Apple devrait produire moins de casques de réalité mixte Vision Pro que prévu

Le mois dernier, Apple révélait son casque de réalité mixte Vision Pro . La marque à la pomme a dévoilé de nombreux détails, dont le taux de rafraîchissement du Vision Pro . Mark Zuckerberg, patron de Meta, trouve le casque bien trop cher en comparaison avec son Meta Quest. De plus, le Vision Pro pourrait être contraint de changer de nom à cause du fabricant chinois Huawei . Mais il semblerait également que l'entreprise ne soit pas en mesure de fabriquer son casque en quantités suffisantes.

Ainsi, selon deux personnes proches d'Apple et de Luxshare (fabricant sous contrat) citées par le Financial Times, plusieurs goulots d'étranglement au niveau de la fabrication ont réduit les commandes de Vision Pro. Si l'objectif initial était de fabriquer un million de Vision Pro en un an, Apple aurait revu ses ambitions à la baisse. En effet, Apple aurait demandé à Luxshare de fabriquer moins de 400 000 unités l'année prochaine. Il est à noter que Luxshare, basé en Chine, serait le seul assembleur de Vision Pro d'Apple.

Apple : un Vision Pro trop ambitieux ?

De plus, le prix élevé du Vision Pro pourrait limiter les commandes. En effet, Apple propose un prix de lancement de 3 499 dollars aux États-Unis. Le Meta Quest 3, quant à lui, sera vendu à un prix significativement plus accessible de 569 euros. Mais le casque d'Apple semble bien plus innovant, et le fait d'être le premier à commercialiser certaines technologies se traduit généralement par des prix élevés.

Ces dernières années, les problèmes de fabrication se sont multipliés en raison des fermetures liées à la pandémie. Même Apple n'a pas été en mesure d'éviter complètement le phénomène pour les appareils existants. Et en choisissant de doter le Vision Pro de deux écrans 4K, Apple semble avoir compliqué les choses.

De plus, Apple aurait abandonné un projet de taille. En effet, selon certaines rumeurs, l'entreprise prévoyait le lancement d'une version moins coûteuse du Vision Pro. Et selon toute vraisemblance, Apple aurait laissé tomber cette idée.