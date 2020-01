Quels sont les meilleurs jeux vidéo optimisés pour votre ordinateur portable ?

Processeur : Intel Core2 Duo E8400 3 GHz ou AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz ou supérieur

2 Go Carte graphique : GeForce 9600 GT ou AMD HD 3870 512 Mo

Cuphead est un Objet Vidéoludique Non Identifié qui a le pouvoir de vous ramener expressément en enfance. Vous vous reverrez béat de contemplation devant les aventures de Popeye, Betty Boop mais aussi Mickey, Donald, Dingo et l’ensemble du bestiaire Disney. Avec son esthétique de dessin animé des années 30, et la bande-son jazz qui l’accompagne, Cuphead s’avère l’un des plus beaux jeux vidéo récents. C’est aussi l’un des plus difficiles, ce qui signifie durée de vie et de rejouabilité conséquente.

Ce shoot’em up moderne vous mettra face à des boss ingérables et comptant parmi les plus stressants de l’histoire du jeu vidéo. Il vous faudra faire preuve d’une adresse maximale et apprendre à maîtriser tous les mouvements spéciaux de vos personnages pour vous en sortir. Compliqué lorsque vos rétines sont hypnotisées par la direction artistique aux petits oignons. Par chance, Cuphead dispose d’un mode coopératif et se veut beaucoup plus drôle à deux.