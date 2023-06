Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

L'ensemble de nos expériences avec le superbe casque d'informatique spatiale Vision Pro d'Apple nous a convaincus que nous venions de vivre le véritable avenir de la réalité virtuelle.

Apple a profité de la WWDC 2023 pour dévoiler son premier wearable VR/AR. C'était une bonne présentation, mais il est difficile de transmettre la puissance ou l'expérience de l'utilisation de la VR/AR par le biais d'une présentation en 2D.

Repensez à tous ces lancements de Meta Quest avec le PDG Mark Zuckerberg et ses amis qui se promènent dans le métavers. C'est vrai que ça a l'air cool, mais... D'accord, même l'expérience du métavers n'est pas à la hauteur de l'idée du métavers. Néanmoins, pour reconnaître les mérites de Meta et d'autres fournisseurs de VR, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la qualité du HTC Vive Pro ou du Meta Quest Pro tant que vous ne les avez pas essayés.

Nous les avons tous essayés et ils ont tous eu leur moment de gloire. Ils ont aussi leurs limites : les visuels ne tiennent pas toujours la route. Les fonctions extérieures telles que la réalité mixte sont granuleuses et la représentation de vos mains et de vos doigts est parfois trop caricaturale. Les casques sont généralement trop lourds ou inconfortables pour être portés plus de 15 minutes d'affilée. Mais qu'en est-il du Vision Pro ?

Matériaux et conception

Le son spatial est diffusé par les haut-parleurs situés de part et d'autre de votre tête. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avec l'Apple Vision Pro, un projet qui a pris des années de préparation (et cela se voit), Apple n'a pas abordé ces problèmes en essayant de trouver un compromis intermédiaire. Au contraire, la société a clairement mis les bouchées doubles, ne lésinant pas sur les composants, le design et les matériaux. Le résultat est un casque de réalité mixte à la fois familier et totalement différent.

Il ressemble toujours à une paire de lunettes de ski hors de prix, mais la partie frontale est en fait un magnifique morceau de verre. En mode immersif et avec un kaléidoscope de couleurs arc-en-ciel, le visage ressemble au cousin de Siri. En mode réalité mixte, il peut montrer vos yeux - ou peut-être une vidéo de vos yeux puisqu'il n'y a manifestement aucun moyen de voir à travers l'appareil. Cette fonction a été baptisée "EyeSight". Cela rappelle ce à quoi ressemble une personne qui porte ces bonnes vieilles lunettes à rayons X.

Le reste est constitué d'un corps recouvert de tissu, d'un cadre en aluminium brossé (qui s'intègre parfaitement à la face en verre) et d'une large sangle en filet à l'arrière pour le fixer sur la tête.

À l'intérieur se trouvent non pas une mais deux puces Apple, la M2 et la nouvelle R1. L'une s'occupe du traitement, tandis que l'autre s'assure que l'expérience spatiale soit de premier ordre.

Vous avez évidemment pu glaner beaucoup d'informations à ce sujet dans la présentation et les différents articles de presse sur le nouveau Vision Pro, mais nous aimerions vous parler de l'utilisation même de l'appareil.

Prix et disponibilité de l'Apple Vision Pro

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple a annoncé son casque Vision Pro le 5 juin 2023, lors de la WWDC 2023. Il coûtera 3 499 dollars aux États-Unis et sera commercialisé l'année prochaine (2024). La disponibilité et le prix sur d'autres marchés n'ont pas encore été confirmés, mais Apple affirme qu'ils suivront en 2025.

Installation de l'Apple Vision Pro

Détail du bandeau numérique de l'Apple Vision Pro (à gauche) et du bandeau en tissu. (Image credit: Apple)

Contrairement à une présentation de produit classique où l'on peut faire ce que l'on veut avec la dernière technologie, la démonstration du Vision Pro d'Apple, d'une durée d'environ 30 minutes, était une expérience guidée. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas pu l'utiliser, bien au contraire. Nous l'avons fait, mais Apple a été très directif sur ce que nous devions accomplir. Au final, ils nous ont permis d'en tirer le meilleur parti et nous ont peut-être offert notre meilleure expérience en matière d'AR/VR.

