Meilleurs jeux gratuits en 2023 : 29 titres à télécharger impérativement

Les meilleurs jeux gratuits pour PC peuvent vous offrir des heures et des heures de divertissement, en solo comme en multijoueur. Si vous avez besoin d'échapper au stress de la vie quotidienne ou de tuer le temps sans vous ruiner, ce sont des exutoires parfaits.

Il existe une telle variété de jeux vidéo gratuits que vous n'aurez aucun mal à trouver un titre qui correspond au genre que vous aimez (FPS, RPG, Battle Royale, Action-Aventure, Puzzle-Game…). Vous pouvez tomber sur des pépites indépendantes distribuées gratuitement, comme sur des jeux AAA en promotion exceptionnelle. Le tout sur des plateformes gaming qui rivalisent d’offres indécentes pour augmenter leur communauté d’abonnés.

Nous avons rassemblé dans ce dossier les meilleurs jeux gratuits du moment, avec les plus récents, mais également avec des titres plus anciens, toujours disponibles, qu’il est indispensable d’avoir testé au moins une fois. Nous nous sommes évertués à couvrir un large éventail de genres et de styles, pour répondre aux amateurs de Fortnite comme à ceux d’Hearthstone.

Si vous n'avez jamais essayé Final Fantasy XIV, c'est le moment de vous lancer ! Il s'agit sans hésitation de l'un des meilleurs jeux PC jamais créés.

Final Fantasy XIV n'est pas considéré comme un jeu vidéo "nouveau", puisque nous l’avons découvert il y a plusieurs années (en 2013 exactement), mais il a récemment connu un nouvel essor grâce à une communauté dévouée et comptant parmi les plus accueillantes en ligne.

Contrairement à beaucoup d'autres MMORPG gratuits, vous pouvez faire monter votre personnage jusqu'au niveau 60 (plusieurs fois, même) et profiter de l'extension primée Heavensward gratuitement, sans aucune restriction de temps de jeu.

Vous pouvez ainsi explorer Eorzea et tout ce que ce monde peut vous offrir, sans aucun frais. Alors, chevauchez votre Chocobo, choisissez bien à travers l'impressionnante liste de professions qui vous est proposée et émerveillez-vous devant un arc narratif exceptionnel.

Si vous cherchez quelque chose de plus récent (mais pas gratuit), Final Fantasy XVI est sorti récemment et vous promet une aventure palpitante.

Lost Ark

Lost Ark, qui se range aisément parmi les meilleurs jeux d’action-RPG et les meilleurs MMORPG, conquit désormais l’Amérique du Nord et l’Europe, après s’être constitué une communauté phare en Corée du Sud lors de sa sortie en décembre 2019.



Dans cet univers fantaisiste de haute volée, des aventuriers de tous rangs doivent contrer une invasion démoniaque venant d’une autre dimension. Il vous faudra retrouver sept Arches mystérieuses détenant le pouvoir de renverser le cours de la guerre en faveur de l'humanité.

La structure des quêtes peut être un peu répétitive et l'histoire s’avère relativement simpliste, mais la diversité des classes et l'impressionnante richesse de la carte font de ce jeu gratuit une véritable référence.

C'est sans aucun doute le titre le plus joué au monde à l'heure actuelle. Fortnite Battle Royale est un phénomène mondial qui a dépassé les 350 millions d’initiés l’an dernier.

À l’origine, il s'agissait simplement d'un mode de jeu gratuit proposé dans Fortnite, mais il est très rapidement devenu révolutionnaire, grâce à un gameplay addictif et des mises à jour régulières offertes par Epic Games, son éditeur.

L’objectif de Fortnite Battle Royale est de vous frayer un chemin à travers une carte de plus en plus rétrécie jusqu'à ce que vous soyez le dernier joueur survivant. Bien que cela puisse paraître assez simple, Fortnite fait appel à un nombre de compétences, et surtout de stratégies indispensables pour entrer dans le cercle très restreint des meilleurs fortniters. Oserez-vous relever ce défi ?

