PC Portables : quels sont les meilleurs ordinateurs à moins de 500 euros ?

Les temps sont durs et l’achat d’un nouvel ordinateur n’est pas forcément une ligne prioritaire dans la gestion de votre budget. Vous devriez cependant considérer l’achat d’un ordinateur portable si le besoin s’en fait sentir. Il existe aujourd’hui des modèles performants, disponibles à moins de 500 euros.

Dans le guide ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs ordinateurs portables sans catégorie distincte. Vous trouverez aussi bien des ordinateurs portables 2-en-1 que des Chromebooks, des Ultrabooks, des Notebooks... Leur point commun : un excellent rapport qualité / prix.

Chacun de ces ordinateurs portables a été testé par les experts TechRadar et a reçu au moins quatre étoiles. Toutes les configurations retenues ont été commercialisées il y a un, deux ou trois ans. Les modèles ne comptent pas forcément parmi les plus récents. Mais ils englobent de belles performances et une durée de vie considérable, ce qui en fait des machines encore intéressantes en 2020.

Des ordinateurs portables moins chers pendant les soldes d’hiver 2020 ?

Si le Black Friday et le Cyber Monday restent les rendez-vous à ne pas manquer pour procéder à de gros achats high-tech, il convient de surveiller aussi les soldes d’hiver. Certes, les promotions proposées sont moins impressionnantes, mais vous pouvez trouver des ordinateurs portables à prix réduit. Et ce chez de nombreux constructeurs comme Acer, Asus, Lenovo, Dell…

Notre sélection des meilleurs ordinateurs portables entrée de gamme remonte les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire.

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Les meilleurs ordinateurs portables à petit prix, en un coup d’œil :

Acer Swift 3

Asus Transformer Mini T102HA

Acer Chromebook 15

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Acer Chromebook 14

Où trouver les meilleures offres en France ?

Pour chaque ordinateur portable proposé dans cette liste, nous remontons les prix les plus récents et les plus bas du marché. Si vous souhaitez chercher par vous-même de meilleures affaires, voici la liste de nos détaillants préférés. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement leurs promotions et ventes flash.

Quels ordinateurs portables à petit prix acheter en 2020 ?

Acer Swift 3

Ne vous y trompez pas : cet ordinateur portable est meilleur qu'il n'y paraît

Processeur : Intel Core i3 - i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 4 Go - 8 Go | Ecran : FHD 14 pouces (1920 x 1080), ComfyView IPS | Stockage : SSD 128 Go - 256 Go

Puissant par rapport à son prix

Une excellente autonomie

Son clavier rétro-éclairé

Un son un peu étouffé

Voici l'un des meilleurs ordinateurs portables entrée de gamme sur le marché. Son processeur correspond à celui du MacBook Pro il y a quelques années, si vous choisissez la configuration Intel Core i5. Il reste qui plus est dans le top des PC portables Acer du moment et coûte près de la moitié des ordinateurs portables Apple.

Un prix incontournable pour une machine qui offre une autonomie des plus convenables - près de 8 heures et 3 minutes pendant notre test. Mais aussi des composants généralement onéreux comme un grand pavé tactile, un clavier rétro-éclairé et plusieurs ports appréciés (deux USB 3, un USB 3.1 Type-C, un USB 2, une sortie HDMI et un lecteur de carte SD).

Seul bémol : ses haut-parleurs orientés vers le bas qui peinent à délivrer une qualité sonore correcte. Un défaut que vous pourrez corriger en branchant vos écouteurs ou votre casque audio sur sa prise jack.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Swift 3

Asus Transformer Mini T103HAF

Petit, flexible, ultra-mobile !

Processeur : Intel Atom x5-Z8350 | Carte graphique : GPU Intel HD intégrées | RAM : 4 Go | Ecran : HD tactile 10,1 pouces (1280 x 800) | Stockage : 64 Go

Tablette et Notebook dans un seul appareil

Bonne autonomie

Le déverrouillage digital

Le pavé tactile trop petit

Si vous recherchez la prise en main rapide et facile d’une tablette tactile combinée avec les performances standards d’un ordinateur portable Windows 10, alors cet Asus est fait pour vous. Pour un prix très abordable, vous disposez d’une tablette puissante avec clavier et capteur d'empreinte digitale pour un accès plus sécurisé.

