Les meilleurs antivirus pour Mac en 2022

Included in this guide:

Vous avez absolument besoin d'un des meilleurs logiciels antivirus pour votre Mac et MacBook. L'idée reçue est que les produits Apple sont totalement impénétrables, ce qui signifie qu'il n'y a aucun intérêt à se procurer un antivirus pour Mac. Ce n'est pourtant pas tout à fait vrai.

Il existe une énorme cible potentielle, irrésistible pour les pirates et les cybercriminels, compte tenu du nombre de propriétaires de Mac et de MacBook dans le monde. Le système d'exploitation macOS est basé sur Unix et est protégé par un bac à sable (sandbox), de sorte qu'il peut être difficile pour les virus de faire de réels dégâts. Cependant, les programmes malveillants ciblant les Mac et MacBook Pros sont non seulement devenus de plus en plus courants, mais aussi plus puissants.

Vous aurez besoin d'un logiciel antivirus spécifique à Mac, conçu pour fonctionner avec les exigences uniques de macOS, afin de protéger votre nouveau Mac. Après tout, même le MacBook Air 2022 n'est pas ce que l'on pourrait appeler bon marché, et vous ne voulez pas que quelque chose de coûteux soit paralysé par une cyberattaque.

Nous avons testé un grand nombre des meilleurs antivirus du marché et nous savons donc lesquels sont les meilleurs. Pour vous aider, nous avons trouvé les meilleurs antivirus Mac spécialement conçus pour protéger les systèmes Mac et nous les avons tous rassemblés dans cette liste - que vous recherchiez une version payante ou gratuite. Et, tant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous procurer un des meilleurs VPN pour Mac.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Bitdefender est actuellement le meilleur antivirus pour Mac. (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Il va sans dire que ce fournisseur haut de gamme est le meilleur lorsqu'il s'agit de repérer, bloquer et supprimer les logiciels malveillants. Mais c'est la qualité de ses fonctionnalités supplémentaires qui contribue à faire de Bitdefender le meilleur, notamment la protection contre les ransomwares, l'anti-hameçonnage et la protection super sécurisée du navigateur Web.

Quel antivirus choisir pour votre Mac / MacBook ?

(Image credit: Bitdefender)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

1. Bitdefender Antivirus La meilleure protection antivirus pour les Macs Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts: 3 Caractéristiques particulières : Protection de la banque en ligne et sur le web, protection de Time Machine, défense multi-niveaux contre les ransomwares specifications Condition Neuf Delivery Medium Télécharger Les meilleures offres du jour Bitdefender Antivirus for Mac (s'ouvre dans un nouvel onglet) 24,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Bitdefender Total Security (s'ouvre dans un nouvel onglet) 32 € /an (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Bitdefender (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellent logiciel antivirus + Des fonctions utiles de protection de la vie privée + Recherche également les logiciels malveillants pour Windows Pourquoi attendre - Il manque quelques fonctionnalités comme un pare-feu

L'antivirus Bitdefender pour Mac est l'une des solutions de protection antivirus les plus fiables pour les appareils Apple. Il s'appuie sur un moteur antivirus de qualité, régulièrement classé parmi les plus performants par les laboratoires d'analyse indépendants, et offre des temps d'analyse rapides.

Mais il ne s'agit pas seulement des défenses antivirus de base, car Bitdefender revendique également un large ensemble de fonctionnalités. Il s'agit notamment d'une protection multicouche contre les ransomwares, de solides capacités d'anti-hameçonnage et d'une protection très robuste de votre navigateur Web, alimentée par l'IA et fournie via une extension.

Bitdefender Antivirus for Mac offre également un bloqueur de publicité, et est performant lorsqu'il s'agit d'analyser et de détecter les logiciels malveillants sur PC Windows. Cela permet de se prémunir contre la possibilité de transmettre un virus Windows à vos amis ou à votre famille qui pourraient avoir des PC Windows 10.

La protection Time Machine est également un ajout précieux, comme un filet de sécurité supplémentaire pour garder les sauvegardes à l'abri des attaques de ransomware. L'intégration du VPN Bitdefender constitue un autre atout intéressant, même si l'allocation de données est limitée à 200 Mo par jour, ce qui est très peu, et ne convient donc qu'à une utilisation très occasionnelle. Mais c'est toujours mieux que rien et c'est pratique en cas de besoin.