NB : La saison 3 du chapitre 4 se terminera le 25 août 2023.

L'univers de Dota est né à partir d'un mod de WarCraft 3 il y a sept ans. Aujourd’hui, Dota 2 se définit comme une entité à part entière et s'impose comme l'un des meilleurs jeux de combat multijoueurs en ligne gratuits.

En témoignent ses pics de fréquentation massifs, avec plus de 900 000 membres connectés simultanément chaque jour. Dota 2 fait également partie des plus grands tournois d’eSport du monde.

Si vous aimez les parties endiablées à 5 contre 5, avec des cartes régulièrement mises à jour, un immense catalogue de contenus gratuits (ou payants) et un gameplay axé aussi bien sur la stratégie que sur les réflexes, Dota 2 devrait vous plaire.

À condition bien sûr d'être assez patient pour acquérir les mécaniques complexes du jeu. Fort heureusement pour vous, de nombreux tutos sont mis à disposition par la communauté Steam.

À première vue, Planetside 2 se dessine comme un jeu de tir à la première personne. Mais c'est en réalité un jeu de guerre et de stratégie multijoueurs. Si vous êtes fan de Battlefield autant que de Starcraft 2, ce jeu vidéo va vous plaire.

Le jeu tourne autour de trois factions (la république terrane, le nouveau conglomérat et la souveraineté vanu) en conflit permanent. Depuis 2018, une quatrième force a rejoint nos protagonistes : les NSO. Le nouveau joueur doit choisir une faction, et en fonction de son allégeance et de son rôle (il en existe une bonne dizaine), il devra attaquer, défendre, soigner, construire ou espionner, tout en se déplaçant sur une carte gigantesque.

Les missions varient quotidiennement, tout comme les rôles. Il est important de varier ses objectifs pour rester en tête de la compétition. Planetside 2 a maintenant huit ans et bien qu'il n'ait pas tout à fait la même popularité qu'autrefois, il offre un système de jeu hybride qui peut le rendre plus attractif que bon nombre de jeux MMO. Si vous êtes un joueur polyvalent qui s'amuse autant dans un FPS dynamique que dans un STR ou un jeu d'infiltration où il faut mesurer chacune de ses actions, vous trouverez votre bonheur avec Planetside 2.

Path of Exile est un dungeon crawler gratuit qui n’est pas sans rappeler Diablo III. La chasse au butin est centrale et vous pouvez optimiser vos armes et vos armures, mais aussi un très grand nombre de compétences au fur et à mesure que vous achevez des quêtes. Nous avons d'ailleurs particulièrement aimé le fait de découvrir de nombreuses caractéristiques cachées après plusieurs heures de jeu. Path of Exile réclame donc une patience et une fidélité à toute épreuve.

L’autre point fort de ce jeu gratuit est la liberté totale laissée au joueur. Vous évoluez et vous déplacez où bon vous semble, l’intrigue s’étoffe en fonctions des décisions que vous prenez, et vous vous retrouvez vite à des centaines de kilomètres de la plage sur laquelle vous vous êtes réveillé.

Vous mourrez souvent, particulièrement si vous choisissez le mode hardcore, mais vous apprendrez toujours. Path of Exile s’offre même le luxe de survivre à son épilogue, avec un Atlas qu’il vous faudra explorer en intégralité. De quoi attendre Diablo IV avec grand plaisir.

Autre jeu MOBA gratuit et culte au même titre que Dota qui l’a inspiré, League of Legends vous plonge dans des arènes de 5 joueurs contre 5 et il vous faudra lutter pendant trois quarts d’heure minimum avant de vous en extirper.

La diversité des combats tiendra d’ailleurs n’importe quel joueur en haleine. Une diversité qui tient à vos stratégies, que vous devrez sans cesse peaufiner, mais également à votre choix de héros initial. Et, croyez-nous, ce bestiaire constitue la vraie réussite du jeu.

League of Legends propose une direction artistique aux petits oignons, qui a su se renouveler année après année. Le système de combats automatisé ne fait finalement que servir les sublimes décors et les personnages magistraux.

