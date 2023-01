Test de Bitdefender Internet Security : Avantages et inconvénients, fonctions, évaluations et prix

Bitdefender Internet Security est une suite de sécurité pour PC solide et polyvalente avec un antivirus, un pare-feu, une protection contre le phishing et le Web, etc. C'est un choix judicieux pour les utilisateurs de Windows, mais si vous avez des Mac, des mobiles ou des tablettes à protéger, la suite Total Security multiplateforme de Bitdefender pourrait être plus avantageuse.

Il est essentiel de disposer d'un antivirus sur votre PC, et Bitdefender Internet Security va bien au-delà de sa mission de chasse aux malwares avec une longue liste d'options de protection.

La protection vidéo et audio empêche les logiciels malveillants de détourner votre webcam ou votre microphone, par exemple. Un filtre anti-spam protège votre boîte de réception Outlook. Un pare-feu intelligent décide quelles applications peuvent aller en ligne et lesquelles ne le peuvent pas, et le contrôle parental surveille vos enfants sur tout leur matériel (c'est-à-dire les appareils Android, iOS et Mac, ainsi que Windows).

Bitdefender Internet Security vous offre également la version gratuite de Bitdefender VPN. Même si vous êtes limité à 200 Mo de données par jour et ne pouvez pas choisir un emplacement, cette version est étonnamment meilleure que celle de certains concurrents. (Le VPN gratuit d'Avira ne permet d'ailleurs pas non plus de choisir un emplacement et ne vous donne que 100 Mo de données par jour).

(Image credit: Bitdefender)

BITDEFENDER INTERNET SECURITY : FORFAITS ET PRIX

Le prix de Bitdefender Internet Security est raisonnable : pour couvrir trois appareils, il vous faudra dépenser 29,99 pour une année, puis 64,99 euros en cas de renouvellement.

Si vous vous contentez des fonctions de base de l'antivirus et de la protection web, Bitdefender Antivirus Plus est un peu moins cher : actuellement cette option est disponible pour 24,99 la première année pour couvrir trois appareils puis 39,99 euros en cas de renouvellement.

Bitdefender Total Security ajoute une protection pour Mac, Android et iOS, ainsi qu'une Optimisation des appareils pour améliorer les performances pour seulement quelques euros de plus pour couvrir cinq appareils, ce qui fait de Total Security une meilleure affaire dans l'ensemble pour 39,97 la première année, puis 84,99 euros.

Ces prix sont corrects, mais il existe des offres compétitives ailleurs. Norton 360 Standard offre une excellente sécurité, comprend un VPN complet et couvre jusqu'à 3 PC, Mac, tablettes ou téléphones pour 29,99 euros la première année, puis 74,99 euros au renouvellement. Et Avast One Individuel est une suite de qualité avec un VPN illimité, et couvre jusqu'à 5 appareils pour 45 euros la première année, puis 89,99 euros.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Démarrage

Déposez votre argent, créez un compte Bitdefender et vous serez dirigé vers Bitdefender Central, le tableau de bord Web de la société. C'est là que vous pouvez consulter vos abonnements, télécharger les applications dont vous avez besoin et surveiller tous vos appareils une fois qu'ils sont correctement configurés. Tout est très simple, et Internet Security est opérationnel en quelques minutes.

L'interface simple de Bitdefender présente clairement ses différentes fonctionnalités à l'aide de grandes icônes, avec des légendes et des descriptions simples pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez attendre de chaque fonction. Même les novices en matière de sécurité devraient trouver rapidement ce dont ils ont besoin.

L'interface est également étonnamment configurable. Le tableau de bord principal comporte un bouton d'analyse des vulnérabilités, par exemple, mais si vous ne l'utilisez jamais, il est facile de le changer. En quelques clics, vous pouvez le remplacer par un lien vers le navigateur sécurisé Safepay, le destructeur de fichiers ou un autre outil que vous êtes plus susceptible d'utiliser.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Antivirus

Bitdefender Internet Security est bourré de fonctionnalités antivirus, mais comme elles sont identiques à celles du reste de sa gamme - et qu'il y a beaucoup, beaucoup plus à dire - nous nous contenterons de les résumer ici.

Bitdefender analyse automatiquement les téléchargements et les applications à la recherche de logiciels malveillants, et vous permet de configurer et de programmer les analyses, ou de vérifier les fichiers, les dossiers ou les lecteurs à la demande.

