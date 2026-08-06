La Samsung Galaxy Fit 4 refait surface avant son lancement, mais les détails essentiels manquent toujours

Le Samsung Galaxy Fit 4 vient d’apparaître dans des documents réglementaires de la FCC

Ces documents suggèrent qu’il disposera d’un écran, contrairement au Fitbit Air

Mais cette fuite révèle très peu d’autres détails

Le Fitbit Air a prouvé qu’il n’était pas nécessaire de dépenser une fortune pour profiter d’un excellent appareil connecté. Samsung semble désormais vouloir suivre la même voie avec sa propre alternative. À mesure que de nouvelles informations apparaissent, le futur appareil se dévoile plus clairement que jamais. De nombreuses questions restent toutefois sans réponse.

De nouveaux documents réglementaires de la FCC, repérés par Gadgets & Wearables, révèlent plusieurs informations sur le très attendu Samsung Galaxy Fit 4. Ils donnent quelques indications sur ce que ce produit pourrait proposer, mais aussi sur certaines fonctions probablement absentes.

Tout d’abord, le Fit 4 ne devrait pas être dépourvu d’écran. Les documents de la FCC comprennent des schémas montrant un produit très proche du Samsung Galaxy Fit 3, qui possédait bien un écran. Cette différence pourrait être importante face au Fitbit Air, qui fait totalement l’impasse sur l’affichage.

Les documents réglementaires confirment également la présence du Bluetooth 5.4. Il s’agit d’une légère amélioration par rapport au Bluetooth 5.3 du Fit 3. Un bouton apparaît aussi sur le côté, tandis que des capteurs optiques sont présents à l’arrière, comme sur le Fit 3.

Enveloppé de mystère

(Image credit: Lauren Scott)

Le Samsung Galaxy Fit 3 fait partie des meilleurs bracelets d’activité abordables du marché. Il convient donc parfaitement aux utilisateurs disposant d’un budget limité. Mais si Samsung ne prévoit pas de réduire les coûts en supprimant l’écran, comment la marque compte-t-elle maintenir un prix accessible ?

Il s’agit de l’une des grandes questions laissées sans réponse par le rapport de la FCC. Les schémas du Fit 4 ressemblent fortement au Fit 3. Certaines fonctions, comme le GPS, pourraient donc être absentes. Il risquerait alors de ne pas figurer parmi les meilleurs appareils connectés pour les coureurs. Rien ne permet toutefois de l’affirmer pour le moment.

De nombreux autres éléments restent mystérieux. Les documents mentionnent par exemple des tests de batterie, sans préciser sa capacité. Le Fit 3 embarquait une batterie de 208 mAh. Lors de nos tests, elle offrait environ dix jours d’autonomie avec une seule charge. Impossible de savoir si ce chiffre évoluera avec le Fit 4.

Finalement, ces documents de la FCC soulèvent davantage de questions qu’ils n’apportent de réponses. Ils indiquent que certains éléments, comme les photos du produit et le guide de démarrage rapide, resteront confidentiels jusqu’au 31 janvier 2027. Cette date ne correspond cependant pas nécessairement à celle de sa commercialisation. Samsung devrait lancer le Fit 4 plus tôt. En attendant, une grande partie de ce mystérieux appareil restera entourée de secrets.