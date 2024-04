World of Warcraft : une sortie sur Xbox, un "rêve", selon le producteur exécutif

Blizzard Entertainment a déclaré qu'il espérait toujours porter World of Warcraft sur les consoles Xbox un jour.

S'adressant à GamesRadar [en anglais] lors d'un événement de presse pour la prochaine extension du MMO, The War Within, la productrice exécutive Holly Longdale a été interrogée sur l'éventualité d'une arrivée de World of Warcraft sur les consoles Xbox suite à l'acquisition de Blizzard par Microsoft.

Selon Holly Longdale, l'idée de porter le jeu sur les consoles est toujours d'actualité, mais il n'est pas question qu'elle se concrétise de sitôt.

"Le rêve demeure", a déclaré M. Longdale. "Nous sommes très concentrés sur la réalisation de ce qui est prévu pour les joueurs et sur nos extensions. Honnêtement, il n'y a pas encore de place pour une telle conversation. Mais vous savez, le rêve est réel."

Lors de la BlizzCon 2023 l'année dernière, la productrice exécutive a déclaré à la publication qu'il y avait des discussions à ce sujet "tout le temps" et qu'en ce qui concerne le saut technique du PC à la Xbox, elle ne prévoyait pas d'obstacles, en disant : "Je pense que nous sommes plutôt bien placés, et c'est en quelque sorte la raison pour laquelle nous en parlons."

En novembre, Blizzard a dévoilé ses plans pour l'avenir du MMO, qu'il appelle The Worldsoul Saga et qui comprendra trois extensions supplémentaires, dont la première, The War Within, suivie de Midnight et The Last Titan.

Le studio a ensuite révélé la feuille de route complète menant à la sortie de la prochaine extension majeure et a suggéré que The War Within pourrait être lancé à l'été ou à l'automne.

Plus récemment, World of Warcraft : Dragonflight a reçu un tout nouveau mode de battle royale à durée limitée appelé Plunderstorm. Ce mode, qui a pour thème les pirates, peut accueillir jusqu'à 60 joueurs par match et peut être joué en solo ou en duo.