Idéal pour des tâches bureautiques, la navigation quotidienne sur Internet ou la lecture de vidéos en streaming, ce mini-portable vous ravira aussi par son autonomie de 7 heures et 16 minutes en moyenne. L’équivalent d’une journée de travail. Bien sûr, ne comptez pas lancer un jeu vidéo AAA ou Photoshop dessus, vous seriez vite déçu(e).

Nous déplorons aussi son pavé tactile trop juste. Celui-ci est toutefois contrebalancé par la possibilité d’utiliser l’écran tactile. Son chassis en aluminium, enfin, en fait un ordinateur portable conçu pour durer.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus Transformer Mini T103HAF

Acer Chromebook 15

Une autonomie imbattable.

Processeur : Intel Celeron 3205U à 1,5 GHz | Carte graphique : Intel HD Graphics | RAM : 4 Go | Écran : 15,59 pouces, écran tactile HD (1920 x 1080) | Stockage : SSD 32 Go

La durée de vie exceptionnelle

Très beau design sans ventilateur

Le pavé tactile à améliorer

En termes de puissance, l’Acer Chromebook 15 pourrait être surclassé par le Pixelbook de Google ou le Chromebook de Samsung. Mais là où il fait parler de lui, c’est assurément sur l’autonomie. Il est en effet extrêmement rare de voir un ordinateur portable assurer ses taches pendant toute une journée. Ce Chromebook Acer a tenu, lui, 16 heures et 47 minutes durant notre test.

Vous pouvez ainsi travailler en toute mobilité ou vous adonner au binge-watching de vos séries préférées, la batterie ne vous abandonnera pas. Nous apprécions d’autant plus la lecture de vidéos sur cet ordinateur portable qu’elle est facilitée par un grand écran à la luminosité et au contraste agréables. De quoi ménager votre fatigue oculaire.



Si vous recherchez un chromebook d’une incroyable qualité pour un prix décent, vous l’avez trouvé.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Chromebook 15

Lenovo Yoga Book (Windows 10)

Le netbook du futur.

Processeur : Intel Atom x5-Z8550 à 1,44 GHz | Carte graphique : Intel HD Graphics 400 | RAM : 4 Go | Ecran : 10,1 pouces FHD (1920 x 1200), écran tactile IPS | Stockage : mémoire flash de 64 Go (+ 128 Go avec carte Micro SD)

Incroyablement léger et compact

Un clavier très précis

Pas très puissant

Le port Micro USB est daté

Nous avons la chance de vivre dans un monde où le Lenovo Yoga Book existe. Cette combinaison improbable entre une tablette et un ordinateur portable paraît tout droit sorti d’un épisode de Black Mirror, avec son absence de clavier physique. A la place, vous disposez d’une planche rétro-éclairée et d’un trackpad totalement tactiles et étonnants de précision (sur la version Windows 10 tout du moins). Point supplémentaire attribué pour le stylet en option qui permet de transformer ce 2-en-1 en tablette graphique.



Avec un processeur plus récent et une connectivité plus travaillée, le Yoga Book ferait office de tablette Windows 10 (comme Android) à battre. Une gamme à suivre donc sur ses prochaines générations. En attendant, son prix très bas vous permettra de mettre un pied dans le futur via son acquisition.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga Book

Acer Chromebook 14

Non, ce n’est pas un MacBook Air.

Processeur : Intel Celeron N3160 | Carte graphique : Intel HD Graphics 400 | RAM : 4 Go | Écran : FHD 14 pouces (1920 x 1080) | Stockage : SSD 32 Go

Un châssis de premier ordre

Clavier et pavé tactile confortables

Une batterie solide

Des problèmes de lecture vidéo intermittents

Grâce à son design élancé, le Chromebook 14 d’Acer est un ordinateur portable élégant autant que discret. Comme son pendant Apple. Son écran lumineux et net ajoute à son charme, même si l’affichage Full HD ainsi que la lecture vidéo parfois saccadée peuvent rebuter.

L’usage du clavier comme du trackpad est des plus agréables, nous permettant de naviguer parmi les multiples applications proposées sous Chrome OS. Le système d’exploitation se veut d’ailleurs très fluide et peu gourmand. Ce qui confère à ce Chromebook une bonne autonomie : 9 heures et deux minutes selon notre test. Pas mal pour un ordinateur portable à moins de 250 euros.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Chromebook 14