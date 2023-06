Test du Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : un petit format puissant et respectueux de l'environnement

L'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est l'un des ultrabooks les plus respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de pièces recyclées et recyclables. Bien plus qu'un simple gadget, c'est un concentré de performances, même sans GPU dédié, avec un écran époustouflant à la clé. Bien que son prix, de l'ordre de celui du Macbook Pro (13 pouces), puisse être un peu élevé, il ne souffre vraiment que dans le domaine de l'audio. Pour le reste, ce puissant Ultrabook pourrait bien être celui qu'il faut détrôner.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : test en une minute

Nous pourrions passer beaucoup de temps à parler de l'aspect écologique de l'Asus Zenbook S 13 OLED. Nous pourrions parler longuement de la façon dont, pour un objet qui semble unique, son couvercle original est étonnamment fabriqué à l'aide d'une "méthode à faible impact sur l'environnement". Nous pourrions également nous attarder sur la façon dont l'emballage recyclable peut être transformé en support pour ordinateur portable.

Mais l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est plus qu'un gadget destiné à ceux qui s'inquiètent du changement climatique. Il s'agit en fait d'un ordinateur fantastique qui mérite votre attention, et ce même si tout ce qui vous importe est d'obtenir quelque chose de portable mais de puissant. Il pourrait bien figurer parmi les meilleurs ordinateurs portables de l'année. Il fait certainement partie des meilleurs ultrabooks.

Comme la plupart des Ultrabooks, l'Asus Zenbook S 13 OLED est très performant en termes de portabilité. Il est suffisamment petit pour que nous ne pensions pas qu'il s'agissait d'un ordinateur de 13 pouces lorsque nous l'avons ouvert pour la première fois. Il est également assez léger, même s'il est plus lourd que d'autres ultrabooks. Et, dans ce petit format, Asus a réussi à mettre une bonne dose de puissance. Ce n'est pas une mince affaire si l'on considère qu'il n'y a pas de GPU dédié.

Malheureusement, comme c'est souvent le cas avec les ultrabooks, les haut-parleurs sont minces et ternes. Le trackpad peut également être un peu trop sensible, mais c'est un détail. Et, bien qu'Asus soit connu pour ses prix abordables, le Zenbook S 13 OLED (2023) n'est pas bon marché, avec un prix plus élevé que le MacBook Pro 13 pouces de base.

Mais compte tenu de tout ce que ce petit bijou peut faire, le jeu en vaut la chandelle.

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? 1 999€

1 999€ Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Disponible sur le site officiel d'Asus et chez certains revendeurs

La configuration actuelle de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est coûteuse, puisqu'elle s'élève à 1 999€. Cependant, ce prix en vaut la peine, même s'il est plus élevé que ce que l'on pourrait attendre d'une société comme Asus qui concilie performance et valeur.

Le modèle de base du MacBook Pro 13 pouces équipé d'une puce M2 est proposé à 1 599€. La configuration est livrée avec 8 Go contre 32 Go pour l'Asus et la mise à jour du Macbook vers son plus haut niveau de RAM disponible (24 Go) entraîne un surcoût de 230€ à ce prix. En gardant cela à l'esprit, le prix premium de l'Asus Zenbook S 13 OLED semble assez juste.

Cela dit, il existe des ordinateurs portables OLED plus abordables. Il suffit de considérer l'Acer Swift 3 OLED, qui démarre à partir à moins de 1000 euros. Bien sûr, il est livré avec un i5 de 12e génération et 8 Go de RAM, mais vous obtenez quand même un magnifique écran OLED. De plus, même si l'Asus Zenbook S 13 OLED est très puissant, il ne s'agit pas vraiment d'un ordinateur portable de jeu, donc la plupart des gens qui comparent ces deux ordinateurs portables ne se soucieront probablement pas de la différence de performance.

Rapport qualité/prix : 4 / 5

(Image credit: Future / James Holland)

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : caractéristiques techniques

L'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) n'est disponible que dans une seule configuration pour le moment, mais cela pourrait changer avec le temps.