On ne peut faire plus généreux parmi les meilleurs jeux gratuits du moment. D’autant qu’en évoluant dans les hautes sphères de la communauté League of Legends, vous pourriez bien affronter quelques légendes de l’e-Sport. Et pourquoi pas créer la vôtre et empocher quelques millions de dollars en cagnotte ?

Hearthstone est à la fois un jeu de cartes à collectionner, dans la même veine que Magic: The Gathering, et un jeu MMO. Il a déjà séduit plus de 100 millions de joueurs. Son secret ? Une mécanique de jeu simple au possible associée à des parties rapides et décontractées.

Chaque duel dure seulement cinq minutes en moyenne. Vous disposez de 30 cartes - des serviteurs, des armes et des sorts - à répartir sur un plateau de jeu. Ces cartes vous permettent d’attaquer ou de défendre le héros Warcraft (Hearthstone est une déclinaison de l’éditeur Blizzard), choisi en début de partie. À la fin du duel, le joueur voit son classement évoluer. Les meilleurs (le rang Légende) participent aux tournois officiels de Blizzard.

Niveau puissance, Hearthstone est on ne peut plus accessible, quel que soit votre ordinateur, puisque le jeu a conservé la même configuration minimum requise depuis une demie-décennie.

Si Dauntless a subitement connu le succès en 2019, c'est aujourd'hui un jeu vidéo connu de tous. Il se présente comme une alternative gratuite du best-seller Monster Hunter: World, en reprenant les mêmes mécaniques, de manière plus simplifiée.

Contrairement à Monster Hunter: World, où une partie du gameplay consiste à préserver votre environnement (MHW est une belle franchise écologiste), Dauntless se montre plus bourrin et va à ce qu’il considère comme l’essentiel : laminer des créatures géantes pour protéger les humains.

Une quête qui vous amènera de multiples récompenses et items pour faire évoluer votre apparence. Les monstres, de leur côté, s’avère on ne peut plus impressionnants. Tout comme la possibilité de faire du cross-play et de donner une leçon de maîtrise aux joueurs consoles.

Quand le patron du département Xbox, Phil Spencer, a promis qu'il allait exporter les meilleures franchises de la console sur PC, il ne plaisantait pas. Et parmi les titres les plus remarquables du catalogue, on trouve quelques opus de Forza Motorsport.

Forza Motorsport 6 Apex, en particulier, a happé les joueurs PC, bien avant le phénoménal Forza Horizon 3 déployé en 2016. S’il n’apparaît pas aussi réaliste que ce dernier, avec un moteur graphique un peu moins poussé, il n’en reste pas moins générateur de sensations fortes pour tous ceux qui ont le cœur qui palpite à l’évocation de pneus qui crissent.

Ceux d’Apex glissent un peu mais on ne saurait leur en tenir rigueur, notamment grâce à l'ambiance sonore époustouflante et les circuits automobiles polyvalents que vous prendrez plaisir à emprunter et réemprunter. Une déclinaison arcade qui tient tête à son plus grand rival PlayStation (la série Gran Turismo), même sur PC.

Ce n'était qu'une question de temps avant que Blizzard ne rejoigne la mêlée des jeux MoBA. Depuis le lancement d’Heroes of the Storm en 2015, on peut même se demander pourquoi l’éditeur a autant hésiter à en faire partie.

Sa mouture s’avère en effet un titre étonnamment accessible, se situant quelque part entre League of Legends et DOTA 2 en termes de complexité. Mais avec le plaisir de retrouver des personnages emblématiques de Blizzard, déjà côtoyés dans d’autres jeux du studio.

Vous êtes-vous toujours demandé qui remporterait la victoire dans un combat acharné entre Thrall et Kerrigan ? Ne vous posez plus ce type de questions existentielles et expérimentez les réponses en live. Les impatients ne resteront d’ailleurs pas sur leur faim, puisque chaque partie dure 20 minutes en moyenne. Une belle opération pour Blizzard - même gratuite – qui répond aux fantasmes de ses joueurs historiques, tout en attirant les nouveaux vers ses franchises principales.

