aussi, a fait l'objet d'une nouvelle révision. Il y a enfin un gestionnaire de mots de passe, qui est indéniablement un bon ajout à votre portefeuille sécurité.

Avast Free Antivirus obtient de bons résultats dans le cadre de l'évaluation des logiciels malveillants d'AV-TEST et continue à lutter contre les attaques de type « 0-day » - on peut donc supposer que le réseau de détection élargi est vraiment utile. Comme Avira, Avast irrite quelque peu par sa propension importante à vous distribuer des autopromotions.

Meilleurs antivirus business

Quel antivirus installer pour son entreprise en 2020 ?

Chaque entrée de cette liste a été soigneusement choisie pour ses caractéristiques commerciales, telles que l'installation à distance et la gestion centrale des problèmes. Les meilleurs logiciels antivirus professionnels offrent une protection contre les menaces au niveau du réseau informatique de la société, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent coûter très cher. Le prix par installation peut parfois être inférieur à celui des meilleurs antivirus familiaux que nous recommandons.

1. Avast Business Antivirus Pro

Une excellente suite de sécurité pour les entreprises, qui vous offre divers outils tels qu'une protection contre une base étendue de virus, un pare-feu, une surveillance du courrier électronique, un antispam et la possibilité de mettre en place des applications de type « bac à sable » pour une sécurité totale. Avast Business Antivirus Pro (par opposition à Avast Business Antivirus standard) comprend également un bouclier couvrant Sharepoint et Exchange, ainsi qu'un certain nombre d'outils pour vos serveurs.

2. Bitdefender GravityZone Business Security

Ce pack fait de la fiabilité de votre réseau sa priorité absolue. Les produits Bitdefender sont appréciés par les laboratoires de test indépendants, très bien notés pour la détection et la suppression de logiciels malveillants, mais aussi les performances et la convivialité de leur interface. La plupart des fonctionnalités sont délivrées automatiquement - anti-malware, pare-feu, navigateur web, filtrage d'URL - mais vous pouvez également personnaliser ce produit pour contrôler toutes les actions de l'utilisateur.

3. Symantec Endpoint Protection

Le premier avantage de Symantec est la technologie Insight de l'entreprise, un moyen efficace de détecter et de bloquer les toutes dernières menaces non découvertes. Les autres couches de protection comprennent les scans antivirus, la surveillance des comportements suspicieux, la protection contre les intrusions informatiques, un pare-feu et le « Power Eraser » pour éliminer les menaces tenaces et réparer votre système.

4. Avira Antivirus for Endpoint

C'est le produit principal d'Avira destiné aux petites entreprises. Il reprend toutes les fonctionnalités de base que vous attendez - antivirus, protection du réseau, filtrage web - et les étend avec le scan et l'optimisation des serveurs, ainsi que la gestion d’une liste blanche et d’une liste noire des applications.