Mais avant de pouvoir enfiler le casque d'environ 453 g, Apple a demandé à ce que l'on vérifie la vue de l'utilisateur, ou plutôt ses lunettes.

Apple utiliserait ces informations pour sélectionner le bon jeu de lentilles Zeiss pour le Vision Pro. Apple a indiqué qu'elle ne disposait que d'une fraction des options de lentilles qui seraient éventuellement disponibles pour les clients potentiels de la Vision Pro.

Toujours pour préparer notre première expérience, Apple nous a demandé d'utiliser un iPhone pour scanner notre visage (d'une manière similaire à l'enregistrement Face ID) et nos oreilles pour une expérience audio spatiale précise.

Une fois tout cela terminé, il a fallu attendre encore 20 minutes avant d'être conduit dans une pièce où deux représentants d'Apple allaient nous guider dans le port et l'utilisation de l'Apple Vision Pro.

Dans la salle se trouvait également un Vision Pro isolé. Nous avons tout de suite remarqué le câble qui passe sous le casque et qui mène à une batterie petite mais dense (environ deux heures d'autonomie) qui ressemble un peu à l'arrière de l'iPhone d'origine. Nous avons également remarqué la bande supplémentaire qui s'étend d'un côté à l'autre de l'oreillette et qui, en fin de compte, offrira un soutien crucial au moment de son utilisation.

Nous n'avons pas été autorisés à prendre des photos de nous en train de porter le casque Vision Pro, ni à capturer les images que nous avons vues.

C'est parti !

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En soulevant le casque, nous avons remarqué qu'il semblait plus petit et plus léger que les casques VR concurrents de Meta et même de HTC. Le fait de garder la batterie à l'extérieur du corps est une décision qui n'a rien à voir avec celle d'Apple, mais nous pensons que c'est en fin de compte la bonne. Un ou deux grammes de plus dans le corps et le Vision Pro ne serait peut-être plus aussi confortable à porter.

On nous a dit d'attraper le Vision Pro par la zone qui se trouve sur l'arête du nez et par la large bande de tissu qui se trouve à l'arrière. Après avoir enlevé les lunettes, et une fois placé sur le visage, le Vision Pro a commencé à glisser le long du nez. Il y a un large anneau à l'arrière pour serrer le Vision Pro sur le visage. Une fois le Vision Pro ajusté, il s'est révélé très confortable.

C'est là que les choses deviennent intéressantes.

Le système s'est lancé avec le classique "hello" de Mac dessiné en 3D devant nous. Il s'agit d'une touche agréable qui rattache cette nouvelle catégorie de matériel à la gamme de produits emblématiques d'Apple.

L'Apple Vision Pro est principalement contrôlé par le suivi des gestes et de la vision, mais pour que cela fonctionne, il a fallu passer par une brève routine d'installation. Pour le suivi oculaire, on nous a demandé de garder la tête immobile et de regarder une série de points blancs qui flottaient un par un devant nous. La multitude de caméras du système les a enregistrées en quelques secondes. Ce faisant, nous avons remarqué qu'elles étaient entourées d'une faible lueur réfléchissante.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tout est clair à présent

L'Apple Vision Pro montre à quelqu'un une vidéo de ses yeux (Image credit: Apple)

Au lieu d'avoir une vue granuleuse ou limitée du monde extérieur, nous avions l'impression de regarder à travers une vitre transparente. Tout au long de la démo, cette vue se mettait volontairement en phase et disparaissait de l'écran. Apple fait intentionnellement tout ce qui est possible pour que le monde réel et les personnes qui vous entourent restent visibles, à moins que vous ne soyez en mode d'immersion totale.

Le Vision Pro comporte deux boutons. Celui qui se trouve en haut à gauche permet de capturer des photos et des vidéos spatiales (3D). De l'autre côté se trouve la couronne digitale. Oui, c'est exactement comme la Digital Crown de l'Apple Watch, mais en plus grand. Lorsque nous avons appris qu'Apple l'avait incluse dans le Vision Pro, nous étions sceptiques. Pourquoi Apple intégrerait-il un minuscule élément d'Apple Watch à son casque VR ? Il s'avère que c'est un moyen presque parfait d'augmenter les commandes gestuelles.

