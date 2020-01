PC Portables : quels sont les meilleurs 2-en-1 en 2020 ?

Les meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 ont profondément modifié notre façon d’utiliser un ordinateur. Si les ordinateurs portables traditionnels constituent toujours le plus gros des ventes, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers ces hybrides combinant PC portable et tablette tactile.

Aujourd’hui, la majeure partie des ordinateurs portables 2-en-1 sont convertibles. Leur clavier pivote à 360 degrés et vous permet de transformer l’ordinateur en tablette. Certains 2-en-1 disposent cependant d’une ergonomie tout à fait différente. Le Surface Book 2, par exemple, est doté d’un clavier amovible, tandis que l’écran haute définition PixelSense possède un clavier aimanté.

Le propre de l’ordinateur 2-en-1 est de ne pas sacrifier les performances au profit de la mobilité. Ainsi, des modèles comme le Dell XPS 15 2-en-1 sont équipés de processeurs puissants et figurent parmi les meilleurs ordinateurs portables du moment.

Les ordinateurs 2-en-1 permettent ainsi de passer efficacement d’une session retouche d’images sous Photoshop au visionnage de vos films et séries préférées sur Netflix. Sans compromis à faire sur la configuration choisie. Pour vous aider dans ce choix justement, nous avons sélectionné les meilleurs 2-en-1 du marché. Pour leurs spécificités techniques comme pour leur prix.

Quels ordinateurs portables 2-en-1 acheter en 2020 ?

(Image credit: HP)

1. HP Spectre x360 15T

Il fait tourner les têtes… et pas que pour son design.

Processeur : Intel Core i7 | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM : 8 - 16 Go | Écran : 15,6 pouces UHD (3160 x 2140) | Stockage : SSD 256 Go - 2 To

Elégant et solide

Un écran 4K super net

Des performances élevées

Les ventilateurs mal placés

Les Ultrabooks HP Spectre 2-en-1 sont synonymes d'élégance et de puissance depuis des années. Le HP Spectre x360 15T reste dans cette tradition avec un châssis bleu opaque raffiné… qui dissimule un excellent niveau matériel. Nous apprécions notamment son processeur Intel Core i7 de huitième génération, sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti et ses 8 Go de RAM qui permettront de retoucher des images ou monter des vidéos à un niveau professionnel. Des usages facilités par son stylet complémentaire.

Grâce à son écran IPS 4K et ses haut-parleurs Bang & Olufsen, il est également bon de visionner un film en ultra haute définition dans le train ou le métro. Son autonomie, estimée à 7 heures selon notre test, apportent un confort certain à l’utilisateur qui ne pense pas systématiquement à transporter son chargeur avec lui.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Spectre x360 15T

(Image credit: Google)

2. Google Pixelbook

Un Chromebook 2 en 1 qui tient ses promesses.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : tactile LCD QHD (2400 x 1600) 12,3 pouces | Stockage : SSD 128 Go - 512 Go

Exécute brillamment toutes les applications Android

Un clavier plaisant à utiliser

L’écran superbe et réactif

Le stylo Pixelbook vendu séparément

Son prix élevé

Un Chromebook dans le classement des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1, c’est étrange. Sauf que le Pixelbook est sans nul doute la combinaison ordinateur portable / tablette la plus réussie. Doté d’un processeur Intel Kaby Lake de 7e génération et d’un écran QHD à tomber, il ne transige pas avec les performances. Tout en privilégiant la mobilité grâce aux fonctions d’assistance Google et à son stylet indispensable - mais vendu à part - qui vous incite à utiliser essentiellement l’écran.

ChromeOS est de son côté optimisé à des niveaux jamais vu auparavant, avec des améliorations logicielles ressenties. Considéré comme l’un des meilleurs Chromebooks existants, le Pixelbook peut aussi prétendre au podium des plus grands 2-en-1.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixelbook

(Image credit: Asus)

3. Asus Chromebook Flip

Un concentré de puissance dans un cadre minuscule.

Processeur : Intel Core i5 ou i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 8 - 16 Go | Écran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Ultra léger et fin

Des composants puissants

Se salit vite

Une autonomie moyenne

L’Asus Zenbook Flip aime à se définir comme l’ordinateur portable 2-en-1 le plus compact, grâce à son écran 13,3’’ et son cadre quasi-inexistant. Parfait pour les transports, il brille aussi par ses composants puissants qui en font un compagnon de choix pour les vidéastes et graphistes amateurs. A ceci près qu’il se décharge vite : 3 heures en régime intense contre 6h si vous visionnez vos films ou séries en mode Full HD.

