Quoi de neuf dans Lego Fortnite ? (Image credit: Epic Games) La mise à jour V29.10 est tombée le 26 mars, ajoutant toute une série de véhicules à construire pour les joueurs. Il s'agit de la mise à jour Mechanical Mayhem, qui corrige également certains des bugs les plus persistants présents depuis le lancement. Attendez-vous à débloquer de nouvelles pièces de véhicules qui peuvent être utilisées pour se déplacer avec style. Le nouveau transporteur peut également être utilisé pour transporter des ressources sur de grandes distances, ce qui le rend extrêmement utile pour établir de nouveaux camps.

Lego Fortnite a été lancé à la fin de l'année dernière et, depuis, a été régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu. Nous avons vu des véhicules ajoutés au jeu, ainsi qu'un flux constant de nouvelles tenues et d'objets pour garder les joueurs en haleine.

À bien des égards, Lego Fortnite est considéré comme un jeu distinct de l'expérience de bataille royale de base de Fortnite. Bien qu'il soit intégré au lanceur de Fortnite, il offre une expérience très différente qui s'apparente davantage à un jeu de survie et d'artisanat comme Minecraft.

Les joueurs commencent avec rien et doivent cultiver des ressources pour construire progressivement leur camp, débloquant au passage de nouveaux objets et technologies. Dans notre premier test de Lego Fortnite, nous avons fait l'éloge de la boucle de progression du jeu, diablement plus amusante, ainsi que de son magnifique design en monde ouvert.

Voici la date de la prochaine mise à jour de Lego Fortnite, ainsi que des informations sur ce qui a été ajouté dans le dernier patch. Attendez-vous à ce que cette page soit régulièrement mise à jour, étant donné la fréquence à laquelle Epic Games continue de peaufiner le jeu de survie à base de briques.

Quand aura lieu la prochaine mise à jour de Lego Fortnite ?

(Image credit: Epic Games)

Epic Games n'a pas encore révélé la prochaine mise à jour majeure pour Lego Fortnite, ce qui est logique puisque nous en avons eu une très récemment (le 26 mars). Les skins Lego continuent cependant d'arriver régulièrement dans le jeu, les plus récents étant les styles Aiphorian et Eclipse en collaboration avec Nike. Il y a également un skin du prochain film Free Guy, alors attendez-vous à de nombreuses autres collaborations dans les semaines à venir.

Qu'est-ce qui a été ajouté dans la dernière mise à jour de Lego Fortnite ?

(Image credit: Epic Games)

Le 26 mars 2024, Lego Fortnite a ajouté la mise à jour Mechanical Mayhem. Celle-ci introduit toute une série de nouveaux véhicules dans le jeu, ainsi que de nouveaux Styles et Skins. Voici un bref aperçu de ce qui a été ajouté :

Trois constructions de véhicules gratuites : Speeder, Offroader et Hauler

Possibilité de construire des véhicules personnalisés, en utilisant de nouvelles pièces de véhicules dans la section Jouets

Nouveaux jouets pour créer des véhicules, y compris des roues, des sièges et des centrales électriques.

Plus de styles LEGO ajoutés et une variété de corrections de bugs.

Pour une analyse complète de ce qui a été ajouté dans la dernière mise à jour majeure de Lego Fortnite, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog de Fortnite. Vous pouvez également regarder la bande-annonce ci-dessus.