Si vous êtes préoccupé par les virus et les autres parasites qui circulent sur Internet, Bitdefender Antivirus for Mac est le meilleur logiciel pour les Macs. Enfin, notez qu'en plus de cet antivirus Mac autonome, vous pouvez également obtenir une protection pour votre Mac dans le cadre de Bitdefender Total Security, la suite de sécurité emblématique de la société (qui couvre les Mac, les appareils Android et iOS, ainsi que les PC Windows - jusqu'à 10 appareils au total).

Lire notre test complet (en anglais) : Bitdefender Antivirus

(Image credit: Intego )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

2. Intego Mac Internet Security X9 Un antivirus Mac super puissant, conçu par les spécialistes logiciels d'Apple Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts : 5 Caractéristiques particulières : Pare-feu intelligent, protection anti-spyware, protection de la confidentialité en ligne Les meilleures offres du jour Voir à Intego (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Pare-feu intelligent + Facile à utiliser + Essai gratuit de 30 jours Pourquoi attendre - Pas toujours évalués par des laboratoires d'essai indépendants

Intego est un vétéran de l'antivirus pour Mac depuis plus de vingt ans maintenant. S'il y a un fabricant de logiciels qui sait de quel type de sécurité les machines Apple ont besoin, c'est bien cette société.

Mac Internet Security X9 offre une bonne protection antivirus contre les dernières menaces. Les laboratoires de test indépendants l'ont généralement bien noté dans le passé (bien qu'il ne soit pas toujours couvert par AV-Test, mais dans le dernier tour d'horizon où Intego a figuré, à savoir juin 2021, il a reçu toutes les notes). Les analyses sont également assez rapides, et vous bénéficiez d'une solide protection contre les logiciels malveillants Windows.

En dehors de cette solide défense de base contre les logiciels malveillants, Internet Security X9 dispose d'un pare-feu intelligent avec des contre-mesures anti-spyware, ce dernier surveillant de près le trafic Internet sortant. En outre, Intego contribue à renforcer la protection de la vie privée en se défendant contre les applications tierces qui tentent de s'emparer de vos données. En plus de tout cela, Mac Internet Security X9 offre une interface soignée et très simple à utiliser.

Parmi les inconvénients d'Intego, on peut citer que certains des suppléments de la suite ne sont pas tout à fait à la hauteur de la puissance affichée par la concurrence dans le domaine de l'antivirus pour Mac, ainsi que l'absence d'évaluation récente d'AV-Test (il ne faut pas en déduire quoi que ce soit, mais c'est tout de même une lacune décevante en matière de protection).

Naturellement, Intego propose une période d'essai gratuite de 30 jours, ce qui vous permet de tester Mac Internet Security X9 et de voir s'il vous convient. Enfin, notez qu'il existe également un pack complet Intego Mac Premium Bundle X9 qui comprend Internet Security X9 plus toute une série d'extras, notamment des fonctions de sauvegarde, d'optimisation des performances et de contrôle parental.

Lire notre test complet (en anglais) : Intego Mac Internet Security X9

Les meilleures offres Intego du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) Mac Premium Bundle (s'ouvre dans un nouvel onglet) 39,99 $US (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(Image credit: Norton)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

3. Norton 360 Deluxe Un excellent choix d'antivirus si vous possédez plusieurs appareils Apple Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts: 5 Caractéristiques particulières : Pare-feu intelligent, VPN, gestionnaire de mots de passe specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Mr. KeyShop EU (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Protège 5 appareils + Quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires + Inclus un VPN sans restriction, ce qui représente un gros avantage. Pourquoi attendre - Les performances du système sont plus affectées que la moyenne - Les utilisateurs de PC obtiennent plus

Norton est une autre marque très respectée dans le monde de l'antivirus et offre une excellente capacité de détection des logiciels malveillants pour les Mac. En effet, Norton 360 Deluxe, la meilleure solution pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils, offre une protection pour les Mac, les PC Windows ou les appareils mobiles - jusqu'à cinq d'entre eux par licence. Ainsi, si vous avez de nombreux Mac ou MacBook à protéger, ou peut-être un ordinateur portable Windows, et bien sûr votre smartphone, Norton vous soutiendra sur toutes les plateformes.

Vous bénéficiez d'un nombre impressionnant de fonctionnalités, dont une protection antivirus impressionnante, un anti-ransomware, un pare-feu intelligent et des options intéressantes comme un gestionnaire de mots de passe, la surveillance du dark web (dans certaines régions), ainsi qu'un bonus important sous la forme de Norton Secure VPN (avec accès illimité) pour vous aider à maintenir une meilleure sécurité et une meilleure confidentialité en ligne.