Prix : 1999,99€

CPU : Intel Core i7-1355U 13e génération

Graphique : Intel Iris Xe Graphics

RAM : 32GB LPDDR5

Écran : 13,3 pouces, 16:10, format 2.8K (2880 x 1800) écran ASUS Lumina OLED

Stockage : 1 To M.2 NVMe SSD

Ports : 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm

Sans fil : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2

Caméra : Webcam FHD 1080p avec fonction IR

Poids : 1kg

Dimensions : (296,2 x 216,3 x 10,9 à 11,8 mm)

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : design

Le couvercle unique de l'ordinateur portable est la partie émergée de l'iceberg écologique

25 % plus fin que son prédécesseur

Excellent clavier et pavé tactile robuste mais sensible

(Image credit: Future / James Holland)

Bien que cet ordinateur portable présente de nombreux aspects écologiques, nous n'en évoquerons que quelques-uns. Le couvercle de l'ordinateur portable, qui correspond à l'un des deux coloris : Basalt Gray et Ponder Blue, est probablement la caractéristique la plus visible de l'approche plus durable de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023). Au lieu d'un couvercle en aluminium brossé devenu de rigueur depuis qu'Apple a lancé la tendance, celui qui protège cet ordinateur est en aluminium céramique plasma, qui utilise une méthode de production à plus faible impact et est recyclable à la fin de la durée de vie de l'ordinateur portable.

Le couvercle est unique en son genre, bien au-delà de son apparence et de sa faible empreinte carbone. Non seulement il est proposé dans une couleur que nous n'avons pas l'habitude de voir sur un ordinateur portable - le modèle qu'Asus nous a envoyé pour l'évaluation était en gris basalte - mais sa texture est un peu plus rugueuse.

La durabilité de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) se traduit par un élément beaucoup plus discret : sa taille. Non seulement il est 25 % plus petit que son prédécesseur, mais ses composants internes sont conçus sur mesure pour prendre moins de place et utiliser moins de matériaux. De plus, lorsqu'il est fermé, il fait à peine plus d'1 cm d'épaisseur. Vous pouvez probablement attribuer son poids léger de 1 kg à sa construction réfléchie.

(Image credit: Future / James Holland)

Au-delà de ces choix de conception liés à la durabilité, il y a beaucoup d'autres raisons de s'enthousiasmer. Lorsque vous ouvrez le couvercle, le fond soulève le châssis inférieur pour un accès plus ergonomique au clavier. Et, bien qu'il ne s'agisse pas d'un 2-en-1, la charnière est articulée à 180 degrés, ce qui vous permet de le poser à plat et de montrer l'écran OLED de 13,3 pouces à un groupe. Ne le faites pas à l'extérieur, car l'écran est quelque peu réfléchissant.

Le choix des ports est un autre point en faveur de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) car il est assez impressionnant pour un Ultrabook, avec deux ports USB-C, un port HDMI, et un port USB-A, sans oublier une prise casque. C'est assez étonnant compte tenu de la taille de cet ordinateur portable. S'il y a quelque chose à redire, c'est le fait que les deux ports USB-C se trouvent du même côté.

(Image credit: Future / James Holland)

Avec une amplitude de 1,1 mm, nous avons également trouvé le clavier bien conçu. Si vous venez du monde des claviers mécaniques et des claviers de jeu, vous devrez vous adapter car vous n'aurez pas la même amplitude de frappe que celle à laquelle vous êtes habitué. Cependant, le clavier est rapide et précis, avec suffisamment d'espace entre les touches pour que nous ne fassions pas beaucoup d'erreurs en l'utilisant.

Le trackpad est un peu moins bon, bien qu'il soit tout à fait satisfaisant. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il est assez large et que le suivi est précis, mais qu'il peut être un peu trop sensible. Il nous est arrivé de surligner accidentellement du texte parce que la main gauche était un peu trop proche du pavé tactile alors que nous étions en train de naviguer avec la main droite. C'est loin d'être rédhibitoire, mais il faut en être conscient.

Design : 4.5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : performances

Superbe écran OLED

Beaucoup de puissance pour un Ultrabook

Haut-parleurs fins

Asus Zenbook S 13 OLED Benchmarks Voici les performances de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) dans notre série de tests de référence : 3DMark : Night Raid : 14 315 ; Fire Strike : 4 149 ; Time Spy : 1 524 GeekBench 6 : 2194 (single-core) ; 7727 (multi-core) Handbrake 1.6 : 18 minutes 51 secondes CrossMark : Général : 1425 Productivité : 1379 Créativité : 1541 Réactivité : 1243 Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm : 45,88 fps Durée de vie de la batterie PCMark 10 : 12 heures et 7 minutes

L'utilisation de l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est un véritable plaisir. Comme son nom l'indique, commençons par ce magnifique écran OLED de 13,3 pouces. Non seulement sa résolution est plus élevée (2880 x 1800) avec un format 16:10 pour un peu plus d'espace, mais il offre une luminosité de 550 nits ainsi qu'un affichage certifié Vesa HDR True Black 500.

Que nous regardions Mercredi sur Netflix, des photos de voyage ou que nous essayions de jouer à un jeu, tout est net et éclatant. Sa gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % est également à l'origine de ce résultat, qui est suffisamment large pour permettre des retouches photographiques légères. Un petit mot sur le HDR... Il ne s'agit pas d'un niveau de HDR qui change la donne, mais c'est une bonne chose. Et, contrairement à certaines versions de base, vous n'obtiendrez pas d'effet délavé en l'activant.