Les analyses peuvent être lentes, du moins au début. Mais Bitdefender n'analyse que les fichiers nouveaux et modifiés, ce qui garantit que cela devient beaucoup plus rapides dès la deuxième exécution.

Les produits Bitdefender sont régulièrement évalués par tous les grands laboratoires indépendants de tests antivirus. Certains résultats récents montrent que le classement de Bitdefender a légèrement baissé, mais le tableau est mitigé et les performances de l'entreprise restent bien supérieures à la moyenne dans l'ensemble.

Bitdefender se classe 6e sur 17 dans le test comparatif de protection du monde réel d'AV, mais les positions sont basées sur des différences infimes. Bitdefender a en effet bloqué 624 des 626 menaces testées, un résultat plutôt correct, mais cette fois-ci, Avast et G Data avaient bloqué 626 menaces, ce qui leur vaut la première place.

D'autres résultats sont plus encourageants : les rapports Windows Home User d'AV-Test, SE Labs Home User Endpoint Security et MRG Effitas last 360° Assessment indiquent tous une protection à 100% dans au moins un de leurs tests antivirus.

Il y a une exception notable : AV-Comparatives et PassMark ont constaté que Bitdefender avait un impact plus important que la moyenne sur la vitesse du système. Nous n'avons pas constaté ce phénomène sur notre PC de test, mais cela pourrait être un problème si vous exécutez l'application sur du matériel peu puissant.

Pour donner un sens à tous ces résultats, nous avons créé un système qui les combine en une seule note globale comprise entre zéro et dix. Bitdefender a obtenu une note de 9,94 dans notre propre classement, soit une bonne 6e place sur 15. C'est un peu moins que G Data (9.98), Kaspersky (9.98), McAfee (9.96), Norton (9.96) et Avast (9.95), mais plus que des noms comme Avira (9.93), ESET (9.90) et Trend Micro (9.68).

(Image credit: Bitdefender)

BITDEFENDER INTERNET SECURITY : VPN LIMITÉ

Tous les outils de sécurité Bitdefender, à partir d'Antivirus Plus, comprennent le VPN de la société, et le site Web tient à en expliquer les avantages : "Avec le VPN de Bitdefender, vous ne risquez plus de compromettre votre vie privée sur le Web. Il protège votre présence en ligne en cryptant tout le trafic Internet".

C'est en quelque sorte vrai, mais il y a un gros hic : vous n'obtenez que la version limitée du VPN, qui ne vous permet pas de choisir un emplacement (il se connecte automatiquement au serveur le plus rapide uniquement), et ne protège que 200 Mo de trafic par jour.

Nous avons activé le VPN et navigué sur eBay, Amazon et quelques sites d'information pour nous faire une idée de la durée d'utilisation, et le compteur s'est épuisé après environ 30 minutes. Cela pourrait suffire à couvrir le strict nécessaire, par exemple en vérifiant votre courrier électronique ou en accédant à vos ressources professionnelles plusieurs fois par jour sur un réseau Wi-Fi public, mais pas beaucoup plus.

Néanmoins, si vous pouvez vivre en respectant les limites strictes de données, Bitdefender VPN n'est pas un mauvais service. Il est facile à utiliser, avec un ensemble correct de fonctionnalités sur Windows (blocage des publicités et des trackers, tunneling divisé, etc.) Nos tests ont montré que le kill switch fait un travail fiable pour protéger votre vie privée, en intervenant pour bloquer votre Internet si la connexion VPN tombe.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Protection du Web

La protection Web de Bitdefender bloque l'accès aux sites de phishing et autres sites malveillants, réduisant ainsi les risques de se faire piéger par des liens dangereux dans votre boîte de réception ou vos flux sociaux.

Il s'agit d'un système très efficace. Nous avons établi une liste de 1 033 liens de phishing inédits, et Web Protection a bloqué 88 % d'entre eux. Avast possède également un outil anti-hameçonnage de qualité, mais il n'a pas pu égaler Bitdefender, ne bloquant que 83 % d'entre eux.

