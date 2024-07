Les quatre modèles de Google Pixel 9 faisant l'objet de rumeurs ont été photographiés par une agence de régulation

Nous sommes encore à près d'un mois du moment où la gamme Google Pixel 9 sera probablement lancée, mais vous pouvez déjà avoir un aperçu quelque peu officiel des quatre modèles attendus - à savoir le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, et le Pixel 9 Pro Fold (que l'on pense être le nom de lancement du Pixel Fold 2).

Ceci grâce au NCC (une agence de régulation taïwanaise), qui - via Android Authority - a publié des photos de ces quatre appareils.

Comme il s'agit d'une agence gouvernementale officielle, il est probable que les images et les détails qui les accompagnent soient exacts, bien que les choses puissent encore être sujettes à des changements jusqu'à ce que Google les annonce.

Image 1 of 4 Le Pixel 9 (Image credit: NCC) Le Pixel 9 Pro (Image credit: NCC) Le Pixel 9 Pro XL (Image credit: NCC) Le Pixel 9 Pro Fold (Image credit: NCC)

Quoi qu'il en soit, les images - dont vous pouvez voir certaines ci-dessus - s'alignent sur les fuites précédentes, montrant un nouveau design de bloc caméra pour les non pliables, qui ne va pas tout à fait jusqu'aux bords de l'arrière.

Le Pixel 9 Pro Fold présente des changements plus importants, avec un bloc caméra carré à l'arrière, tandis que la caméra selfie pour l'écran pliable a été déplacée dans une découpe à trous, plutôt que d'être dans le cadre comme c'était le cas avec le Google Pixel Fold original.

Les bords du Pixel 9 Pro Fold semblent également être plus petits que ceux de son prédécesseur, et le pli semble être plus petit aussi, de sorte que le deuxième pliable de Google pourrait être une amélioration visuelle significative par rapport au premier.

Du design aux batteries

En plus des photos, la CCN a également publié les capacités des batteries des quatre téléphones, indiquant que les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro ont des batteries de 4 558 mAh, le Pixel 9 Pro XL en a une de 4 942 mAh, et le Pixel 9 Pro Fold en a une de 4 560 mAh.

Il s'agit probablement des capacités nominales (qui sont le minimum auquel vous pouvez vous attendre) plutôt que des capacités typiques (qui sont celles que les entreprises ont tendance à annoncer). À titre de comparaison, le Pixel 8 a une capacité nominale de 4 485 mAh et une capacité typique de 4 575 mAh, le Pixel 8 Pro a une capacité nominale de 4 950 mAh et une capacité typique de 5 050 mAh, et le Pixel Fold a une capacité nominale de 4 727 mAh et une capacité typique de 4 821 mAh.

Sur cette base, le Pixel 9 pourrait donc avoir une batterie légèrement plus grande que son prédécesseur, tandis que le Pixel 9 Pro XL a probablement une capacité similaire à celle du Pixel 8 Pro (auquel il devrait être plus comparable que le Pixel 9 Pro), et le Pixel 9 Pro Fold pourrait avoir une batterie légèrement plus petite que celle du Pixel Fold.

Enfin, les tests NCC révèlent les vitesses de charge approximatives pour les quatre téléphones. Malheureusement, cela ne révèle pas les vitesses maximales offertes. Mais le Pixel 9 Pro XL ayant atteint une vitesse de 32,67 W, il est probable qu'il prenne officiellement en charge au moins 35 W, ce qui serait légèrement supérieur aux 30 W du Pixel 8 Pro.

Quant au Pixel 9 Pro Fold, il atteint ici 20,25W, bien que Google n'ayant jamais été précis sur la vitesse de charge maximale du Pixel Fold, nous n'avons rien à quoi le comparer ici.

Les autres téléphones sont en ligne avec leurs prédécesseurs, suggérant que le Pixel 9 pourrait avoir une vitesse de charge annoncée de 27W, et le Pixel 9 Pro de 30W.

Nous devrions en avoir le cœur net bientôt, puisque la série Pixel 9 devrait être dévoilée le 13 août.