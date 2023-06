Un développeur de World of Warcraft quitte Blizzard et fonde son propre studio

Le succès mondial du MMORPG de Blizzard, World of Warcraft, est indéniable. Et bien que celui-ci doive encore s'améliorer , World of Warcraft : Shadowlands a été le jeu PC le plus vendu de tous les temps . Pourtant, Brian Holinka, qui a participé à ce succès, quitte Blizzard après plus de 11 ans au service du studio. Cette annonce intervient plus de deux mois après le départ de Greg Street, ancien producteur exécutif du prochain MMO League of Legends, de Riot Games.

Les deux hommes comptent ainsi s'associer après avoir pris quelques mois de vacances. Brian Holinka indique ainsi : "Après presque 11 ans, vendredi sera mon dernier jour sur World of Warcraft et chez Blizzard [...] Je suis heureux de passer du temps avec ma famille cet été, après quoi je commencerai une nouvelle aventure avec mon vieil ami et mentor, Greg Street."

Blizzard : DICE, THQ, Battlefield... Un CV impressionnant

Le développeur, qui a rejoint Blizzard en 2012 après avoir notamment travaillé sur Battlefield 1942, quitte donc Blizzard en excellents termes. Brian Holinka ajoute ainsi : "L'équipe de combat me manquera énormément et mon plus grand regret est de ne pas avoir été là pour les voir grandir, se développer et s'épanouir en tant que concepteurs. Les nouveaux dirigeants de l'équipe sont très forts et les serviront bien. Je suis convaincu qu'ils sont entre de bonnes mains."

L'homme a travaillé en tant que concepteur PvP principal pour World of Warcraft, huit ans après avoir travaillé sur Battlefield 1942 et d'autres jeux de tir à la première personne. Brian Holinka a également travaillé pour DICE, Trauma Studios, THQ, High Moon Studios et Kaos Studios. En 2017, il a fait une pause concernant World of Warcraft pour développer un projet Blizzard non annoncé en tant que concepteur principal.

Street et Holinka n'ont donné aucun détail sur le nom de leur nouveau studio indépendant ni sur les jeux qu'ils développeront. Affaire à suivre, donc...