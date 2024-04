Sony devrait lancer deux appareils photo plein format en 2024

Appareil photo Sony Alpha plein format et appareil photo cinéma Sony « FX » plein format

Deuxième semestre 2024

Pas encore de successeur au Sony A1

L'année 2024 a commencé en douceur pour Sony, habituellement très occupé, mais selon Sony Alpha Rumors, le service normal reprendra au second semestre avec une série de nouveaux appareils photo à monture E très intéressants.

Les détails sont peu nombreux à ce stade : deux appareils plein format en monture E, dont l'un ne sera pas le successeur du fleuron Sony A1, qui selon Sony Alpha Rumors n'est pas prêt pour cette année.

Si l'on met de côté un éventuel Sony A1 II, à quoi peut-on raisonnablement s'attendre pour le second semestre 2024 ? Un modèle est pressenti pour être un appareil photo Sony Alpha plein format, tandis qu'un autre est une caméra cinéma « FX » plein format. Examinons les candidats les plus probables.

Sony A7 V ou A7S IV ?

Les modèles plein format actuels de la gamme Alpha qui doivent être mis à jour dans les délais habituels de Sony sont le Sony A7 IV et le Sony A7S III. Le premier est toujours considéré comme l'un des meilleurs appareils photo sans miroir du marché et un véritable multitalent, tandis que le second a longtemps été notre meilleur choix d'appareil photo 4K, mais il est désormais obsolète (bien qu'il soit encore très performant) et les modèles plus récents, comme le ZV-E1 de Sony, ont introduit de nouvelles technologies telles que la stabilisation d'image et les outils de cadrage alimentés par l'intelligence artificielle.

Le besoin d'un modèle Alpha dédié à la vidéo, comme le successeur de l'A7S III, est quelque peu tempéré par le fait que Sony a lancé la FX3 dans sa gamme de caméras cinéma. Il offre pratiquement toutes les mêmes fonctionnalités vidéo que l'A7S III, mais dans un design centré sur la caméra cinéma qui comprend un ventilateur de refroidissement et une poignée avec des entrées XLR, entre d'autres caractéristiques exclusives. Si vous ne faites que de la vidéo, le FX3 est plus intéressant que l'A7S III, même s'il coûte environ 25 % de plus. Cependant, Sony pense peut-être qu'il existe encore une demande pour les deux modèles.

Pour nous, le modèle qui aurait le plus de sens pour la fin de l'année serait un Sony A7 V, qui se situerait en dessous du Sony A7R V. Voilà un appareil photo qui nous enthousiasmerait. Il pourrait mettre à jour l'A7 IV avec une série de technologies Sony les plus récentes, y compris sa puce autofocus AI avec un autofocus de suivi de sujet amélioré, un processeur plus puissant pour des prises de vue en rafale plus longues, et moins de restrictions sur l'enregistrement vidéo comme le 4K 60p non rogné, bien que nous ne soyons pas sûrs que Sony ait besoin d'améliorer la résolution photo de 33 Mpx.

Étant donné que nous apprécions toujours autant l'A7 IV des années après sa sortie, un successeur potentiel pourrait servir de référence pour les années à venir.

Une caméra cinéma FX plein format

Sony Alpha Rumors parle avec plus de certitude d'un nouveau modèle FX pour la fin de l'année 2024 que d'un nouveau modèle Alpha selon les rumeurs. Si le nouveau modèle FX s'avère être un successeur du Sony FX3 - un FX3 II en quelque sorte - il pourrait alors présenter les mêmes améliorations en matière de tournage vidéo qu'un éventuel Sony A7S IV, si Sony pense qu'il y a une demande pour les deux modèles.

(Image credit: Sony)

Actuellement, l'A7S III et le FX3 sont dotés du même capteur de 12 Mpx et de la vidéo 4K jusqu'à 120 images par seconde, avec de superbes performances en basse lumière. Ces caméras sont très populaires auprès des cinéastes indépendants depuis quelques années - elles sont fiables dans presque tous les scénarios.

La mise à jour la plus radicale du FX3 II serait un capteur à plus haute résolution pour permettre l'enregistrement vidéo 6K ou même 8K, bien que cela puisse compromettre les performances en basse lumière. Bien sûr, il pourrait s'agir d'un autre modèle FX à l'horizon, comme une mise à jour du FX6 ou un remplacement du FX9 qui se situe sur le marché professionnel haut de gamme. Ou nous pourrions avoir un tout nouveau modèle pour des besoins différents, tels que la vidéo à plus haute résolution.

Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à être impressionnés.