Ainsi, si vous bénéficiez d'une multitude d'avantages en matière de sécurité, il faut savoir que Norton 360 a un impact plus important sur les performances de votre système que certains de ses concurrents, selon notre expérience. Il faut également garder à l'esprit que les propriétaires de Mac ne bénéficient pas de certaines fonctionnalités, à savoir la sauvegarde dans le cloud et le contrôle parental (mais vous pouvez les utiliser sur les PC Windows).

En outre, le coût de cette suite de sécurité est par défaut plus élevé. Cependant, il existe généralement des promotions qui permettent de faire des économies considérables. À l'heure où nous écrivons ces lignes, vous pouvez bénéficier d'un abonnement à un prix très intéressant, surtout si l'on considère le nombre d'appareils couverts.

Lire notre test complet (en anglais) : Norton 360 Deluxe

Les meilleures offres Norton du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 35 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 24,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) (s'ouvre dans un nouvel onglet) 13,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet) L'offre se termine le lun. 7 nov.

(Image credit: Trend Micro )

4. Trend Micro Antivirus for Mac Une sécurité renforcée qui protège aussi vos comptes sociaux Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts: 1 Caractéristiques particulières : Protection des réseaux sociaux, filtrage des e-mails frauduleux, contrôle parental specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Kinguin WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Eneba US (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellentes défenses anti-malware + Vous protège sur les réseaux sociaux + Contrôle parental inclus Pourquoi attendre - Ne couvre qu'un seul Mac - Le système est ralentit

Trend Micro Antivirus for Mac est un autre bon choix pour assurer la sécurité de votre Mac, et son moteur antivirus est bien perçu par les laboratoires de test indépendants - en général, il se situe au niveau des meilleurs d'entre eux (même si Trend Micro a perdu un peu de terrain dans le classement Mac d'AV-Comparative pour 2021).

Les fonctionnalités de ce logiciel comprennent une protection contre les ransomwares (grâce à Folder Shield), un contrôle parental, une protection de l'appareil photo et du microphone, des défenses contre le phishing et un vérificateur de confidentialité des réseaux sociaux qui surveille l'utilisation des réseaux sociaux pour détecter les nombreuses menaces de plus en plus graves transmises par ces canaux. Cet ensemble est également facile à prendre en main et généralement convivial.

En revanche, Trend Micro a tendance à ralentir le système davantage que la plupart des suites concurrentes, comme le montrent les tests récents. De plus, l'application ne couvre qu'un seul Mac, et n'offre pas de valeur ajoutée sous forme de licences supplémentaires, comme c'est le cas chez la plupart de ses concurrents.

En outre, certaines suites antivirus concurrentes offrent plus de fonctionnalités. Par exemple, Trend Micro n'a pas de pare-feu ou de protection pour les services bancaires en ligne - le navigateur sécurisé Pay Guard de la société est réservé à la suite Maximum Security for Mac.

Cela dit, notez qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, vous pouvez obtenir cette dernière pour un prix à peine plus élevé que celui de Trend Micro Antivirus for Mac - et elle offre également une protection étendue à cinq appareils (y compris les PC Windows, les mobiles Android et iOS, les Chromebooks, ainsi que les Macs). En effet, les remises sur les prix comme celle-ci semblent être assez fréquentes, donc cela vaut la peine de garder un œil sur la suite Trend Micro Maximum Security pour faire une bonne affaire.

Lire notre test complet (en anglais) : Trend Micro Antivirus

(Image credit: Avast)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

5. Avast One Une bonne option polyvalente avec de nombreuses fonctionnalités et un VPN robuste Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts: 5 (30 avec l'offre Famille) Caractéristiques particulières : Web Shield, VPN, conseiller réseau Les meilleures offres du jour Avast One Individual (s'ouvre dans un nouvel onglet) 50,28 $US /an (s'ouvre dans un nouvel onglet) Avast One Family (s'ouvre dans un nouvel onglet) 69,48 $US /an (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à AVAST Software (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Protection de haute qualité contre les logiciels malveillants + Bonne gamme de fonctionnalités (mais Windows en a plus) + Une sécurité en ligne impressionnante Pourquoi attendre - Le VPN intégré n'est pas le plus rapide ni le meilleur

Avast One est un logiciel de sécurité tout-en-un qui fournit une multitude de défenses pour les Mac et autres appareils, offrant une couverture jusqu'à cinq équipements avec le plan individuel - donc pour les Mac, PC Windows, mobiles Android et iOS.

