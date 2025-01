Samsung Galaxy Ring 2 : toutes les dernières rumeurs

Le Samsung Galaxy Ring a été dévoilé en grande pompe au début de l'année 2024. Après avoir été évoqué lors de la présentation hivernale Galaxy Unpacked et révélé au Mobile World Congress à Barcelone, son lancement effectif n’a eu lieu qu’en juillet dernier. Il est donc sur le marché depuis moins d’un an. Cependant, l’univers de la technologie portable et du fitness évolue rapidement, et les dernières rumeurs laissent entendre que Samsung pourrait dévoiler une nouvelle version de ce qui est considéré comme la meilleure bague connectée du marché dès l’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier.

Un lancement complet semble peu probable au vu de la jeunesse du Samsung Galaxy Ring, mais il est fort possible que la prochaine version soit au moins partiellement révélée très bientôt.

Quelles nouveautés pourrait donc apporter le Samsung Galaxy Ring 2 en 2025 ? L’actuelle version est déjà excellente et surpasse l’Oura Ring 4, notamment grâce à l’absence de modèle d’abonnement. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de marge de progression. Voici tout ce que l’on sait pour le moment sur le Samsung Galaxy Ring 2, ainsi que ce que l’on espère y trouver.

Samsung Galaxy Ring 2 : Dernières rumeurs et fuites

Latest news Samsung devrait dévoiler le Galaxy Ring 2 lors de son événement Unpacked de janvier.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine bague intelligente de Samsung

La prochaine bague intelligente de Samsung Quand sortira-t-elle ? Probablement entre le milieu et la fin de l'année 2025, avec un teaser dévoilé entre-temps.

Probablement entre le milieu et la fin de l'année 2025, avec un teaser dévoilé entre-temps. Combien coûtera-t-elle ? Ne vous attendez pas à un grand changement par rapport au prix actuel de 449,00 € - nous espérons également que Samsung continuera à éviter le modèle d'abonnement.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Aucun changement ou augmentation de prix n'a été annoncé

Dévoilé lors du salon Unpacked le 22 janvier

Ne sera peut-être pas mis en vente avant la fin de l'année

En ce qui concerne la date de sortie et les informations tarifaires, les données disponibles pour le Samsung Galaxy Ring 2 restent limitées. Aucune rumeur ni fuite ne suggère que Samsung modifiera la structure tarifaire actuelle de la Galaxy Ring pour son prochain modèle.

Ainsi, il est probable que le prix reste similaire à celui de l’année dernière : environ 449,00 €. L’absence de modèle d’abonnement constitue un avantage décisif par rapport à la gamme Oura Ring, un atout que l’on espère voir maintenu cette année.

Quelques fuites donnent néanmoins des indices sur le calendrier de sortie. Une rumeur datant de novembre affirmait que Samsung prévoyait de "lancer son modèle Galaxy Ring 2 un peu plus tôt que prévu." Cette information reste floue, puisque les plans initiaux de Samsung pour ce lancement ne sont pas connus. Cela pourrait donc signifier une anticipation de quelques jours, semaines, voire mois. Plus concrètement, une fuite datant de décembre 2024 a indiqué que le Samsung Galaxy Ring 2 serait "présenté" lors de l’événement Unpacked de janvier, confirmé pour le 22 janvier.

Comme pour le modèle original, cette présentation pourrait être un simple aperçu avant une annonce complète plus tard dans l’année. La première Galaxy Ring avait été dévoilée au Unpacked et au MWC avant sa présentation officielle en juillet 2024. Il est probable que le Galaxy Ring 2 suive une trajectoire similaire.

Samsung Galaxy Ring 2 : Design et caractéristiques probables

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

On dit qu'il sera plus fin

Samsung a breveté une bande ajustable pour résoudre les problèmes de taille

Des tailles plus grandes sont également possibles

Rumeur d'une plus longue autonomie de la batterie

Samsung ne devrait pas révolutionner la conception de la bague connectée, un format contraint par la technologie et son usage. Cependant, quelques changements de design intéressants pourraient être à prévoir.

Selon la même fuite mentionnant un lancement anticipé, le Samsung Galaxy Ring 2 serait plus fin que son prédécesseur. Heureusement, cette finesse accrue ne se ferait pas au détriment de l’autonomie, qui serait également améliorée selon les informations disponibles. La fuite mentionne également "plus de fonctionnalités", mais les détails restent encore vagues.