Son avenir a été brièvement remis en question après la vente de la division Jeux en ligne de Sony en février 2015. Pourtant le mythique Everquest est de retour, plus fort que jamais, avec de nouveaux packs additionnels et un accès résolument gratuit.

Premier free-to-play du genre à connaître un véritable succès populaire grâce à son moteur de jeu 3D, Everquest continue d’attirer les foules plus de 20 ans après sa sortie.

Et il n’y a rien d’étonnant à cela : avec sa vaste bibliothèque de contenus, ses nouvelles zones, son choix de races et de classes qui ne cesse de s’étendre, Everquest propose à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter trouver ou employer dans un MMO. De plus, il est nettement plus performant que les autres titres du genre, en ce qui concerne la gestion de vos échanges et de vos transactions d’items.

D'abord salué comme un jeu qui pouvait enfin détrôner World of Warcraft, Rift a connu son heure de gloire au début des années 2010. Aujourd’hui, il n’est pas enterré pour autant et continue d’innover. Notamment, en vous permettant de changer de classe - avec le même personnage de départ chaque fois que l’envie vous en prend.

Tout l’intérêt de ce MMORPG repose entre l’enchainement de deux gameplays complémentaires : des batailles face à des boss géants d’un côté, et de l’autre des quêtes rôlistes à honorer. C'est un jeu ambitieux, passionnant et monumental avec des dizaines de failles interdimensionnelles qui vous invitera à toujours renouveler vos destinations (dépaysantes).

Devenu gratuit, il bénéficie toujours d’un choix d’extensions inédites, pour le plus grand plaisir de tous. Et en plus, vous pouvez monter un requin avec des pattes griffues !

A l’instar de World of Warcraft, Runescape est une licence de légende dans le monde des MMO. Antérieur à World of Warcraft de trois ans, il est né timidement sur navigateur web, a prospéré au cours de la dernière décennie avant de doubler son nombre d’utilisateurs en se déployant sur mobile dès 2018.

Au-delà de ses avancées logicielles et graphiques, Runescape est resté fidèle à son esprit : laisser une liberté absolue à ses membres, que ce soit pour se déplacer (à pied, en bateau ou par magie), pour interagir avec les autres joueurs - en combattant, discutant, troquant -, ou pour augmenter son expérience via une gamme de mini-jeux en développement constant. Vous êtes tellement libre que les conditions générales d’utilisation vous autorisent la gestion de multi-comptes, sacrilège absolu pour tous les autres MMO.

En 2023, Runescape ne faiblit pas et demeure le jeu vidéo multijoueurs avec le plus de mises à jour.

Les dieux de tous les panthéons mythologiques convergent vers Smite pour s'affronter et déterminer qui sera le ou la plus fort(e). Une idée saugrenue qui a germé de l’imagination des développeurs de Tribes Ascend.

Dans Smite, vous devez faire équipe avec 1 à 4 divinités supplémentaires, en plus de la vôtre. L’originalité marquante de Smite réside dans le point de vue proposé : il s'agit en effet d'un jeu à la troisième personne, un choix esthétique audacieux pour un MOBA, qui vous permet d'avoir un lien plus direct avec l'action, au lieu de vous contenter d’agiter votre souris pour émettre des directives.

La variété des personnages jouables est un gros plus, que vous préfériez incarner un Zeus, un Thor, une Kali, une Artémis… ou un Cupidon. Qui sait, il y a peut-être un archer émérite qui sommeille en vous.

Warframe est un jeu de tir à la troisième personne développé par Digital Extremes. Vous incarnez un ninja de l’espace, passé maître dans le maniement de l’épée, mais aussi des fusils à impulsion, du lance-flammes et de plus de 300 armes singulières.

Croisement réussi entre For Honor et Destiny 2, Warframe vous invite à relever des missions très variées, allant du sauvetage d’unités à l’assassinat prémédité, en passant par l'espionnage, la poursuite et le détournement.

