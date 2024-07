Fortnite revient enfin sur iOS, mais pas de la façon dont vous le pensez

Apple et Epic Games sont depuis longtemps à couteaux tirés, leur différend de plusieurs années se résumant essentiellement aux plaintes d'Epic concernant les frais de l'App Store d'Apple. Le résultat est que Fortnite n'était pas disponible sur les appareils Apple, mais plus pour très longtemps.

Epic Games vient d'annoncer que Fortnite sera finalement disponible sur les appareils iOS, mais pas via l'App Store. Epic distribuera Fortnite via AltStore, une place de marché d'applications tierces lancée en avril.

Pour l'instant, vous ne pourrez obtenir Fortnite de cette manière que si vous résidez dans l'Union européenne (UE). En effet, la pression réglementaire de l'UE a récemment contraint Apple à autoriser le chargement latéral et les boutiques d'applications tierces pour les utilisateurs européens. Jusqu'à présent, la société n'a pas permis à ces magasins de se répandre ailleurs.

Ce dernier développement marque un nouveau chapitre intriguant dans la bataille entre Apple et Epic. Il n'y a pas de date précise pour le lancement de Fortnite sur AltStore, mais on pense qu'il pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2024.

Parachutage sur iOS

(Image credit: Epic Games)

Epic affirme qu'elle proposera Fortnite à d'autres magasins d'applications mobiles, à condition qu'ils « fassent de bonnes affaires à tous les développeurs ». Dans le même temps, il a déclaré qu'il mettrait fin aux partenariats de distribution avec les magasins mobiles qui servent de collecteurs de loyers. À cet effet, Epic a déclaré qu'elle retirerait Fortnite du Samsung Galaxy Store en raison de la « décision anticoncurrentielle de Samsung de bloquer le chargement latéral par défaut ».

Par ailleurs, Epic prévoit toujours de proposer son Epic Games Store aux appareils iOS dans l'UE. L'Epic Games Store facture aux développeurs 12 % de tous les paiements qu'il traite, et 0 % pour les paiements de tiers. L'App Store d'Apple, quant à lui, prélève divers frais dans l'UE en fonction de la taille du développeur, de la popularité de ses applications, de la distribution ou non de ses applications par l'intermédiaire de magasins d'applications tiers, etc.

Apple et Epic sont à couteaux tirés depuis des années, et le dernier développement juridique en date a vu Apple sortir vainqueur de l'affaire. Cela n'a pas empêché Epic d'essayer de trouver de nouveaux moyens de mettre ses applications entre les mains des utilisateurs d'iOS sans passer par l'App Store d'Apple. Aujourd'hui, il se pourrait qu'elle ait enfin trouvé un moyen.