Les tests Anti-Phishing 2022 d'AV-Comparatives ont donné des résultats largement similaires : Bitdefender est arrivé premier ex aequo avec Avira, bloquant chacun 96% des menaces, tandis qu'Avast suivait juste un peu derrière avec 93 %.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Safepay

Bitdefender Safepay est un navigateur sécurisé qui vise à protéger vos opérations bancaires, vos achats et autres activités en ligne des fouineurs. Nous ne parlons pas seulement d'attaques externes : il tente également d'empêcher les applications malveillantes exécutées sur votre propre système de surveiller votre utilisation du Web.

Safepay ne prend pas en charge les extensions tierces car elles représentent un risque pour la sécurité, mais il s'intègre au gestionnaire de mots de passe de Bitdefender, ce qui est pratique pour éviter d'avoir à se souvenir de vos identifiants bancaires et de ceux des boutiques en ligne. Un bloqueur de fenêtres pop-up intégré permet d'éviter certains dangers de la navigation. Il existe également un clavier virtuel simple qui vous permet de saisir du texte à l'aide de votre souris plutôt que de le taper, ce qui vous protège même des enregistreurs de frappe matériels.

Nos tests ont montré que Safepay fonctionne très bien. Les outils de capture d'écran ne pouvaient pas "voir" l'écran de Safepay. Notre keylogger personnalisé n'a pas été en mesure d'enregistrer les frappes de Safepay via le dispositif ou le clavier virtuel. Il empêche même les fuites via le presse-papier : tout ce que vous collez dans le presse-papiers à partir de Safepay ne peut être visualisé par aucun autre processus.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Gestionnaire de mots de passe

Bitdefender Antivirus Plus et Internet Security incluent Wallets, le même gestionnaire de mots de passe depuis des années. Il dispose d'un bon nombre de fonctionnalités, notamment la capture et le remplissage automatique des identifiants, des données de carte de crédit, des informations d'identité et autres, mais il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs de la concurrence. Il n'est disponible qu'en tant qu'extension de navigateur, par exemple, et vous ne pouvez pas l'utiliser pour synchroniser vos mots de passe avec des appareils mobiles.

Le nouveau Bitdefender Password Manager est plus puissant, avec des applications autonomes pour Android et iOS ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, Safari et Edge. Mais malheureusement, il n'est pas inclus dans Bitdefender Internet Security.

Votre autre option est de passer à Bitdefender Premium Security. Il comprend tout ce que vous obtenez dans Internet Security, et ajoute le gestionnaire de mots de passe, le VPN illimité, le contrôle parental et plus encore. Il protège également toute combinaison de 10 appareils Windows, Mac, iOS et Android. Il coûte 59,99 la première année puis 139,99 euros les années suivantes.

(Image credit: Bitdefender Internet Security)

Bitdefender Internet Security : Pare-feu

Le pare-feu intelligent de Bitdefender vous protège automatiquement contre les scans de ports et les attaques réseau entrantes, et prend des décisions intelligentes sur les applications qui peuvent être autorisées en ligne en toute sécurité et celles qui ne le sont vraiment pas.

Le pare-feu a détourné les accès de notre appareil sans aucun problème, ce qui nous a rendus invisibles aux analyses de ports, un outil couramment utilisé par de nombreux attaquants.

Pour tester ses évaluations d'applications, nous avons déniché trois obscurs outils Windows qui n'ont probablement pas été utilisés ailleurs depuis plus de dix ans, et nous leur avons permis d'essayer de se connecter à Internet. Windows 10 seul a permis à ces trois outils de se connecter ; Bitdefender en a bloqué deux par défaut. Il ne s'agissait pas de logiciels malveillants, donc on peut dire que c'est une prudence excessive, mais tout compte fait, nous préférons l'approche de Bitdefender qui privilégie la sécurité (et les applications peuvent être débloquées en quelques secondes, si Bitdefender déclenche une fausse alerte).

Les experts ayant des besoins très spécifiques peuvent prendre un contrôle total sur le système, en créant des règles de pare-feu personnalisées avec leurs paramètres préférés pour les protocoles, les ports, les adresses IP et plus encore.