Nous avons appuyé sur la couronne digitale pour faire apparaître l'interface principale de notre casque (il est également possible de la maintenir enfoncée pour recentrer l'interface principale). Alors que nous parcourions le petit ensemble d'applications alignées horizontalement et ressemblant à un croisement entre les icônes de l'iPad et d'iOS, nous avons remarqué que chacune d'entre elles s'avançait vers nous en émettant des pulsations. Il nous a fallu un moment pour comprendre qu'elles réagissaient à notre regard.

L'un des représentants d'Apple nous a expliqué comment contrôler le Vision Pro par le regard, combiné à des pressions et à des mouvements horizontaux et verticaux. En gros, si nous regardons une application comme Photos, nous pouvons rapprocher le pouce et l'index pour l'ouvrir.

Batterie de l'Apple Vision Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous avons fini par utiliser ces gestes pour ouvrir et fermer des fenêtres, sélectionner des photos et faire défiler des pages Safari ouvertes. Avec peu d'indications, nous avons rapidement déplacé les fenêtres de diverses applications dans toute la pièce pour créer le plus grand bureau jamais vu.

Le champ de vision d'Apple Vision Pro est aussi grand que l'espace qui vous entoure. Les écrans de l'interface et les fenêtres massives semblent remplir la pièce.

Dans l'application Photos, nous avons regardé des photos et des panoramas de 10 mètres de haut qui s'enroulaient presque entièrement autour de nous. Nous nous sommes dit qu'Apple avait enfin trouvé une utilité à toutes ces photos panoramiques que nous prenons depuis près d'une décennie.

L'une des expériences les plus étranges a été un appel FaceTime avec un porte-parole d'Apple. L'alerte d'appel est apparue tout en haut de l'écran virtuel, presque hors de vue. En levant les yeux vers l'alerte, nous avons ouvert l'appel et nous avons été accueillis par un avatar "Persona" à l'allure étrange. Il s'agit du scan 3D d'un visage que vous pouvez capturer avec le Vision Pro et utiliser ensuite dans vos propres appels FaceTime basés sur le Vision Pro. Comme l'a expliqué le représentant d'Apple, l'avatar représente son regard et son expression, et synchronise sa voix avec la bouche animée de l'avatar. Cela n'avait pas l'air tout à fait humain et c'est la partie de l'expérience que nous avons le moins aimée.

Le bon côté des choses, c'est qu'elle nous a montré comment collaborer par FaceTime sur un tableau de projet Freeform. C'était un exemple impressionnant de collaboration dans un espace 3D.

Les Apple Vision Pro Personas sont aussi étranges que vous pouviez l'imaginer. (Image credit: Future)

Affichages remarquables

Bonjour, Eyesight (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les images en général sont fantastiques grâce aux deux écrans micro-LED qui fournissent, selon Apple, 23 millions de pixels d'images. Ce que nous avons remarqué, c'est que peu importe où nous regardions ou même si nous jetions un coup d'œil sur le bord de l'image, celle-ci n'a jamais été déformée ou décolorée. Nous avons bien constaté quelques fuites de lumière, en particulier dans les images sombres, mais jamais lorsque nous étions totalement immergés dans l'expérience. Apple a déclaré vouloir proposer davantage d'options de scellement de lumière personnalisées lorsque le Vision Pro sera commercialisé.

Toutes les photographies, dont la plupart ont été prises avec un iPhone, étaient superbes, mais nous avons légèrement basculé dans la vallée de l'étrange avec les photos et vidéos spatiales.

Apple nous a montré (ou guidé pour ouvrir) les Environnements, qui sont comme des photos ou des arrière-plans à 360°. Nous pouvions utiliser la couronne digitale pour augmenter ou diminuer le niveau d'immersion.

Divertissez-vous

Le Vision Pro aura manifestement de nombreuses utilisations. Il a le potentiel de devenir l'environnement de productivité ultime, vous permettant d'utiliser un clavier physique et une souris avec un bureau virtuel massif mais aussi un potentiel de divertissement évident.