Les utilisateurs de Mac bénéficient d'un grand nombre de fonctionnalités, en plus de la protection antivirus de base, avec une protection dédiée contre les ransomwares, un Web Shield de haute qualité pour assurer votre sécurité en ligne, ainsi qu'un VPN intégré (avec utilisation illimitée) pour renforcer les niveaux de sécurité en ligne. Non, le VPN n'est pas l'offre la plus rapide du marché, mais il est assez solide et constitue un excellent complément à la valeur globale de cette suite.

En plus de cela, Avast One fournit un grand nombre d'options de protection de la vie privée, telles que la protection contre le pistage, la surveillance des violations de données, et des fonctions comme un conseiller réseau qui recommande d'activer le VPN en fonction des sites que vous pourriez visiter ou dans des situations comme lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public non sécurisé.

Le moteur antivirus d'Avast est également très puissant, et si l'on en croit les récentes évaluations des laboratoires de test indépendants, il s'agit de l'un des antivirus pour Mac les plus performants.

Il est vrai qu'Avast One sur Mac n'offre pas toutes les fonctionnalités des PC Windows, en ce sens qu'il ne dispose pas de certains outils d'entretien et d'accélération du PC - bien qu'il dispose d'une fonction de nettoyage de base, et comme nous l'avons vu, cette suite regorge tout de même d'outils. Elle vaut donc le coup d'œil, pour ceux qui veulent une bonne protection complète pour un certain nombre d'appareils. Et n'oubliez pas que si vous avez beaucoup d'appareils, le plan familial couvre également jusqu'à 30 appareils.

(Image credit: Clario)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

6. Clario Une solution de protection tout-en-un pour les utilisateurs novices Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts : 6 Caractéristiques particulières : VPN, protection contre le vol d'identité, navigateur sécurisé Les meilleures offres du jour En savoir plus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Une protection antivirus de premier ordre + VPN intégré fonctionnant avec NordVPN + Extrêmement facile à utiliser Pourquoi attendre - Les applis mobiles sont vraiment basiques

Clario se veut être une solution de sécurité complète, et y parvient en proposant un antivirus et bien plus encore. Bitdefender, notre fournisseur le mieux noté, alimente le système antivirus principal. Il n'est donc pas surprenant que Clario obtienne de bons résultats dans ce domaine et qu'il obtienne une note pratiquement identique à celle de Bitdefender dans les tests plus récents des laboratoires indépendants.

Comme nous l'avons mentionné, vous bénéficiez de toute une série d'options de protection. Cela comprend un service VPN Mac entièrement intégré (fourni par NordVPN, un fournisseur très respecté), une protection contre le vol d'identité, une navigation sécurisée, des contre-mesures anti-traçage, etc.

L'application Mac est intelligemment conçue pour être très facile à utiliser pour les débutants, même si, d'un autre côté, elle met tellement l'accent sur la facilité d'utilisation que les utilisateurs avertis pourraient être rebutés. L'autre inconvénient principal ne concerne pas les utilisateurs de Mac, car l'application Mac fonctionne bien, mais les applications mobiles qui sont décevantes et basiques. Oui, Clario prend également en charge les appareils iOS ou Android (mais pas Windows) - jusqu'à trois ou six d'entre eux sur les formules d'abonnement mensuel ou annuel respectivement.

Le prix de vente est plus élevé que celui de certaines des suites concurrentes présentées sur cette page. Cependant, le fait de disposer d'un antivirus de haute qualité et d'une protection VPN pour Mac dans un ensemble facile à utiliser plaira à un grand nombre d'utilisateurs de Mac.

Lire notre test complet (en anglais) : Clario

(Image credit: Avira)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

7. Avira antivirus De solides défenses de base et quelques avantages en matière de confidentialité Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts : 5 Caractéristiques particulières : Protection en ligne, blocage des traceurs, anti-phishing specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Bonnes défenses antivirus + Une protection en ligne impressionnante Pourquoi attendre - Pas beaucoup de fonctionnalités

Avira Antivirus Pro est une option solide pour les utilisateurs de Mac fournissant une protection pour un maximum de cinq appareils (incluant également les PC Windows). Il est bien noté par les laboratoires de test indépendants dans l'ensemble, bien que AV-Test soit légèrement plus enthousiaste que AV-Comparatives dans son évaluation du programme sur Mac - mais d'une manière ou d'une autre, vous obtenez assurément une bonne protection antivirus de base.

