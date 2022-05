Meilleures stations de travail mobiles 2022 : 10 modèles d'ordinateurs portables indispensables pour les entreprises

Included in this guide:

Les meilleures stations de travail mobiles offrent le type de puissance que l'on s'attend à trouver dans les ordinateurs de bureau robustes. Elles s'avèrent également suffisamment compactes, fines et légères pour être utilisées en déplacement. Tout en offrant plus de puissance et d'autonomie en 2022.

Ainsi, que vous ayez besoin d'un appareil capable de rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables professionnels ou de réaliser des montages vidéo sans surchauffe, l'un de ces modèles vous apportera amplement satisfaction. Vous devriez pouvoir les conserver pendant plusieurs années avant de devoir les mettre à niveau, ce qui en fait une excellente valeur.

Nous avons rassemblé une large sélection de stations de travail mobiles pleinement fonctionnelles en 2022. Il ne reste plus qu'à arrêter votre choix en fonction de vos besoins et de votre budget.

1. MacBook Pro 14 pouces (2021) Une puissance impressionnante Caractéristiques techniques Processeur : Apple M1 Pro 8 cœurs - M1 Max 10 cœurs Carte graphique: GPU intégré 14-32 cœurs RAM: Jusqu'à 64 Go Écran: Liquid Retina XDR 14 pouces Stockage: Jusqu'à 8 To Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Low Stock Voir à Macway FR Pourquoi l’acheter + Performances exceptionnelles + Meilleur écran sur un ordinateur portable + Excellente autonomie Pourquoi attendre - Certains lui préféreront le MacBook Pro 16 pouces

Si la puissance et la portabilité sont ce que vous recherchez en priorité, il n'y a pas de meilleur choix actuellement que le MacBook Pro 14 pouces (2021). Il s'agit davantage d'un ordinateur portable créatif que d'un ordinateur professionnel. Toutefois, si vous avez besoin d'une station de travail pour finaliser vos tâches créatives et que vous souhaitez l'emporter partout avec vous, sa puce M1 Pro ou M1 Mac est dotée de nombreuses prouesses en matière de traitement graphique. Et ce, tout en bénéficiant d'une batterie dont l'autonomie vous permettra de tenir le coup même après votre journée de travail. Les ports abondent, y compris le port MagSafe qui revient, ainsi que cet étonnant écran XDR avec 1600 nits de luminosité maximale.

Lire notre test complet : MacBook Pro 14 pouces

2. Gigabyte Aero 17 (2021) Le rêve de tout créatif professionnel Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i7 - i9 de 11e génération Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Jusqu'à 64 Go Écran: Retina 16 pouces avec True Tone Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Darty FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Superbe écran + Abondance de ports Pourquoi attendre - A tendance à chauffer sur certaines applications exigeantes

L'une des stations de travail mobiles les plus puissantes du marché, le Gigabyte Aero 17 (2021) est doté d'une grande puissance, d'un superbe écran et d'un grand nombre de ports. Mieux encore, son prix est bien inférieur à celui de ses rivaux moins puissants, ce qui en fait une meilleure proposition même si vous avez un budget plus flexible. Il n'est pas parfait, loin de là. La durée de vie de la batterie pourrait être un peu revue à la hausse, par exemple. Mais, pour le prix que vous investissez et pour la puissance que vous obtenez en retour, c'est un sacrifice envisageable.