Ce dernier usage est plus qu’apprécié grâce à la qualité d’image de son écran, offrant des couleurs vives et des grands angles de vision. Ainsi qu’un son exceptionnel généré par des haut-parleurs certifiés Harman Kardon. La polyvalence qu’on adore.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus Chromebook Flip

(Image credit: HP)

4. HP Spectre x360

Refait à neuf, pour le meilleur.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 13,3 pouces, FHD (1920 x 1080) - UHD (3840 x 2160) | Stockage : SSD PCIe 256 Go - 2 To

Un design revu et corrigé

Des haut-parleurs de qualité supérieure

Des charnières à revoir

Le pavé tactile inconfortable

Le HP Spectre x360 est l’un des meilleurs ordinateurs portables HP. Et pour cause, le constructeur a redonné vie à son 2-en-1 de 13 pouces via un nouveau châssis attrayant, une configuration améliorée et une augmentation considérable de son autonomie. Avec cette mise à jour, vous pouvez utiliser votre Spectre jusqu’à 12 heures. Un usage varié qui va de la lecture en streaming de vidéos 4K à des parties de jeux en résolution 720p.

Le pavé tactile souffre d’une réactivité limitée et vous devrez certainement ajouter une souris externe pour profiter du 2-en-1 en mode ordinateur portable. Le format tablette, lui, est plus appréciable, notamment grâce à l’emploi du stylet HP Active Pen fourni avec.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Spectre x360

(Image credit: Dell)

5. Dell XPS 15 2-en-1

Le 2-en-1 Gaming de vos rêves.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Radeon RX Vega M GL avec 4 Go de mémoire graphique de type HMB2 | RAM : 8 Go | Stockage : SSD PCI 512 Go

Une carte graphique puissante

Le design ultra fin

Des ventilateurs un peu bruyants

Le prix élevé

Le Dell XPS 15 2-en-1 place la barre relativement haut pour les ordinateurs portables hybrides, intégrant une puissance de jeu impressionnante dans un châssis ultra fin. La combinaison de sa carte graphique intégrée Radeon RX Vega et de son processeur Kaby Lake G d’intel vous permet de jouer à Overwatch en 1080p, avec des réglages élevés et une cadence constante de 60 images par seconde. Même chose pour Destiny qui fonctionne avec une fréquence légèrement plus basse de 45 ips en résolution 1080p et Ultra.

PC gamer oblige, le XPS 15 2-en-1 dégage beaucoup de chaleur et nécessiterait un effort un peu plus considérable sur la gestion de sa ventilation. Il n’en reste pas moins un excellent investissement pour tout joueur nomade.

Lire notre test complet (en anglais) : Dell XPS 15 2-en-1

(Image credit: Microsoft)

6. Microsoft Surface Book 2 13''

L’un des meilleurs ambassadeurs de Windows 10.

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 - Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Go GDDR5) | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,5 pouces (3000 x 2000), PixelSense | Stockage : 256 Go - 1 To

Excellente autonomie

Le mode tablette est fantastique

Onéreux

Le stylet Surface Pen non inclus

Le premier Surface Book était déjà un bon produit. Cette seconde version 13’’ convainc par son esthétique mais aussi par sa configuration. Son processeur Intel de huitième génération et sa carte graphique Nvidia de série 10 conviennent aux joueurs comme aux créatifs.

Dans la main, le Surface Book 2 prend tout son sens. Il constitue en effet l’une des tablettes Windows 10 les plus légères et les plus fines que nous ayons essayées. Le processus de détachement est très simple et s’opère via un bouton présent sur le clavier. L’exécution de Windows 10 est un vrai plaisir tant le système d’exploitation est réactif. Si nous ajoutons son autonomie pouvant dépasser 13 heures d’utilisation, nous comprenons immédiatement pourquoi c'est un produit gagnant.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Book 2 13

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C930

Un 2-en-1 avec zéro compromis (ou presque).