Cependant, les fonctionnalités sont quelque peu réduites par rapport à la version Windows. En plus des défenses antivirus fondamentales, vous disposez d'une protection en ligne pour bloquer les sites Web porteurs de logiciels malveillants, ainsi que d'une technologie anti-phishing performante, d'un bloqueur de publicité et d'un bloqueur de traçage du navigateur pour mieux préserver votre vie privée en ligne. Mais c'est à peu près tout.

Il existe des produits concurrents dans cette liste qui offrent davantage d'options, mais Avira fait du bon travail dans ce qu'il entreprend. Et si vous en voulez plus, vous pouvez toujours envisager de passer à la suite Avira Prime, qui dispose d'un VPN intégré (plutôt décent, d'ailleurs) sans limite de données, et d'extras comme un gestionnaire de mots de passe, ainsi que des outils de performance et de maintenance.

Lire notre test complet (en anglais) : Avira Antivirus Pro

(Image credit: ClamXAV)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

8. ClamXAV for Home Users Un antivirus de base avec un excellent rapport qualité-prix, apprécié des professionnels de l'informatique Caractéristiques techniques Nombre d'appareils couverts : 9 Caractéristiques particulières : Interface facile à utiliser Les meilleures offres du jour ClamXAV for Home Users (s'ouvre dans un nouvel onglet) 27,65 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à ClamXAV (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Simple à utiliser + Bon rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Aucune fonctionnalité en dehors de la protection de base contre les logiciels malveillants - Rarement évalué par des laboratoires de test indépendants

ClamXAV n'a pas le nom le plus accrocheur, mais c'est le meilleur antivirus Mac pour de nombreux professionnels de l'informatique - notamment parce que la société ne crée des antivirus que pour les ordinateurs Apple. Cela ne veut pas dire qu'il est trop difficile à utiliser - il existe une version Home de l'application destinée au consommateur moyen, et nous avons trouvé que l'interface de ClamXAV était l'une des plus simples et des plus faciles à utiliser de tous les logiciels antivirus pour Mac de cette liste.

Il est particulièrement doué pour détecter les virus dans les pièces jointes et, bien que ClamXAV n'ait pas été souvent évalué par les grands laboratoires indépendants ces derniers temps, il a obtenu des résultats corrects dans les quelques évaluations qui ont eu lieu.

Gardez à l'esprit que ClamXAV n'est pas livré avec certains des outils de sécurité Internet que l'on trouve dans d'autres suites, mais il reste un bon choix pour protéger votre Mac, en particulier sur le plan du rapport qualité-prix - ses différents abonnements sont proposés à des prix compétitifs par rapport à ses concurrents. La version ClamXAV pour les particuliers permet de protéger jusqu'à trois Mac, ou jusqu'à neuf si vous choisissez la formule Family Pack.

Les meilleures offres ClamXAV du jour (s'ouvre dans un nouvel onglet) ClamXAV for Home Users (s'ouvre dans un nouvel onglet) 27,65 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Note de l'éditeur : Kaspersky Internet Security for Mac figurait auparavant dans cette liste. Cependant, compte tenu du climat actuel, nous avons pris la décision de retirer ce fournisseur. Bien que la plupart des processus de base de l'entreprise se déroulent désormais en Suisse, le fait que son siège social reste à Moscou et qu'il y ait eu des allégations antérieures concernant la coercition gouvernementale, il semble préférable d'utiliser ce fournisseur avec prudence. Et, alors qu'il y a tant d'autres excellents fournisseurs parmi lesquels choisir, il est impossible de recommander sans réserve Kaspersky à l'heure actuelle.