Aucun mode n’est répétitif et vous pouvez même vous engager dans une campagne solo avec un scénario des plus plaisants.

Si le jeu date de 2013, les mises à jour du jeu sont fréquentes, tout comme les événements spéciaux, qui permettent des améliorations conséquentes.

Life is Strange peut aisément se glisser dans un top très réduit des meilleurs jeux d’aventure sortis au cours de ces cinq dernières années. C’est un titre (français !) dont le récit, fantastique autant qu’émouvant, nous scotche de la première seconde à la fin des crédits.

Malheureusement, pour les budgets gaming plus restreints, c’est aussi une licence à épisodes qui peut s’avérer onéreuse sur la durée totale de la série. Si ce n’est plus vraiment le cas pour le premier opus sorti en 2015, Life is Strange 2 présente tout de même une facture salée pour une durée de vie limitée à quelques heures.

Prologue de cette seconde saison, Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit a l’avantage d’être gratuit. De quoi découvrir le pouvoir narratif sensationnel des jeux DONTNOD, en vous glissant sous la cape de Chris, un garçonnet de neuf ans dont l’alter ego est un super-héros. Le chapitre se veut totalement indépendant. À vous de déterminer si vous poursuivez une nouvelle odyssée payante après ce bref instant de poésie vidéoludique.

Si vous êtes davantage branché(e) par l’exploration et les combats spatiaux que par les univers médiévaux-fantastiques, vous devriez grandement vous intéresser à Eve Online. Un mot d'avertissement, cependant: Eve Online est avant tout une communauté qui existe depuis 14 ans, plus ou moins dominée par ses joueurs les plus expérimentés. Les trahisons sont légion, les coups bas aussi et la colonisation spatiale se révèle rapidement semée d’embûches pour les débutants.

EVE Online reste cependant le nec plus ultra en matière de jeux MMO de type sandbox. S’il est dirigé par sa base de joueurs actifs et que ces derniers font la pluie et le beau temps sur l’Histoire de la galaxie, sachez que vous êtes aussi libre de votre épopée. Participez ou non aux guerres, combats, trafics et sabotages en tout genre ou voguez à la découverte de nouvelles zones. Les possibilités sont infinies.

Les développeurs sont également bienveillants et ont mis à disposition tout un ensemble de didacticiels pour commencer votre aventure dans les meilleures conditions. Et, bonne nouvelle : vous disposez d’un mois d’exploration gratuite pour décider de votre déménagement dans le cosmos impitoyable d’Eve Online.

Les jeux de type Battle Royale prédominent largement le marché. Et sur le podium, se trouve l’outsider du studio Respawn, qui connait l’une des progressions les plus incroyables, avec 25 millions de joueurs conquis au cours de sa première semaine d’existence.

Il faut dire qu’Apex Legends a des arguments solides, mêlant le gameplay d’un jeu culte comme Titanfall aux défis motivants d’une saison de Fortnite.

Chaque session d’Apex Legends met en compétition 60 joueurs au milieu d'une carte gigantesque. Pour vous défendre, vous disposez de quelques capacités exceptionnelles, à choisir au sein d’un arbre de compétences.

Ceux qui ont du mal à s’orienter (et à s’en sortir) dans les sessions surpeuplées de Fortnite et de PUBG seront ici plus à l'aise. Avec des combats bien plus équilibrés. Si vous souhaitez vous initier à un jeu de type Battle Royale, Apex Legends est le jeu idéal.

Les meilleurs MMORPG ont pour influence commune la Terre du Milieu créée et développée par J.R.R. Tolkien. Quoi de plus naturel donc qu’un MMO adapte littéralement la Saga du Seigneur des Anneaux ! Cinq gros éditeurs - dont Warner Bros Interactive et Midway Games - collaborent depuis 2007 pour rendre cet univers accessible à des millions de joueurs.

