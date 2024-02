Google Pixel Fold 2 : ce que nous voulons voir

Le Google Pixel Fold a été l'un des points forts du premier semestre 2023, combinant un design élégant et étonnamment fin avec de superbes caméras et des écrans impressionnants. Dans l'ensemble, il s'agissait d'une brillante première tentative de téléphone pliable par Google, mais il y a beaucoup d'endroits où l'inévitable Google Pixel Fold 2 pourrait améliorer les choses.

Dans cette optique, nous avons créé une liste de souhaits des cinq choses que nous voulons le plus voir du Pixel Fold 2. Vous la trouverez plus bas dans cet article, mais avant cela, nous avons inclus quelques fuites et des suppositions éclairées sur la date de sortie, le prix, le design et certaines des spécifications du Pixel Fold 2.

Il n'y a pas encore beaucoup de fuites ou de rumeurs sur le téléphone, mais vous trouverez ce que nous avons entendu ci-dessous et dès qu'il y en aura plus, nous ne manquerons pas de les ajouter à cet article également, alors gardez cette page en signet.

Dernière actualité La première photo divulguée du Pixel Fold 2 a émergé, montrant un design très différent de l'original.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le deuxième téléphone pliable de Google

Le deuxième téléphone pliable de Google Quand sortira-t-il ? Probablement au milieu ou à la fin de l'année 2024

Probablement au milieu ou à la fin de l'année 2024 Où sortira t-il ? Nous ne savons pas s'il sera vendu en France. Le Google Pixel Fold est présent uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, et au Japon.

Nous ne savons pas s'il sera vendu en France. Le Google Pixel Fold est présent uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, et au Japon. Combien coûtera-t-il ? Probablement au moins 1899 €

La gamme principale Pixel de Google reçoit de nouveaux modèles chaque année, donc si cela est vrai pour la gamme Pixel Fold, nous pouvons nous attendre à ce que le Pixel Fold 2 arrive en 2024, probablement aux alentours du mois de mai. Bien sûr, il ne s'agit que de spéculations pour l'instant, et une première fuite suggère que le Pixel Fold 2 pourrait plutôt débarquer en octobre, aux côtés du Google Pixel 9.

Nous ne pouvons également que spéculer sur le prix actuellement, mais le Pixel Fold commence à 1 899 € (en Allemagne), il est donc probable que le Google Pixel Fold 2 aura un prix de départ similaire - ou peut-être même un peu plus élevé.

Nous ne savons toujours pas s'il y a une chance que le Pixel Fold 2 débarque en France même si le premier modèle ne l'a pas fait. Cela reste à voir.

Google Pixel Fold 2 : actualités et fuites

La plus grande fuite de Pixel Fold 2 jusqu'à présent est une photo réelle censée montrer le téléphone, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Il s'agit probablement d'un premier prototype, donc le design pourrait changer, mais les détails que vous pouvez voir ici comprennent un écran de couverture plus étroit que celui du modèle original, et un bloc caméra redessiné.

Ce nouveau bloc, beaucoup plus carré, semble également abriter un objectif supplémentaire, soit quatre au total. Il est toutefois possible que ce mystérieux quatrième capteur soit un capteur de température ou de profondeur, par exemple.

Quoi qu'il en soit, la source de cette image affirme également que le cadre métallique semble plus haut de gamme que sur le Pixel Fold original, que l'appareil est mince, que le pli de l'écran pliable est assez visible, et que l'écran intérieur a une caméra à perforateur, ce qui signifie probablement qu'il a également un cadre supérieur plus étroit que son prédécesseur, qui hébergeait la caméra dans le cadre.

Au-delà de cela, une mise à niveau que nous attendions est un passage au Tensor G3, qui est apparu dans le Pixel 8 l'année dernière. Mais une nouvelle rumeur, basée sur une source apparente, affirme que le Google Pixel Fold 2 pourrait sauter le Tensor G3 en faveur d'une nouvelle puce Tensor G4.

Celle-ci pourrait offrir de meilleures performances en matière d'IA, ce qui en ferait un téléphone pliable plus intelligent et plus rapide. Un imposant 16 Go de mémoire vive a également été évoqué, ce qui serait une première pour la famille Pixel.

Google Pixel Fold 2 : ce que nous voulons voir

Les éléments suivants pourraient rendre le Google Pixel Fold 2 nettement meilleur que le Pixel Fold original.

Cadres plus petits

Le Google Pixel Fold est en grande partie très esthétique. Il est fin, élégant et ressemble davantage à un smartphone classique que le Samsung Galaxy Z Fold 5. Mais l'écran pliable est entouré de cadres étonnamment grands.

Ceux-ci ne semblent pas avoir leur place sur un téléphone de ce prix, et nous aimerions donc les voir réduits de manière significative pour le Pixel Fold 2.

Un prix plus bas

Les téléphones pliables sont inévitablement des candidats coûteux et le Google Pixel Fold ne fait pas exception à la règle, avec un prix qui s'aligne sur les meilleurs téléphones pliables de Samsung.

Ce n'est pas tout à fait déraisonnable, étant donné qu'il s'agit pour ainsi dire de deux appareils en un, ainsi que d'un écran pliable probablement coûteux. Mais cela signifie que le Pixel Fold sera hors de portée pour beaucoup de gens.

Nous espérons donc que Google trouvera un moyen de réduire les coûts avec le Pixel Fold 2, sans pour autant diminuer la qualité.

Une batterie plus grande

L'autonomie de la batterie est presque toujours un problème avec les téléphones pliables. Après tout, leurs grands et nombreux écrans peuvent être très gourmands en énergie, alors qu'il n'y a pas vraiment de place pour une batterie de la taille d'une tablette à l'intérieur de ces téléphones.

Pourtant, la plupart des téléphones pliables n'ont pas la même capacité de batterie que les téléphones phares, et nous pensons que le facteur de forme peut gérer cela. Nous aimerions donc voir Google passer d'une batterie de 4 821 mAh dans le Pixel Fold à au moins 5 000 mAh dans le Pixel Fold 2.

Assistance à plus long terme

Google promet au moins trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Pixel Fold, et bien que ce dernier chiffre soit respectable, trois ans de mises à jour du système d'exploitation pour un téléphone aussi cher n'est vraiment pas très impressionnant. D'autant plus que la série Pixel 8 offre sept ans de support logiciel.

De nombreux iPhones sont pris en charge pendant cinq ou six ans, et Samsung promet quatre ans de mises à jour Android pour un grand nombre de ses téléphones, si bien que Google - qui fabrique Android - n'a vraiment aucune bonne excuse pour ne pas en faire plus. Espérons qu'il y remédiera avec le Pixel Fold 2.