Les meilleurs antivirus gratuits pour Mac en 2022

(Image credit: Avast )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

1. Avast Free Mac Security Une protection complète et gratuite pour votre Mac Caractéristiques techniques Caractéristiques particulières : Une connexion sécurisée VPN limitée et une surveillance des violations de données Les meilleures offres du jour Avast Free Mac Security (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à AVAST Software (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Protection en temps réel + Bloque l'accès aux sites dangereux + Détecte les vulnérabilités du réseau Pourquoi attendre - Nécessité d'une mise à niveau pour certaines fonctionnalités

Avast Free Mac Security va encore plus loin dans la protection de votre Mac avec une liste de fonctionnalités particulièrement longue. Le moteur antivirus de base offre une protection en temps réel pour attraper les menaces lorsqu'elles apparaissent, par exemple. Vous pouvez exécuter des analyses complètes du système à votre demande si vous suspectez un problème, ou lancer une vérification plus ciblée sur des fichiers, dossiers ou périphériques spécifiques. Il est même possible de programmer des analyses qui s'exécutent automatiquement lorsque vous n'êtes pas là.

Un Web Shield vous avertit de la présence de sites Web malveillants, bloque les téléchargements et les pièces jointes dangereuses et protège votre vie privée en éliminant le suivi des publicités intrusives. Le scanner de réseau sans fil d'Avast, qui vérifie rapidement votre réseau, votre routeur et les appareils connectés, vous alerte en cas de vulnérabilité, constitue un atout non négligeable.

Les logiciels antivirus pour Mac ne sont pas souvent vérifiés par les laboratoires de test indépendants, mais les résultats les plus récents d'Avast sont bons, le test 2018 d'AV Comparative ayant révélé que le pack a détecté 100 % des menaces de l'échantillon. Si vous en voulez davantage, la mise à niveau vers Avast Security Pro vous permet d'obtenir une protection contre les ransomwares et des alertes instantanées en cas d'intrusion en Wi-Fi ou de modification de la sécurité de votre réseau.

(Image credit: Avira )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

2. Avira Free Antivirus for Mac Idéal pour bloquer en amont les logiciels malveillants les plus récents Caractéristiques techniques Caractéristiques particulières : Un VPN gratuit avec une limite de 500 Mo par mois, un filtre anti-spam et un système de protection en ligne. Les meilleures offres du jour En savoir plus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Protection en temps réel + Détecte les menaces sur Mac et Windows Pourquoi attendre - Pas de filtrage web

Alors que de nombreux éditeurs d'antivirus tentent de vous séduire en multipliant les fonctionnalités, Avira Antivirus pour Mac adopte une approche plus simple et plus légère. Il n'y a pas de filtrage Web, pas d'analyse du réseau ou d'autres extras de sécurité : il se concentre uniquement sur la protection de votre système contre les logiciels malveillants.

Ce n'est pas pour autant que le logiciel manque de puissance. Nous avons trouvé que son scanner en temps réel était incroyablement efficace, il vérifie tous les fichiers auxquels le système accède et détecte les menaces avant qu'elles ne puissent faire de mal. Le planificateur permet de configurer l'application pour qu'elle analyse votre système automatiquement, mais vous pouvez aussi vérifier l'ensemble de votre système quand vous le souhaitez.

En prime, l'application ne protège pas seulement contre les menaces Mac. Elle utilise également l'expérience d'Avira sous Windows pour détecter tout logiciel malveillant lié au PC, ce qui vous garantit que vous ne partagerez aucun fichier susceptible de mettre vos amis en danger.

Les principaux laboratoires de test n'ont pas évalué Avira Free Antivirus depuis un certain temps, mais le dernier rapport d'AV Comparatives a révélé que le moteur d'Avira bloquait 100 % des logiciels malveillants testés (à égalité avec Avast). Avec les excellents résultats d'Avira sur PC, il ne fait aucun doute que vous pouvez faire confiance à cette application.

Bien que cette liste ne concerne que les antivirus gratuits pour Mac, Avira mérite une mention pour son antivirus payant Avira Antivirus Pro. Il inclut une assistance technique et protège jusqu'à trois appareils avec une seule licence (Mac, Windows et Android).

Lire notre test complet (en anglais) : Avira Antivirus solutions

(Image credit: Bitdefender )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

3. Bitdefender Virus Scanner for Mac Un antivirus pour Mac gratuit et incroyablement facile à utiliser Caractéristiques techniques Caractéristiques particulières : Scans personnalisés en fonction de l'emplacement, recherche de logiciels malveillants même dans les archives et divers autres types de fichiers, notifications growl. Les meilleures offres du jour Bitdefender Virus Scanner for Mac (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Bitdefender (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Mise à jour des signatures toutes les heures Pourquoi attendre - Pas de protection en temps réel

Bitdefender Virus Scanner est un logiciel gratuit et léger de protection contre les logiciels malveillants qui peut traquer et supprimer les menaces liées aux Mac et aux Windows. Une interface simple et claire rend l'application extrêmement facile à utiliser. Nous apprécions l'affichage du statut qui vous tient au courant de l'état de votre système. Tout comme les quatre boutons qui permettent de lancer une analyse rapide des emplacements critiques, une vérification approfondie de l'ensemble du système, ou des analyses rapides des applications en cours d'exécution ou d'un dossier de votre choix.