Lire notre test complet (en anglais): Gigabyte Aero 17 (2021)

3. MacBook Pro 16 pouces (2021) Incroyable dans presque tous les domaines Caractéristiques techniques Processeur: Apple M1 Pro 10 cœurs - M1 Max 10 cœurs Carte graphique: GPU intégré 16-32 cœurs RAM: Jusqu'à 64 Go Écran: Liquid Retina XDR 16,2 pouces Stockage: Jusqu'à 8 To Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Adorama WW Low Stock Voir à Macway FR Pourquoi l’acheter + Autonomie extrêmement longue + Nombreux ports Pourquoi attendre - Large et lourd - Cher

Peu importe ce que vous recherchez dans un ordinateur portable, le MacBook Pro 16 pouces (2021) peut probablement le gérer. Et ce, grâce aux processeurs internes M1 Pro et M1 Max (si vous choisissez de les mettre à niveau) d'Apple, qui sont capables d'exécuter avec brio toutes les applications imaginables. Le Pro est également doté d'un écran incroyable, ainsi que de nombreux ports, dont des entrées Thunderbolt 4 de nouvelle génération. Toutes ces performances ont un prix, car même le modèle de base coûte cher. Mais, compte tenu de sa puissance, vous passerez difficilement à côté si vous êtes un designer, un photographe, un vidéaste ou un développeur.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Pro 16 pouces (2021)

4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 La meilleure station de travail 2-en-1 Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 11e génération Carte graphique: Intel Xe Plus RAM: 8-16 Go Écran: tactile IPS 14 pouces (1920 x 1200), 400 nits Stockage: SSD 256-512 Go Les meilleures offres du jour Voir à Lenovo France Voir à Lenovo France Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Superbe écran 16:10 + Excellente autonomie + Performances exceptionnelles Pourquoi attendre - Un design plutôt ordinaire pour le prix

Il existe très peu d'ordinateurs portables plus puissants que le Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Ce bourreau de travail 2-en-1 offre une excellente autonomie pouvant atteindre 14 heures, et si vous devez travailler de longues heures, c'est la station de travail mobile qu'il vous faut. Il est également doté d'un écran 16:10 époustouflant et de nombreux modules complémentaires de sécurité, des caractéristiques que les professionnels apprécieront. Nous sommes également certains qu'ils profiteront aussi pleinement de son emplacement pour carte SD et de son stylet incorporé.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6

5. Dell XPS 17 (2021) Le grand XPS est de retour Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i7-i9 de 11e génération Carte graphique: Intel Iris Plus - Nvidia GeForce RTX 3060 RAM: Jusqu'à 32 Go DDR4 (3 200 MHz) Écran: 17 pouces UHD (3840 x 2400), tactile Stockage: Jusqu'à 2 To (SSD PCIe NVMe M.2) Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Fin et léger + Clavier spacieux Pourquoi attendre - Onéreux - Manque de ports

Pour un ordinateur portable de 17 pouces, le Dell XPS 17 (2021) est d'une finesse et d'une légèreté impressionnantes, surtout si l'on tient compte du fait qu'il dispose de spécifications puissantes pour offrir les performances de pointe dont les créateurs de contenus ont besoin. Parmi les meilleures stations de travail mobiles du marché, ce modèle est pratiquement tout ce qu'il y a de plus complet, avec un grand et magnifique écran, une autonomie fantastique qui vous permettra de tenir toute la journée, et un design magnifique pour couronner le tout. Et c'est sans parler de son prix d'entrée de milieu de gamme, qui en donne pour son argent face au MacBook Pro 16 pouces. Il vous faudra néanmoins un investissement certain pour vous offrir ce niveau de puissance au bureau, à domicile ou dans les transports en commun.

Lire notre test complet : Dell XPS 17 (2021)

6. HP ZBook Studio G7 Il mêle élégance et prix abordable Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7-10750H - Core i9-10885H Carte graphique: Intel UHD Graphics - NVIDIA Quadro RTX3000 Max-Q design (6 Go) RAM: 16-32 Go Écran: tactile 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) - 15,6 pouces 4K UHD (3840 x 2160) Stockage: SSD 256 Go - 2 To Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellentes performances pour le prix + Design épuré + Bel écran Pourquoi attendre - Un peu lourd - Peut chauffer selon les applications lancées

