Activision, une acquisition officiellement complétée par Microsoft

Vingt mois après l'annonce par Microsoft de son projet d'acquisition d'Activision Blizzard dans le cadre de la plus grande fusion de tous les temps dans le secteur des jeux vidéo, l'opération a été conclue avant la date butoir du 18 octobre.

Dans un communiqué publié sur Xbox Wire, Phil Spencer, le patron de Xbox, a confirmé qu'à partir d'aujourd'hui (13 octobre), "nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes au sein de Xbox".

"En tant qu'équipe, nous allons apprendre, innover et continuer à tenir notre promesse d'apporter la joie et la communauté du jeu à un plus grand nombre de personnes", a écrit Phil Spencer. "Nous le ferons dans une culture qui s'efforce de donner à chacun les moyens de faire son travail le mieux possible, où tout le monde est le bienvenu, et qui est centrée sur notre engagement permanent en faveur du jeu pour tous. Nous avons l'intention d'intégrer l'inclusion dans tout ce que nous faisons chez Xbox - de notre équipe aux produits que nous fabriquons et aux histoires que nous racontons, en passant par la façon dont nos joueurs interagissent et s'engagent dans une communauté de jeu plus large."

Cette décision intervient après des mois d'examen minutieux de la part des autorités de régulation, notamment une action en justice contre la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, et un revers majeur de la part de la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni, qui avait initialement bloqué l'accord parce qu'elle craignait qu'il ne nuise à la concurrence dans le domaine des jeux hébergés sur le cloud au Royaume-Uni. Toutefois, Microsoft a directement répondu à ces préoccupations en modifiant l'accord pour indiquer qu'elle vendrait à Ubisoft les droits de streaming sur le cloud pour les jeux actuels et les nouveaux jeux d'Activision (sortis au cours des 15 prochaines années).

La CMA a officiellement approuvé l'accord de fusion actualisé aujourd'hui (13 octobre), après avoir donné son accord préliminaire le mois dernier. Martin Coleman, président du groupe indépendant qui a examiné la proposition initiale, a déclaré dans un communiqué que le nouvel accord était "meilleur pour la concurrence, meilleur pour les consommateurs et meilleur pour la croissance économique".

Avec la finalisation de l'accord, Microsoft a obtenu les droits sur un certain nombre de propriétés intellectuelles notables, dont Overwatch, Spyro le Dragon et, surtout, Call of Duty. En juillet dernier, Spencer a annoncé que Microsoft et PlayStation avaient "signé un accord contraignant pour que Call of Duty reste sur PlayStation après l'acquisition d'Activision Blizzard", ce qui ne manquera pas de rassurer les fans de Call of Duty qui ne possèdent que des consoles Sony.

Et maintenant, que se passe-t-il ? En début de semaine et avant la conclusion de l'accord, Activision a précisé qu'il n'était pas prévu de mettre Diablo 4 ou Call of Duty : Modern Warfare 3 sur le Xbox Game Pass cette année, mais qu'il comptait "commencer à ajouter des jeux au Game Pass dans le courant de l'année prochaine".

Dans sa dernière déclaration, Spencer a écrit : "Aujourd'hui, nous commençons à travailler pour apporter des franchises bien-aimées d'Activision, de Blizzard et de King au Game Pass et à d'autres plateformes. Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes impatients - et nous le sommes aussi."