Bien que tout cela semble très basique, utilisez Bitdefender Virus Scanner pour Mac pendant un certain temps et vous commencerez à remarquer quelques détails très intéressants. L'application ne vous oblige pas à attendre une journée pour la prochaine mise à jour de la protection antivirus, par exemple. Bitdefender publie des mises à jour toutes les heures et Virus Scanner récupère toujours la dernière version avant de lancer une analyse.

Une option qui vous permet d'exclure les fichiers et les dossiers de l'analyse - partages réseau, sauvegardes système - est un autre atout. Elle réduit le travail que le moteur doit effectuer et accélère considérablement la durée de l'analyse.

Ce que vous n'obtenez pas ici, c'est toute forme de protection en temps réel ou de filtrage web, des outils essentiels pour une solution de sécurité complète. Cette simplicité réduit également les risques de conflits avec d'autres applications, ce qui suggère que Bitdefender Virus Scanner pourrait être un outil de seconde main utile à utiliser en parallèle avec une autre application de sécurité.

Lire notre test complet (en anglais) : Bitdefender

(Image credit: Malwarebytes )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

Un bon antivirus pour Mac ne se contente pas de détecter le dernier ransomware le plus dangereux, ou d'autres menaces à haut risque. La plupart des outils peuvent également éliminer les logiciels publicitaires et autres programmes potentiellement indésirables qui ne sont peut-être pas très dangereux, mais qui gaspillent les ressources du système et ralentissent votre Mac.

Malwarebytes élimine toute la gamme des menaces Windows depuis 2006, et l'édition Mac est tout aussi simple, directe et efficace. Le logiciel est si léger, de la taille de trois fichiers de musique numérique, que nous avons à peine remarqué sa présence. Et si l'absence de protection en temps réel signifie que Malwarebytes ne peut pas arrêter les attaques, mais seulement supprimer les infections existantes, elle garantit également qu'il n'y a pas d'impact réel sur les ressources de votre système et que l'application ne risque pas d'entrer en conflit avec d'autres outils antivirus.

Les performances sont un autre point fort, Malwarebytes affirmant que le système moyen est analysé en moins de 15 secondes. Mettez-le en marche lorsque vous consultez vos courriels le matin et il aura terminé avant vous.

L'installation de Malwarebytes pour Mac vous donne également droit à un essai de 30 jours de l'édition Premium, capable de détecter et de bloquer les menaces dès leur apparition. Si cela ne vous intéresse pas, ignorez-le ; la protection en temps réel disparaîtra à l'expiration de la période d'essai et vous ne disposerez que d'une analyse à la demande.

Lire notre test complet (en anglais) : Malwarebytes Antivirus

(Image credit: Sophos )

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

5. Sophos Home for Mac Une solution de protection complète et gratuite Caractéristiques techniques Fonctionnalités distinctives: Gestion à distance, empêche les connexions à des sites compromis ou dangereux, contrôle parental sur Internet. Les meilleures offres du jour En savoir plus (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + De nombreuses fonctionnalités + Taux de détection précis + Protégez vos Macs et PCs à partir d'un seul compte Pourquoi attendre - Version de base - la mise à niveau apporte plus de fonctionnalités

Le marché de l'antivirus gratuit est très concurrentiel et il peut être difficile pour les entreprises de se démarquer, mais le fournisseur britannique Sophos a trouvé une solution : il vous offre plus de fonctionnalités dans ses produits gratuits que la plupart de ses concurrents dans leurs versions payantes.

Analyse à la demande pour nettoyer les systèmes infectés ? Oui. Une protection en temps réel pour prévenir les attaques ? Bien sûr. Le filtrage du navigateur qui bloque l'accès aux sites dangereux ? Naturellement. Un contrôle parental pour définir le contenu auquel votre enfant peut accéder en ligne ? Oui. Oh, et vous pouvez couvrir jusqu'à trois appareils Mac ou Windows avec un seul compte, et vérifier et gérer leur état à distance depuis une console web centrale - potentiellement très utile pour protéger toute la famille.