En vous inscrivant sur Le Seigneur des Anneaux Online, vous avez le choix d’incarner un humain, un elfe, un nain ou un Hobbit. Une fois votre personnage validé, vous explorerez à loisir les différentes régions de la Terre du Milieu. Avec des quêtes infinies à mener, des confréries à rejoindre et des personnages légendaires à retrouver, comme Galadriel.

La mécanique du jeu est identique sur de nombreux aspects à celle de World of Warcraft. Si vous avez déjà achevé des quêtes ou personnaliser votre maison dans le hit de Blizzard, vous ne serez jamais dépaysé(e). C’est un MMORPG assez classique mais qui vous excitera assurément par la fidélité accordée à l’œuvre originale. L’ensemble des jeux dérivés du Seigneur des Anneaux semblent fades en comparaison.

Le Seigneur des Anneaux Online est gratuit, toutefois n’hésitez pas à considérer ses extensions, chapitres inédits de l’histoire principale (oui, oui, celle des livres) incluant de nouveaux objets, régions et batailles.

Même s’il n’est pas aussi beau et complexe qu’un épisode de Dark Souls, Let It Die est un rogue-like gratuit qui plaira aux fans de la franchise. Si vous chérissez le gore, l’hémoglobine pixellisée et l’humour absurde, il se pourrait que vous le classiez sous peu dans votre liste de jeux préférés. Plus encore si dans celle-ci, se trouvent déjà les joyaux précédents des studios Grasshopper Manufacture : Killer 7, Lollipop Chainsaw ou No More Heroes…

L’histoire de Let It Die - si on peut parler d’histoire - est contée par une drôle de Faucheuse qui se déplace en skateboard. Dans ce récit, des avalanches de monstres vous barrent le chemin, à vous d’escalader la tour qui vous fait face, en ramassant des armes toutes plus fragiles les unes que les autres.

Avec un aussi piètre arsenal, vous allez passer de vie à trépas beaucoup trop souvent. Pour finalement vous adonner au corps-à-corps. Le titre a déjà été téléchargé plus de 6 millions de fois.

Bien que Destiny 2 ne soit pas exactement un jeu à monde ouvert, il vous en donnera constamment la sensation. Dans chaque partie lancée, il vous est permis de voyager librement, vous déplaçant d’un endroit à l’autre pour réaliser des quêtes, devenir le meilleur assassin du secteur ou simplement errer sans but.

Ce qui s’avère plaisant dans ce FPS multijoueurs, c’est que vous n’êtes jamais obligé de commencer une session à zéro, vous pouvez au contraire rejoindre les missions de vos amis déjà bien entamées.

Les graphismes sont magnifiques et la campagne solo se révèle l’une des plus fantastiques en free-to-play.

Commandez une armée de sorciers, de chevaliers et même de monstres, puis remportez des batailles épiques, en tirant le maximum d’opportunités de la pioche que vous venez de recevoir. La stratégie compte énormément, le hasard et la chance encore plus.

Gwent: The Witcher Card Game est à l'origine un jeu de cartes virtuel, issu de l’univers de The Witcher 3: Wild Hunt, l’un de nos meilleurs jeux PC du moment. Le titre a su évoluer pour devenir un nouveau divertissement complètement autonome.

Gwent permet de vous confronter à plusieurs joueurs en ligne. Vous disposez de trois manches pour l’emporter sur votre adversaire, en prenant bien soin de disposer votre deck pour le jeu en cours tout en préparant les suivants. Le joueur qui gagne deux tours sur trois est déclaré vainqueur.

Ce jeu dérivé se dote également d’une histoire à part entière dans le monde du Sorceleur, et de multiples lignes de dialogues qui évoluent en fonction de vos choix.

Si tout ce que vous retenez dans le gameplay de Fallout 4 est son système de crafting, alors vous devriez vous diriger sérieusement vers Fallout Shelter. Jusqu'à récemment, ce jeu de simulation n'était disponible que sur les plateformes mobiles Android et iOS.