(Image credit: Future / James Holland)

Avec un écran aussi fantastique, les composants internes doivent être capables de suivre, et dans ce petit ordinateur, c'est certainement le cas. Un Intel Core i7 de 13ème génération, 32 Go de RAM et des graphismes Intel Xe sont suffisamment robustes pour tous ceux qui ne se considèrent pas comme des G Gamers. Nous avons même pu faire tourner quelques jeux sur l'Asus Zenbook S 13 OLED. CS:GO a fonctionné presque sans problème avec seulement une image perdue ici ou là, tandis que GTA IV a été capable de fonctionner avec des graphiques moyens. Nous avons eu suffisamment de saccades pour nous rendre compte qu'il s'agit là de la limite haute de l'ordinateur portable. Cependant, si l'on considère qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée, c'est assez impressionnant. Si vous souhaitez jouer un peu en voyage, cette machine est tout à fait capable de le faire.

Pour un exemple plus concret, nous avons pu ouvrir 20 onglets différents sur Google Chrome, dont cinq en streaming à partir de Youtube ou de Netflix. Nous n'avons eu aucun mal à aller dans n'importe quel onglet, y compris les onglets en streaming, pour cliquer sur un lien ou faire une avance rapide ou un retour en arrière, avec des résultats immédiats.

Si l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est très performant, ses haut-parleurs ne sont pas tout à fait au même niveau. Ce n'est pas vraiment une surprise car la plupart des ordinateurs portables très, très fins ont des haut-parleurs de mauvaise qualité. Nous avons entendu bien pire et les haut-parleurs sont acceptables.

(Image credit: Future / James Holland)

La caméra, qui peut faire beaucoup de choses numériquement via l'application MyAsus, comme le flou d'arrière-plan et le zoom automatique, est une extension de qualité remarquable. Elle offre une résolution de 1080p, des fonctions IR et Hello Windows pour des images claires et nettes. Cependant, elle n'est pas la plus performante en matière de suivi, car nous constatons de nombreuses images fantômes lors de mouvements brusques ou importants.

En ce qui concerne l'application MyAsus, elle offre de nombreuses possibilités de réglage, depuis les paramètres du ventilateur et de la batterie jusqu'aux modes audio, en passant par les réglages de la caméra et du micro. Si vous décidez d'opter pour ce petit ordinateur, ne négligez pas l'application.

Performances : 4.5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : autonomie de la batterie

Autonomie de 12 heures sur les 14 annoncées

Démarre immédiatement lorsqu'il est branché à 0 %.

Considérant que l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) est supposé avoir une autonomie de 14 heures, le fait que le PCMark 10 Battery Life ait épuisé la batterie après 12 heures et 7 minutes signifie qu'il n'atteint pas tout à fait la barre annoncée. Cela dit, 12 heures, c'est toujours très, très bien et la plupart des ordinateurs, à l'exception du MacBook Pro qui atteint 15 heures, ont du mal à atteindre ce niveau. L'Acer Swift 3 OLED mentionné plus haut n'atteint que six heures et demie, tandis qu'un autre grand concurrent parmi les Ultrabooks, le Lenovo Yoga 9i Gen 8, dépasse à peine les dix heures.

En dehors du test Benchmark, l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023), que nous avons utilisé régulièrement pendant une semaine, a rarement eu besoin d'être rechargé. Il ne semble pas non plus perdre de la charge lorsqu'il reste fermé et inactif, comme nous l'avons vu sur certains ordinateurs portables. La seule fois où la batterie était presque vide, c'était pendant le test Benchmark. D'ailleurs, une fois la batterie complètement déchargée, nous avons branché l'ordinateur portable et il a démarré immédiatement - il n'a pas eu besoin de récupérer de la batterie.

Autonomie de la batterie : 4,5 / 5

Devriez-vous acheter l'Asus Zenbook S 13 OLED (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED (2023) Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Vous en avez pour votre argent, mais cet ordinateur portable est vendu à un prix élevé, sans qu'aucune configuration d'entrée de gamme ne soit disponible. 4 / 5 Design D'un look unique grâce à son capot durable et son châssis fin (et plus encore), l'Asus Zenbook S 13 OLED est un ordinateur portable incroyablement bien pensé. 4.5 / 5 Performances Les haut-parleurs ne sont pas tout à fait au point, mais l'écran et la puissance le sont. 4.5 / 5 Autonomie de la batterie Bien que nous n'ayons pas atteint les 14 heures d'autonomie annoncées, 12 heures avec une seule charge, ce n'est pas si mal. 4.5 / 5 Moyenne totale La puissance et le design s'allient pour créer un ultrabook presque parfait. 4.375 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un petit ordinateur puissant Cet Ultrabook n'est pas seulement fin et léger, il est aussi très puissant, suffisamment pour jouer à des jeux vidéo légers ou pour ouvrir un nombre inimaginable d'onglets à la fois.