Le HP ZBook Studio G7 a peut-être été conçu pour les professionnels de la création qui cherchent à s'éloigner du Macbook Pro. Cependant, sa polyvalence, grâce à toutes les options personnalisables à l'achat, le rend idéal pour un certain nombre d'utilisations différentes, que vous recherchiez un ultrabook à prix raisonnable ou un ordinateur capable de s'attaquer aux jeux. Il peut être mis à niveau pour disposer d'une mémoire vive et d'un stockage importants, jusqu'à un Intel i9 de 10e génération, ainsi que d'une NVIDIA Quadro RTX 3000 avec Max-Q Design et d'un magnifique écran 4K. Et, même dans sa configuration haut de gamme, il est proposé à un prix décent, surtout si on le compare aux offres similaires de Dell ou d'Apple.

Lire notre test complet (en anglais) : HP ZBook Studio G7

7. Acer ConceptD 7 Une alternative raisonnable au MacBook Pro Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 de 9e génération Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 RAM: 16 - 32 Go Écran: IPS 15,6 pouces 4K UHD (3840 x 2160), 16:9 Stockage: 1 To Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à EBAY_FR Voir à GrosBill FR Pourquoi l’acheter + Très puissant + Moins cher que le MacBook Pro + Bonne sélection de ports Pourquoi attendre - Design sobre - Pas aussi fin et léger que le MacBook Pro

Pour ceux qui pensent que les MacBooks Pro sont trop chers mais qui ont quand même besoin d'une station de travail mobile puissante, il y a l'Acer ConceptD 7. Ce formidable ordinateur portable capable de gérer des tâches complexes et exigeantes comme le rendu 3D, grâce notamment à sa carte graphique Nvidia RTX, a été conçu spécifiquement pour les professionnels de la création. Au-delà de sa puissance pure, il offre également une sélection décente de ports, un design minimaliste blanc solide et cet étonnant écran IPS 4K validé par Pantone. Évidemment, il reste assez cher, mais si vous cherchez une alternative au MacBook sous Windows pour l'édition vidéo et photo, c'est une excellente option.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer ConceptD 7

8. MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) Le petit MacBook Pro d'Apple reçoit une belle mise à niveau Caractéristiques techniques Processeur: Apple M1 avec CPU à 8 cœurs Carte graphique: GPU intégré à 8 cœurs RAM: 8 - 16 Go de mémoire unifiée Écran: Retina rétroéclairé par LED 13,3 pouces (2560 x 1600) Stockage: SSD 256Go – 2To Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Low Stock Voir à Macway FR Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Grande autonomie + Excellentes performances + Exécute les applications iOS Pourquoi attendre - Il manque toujours des ports

Grâce à cette puissante puce M1, le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) bénéficie d'une amélioration majeure en termes de puissance et d'autonomie. Il offre le type de performances et d'autonomie dont les professionnels ont besoin et qu'ils méritent. Ses performances sont si impressionnantes, en fait, qu'il peut facilement gérer des vidéos 4K - et même 8K. Et ce, tout en conservant le même châssis élégant, compact et léger que les créatifs recherchent. Si vous désirez un ordinateur portable puissant capable d'exécuter les applications les plus usuelles, y compris vos apps mobiles, vous obtenez un véritable champion ici.

Lire notre test complet (en anglais): MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020)

9. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 Une grande puissance pour un prix élevé Caractéristiques techniques Processeur: Jusqu'à Intel Core i9 de 12e génération Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti - 3080 Ti RAM: Jusqu'à 64 Go DDR5 (4 800 MHz) Écran: 16 pouces WUXGA (1920 x 1200) IPS, antireflet, 300 nits - tactile 16 pouces WQUXGA (3840 x 2400) IPS, antireflet, 600 nits, 100 % Adobe, HDR400, Dolby Vision Stockage: Jusqu'à 8 To (SSD M.2 2280 PCIe NVMe Gen 4) Camera: Infrarouge (IR) hybride Full HD 1080p avec cache de confidentialité Pourquoi l’acheter + Tant de puissance + Superbe écran Dolby Vision + Une expérience utilisateur exceptionnelle Pourquoi attendre - Lourd - Coûteux