Une interface intelligemment conçue commence par permettre aux utilisateurs de bloquer ou d'autoriser l'accès au réseau pour des applications individuelles, par exemple, à l'aide d'un simple interrupteur marche/arrêt. L'éditeur de règles permet de définir des adresses IP locales et distantes personnalisées, des ports et bien d'autres choses encore, mais là encore, vous n'êtes pas confronté à toute cette complexité à moins de la rechercher.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Piratage de la webcam et du microphone

Le module Webcam Protection vous permet de contrôler les applications qui peuvent accéder à votre webcam. Une multitude d'options utiles permettent notamment de bloquer l'accès à toutes les applications sauf celles que vous avez choisies, de bloquer uniquement les navigateurs ou de désactiver la webcam pour tout. Lors de notre test, Internet Security nous a correctement signalé la tentative de piratage de notre webcam.

Le Microphone Monitor adopte une approche plus basique, en émettant des alertes pour les applications qui accèdent au microphone, mais sans vous permettre de les bloquer, ou de définir des règles pour bloquer tout accès futur au microphone.

Ce n'est pas aussi utile que cela pourrait l'être, mais c'est bien mieux que la plupart des concurrents, qui n'ont généralement aucune fonction liée au microphone.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Filtre anti-spam

Bitdefender Internet Security inclut un simple filtre anti-spam pour éviter que votre boîte de réception ne soit polluée. Cela semble être une bonne idée, mais la réalité est plus compliquée.

Le filtre ne prend pas en charge les services de messagerie en ligne tels que Gmail ou Outlook.com, par exemple. Il ne fonctionne qu'avec les clients autonomes Outlook et Thunderbird. Et même dans ce cas, il ne prend en charge que les connexions POP3 : si vous avez configuré un compte Outlook pour utiliser IMAP, par exemple, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser ce filtre.

Le filtre anti-spam est au moins facile à utiliser. En installant Bitdefender, nous avons ajouté à notre Outlook un module complémentaire personnalisé, qui a commencé à déplacer automatiquement les courriers indésirables dans le dossier "Supprimé". Il n'y a rien d'autre à faire : cela fonctionne tout simplement.

Nous avons soumis le filtre à un test très rapide, pour voir comment il protégeait un seul compte de messagerie pendant 24 heures. Le compte a reçu 43 courriels, dont sept étaient des spams ; Bitdefender a détecté et bloqué ces sept mails, mais a signalé à tort quatre de nos courriels légitimes comme étant des spams.

Ces quatre fausses alertes étaient toutes des courriels de type liste de diffusion, ce qui n'est donc pas une grande surprise ; nous avons constaté des problèmes similaires avec de nombreux outils anti-spam. Et bien que le filtre n'ait pratiquement aucun paramètre, vous pouvez marquer les adresses électroniques faussement signalées comme "amies", ce qui garantit que leurs messages ne seront pas bloqués à l'avenir.

Dans l'ensemble, ce n'est pas un mauvais filtre anti-spam, et si vous avez un vieux compte POP3 à protéger, il pourra peut-être vous aider un peu. Mais il ne fera rien du tout pour la plupart des utilisateurs. Il n'ajoute donc pas beaucoup de valeur à la suite.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : Contrôle parental

Le contrôle parental de Bitdefender offre une poignée d'outils simples pour vous aider à surveiller et à contrôler les activités numériques de votre enfant. Vous pouvez bloquer le contenu Web par catégorie ou URL, définir des limites quotidiennes de temps d'écran, voir les applications qu'ils utilisent et bloquer tout ce qui ne convient pas, vérifier les nouveaux contacts téléphoniques ou visualiser leur emplacement sur une carte.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. En particulier, vous ne pouvez pas surveiller l'utilisation des applications, bloquer les types de sites Web ou définir des limites de temps d'écran sur les appareils iOS : vous pouvez uniquement voir la localisation et la liste des contacts de l'iPhone de votre enfant.

La configuration ressemble beaucoup à celle des autres systèmes de contrôle parental. Créez un profil pour votre enfant, installez l'application sur ses appareils, définissez les autorisations nécessaires sur votre téléphone (exécutez l'application Android de Bitdefender en tant qu'administrateur de périphérique, par exemple) et le tour est joué : une alerte sur vos propres appareils vous indique que votre enfant est désormais protégé.

Bien que l'application ne puisse pas être facilement désinstallée par votre enfant, nous avons remarqué qu'il était possible, sur Android, de supprimer certaines autorisations, telles que la localisation. Cela pourrait permettre aux enfants plus âgés ou mieux informés sur le plan technique de contourner certains contrôles.

Nous avons tout de même continué et nous nous sommes dirigés vers le tableau de bord Web de Bitdefender, central.bitdefender.com, où une interface simple permet d'accéder facilement aux différentes fonctions de contrôle parental.