Vous voulez un écran OLED Avec sa résolution 2,8K et ses couleurs éclatantes, l'écran OLED de l'Asus Zenbook S 13 vaut son prix de vente. Et le HDR est un bonus appréciable.

Vous vous souciez de l'environnement De l'emballage à la construction de l'ordinateur, tout dans cet ordinateur portable a été conçu pour limiter son empreinte carbone.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité Bien que le prix de l'Asus Zenbook S 13 OLED soit tout à fait logique, il se situe dans le haut de gamme. Jusqu'à ce qu'Asus propose des configurations moins sophistiquées, vous devrez chercher ailleurs pour vos besoins en Ultrabook si vous disposez d'un budget limité.

Vous avez besoin de quelque chose de plus qu'un Ultrabook Même s'il s'agit d'un excellent ultrabook, il ne répondra pas à vos besoins si vous souhaitez utiliser un ordinateur pour des jeux ou des travaux d'édition intensifs.

Asus Zenbook S 13 OLED : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED Lenovo Yoga 9i Gen 8 Acer Swift 3 OLED Prix : 1 999,99€ 1 799€ 1 399€ CPU : 13th-Gen Intel Core i7-1355U Intel Core i7-1360P Intel Core i7-12700H Graphique : Graphique Intel Iris Xe Graphique Intel Iris Xe Graphique Intel Iris Xe RAM : 32GB LPDDR5 16GB 8 – 16GB Écran : Écran OLED ASUS Lumina de 13,3 pouces, 16:10, rapport d'aspect 2,8K (2880 x 1800) 14" 2.8K (2880 x 1800) OLED Touch - 14 pouces WQUXGA (3840 x 2400), écran OLED Écran OLED SlimBezel 14 pouces 2,8K Stockage : 1TB M.2 NVMe SSD 512 GB – 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 512 GB – 1 TB SSD Ports : 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm 2x USB-C Thunderbolt 4.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x headphone / mic combo 2x USB Type-C Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x HDMI 2.1, 1 Audio Jack, K-lock Wireless : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E 11AX (2x2) & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E AX211 (2x2) & Bluetooth 5.2 Caméra : Webcam 1080p FHD avec fonction IR Hybride 1080P FHD RGB/IR avec double micro et volet d'intimité 1080p HD Poids : 1kg A partir de 1,4kg 1.4 kg Dimensions : 296.2 x 216.3 x 10.9mm 318 x 230 x 15.2 mm 312.9 x 214 x 17.9 mm

Si notre test de l'Asus Zenbook S 13 OLED vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

Lenovo Yoga 9i Gen 8 L'élégance, les performances et un superbe écran OLED font du fantastique Lenovo Yoga 9i Gen 8 un véritable produit de référence dans cette génération d'ultrabooks. Le fait qu'il soit livré avec un stylet n'est pas négligeable. Lire notre test complet du Lenovo Yoga 9i Gen 8 (en anglais)

Acer Swift 3 OLED (2022)

Si vous recherchez un Ultrabook plus abordable, mais que vous ne voulez pas vous passer de l'écran OLED, alors l'Acer Swift 3 OLED (2022) avec son clavier et son trackpad de haute qualité pourrait être la solution. Lire notre test complet de l'Acer Swift 3 OLED (2022) (en anglais)

Nous l'avons testé pendant une semaine.

Nous l'avons utilisé comme ordinateur de tous les jours et nous l'avons aussi utilisé pour jouer.

Nous avons testé les différents aspects et fonctionnalités de l'ordinateur

Après avoir utilisé l'Asus Zenbook S 13 OLED pendant une semaine comme ordinateur de tous les jours, nous y avons fait beaucoup de travail, y compris la rédaction d'articles (dont celui-ci). Nous avons téléchargé et joué à quelques jeux que nous pensions être à la hauteur de ses capacités, à savoir CS:GO et GTA IV. Nous avons également regardé des vidéos en streaming, notamment Mercredi de Netflix, pour avoir une meilleure idée de l'écran, en particulier de ses couleurs et de son HDR.

Après une semaine d'utilisation de cet ordinateur portable, il est clair qu'il s'agit d'un concurrent dans la catégorie des Ultrabooks et qu'il est destiné à tous ceux qui sont attirés par les ordinateurs portables fins et légers, notamment les ordinateurs portables d'Apple ou la gamme XPS de Dell.

Première révision en mai 2023