Apple nous a demandé de lancer un clip 3D de 30 secondes d'Avatar 2, qui s'est affiché sur un grand écran flottant dans notre espace de réunion. Le film était magnifique, vibrant et envoûtant. L'effet 3D était tout à fait remarquable. Nous avons ensuite sélectionné un environnement de cinéma et la salle est passée au noir, comme si Avatar 2 était diffusé sur un écran géant de cinéma. L'effet 3D global s'en est trouvé considérablement amélioré.

Il y a cependant une grande différence entre regarder un film et se trouver à l'intérieur d'un film.

Apple Immersive Video est la version d'Apple des expériences de VR immersives. Une série de courts clips nous place à quelques pas d'Alicia Keyes chantant dans un petit studio, survolant des montagnes et des gratte-ciel, voire se tenant debout sur un câble fin au-dessus d'un ravin.

C'est nouveau

Croyez-nous, c'est beaucoup plus effrayant sur le terrain. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ma dernière expérience avec Vision Pro a été inoubliable. J'ai ouvert une application intitulée Encounter Dinosaurs et j'ai observé le mur devant moi se fendre pour révéler un paysage aride et très ancien. J'ai repéré un petit papillon sur l'un des rochers. Le représentant d'Apple m'a dit de tendre mon doigt. J'ai suivi la consigne et le papillon s'est envolé vers moi, avant de se poser délicatement sur mon doigt tendu. J'ai sursauté.

Le papillon s'est envolé et un petit dinosaure est sorti d'une crevasse. Le son spatial, qui avait été si bon et si subtil tout au long de ma démo, m'a fait comprendre que quelque chose de grand s'approchait par la gauche, juste derrière le mur du bureau. Un grand dinosaure brun-rouge est apparu de manière fracassante. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis m'a regardé droit dans les yeux. Rapidement, il s'est dirigé vers moi et, par réflexe, j'ai appuyé mon dos sur le canapé. Les représentants d'Apple m'ont encouragé à me lever et à m'approcher du dinosaure.

Je me suis levé et, comme je pouvais encore voir toute la pièce autour de moi, j'ai contourné la table basse. Le dinosaure m'observait, suivant mes mouvements avec méfiance. Très vite, mon visage s'est trouvé à quelques centimètres de sa bouche et de son museau dentés. C'était incroyable, le rêve de tout amateur de dinosaures. Puis le dinosaure s'est retiré sur la surface rocheuse et le mur s'est refermé tandis que le dinosaure poussait un dernier rugissement.

Apple Vision Pro avec batterie (Image credit: Apple)

Verdict anticipé

Apple a conçu le premier casque VR digne de convoitise. Il est beau à regarder et réussit la plupart des expériences VR et AR essentielles. Même aujourd'hui, quelques temps après sa sortie, il s'agit déjà de l'interface VR la plus intuitive qui existe à ce jour sur le marché. Le suivi des yeux et des mains est déjà excellent. Nous pensons que les photos spatiales et, en particulier, les vidéos, peuvent changer la façon dont nous appréhendons les souvenirs.

Il reste encore des problèmes et des obstacles à surmonter.

Le système EyeSight, qui permet de voir les yeux virtuels d'une personne, est probablement une erreur, tout comme les étranges avatars 3D de Persona. De plus, à 3 499 $, il est excessivement cher, et pourrait l'être encore plus s'il faut acheter des lentilles Zeiss (peut-être un jeu pour chaque membre de la famille). Apple pourrait avoir du mal à justifier cette dépense si elle ne parvient pas à convaincre un grand nombre de personnes d'en faire l'expérience. Il est tout à fait possible que l'année prochaine, à la même époque, des dizaines de casques Apple Vision Pro soient disponibles dans les Apple Stores du monde entier pour des expériences pratiques.

Cela pourrait faire changer beaucoup d'avis et faire de l'Apple Vision Pro l'ultime produit VR de votre liste de souhaits. Pourra-t-il rattraper le populaire Meta Quest ou le HTC Vive ? Tout dépend de la volonté des gens à débourser des milliers d'euros pour ce qui est clairement une expérience VR extraordinaire et haut de gamme.