Guide Overwatch 2 sur Chacal : histoire, capacités et gameplay

Dans Overwatch 2, Chacal (ou Junkrat) s'est imposé comme l'un des héros DPS (dégâts par seconde) les plus redoutables à affronter.

Ce héros australien existe depuis un certain temps, mais il commence tout juste à faire parler de lui. Cette renaissance soudaine est due au fait qu'Overwatch 2 compte un tank de moins, ce qui signifie moins de boucliers pour ce criminel à la grenade. Il n'y a tout simplement plus autant de barrières pour protéger les ennemis des grenades de Chacal ; elles peuvent voler partout sur la carte, et aucun endroit n'est sûr.

Désormais, chaque point de passage, chaque petite pièce et chaque objectif devient le terrain de jeu de Chacal. Ses grenades infligent de lourds dégâts et leur trajectoire est incroyablement imprévisible, si bien qu'il peut être très difficile de les éviter.

Overwatch 2 : Chacal

Chacal d'Overwatch 2 : histoire et background

Originaire des terres désolées comme ses camarades la Reine des Junker (Odessa Stone) et Chopper, Chacal a grandi dans la tristement célèbre ville de Junkertown. Bien que son histoire ne soit pas aussi tragique que celle des autres membres, il doit faire face à quelques épreuves et difficultés.

En grandissant dans un terrain vague radioactif, Chacal est devenu résistant et habile avec les explosifs. Pendant qu'il apprenait à connaître les bombes, Chacal est devenu un homme recherché. En fuite, il s'est fait un allié qui lui a évité d'être capturé et envoyé en prison.

Cet ami était Chopper, qui accepta à contrecœur de devenir le garde du corps personnel de Chacal en échange d'une part égale du trésor qu'ils dérobaient aux victimes sans méfiance. Ce duo est devenu inséparable, et a même été chassé de Junkertown pour avoir contrarié la reine des Junker une fois de trop.

Aujourd'hui, ils sont à la recherche de leur prochain gros coup, de préférence impliquant des explosifs.

Overwatch 2 Junkrat: Détail des capacités

Lance-grenades

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Description : Une arme qui lance des grenades explosives rebondissantes

Cette arme principale tire des projectiles arqués dont la zone d'effet est relativement large une fois qu'ils explosent. Avec six projectiles et des dégâts totaux de 120 en cas de coup direct, elle suffit à mettre la plupart des DPS et des héros de soutien dans le rouge.

Cependant, sachez que si ces grenades sont difficiles à prévoir pour vos ennemis, elles peuvent également être difficiles à maîtriser pour vous. Pour tirer le meilleur parti de ce héros, vous devrez passer du temps à apprendre la maîtrise des angles et des courbes de l'arme de Chacal.

Quelques conseils et astuces pour cette arme :

Les grenades explosent après avoir rebondi deux fois ou être entrées en contact avec une hitbox ennemie.

Ce projectile peut être détruit par la Matrice défensive de D.Va et réfléchi par Riposte de Genji.

Mine incapacitante

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Description : Une mine à effet de choc que l'on peut lancer puis faire exploser.

Cette mine peut exploser immédiatement ou après le temps d'attente souhaité par le joueur, avec des dégâts allant de 30 à 100, en fonction de la proximité de la cible. Cela signifie que cette capacité peut être utilisée comme une arme dans les combats rapprochés ou comme un piège à distance.

Quelques conseils et astuces pour cette capacité :

Comme vous avez deux mines incapacitante dans votre arsenal, vous pouvez les utiliser pour propulser Chacal dans les airs pour avoir une vue aérienne.

Les héros ennemis peuvent détruire les mines sans provoquer d'explosion.

Si Chacal lance une troisième charge sans faire exploser la première, celle-ci disparaîtra tout simplement.

Piège d'acier

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Description : Chacal peut placer un piège immobilisant semblable à un piège à ours sur le sol.

Ce piège inflige 100 points de dégâts au contact d'un ennemi et emprisonne le héros au même endroit. Cela permet à votre équipe de plonger sur le héros piégé et de l'éliminer. Cependant, vous devez utiliser ces pièges à bon escient, car vous ne pouvez en déployer qu'un seul à la fois.

Conseils et astuces pour cette capacité :

Chacal peut immédiatement utiliser le Piège d'acier avec la Mine incapacitante pour éliminer un ennemi.

Les héros ennemis peuvent détruire ce piège, mais il s'enfonce légèrement, ce qui le rend plus difficile à voir.

Mauvais perdant

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Description : Aucun dégât n'est infligé à Chacal par ses propres bombes

Ce passif permet à Chacal de se rapprocher des héros ennemis sans craindre que ses bombes explosives ne lui infligent des dégâts. Cette capacité signifie également que lorsqu'il meurt, il laisse tomber un tas de bombes qui explosent 0,7 seconde après sa mort. Cela signifie souvent que vous pouvez obtenir une élimination sournoise même depuis la salle de spawn.

Quelques conseils et astuces pour cette capacité passive :

Une capacité passive signifie que le joueur n'a rien à faire pour qu'elle fonctionne.

Les grenades larguées en cas de mort peuvent traverser les barrières, mais pas leurs explosions.

Pneumastic

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Description : Conduisez et faites exploser un pneu.

Dans Overwatch 2, la capacité spéciale de Chacal est l'une des capacités les plus divertissantes à utiliser. En infligeant de 50 à 600 points de dégâts à l'impact dans un rayon de 10 mètres, cet ultime peut anéantir une équipe entière lorsqu'il est bien utilisé.

Comme l'équipe ennemie peut entendre votre pneu arriver et le détruire, il est préférable d'adopter une approche moins conventionnelle pour l'atteindre. Il peut s'agir de grimper sur les toits ou même d'attendre au même endroit pendant un court moment jusqu'à ce que l'équipe ennemie baisse sa garde.

Quelques conseils et astuces pour cet ultime :

Lorsqu'il utilise cette technique, Chacal est immobilisé et risque d'être tué, alors choisissez un endroit isolé pour vous cacher.

Après avoir utilisé cet ultime, les munitions du lance-fragments de Chacal sont immédiatement restaurées.

Overwatch 2 Chacal (Junkrat): aperçu du gameplay

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Dans Overwatch 2, Chacal est à son maximum lorsqu'il garde des "choke points" (points de passage). En effet, il peut bombarder ces petits espaces avec de nombreuses grenades, au point qu'elles sont difficiles à éviter. La peur des explosifs fait reculer l'équipe ennemie ou la ralentit, car elle subit beaucoup plus de dégâts et est désavantagée.

Votre autre mission en tant que Chacal est de séparer les membres de l'équipe ennemie et de bombarder les soutiens avec de l'artillerie. Une fois séparée, votre équipe peut éliminer les héros ennemis plus facilement, car ils n'ont plus de soutien ni de défense. Cela signifie que la collaboration est essentielle en tant que Chacal.

Enfin, il est essentiel de comprendre quelles cartes sont faites pour que Chacal fasse des ravages et quelles cartes vous rendront la vie dure. À juste titre, la ville de Chacal est idéale pour lui grâce à ses "choke points" et à ses petites salles. En revanche, les cartes plus vastes et avec de longues avenues, comme Blizzard World, sont moins optimales pour ce héros DPS.