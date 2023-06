Apple Vision Pro : tout ce qu'il faut savoir à propos du casque AR/VR

Lors de la conférence WWDC du 5 juin, Tim Cook a présenté le nouveau casque VR d'Apple, baptisé Vision Pro, qu'il considère comme étant une innovation majeure, au même titre que les iPhone et Mac. Selon les dires du CEO, le casque offrira une expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée bien plus aboutie que celle des casques de la concurrence. Voici ce qu'il faut retenir de la présentation de l'Apple Vision Pro.

(Image credit: Apple)

Le Vision Pro vient tout juste d'être annoncé à l'occasion du WWDC de la firme de Cupertino. Apple en a également profité pour présenter iOS 17, watchOS 10, ou encore son nouveau Macbook Air. Le prochain casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple sera commercialisé début 2024. Il sera dans un premier temps disponible aux États-Unis, et arrivera ensuite plus tard dans davantage de pays.

Apple Vision Pro : Quel sera son prix ?

Le casque sera proposé au tarif de 3 499 $. Un montant très onéreux, qui ne devrait pourtant pas choquer les inconditionnels de la marque.

Les fonctionnalités du casque Vision Pro d'Apple

Apple décrit son prochain casque comme son premier ordinateur spatial. Cet appareil révolutionnaire offrira une expérience AR/VR on ne peut plus fluide. Vous pourrez contrôler l'interface 3D avec les mains, la voix ou les yeux. Les utilisateurs pourront interagir avec des éléments virtuels, comme s'ils étaient réellement présents, tout en continuant à profiter de leur environnement. Le casque agira ainsi comme une surcouche virtuelle, qui ne privera pas pour autant les utilisateurs du monde réel. Ainsi, grâce à EyeSight, les utilisateurs pourront voir les personnes à proximité, lorsqu'elles souhaitent interagir avec. Si un utilisateur est en pleine immersion, EyeSight fera savoir aux autres que l'utilisateur est occupé.

Le concurrent du Meta Quest 3 promet par ailleurs de révolutionner drastiquement les conditions de travail, en permettant à ses utilisateurs de profiter d'un espace de travail sans limite, en s'affranchissant des contraintes d'un écran. Le tout, avec un maximum d'intuitivité. Les utilisateurs pourront ainsi gagner en productivité. Ils pourront également y connecter un certain nombre de périphériques sans-fil, tels que des souris, claviers, ou des Macs.

(Image credit: Apple)

Le divertissement sera également au cœur de l'expérience, puisque le casque permettra de transformer n'importe quel espace en une salle de cinéma. Avec ses deux écrans UHD micro-OLED de 23 millions de pixels, l'expérience fournie sera on ne peut plus immersive. Il sera possible de profiter de visionner les contenus des plateformes Apple TV+ et Disney+ dès le jour de la sortie du casque ; les autres plateformes de SVOD seront disponibles plus tard. Les utilisateurs pourront également connecter des manettes de jeu pour jouer à des titres d'un tout nouveau genre, ainsi qu'aux titres du service Arcade d'Apple.

L'expérience de réalité virtuelle permettra également aux utilisateurs d'être immergés à travers des paysages incroyablement réalistes, et de régler l'intensité de leur niveau d'immersion grâce à la Digital Crown. Capturer des photos et des vidéos, et les visionner directement, sera évidemment possible. Le Vision Pro vous fera également profiter d'une expérience sonore impressionnante, grâce aux effets Surround intégrés.

Les performances du casque seront assurées par le duo de puces M2 et R1. Cette dernière gèrera les données de douze caméras, ainsi que de six micros et cinq capteurs, afin d'offrir une pleine sensation d'immersion à l'utilisateur. L'Apple Vision Pro pourra être utilisé toute une journée en étant branché à une prise, et jusqu'à deux heures sur batterie.