Cependant, avec l'introduction de quêtes dans la version 1.6 de l’application gratuite, Bethesda a décidé de porter le jeu sur PC par le biais du lanceur Bethesda.net.

Dans l'ensemble, la version bureau de Fallout Shelter se défend bien. La maniabilité est plus agréable avec une souris aux commandes, les graphismes optimisés sont magnifiques sur grand écran et vous bénéficiez d’une vision globale sur l’ensemble de vos résidents – là où les éditions smartphone et tablette vous obligeaient de scroller sans pause.

Au final, imaginez-vous avec une nouvelle extension des Sims, blindée de radiations et de griffemorts géants… mais surtout 100% gratuite.

Paladins a été lancé juste après le jeu de tir Overwatch développé par Blizzard, et il est difficile de ne pas voir les similitudes entre les deux. Cela ne signifie pas pour autant que le FPS gratuit de Hi-Rez doit être relégué au rang de pâle copie d’Overwatch. Bien au contraire, vous détenez ici un gameplay tout aussi amusant et gratifiant. D'autant plus que Paladins a l'avantage d'être disponible gratuitement.

Misant sur une galerie de personnages (les « Champions ») très élaborée, Paladins cherche à attirer les plus stratèges des joueurs de MMO. Vous pouvez développer la tactique qui vous ressemble le plus : offensive, défensive ou alterner les deux.

Si vous êtes accro au Battle Royale, ce jeu vidéo Steam constitue une excellente alternative à Fortnite, PubG ou encore Call of Duty: Warzone. Le mode survie, complexe à souhait, vous poussera fréquemment dans vos retranchements.

FIFA ou PES ? La question divise les amateurs du ballon rond à chaque nouvelle édition. Si FIFA a l’avantage de posséder les licences de tous les grands championnats et brille de réalisme, Pro Evolution Soccer - ou PES - reste l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, grâce à une prise en main et des contrôles simplifiés au possible. Ajoutez à cela une version gratuite qui vous permet d’affronter vos amis quand bon vous semble, et vous obtenez la réponse la plus évidente.

Tout comme les PES Lite antérieurs, Pro Evolution Soccer 2019 Lite est une édition dépouillée se concentrant sur les basiques. Vous avez ainsi accès aux diverses sessions d’entraînement, aux matchs d’exhibition hors connexion et à des mini-compétitions 1v1 ou en Coop.

Sans oublier la possibilité de sélectionner les meilleurs footballeurs internationaux via le mode MyClub. Soit l’essentiel de PES 2019, sans dépenser un sou.

25 - Brawlhalla

Vous devez vous contenter de regarder tous vos amis jouer à Super Smash Bros Ultimate, parce que vous n'avez pas de Nintendo Switch ? Avec Brawlhalla, vous allez pouvoir vous rattraper.

Il s'agit d'un brawler 2D de 2 à 8 joueurs qui s'inspire de la franchise classique de Nintendo. Et il le fait bien.

Avec la ligue eSports, soyez certain de toujours trouver un autre joueur contre qui vous battre. Si ce n'est pas tout à fait la même chose que de jouer à Smash avec vos amis, le jeu vaut tout de même vraiment le coup.

26 - Team Fortress 2

C'est peut-être un vétéran du genre, mais rien n'offre un plaisir aussi fou que Team Fortress 2.

Contrairement à la plupart des jeux de tir actuels, les joueurs de ce jeu sont toujours là pour s'amuser, et non pas pour s'en prendre aux autres joueurs à travers leur écran. Infiniment bête et incroyablement frais, il reste l'un des rois du genre des jeux de tir, free-to-play ou non.

Vous l'avez peut-être déjà deviné, des micro-transactions sont incluses, vous pouvez donc acheter des objets supplémentaires, souvent utilisés pour personnaliser votre personnage. Vous pouvez même créer le vôtre.

27 – MapleStory

Parmi les nombreux jeux de cette liste qui utilisent des mécaniques de RPG, MapleStory se distingue vraiment. Il s'agit d'un jeu de plateforme aux graphismes très attrayants.