Processeur : Intel Core i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,9 pouces, FHD (1920 x 1080), tactile | Stockage : 256 Go - 2 To

Robuste

Une batterie endurante

Le son dynamique

Faibles performances graphiques

Des options très chères

Élégant, fin et doté d’un cahier des charges impressionnant, le nouveau Lenovo Yoga C930 mérite amplement une place dans ce classement. Pour son bel écran 4K d’abord, qui vous permet de profiter de tout type de contenu y compris les jeux vidéo. Pour son autonomie ensuite, totalisant un peu plus de 13 heures et donc idéale pour vos longs déplacements. La barre de son Dolby Atmos, enfin, offre un volume impressionnant et sans anomalie.

Son prix peut évidemment rebuter, d’autant qu’il comprend quelques options en kit. Mais comme alternative convertible au MacBook Pro 13’’, il le justifie à bien des égards.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga C930

(Image credit: Microsoft)

8. Microsoft Surface Book 2 15''

Plus grand et donc un peu plus proche de la perfection.

Processeur : Intel Core Core i5 - i7 | Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go GDDR5) | RAM : 16 Go | Ecran : 15 pouces (3240 x 2160), PixelSense | Stockage : SSD PCIe 256 Go - 1 To

Superbe autonomie

Une tablette graphique parfaite

Haut-parleurs stéréo absents

Petit pavé tactile

Nous aurions pu limiter la présence de Microsoft dans ce classement à la seule position du Surface Book 13’’. Mais le modèle 15 pouces gagne également à être connu pour sa qualité d’affichage très élevée pour un appareil de cette taille. Les couleurs sont vives, le contraste et la luminosité bien équilibrés, ce qui en fait sans hésitation la meilleure tablette pour le dessin. D’autant plus que nous n’avons constaté aucune latence entre l’application du stylet sur l’écran et la réalisation du tracé, instantané.

La batterie, elle, peut tenir sans charge presque 17 heures. Soit plus de deux journées de travail intensives. Le Surface Book 2 15’’ s’avère un assistant des plus efficaces pour les créatifs professionnels ou désirant le devenir.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Book 2 15

(Image credit: HP)

9. HP Envy x360 13

Le choix de la raison.

Processeur : AMD Ryzen 5 3500U | Carte graphique : AMD Radeon Vega 8 | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080), tactile | Stockage : SSD 256 Go

Élégant et fin

Un châssis de haute qualité

Autonomie améliorée

La définition vidéo limitée

Des performances communes (mais pas décevantes)

HP livre ici un produit qui brille par sa qualité de fabrication et par la durée de vie de sa batterie, pouvant être poussée jusqu’à 9 heures. L’ajout d’un processeur AMD permet au constructeur de rogner ses coûts et de proposer un ordinateur portable hybride attractif par son prix.

Si vous courez après les performances, il vous faudra poser votre dévolu sur les autres propositions de ce top. Le HP Envy x360 ne supporte que les jeux 3D légers et son écran n’est que Full HD, mais il conviendra aisément aux étudiants à la recherche d’un PC portable / d’une tablette capables de les accompagner pendant toute une journée de cours. Et ce sans investir une fortune.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Envy x360 13

(Image credit: Acer)

10. Acer Chromebook Spin 11

Le Chromebook conçu pour vos enfants.

Processeur : Intel Celeron N3350 | Carte graphique : Intel HD Graphics 500 | RAM : 4 Go | Ecran : 11.6 pouces (1366 x 768) | Stockage : Flash 32 Go

Le prix très abordable

Une belle longévité

Prise en main simple et rapide

Quelques heures d’autonomie en moins

Acer a de l'expérience dans la conception d’ordinateurs portables peu coûteux et rentables. Ce chromebook en est une preuve supplémentaire. Son châssis solide lui garantit une durabilité de plusieurs années avec des performances plutôt correctes. Bien sûr, pour un prix inférieur à 400 euros, vous ne pouvez pas tout avoir. L’autonomie est ainsi légèrement en dessous de la moyenne, la batterie annonçant une durée de vie de 7 heures et 30 minutes avant charge.

Facile d’usage et vendu avec un stylet fort pratique, il est tout à fait destiné aux enfants ou pré-ados. Pour lesquels il s’avère une transition parfaite entre tablette (souvent le premier appareil informatique utilisé) et l’ordinateur portable.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Chromebook Spin 11

