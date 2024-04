Le Vision Pro d'Apple moins cher pas avant 2026 - le casque XR/VR de Samsung pourrait lui voler la vedette

L'actuel Apple Vision Pro est un fantastique kit de réalité mixte, alliant un matériel impressionnant et une interface utilisateur innovante. Mais comme vous le verrez dans notre test de l'Apple Vision Pro, il est loin d'être parfait ; ajoutez à cela un prix de 3 499 $ (environs 3 250 €) et d'autres problèmes d'adoption précoce, et le casque n'est pas quelque chose pour la plupart des gens.

C'est pourquoi Apple a été pressentie pour travailler sur une nouvelle génération de versions du Vision Pro, potentiellement moins chères. Mais Mark Gurman de Bloomberg, qui est un informateur Apple réputé et précis, a déclaré que l'équipe de Cupertino est à 18 mois de la sortie d'un « Vision Pro 2 », avec une feuille de route qui ne prévoit pas de modèle de deuxième génération avant fin 2026.

Apparemment, Apple essaiera de commercialiser la version la moins chère avant cette date, mais Gurman affirme, d'après ses sources, qu'Apple est « perplexe » quant à la manière de réduire le coût du casque.

Cela laisse donc un vide sur le marché de la réalité mixte (ou XR pour extended reality), un marché dans lequel Apple a injecté de l'intérêt pour que d'autres s'y joignent. C'est le cas de Samsung.

Samsung, Sony et Snapdragon

Le géant technologique sud-coréen travaille sur un casque XR qui devrait être doté de caractéristiques impressionnantes. Il s'agit d'un écran micro-OLED fabriqué par Sony, d'une résolution de 3 840 x 3 552 pixels, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une luminosité maximale de 1 000 nits ; ce sont des spécifications d'écran qui relèvent du défi Vision Pro. Un chipset Snapdragon XR2 Plus Gen 2 devrait équiper le casque Samsung XR/VR, qui pourrait arriver dans le courant de l'année.

Alors qu'Apple a le don de créer des écosystèmes de produits interconnectés, Samsung a beaucoup progressé dans l'élaboration de son écosystème d'appareils, en plus de faire en sorte que ses téléphones, tablettes et autres gadgets soient compatibles avec Windows 11. Samsung pourrait donc créer un casque XR impressionnant qui aurait plus de flexibilité que le Vision Pro en fonctionnant avec plus d'appareils et une plus large gamme d'ordinateurs portables.

Ce n'est que de la spéculation de notre part, mais Samsung a fabriqué des casques VR dans le passé et a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft, ce qui pourrait lui donner un atout dans sa manche en fonctionnant bien avec la plateforme MR de Microsoft et peut-être Steam VR ; ce dernier lui donnerait sans doute un avantage en matière de jeu par rapport au Vision Pro.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Le Samsung Gear VR : il fallait un téléphone pour le faire fonctionner (Image credit: samsung)

Le fait de travailler avec une plateforme plus ouverte comme Windows 11 pourrait permettre à un plus grand nombre de développeurs de se lancer dans la création d'applications et de services XR/MR. Cela rendrait l'adoption du XR plus attrayante si les acheteurs potentiels pouvaient être assurés d'une grande compatibilité des applications et des logiciels.

En outre, Samsung est potentiellement plus proche des chaînes d'approvisionnement qu'Apple - notamment parce qu'elle possède sa propre division d'affichage - et pourrait donc fabriquer un casque XR haut de gamme inférieur au Vision Pro.

Bien que la réalité étendue et mixte (qui mélange la réalité virtuelle et la réalité augmentée) ait une place viable dans l'avenir de l'informatique, nous devons être convaincus qu'Apple a une concurrence claire dans ce domaine. Il existe d'autres casques MR, mais ils n'ont pas vraiment attiré l'attention ou développé un système capable de rivaliser avec le visionOS d'Apple, sans compter les casques comme le Meta Quest 3.

Samsung est fondamentalement en concurrence avec Apple dans le domaine des smartphones, alors pourquoi ne pas s'aligner sur le monde du XR ? Et avec l'attente annoncée d'une nouvelle génération de Vision Pro, Samsung pourrait s'approprier une part du gâteau de la MR.