Si vous vous êtes lassé de l'esthétique dark fantasy de la plupart des MMORPG, vous adorerez l'ambiance colorée et inspirée de MapleStory. Décrit par le développeur Nexon comme le MMO à scrolling latéral en 2D original, MapleStory reprend le genre classique inspiré de Donjons et Dragons et lui donne une nouvelle tournure. Le ton plus léger et la personnalisation de ce jeu le rapprochent davantage de Story of Seasons que de Final Fantasy XIV, et il met davantage l'accent sur l'amélioration de l'esthétique que beaucoup d'autres MMO, ce qui permet aux joueurs de personnaliser davantage l'apparence de leurs personnages.

Les joueurs apprécient également MapleStory pour sa forte dynamique sociale - travailler ensemble est un aspect indispensable de nombreuses quêtes, mais s'associer avec d'autres est tellement amusant que le jeu a développé une vie sociale très riche, avec notamment des mariages et des groupes de musique dans le jeu.

28 - World of Tanks

Comme son nom l'indique, World of Tanks est un jeu qui consiste à s'affronter avec d'énormes véhicules. Vous devez soit détruire tous les chars de l'équipe adverse en premier, soit occuper leur base suffisamment longtemps pour gagner.

Là où d'autres jeux ont une configuration plus compliquée ou demandent un investissement en temps important, World of Tanks est l'un des meilleurs jeux gratuits pour tous ceux qui apprécient un jeu rapide à prendre en main, mais qui révèle aussi une profondeur considérable. Chaque véhicule dans World of Tanks est défini par le type de dégâts qu'il inflige et ses faiblesses, et l'étude des différents chars est presque aussi amusante que leur utilisation. Le jeu est basé sur le travail d'équipe, il est massivement multijoueur et propose un large éventail de machines de guerre à conduire sur le champ de bataille. Les nouveaux joueurs peuvent se lancer immédiatement dans la bataille.

Le système d'amélioration vous permet de personnaliser vos machines tout en étant entouré d'une armée entière à tout moment, afin de vous rappeler que les solitaires ne feront pas le poids sur le champ de bataille. Mais attention : si vous vous laissez entraîner, vous pourriez vous retrouver à dépenser des sommes considérables pour de nouveaux morceaux de métal virtuel. Cependant, une approche responsable du jeu ne l'empêche pas d'être très amusant, ce qui lui vaut d'être considéré comme l'un des meilleurs jeux gratuits.

Bien avant la sortie de jeux tels que Jedi : Fallen Order et Battlefront 2, The Old Republic était l'un des meilleurs moyens d'explorer l'univers de Star Wars sous forme de jeu. Situé plus de 3 600 ans avant la trilogie originale, The Old Republic raconte l'histoire des relations tendues de l'après-guerre après un conflit Jedi/Sith de grande ampleur. Combien de temps la paix va-t-elle durer, et de quel côté serez-vous si elle se brise ?

L'histoire est bien racontée et vaut la peine d'être vécue, ne serait-ce que pour découvrir l'univers de Star Wars sous différents angles, comme celui de l'agent impérial hyper-professionnel et du chasseur de primes. Si vous voulez juste un chevalier Jedi générique, vous pouvez tout à fait le faire aussi.

Star Wars : The Old Republic n'était pas censé être gratuit à sa sortie. Cependant, il a depuis adopté le modèle free-to-play, à l'instar des meilleurs jeux MMO qui l'ont précédé. Les abonnements permettent d'augmenter le potentiel du jeu et le contenu de fin de partie, mais ce jeu figure sur notre liste des meilleurs jeux gratuits car toutes les missions de l'histoire sont encore accessibles gratuitement. Si vous voulez satisfaire le Sith qui sommeille en vous, c'est le meilleur moyen de le faire, et ce gratuitement.

Si vous êtes un grand fan de la licence, il se pourrait que le prochain jeu d'Ubisoft, Star Wars Outlaws, vous intéresse. Retrouvez tout ce que nous savons sur ce prochain Star Wars en monde ouvert.