(Image credit: Bitdefender)

Temps d'écran

Les contrôles du temps d'écran vous permettent de définir une limite globale pour l'utilisation des appareils, avec plusieurs plages horaires pendant lesquelles les appareils ne peuvent pas être utilisés du tout (heure du coucher, heure des repas, quand vous voulez.) C'est assez flexible, vous permettant de définir différentes limites de temps pour chaque jour de la semaine par blocs de dix minutes. Il tient également compte de tous les appareils de votre enfant sur lesquels Bitdefender est installé (il additionnera le temps passé sur son téléphone et le temps passé sur sa tablette, par exemple).

Ces règles sont toutefois très contraignantes. Il n'y a pas d'option dans l'application pour demander aux parents 30 minutes de plus pour finir les devoirs, par exemple, comme on le voit chez certains concurrents. Cela peut être ennuyeux, car même si "19h30" semble être une bonne heure de coucher pour vos enfants, ce n'est pas toujours le cas, et vous pourriez souhaiter plus de flexibilité.

Nous avons également pu lancer le Gestionnaire des tâches sur notre appareil Windows, ce qui nous a donné quelques possibilités de fermer les composants du contrôle parental et d'échapper aux limites de temps. Mais ce n'est pas facile, et si votre enfant est suffisamment armé techniquement et déterminé pour y parvenir, vous rencontrerez des problèmes similaires avec la plupart des applications de contrôle parental.

(Image credit: Bitdefender Internet Security)

Contrôle des applications

La gestion des applications de Bitdefender est un peu faible. Nous n'avons pas été en mesure d'afficher la liste complète des applications sur notre appareil Android de test, par exemple : le contrôle parental ne peut répertorier que les applications que votre enfant a utilisées récemment.

Même cela ne fonctionnera pas nécessairement, d'après notre expérience. Nous avons installé Proton VPN sur notre appareil de test, joué avec d'autres applications, mais le contrôle parental n'a jamais indiqué que nous avions lancé Google Play.

On n'a peut-être pas eu de chance. Si vous avez plus de succès, alors la possibilité de visualiser les nouvelles applications sera utile, et vous pourrez bloquer celles que vous n'approuvez pas. Ou, si vous voulez verrouiller le téléphone encore plus, vous pouvez même bloquer Google Play (même notre application qui ne fonctionne pas parfaitement peut le faire).

Safe Kids de Kaspersky vous permet de bloquer l'accès aux applications par catégorie (violence, jeux d'argent, etc.), par exemple, afin d'empêcher l'installation de certaines des applications les plus dangereuses. Outre l'affichage de la liste complète des applications, vous pouvez également limiter leur utilisation dans le temps ("ces jeux ne peuvent être utilisés qu'une heure avant le coucher") ou ne les autoriser qu'avec votre permission, un système bien plus souple que celui de Bitdefender.

(Image credit: Bitdefender)

Outils de localisation

Le tableau de bord de Bitdefender Central comprend une fonction de localisation qui affiche l'emplacement du téléphone de votre enfant sur une carte Google. Cette fonction a fonctionné comme prévu et, bien qu'il ne soit pas possible d'agrandir la fenêtre de la carte pour l'examiner de plus près, l'accès aux divers détails de localisation de Google Map (noms des routes, noms des lieux et des entreprises à proximité) étant un atout.

La prise en charge du geofencing permet de définir des zones sûres (école, maison de la famille et des amis) et des zones interdites où votre enfant ne doit pas se trouver. Cette fonction n'est pas aussi flexible que nous le souhaiterions - les zones ne peuvent être qu'un cercle, le rayon minimum est de 100 mètres - mais vous pouvez au moins utiliser une fonction "Safe Check-in" pour recevoir une alerte lorsque les enfants entrent ou sortent de l'une de ces zones.

Du moins, c'est l'idée. Nous avons configuré une zone d'origine et une zone restreinte, puis nous nous sommes promenés de l'une à l'autre et inversement, en utilisant notre appareil en cours de route, mais l'affichage du contrôle parental n'a pas du tout affiché d'alertes de localisation. Elle a pu localiser notre appareil lorsque nous l'avons demandé manuellement, donc son autorisation de localisation semble être correctement définie, mais elle n'a pas détecté nos déplacements entre les zones.