Sophos ne se contente pas d'accumuler ces suppléments pour masquer la faiblesse de son moteur antivirus. Les tests du taux de détection Mac de décembre 2017 d'AV Test ont montré que Sophos offrait le même niveau de protection que les produits d'Avast, Bitdefender, Kaspersky et d'autres grands noms.

Cela nous suffit, mais si vous avez besoin de plus, Sophos Home Premium dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes : protection avancée contre les ransomwares, surveillance de l'accès à votre webcam et à votre microphone, assistance par chat et par e-mail en direct, et possibilité de protéger jusqu'à 10 appareils. Il dispose d'un ensemble de fonctionnalités solides et son prix est compétitif.

Lire notre test complet (en anglais) : Sophos Home

Le choix d'un antivirus pour votre Mac ne doit pas être pris à la légère. Vous ne pouvez pas vous contenter de choisir l'option la plus pratique parce qu'elle est bon marché ou parce que c'est ce qu'utilise votre ami. La protection dont vous avez besoin peut être différente de celle des autres.

La première chose que vous devez décider est le montant que vous êtes prêt à dépenser pour un abonnement ou si vous êtes tout simplement prêt à dépenser de l'argent. Il est bon de rappeler que si les produits antivirus gratuits sont efficaces pour protéger contre les menaces, ils ne disposent pas de certaines fonctionnalités haut de gamme.

Si vous avez plusieurs systèmes sur votre réseau, par exemple, vous êtes plus exposé aux cyberattaques. Plus d'utilisateurs signifie plus de cibles. Des outils de gestion supplémentaires, généralement disponibles moyennant un abonnement payant, vous permettent de définir des stratégies qui peuvent contribuer à atténuer ce risque.

À ce sujet, vous devez prendre en compte toutes les fonctions de sécurité dont vous avez besoin, depuis les fonctions de base telles que la protection en temps réel, le contrôle parental et un gestionnaire de mots de passe jusqu'à l'accès à un VPN sécurisé et à la surveillance du dark web.

Enfin, vous devez vous renseigner sur l'impact du logiciel antivirus que vous envisagez sur votre système. Certains d'entre eux consomment une quantité considérable de bande passante, ce qui peut être éprouvant pour votre ordinateur, surtout si vous effectuez régulièrement des tâches exigeantes.

Si la quantité de virus malveillants visant les Mac est encore nettement inférieure à celle visant Windows, elle reste 100 fois supérieure à ce que les experts avaient prédit il y a quelques années seulement.

L'excellent AV-TEST met régulièrement les programmes antivirus à l'épreuve, et leurs tests les plus récents ont eu lieu en décembre 2020 sur macOS Catalina. Ils testent trois domaines clés : la détection des malwares, les faux positifs et les performances.

Pour les malwares Mac, sept logiciels ont atteint 100 % de détection sans faux positifs.

Nous combinons les résultats d'AV-TEST avec nos propres recherches et examens de produits. Nous nous concentrons sur la facilité d'utilisation des produits, leurs fonctionnalités et leur facilité d'emploi au quotidien.

Quel est le meilleur antivirus pour Mac ? Pour l'instant, notre réponse à cette question est Bitdefender pour Mac (s'ouvre dans un nouvel onglet) (également disponible dans le cadre du pack Bitdefender Total Security). Il combine une protection antivirus sans faille (vérifiée par des laboratoires de test indépendants) avec une multitude de fonctionnalités et un logiciel antivirus pour Mac ridiculement facile à configurer et à utiliser.

Ai-je vraiment besoin d'un antivirus pour mon Mac ? Cela dépend vraiment de vous. Le risque dans ce domaine reste assez faible et si vous appliquez les mesures de sécurité de base et ne tombez pas dans le piège des escroqueries courantes, il est très peu probable que vous ayez des problèmes. Même les ransomwares peuvent être vaincus grâce à la tactique astucieuse consistant à faire une sauvegarde de tout ce qui est important. Cela dit, si vous avez déjà été confronté au désordre que peuvent créer les logiciels malveillants sur un système Windows, vous savez que le simple fait de remettre les choses en ordre peut être un sacré voleur de temps, surtout si des données clés ont été endommagées. La question ne devrait peut-être pas être de savoir si l'antivirus Mac vaut son prix, mais plutôt si votre temps est plus précieux que le coût d'une application de sécurité.