Vous avez beaucoup d'argent à dépenser et vous avez besoin d'une station de travail mobile puissante ? Ne cherchez pas plus loin que la station de travail mobile Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, dont les spécifications impressionnantes vont vous éblouir des années durant. Vous apprécierez également de travailler avec cet écran lumineux et net de 16 pouces, surtout si vous optez pour la version Dolby Atmos englobant également 8 To de stockage. Mais attention, ce n'est pas exactement l'ordinateur portable le plus léger que vous pourrez transporter, alors investissez dans un sac à dos solide avec des sangles rembourrées pour le ranger.

10. MSI WS66 Une contre-proposition à envisager Caractéristiques techniques Processeur: Jusqu'à Intel Core i9-11900H RAM: 64 Go DDR4 Stockage: SSD Phison 1To SM2801T24GKBB4S-E162 NVMe Écran: FHD (1920 x 1080) 15,6 pouces, tactile Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Puissant et durable Pourquoi attendre - Bruit constant du ventilateur - Autonomie à améliorer

Le nouveau WS66 est une refonte d'une station de travail mobile MSI précédente qui exploite désormais un processeur Intel de 11e génération et une version mobile du GPU Nvidia GeForce RTX A5000. Quiconque paie le prix élevé de ce matériel doit s'attendre à des performances, et pour l'essentiel, c'est ce qu'il obtient.

Conçu pour les problèmes graphiques ou de calcul, le WS66 est comparable aux stations de travail de bureau de niveau moyen à bien des égards. Mais il offre un haut degré de portabilité pour ceux qui ne sont pas rebutés par le transport d'une machine de 2,1 kg.

Une batterie de 99 Whr permettra au WS66 de fonctionner sur batterie pendant quelques heures en cas de besoin. Mais la réalité de ce matériel est qu'il a besoin d'une alimentation principale pour une utilisation prolongée, et construire une station de travail de bureau avec de meilleures performances coûterait beaucoup moins cher.

Lire notre test complet (en anglais): MSI WS66

TechRadarPro a interrogé Anu Herranen, directeur des nouveaux produits chez HP Inc.

Il y a quelques questions fondamentales que vous devez vous poser avant de choisir un poste de travail. La première consiste simplement à réfléchir au travail que vous devez prendre en charge. Avez-vous besoin de performances graphiques fantastiques, ou d'analyser d'énormes ensembles de données en quelques heures plutôt qu'en quelques jours ? Devez-vous être en mesure d'effectuer toute une série de tâches simultanément ? Sur quelles applications ou quel système d'exploitation vous appuyez-vous ?

L'étape suivante consiste à réfléchir plus largement à la manière dont vous utiliserez votre station de travail et à l'endroit où vous l'utiliserez. Êtes-vous toujours sur le terrain et avez-vous donc besoin d'un appareil léger, doté d'une grande autonomie ? Ou, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, avez-vous besoin d'un appareil que vous pouvez utiliser à la maison, mais qui ne prend pas beaucoup de place afin que vous puissiez le cacher lorsque vous ne travaillez pas ? De quelle expérience audio avez-vous besoin ? Avez-vous besoin de pouvoir travailler en collaboration ?

La fiabilité est un autre facteur clé dans le choix d'une station de travail. Imaginez que vous soyez dans un environnement hospitalier en train d'analyser des scanners : votre ordinateur doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, et ne doit jamais tomber en panne. De même, un astronaute de la NASA dans une station spatiale ne peut jamais prendre le risque de voir son ordinateur tomber en panne à cause de pannes du système, de pannes de composants et de performances médiocres.

Certains ont subi des centaines de milliers d'heures de tests intensifs dans des conditions extrêmes, où la fréquence, la tension et la température varient de telle manière qu'elles dépassent ce que l'on pourrait appeler des conditions de fonctionnement normales.