(Image credit: Bitdefender)

Filtrage du contenu Web

Le contrôle parental de Bitdefender prend en charge le filtrage du contenu Web selon 43 catégories, ce qui est beaucoup. Les paramètres par défaut pour le profil de notre enfant de huit ans étaient un peu étranges, l'application bloquant les sites de voyage et de sport en plus des sites pornographiques, de drogue et de violence les plus évidents, mais vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez en quelques clics.

C'est en tout cas la théorie : comme pour les contrôles des applications, le filtrage du contenu web n'a pas toujours fonctionné pour nous. Notre système Windows était bloqué quoi que nous fassions (et nous avons essayé plusieurs navigateurs, même en nous connectant via un VPN), mais sur Android, le tableau de bord Web de Bitdefender nous a seulement indiqué "aucune activité de site Web enregistrée" pour notre appareil de test.

Notre test a été relativement rapide, il est donc peut-être possible d'avoir plus de succès avec d'autres appareils. Mais un coup d'œil sur les magasins d'applications suggère qu'il y a de vrais problèmes. Les évaluations sont absolument terribles (1,7/5 sur l'App Store, 2,2/5 sur Google Play), et bien que nous soyons prudents quant à la prise en compte des avis, beaucoup répètent que "ça ne marche pas".

Pire encore, il n'y a aucun signe d'effort pour améliorer la situation. La dernière mise à jour de l'application iOS date de mai 2021, par exemple, et la dernière nouvelle fonctionnalité mentionnée dans l'historique des versions remonte à décembre 2019. Il nous semble qu'il est temps de remplacer l'ensemble du module par quelque chose de tout nouveau et de plus performant.

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Internet Security : FONCTIONNALITÉS BONUS

Si vous pensez que nous avons abordé de nombreuses fonctionnalités de Bitdefender Internet Security jusqu'à présent, vous avez raison - mais parcourez les menus pour en découvrir encore plus.

La prise en charge de l'anti-pistage vise à réduire votre suivi en ligne lorsque vous utilisez Chrome, Edge, Firefox et Internet Explorer. L'idée est bonne, mais la fonction n'est pas activée par défaut, et nous pensons que de nombreux utilisateurs ne se rendront jamais compte qu'elle est disponible. La prise en charge d'Opera, Brave et d'autres navigateurs plus petits serait également la bienvenue. À noter toutefois que si vous utilisez le VPN, celui-ci dispose également d'un anti-tracking correct (il a bloqué 83% d'une liste d'exemples de trackers lors de nos tests).

Un destructeur de fichiers nettoie en toute sécurité les fichiers confidentiels afin qu'ils ne puissent pas être récupérés. Vous pouvez choisir des fichiers individuels à partir du tableau de bord Bitdefender, ou faire un clic droit sur un fichier, un dossier ou un lecteur dans l'Explorateur et sélectionner Bitdefender, Shred. Ce système fonctionne, mais il lui manque certaines options utiles des destructeurs plus avancés. Par exemple, vous ne pouvez pas modifier l'algorithme de destruction pour améliorer la vitesse ou rendre la fonction encore plus sûre, et il n'y a pas d'option "détruire l'espace disque inutilisé" pour effacer efficacement tous les fichiers supprimés...

Les applications de sécurité Windows ont la réputation de ralentir votre système, mais le système Profile de Bitdefender a pour but de vous aider. Il surveille automatiquement ce que vous faites et modifie les paramètres du système et de Bitdefender pour obtenir de meilleurs résultats. Il améliore par exemple les performances lorsque vous jouez à un jeu, réduit l'activité en arrière-plan lorsque vous regardez des films, applique automatiquement des astuces d'économie d'énergie lorsque vous êtes à court de batterie ou augmente les paramètres des applications si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Il est difficile de mesurer l'efficacité de ces réglages, mais il existe quelques options utiles et nous sommes heureux de les voir incluses dans la suite.

Bitdefender Internet Security : Verdict final

La protection efficace de Bitdefender Internet Security contre les logiciels malveillants et sa panoplie d'options de sécurité précieuses pourraient en faire un bon choix pour les utilisateurs de Windows. Mais si vous avez besoin de protéger d'autres plates-formes, Bitdefender Total Security ajoute une protection pour Mac, Android et iOS pour seulement quelques euros de plus.