En octobre, un brevet Samsung a dévoilé un nouveau type de bague connectée dotée d’une bande ajustable, capable de résoudre les problèmes de taille actuellement répandus sur le marché. Ce système breveté prévoit une bande intérieure ajustable, tandis que la bande extérieure resterait fixe. Bien que prometteur, ce concept semble encore éloigné d’une intégration au Galaxy Ring 2.

Une autre rumeur, moins précise, évoque la possibilité de nouvelles tailles pour le Samsung Galaxy Ring. Dès septembre, le leaker Max Jambor a rapporté que la Galaxy Ring serait proposée en deux tailles supplémentaires, 14 et 15, "dans les semaines à venir". Jambor a ensuite modifié sa prédiction, affirmant que ces nouvelles tailles seraient disponibles en janvier.

The Galaxy Ring will be available in two additional sizes, 14 and 15, in the coming weeks pic.twitter.com/00vP18RAKqSeptember 20, 2024

Alors que certains médias ont interprété cette information comme signifiant que le Galaxy Ring 2 proposera de nouvelles tailles plus grandes, Jambor ne le précise pas, et un rapport plus approfondi de 91Mobiles indique qu'il s'agit de tailles supplémentaires pour le modèle actuel, plutôt que pour le Galaxy Ring 2.

Samsung Galaxy Ring 2 : Ce que nous voulons voir

Nous avons donc épuisé toutes les informations concrètes disponibles sur le Samsung Galaxy Ring 2. Mais que faut-il à la deuxième itération pour réussir ? Après des mois de tests et d'utilisation, voici ce que nous aimerions voir.

1. S’inspirer du guide de tailles de Circular

La Circular Ring 2 peut être dimensionné à l'aide de l'appareil photo d'un smartphone, et non d'un kit de dimensionnement en plastique. (Image credit: Circular)

La Circular Ring n'a peut-être pas enflammé le monde, mais la Circular Ring 2 dévoilée au CES 2025 présente une mise à jour massive de la technologie des bagues intelligentes.

Elle abandonne les kits de dimensionnement en plastique physique au profit d'une fonction de dimensionnement numérique de l'anneau alimentée par un smartphone, et c'est une fonction que nous aimerions voir arriver sur toutes les bagues intelligentes existantes, en particulier la Galaxy Ring 2.

2. Plus de détection d'entraînement

L'Oura Ring 4 peut suivre automatiquement 40 types d'activités différentes. (Image credit: Future)

Alors que la Galaxy Ring offre une détection des exercices de marche et de course, l'Oura Ring 4 propose 40 profils d'exercices automatiques basés sur vos goûts, et s'efforce même de détecter des profils d'exercices plus difficiles tels que l'aviron.

La Galaxy Ring 2 pourrait certainement bénéficier de plus de détection automatique d'entraînement, qui est un pilier des meilleures smartwatches et de la rivale Oura.

3. Plus de contrôles gestuels

(Image credit: Samsung)

La Galaxy Ring de Samsung propose un nombre limité de commandes gestuelles, un avantage essentiel par rapport à la gamme Oura Ring. Nous aimerions que Samsung élargisse son offre.

Pour l'instant, il y a deux gestes, vous pouvez arrêter les alarmes, ou prendre une photo ou une vidéo, en utilisant le double geste de pincement. Plus d'options, y compris une fonction pour répondre aux appels téléphoniques, suffiraient, merci, mais nous aimerions voir une fonctionnalité de contrôle de l'écran à distance - imaginez Tony Stark/Iron Man faisant défiler des hologrammes d'un simple geste de la main.

4. Autonomie de 10 jours

10 jours, c'est peut-être beaucoup, mais l'autonomie de sept jours de la Samsung Galaxy Ring ne peut rivaliser avec les huit jours de l'Oura Ring 4. Une autonomie équivalente serait un plus, mais nous serions ravis d'avoir une autonomie à deux chiffres. Comme le suggèrent les fuites que nous avons mentionnées, nous pouvons nous attendre à une amélioration de l'autonomie de la batterie avec la Galaxy Ring 2, alors espérons qu'il s'agira d'un bond en avant.