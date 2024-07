The Division Resurgence - tout ce que nous savons

Tom Clancy's The Division Resurgence devrait débarquer sur les appareils mobiles cette année, mais nous n'avons pas encore de date de sortie exacte, ni même de fenêtre de sortie plus serrée que l'ensemble de l'année. Heureusement, nous avons quelques bandes-annonces à disséquer avant sa sortie, ce qui nous permet de disposer d'une bonne quantité d'informations à nous mettre sous la dent.

La bande-annonce la plus récente ayant été présentée dans le cadre d'un événement Ubisoft Forward, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à chercher à comprendre pourquoi The Division Resurgence devrait être l'un de vos jeux les plus attendus.

Voici tout ce que nous savons sur ce qui pourrait être l'un des meilleurs jeux Android de ces dernières années. Des dernières nouvelles aux informations sur le gameplay, nous allons nous pencher sur ce qui a été dit à propos de The Division Resurgence jusqu'à présent.

The Division Resurgence - l'essentiel en bref

(Image credit: Ubisoft)

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu mobile gratuit de type RPG à la troisième personne

Un jeu mobile gratuit de type RPG à la troisième personne Quand puis-je y jouer ? A CONFIRMER

A CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? Android et iOS

Android et iOS Qui l'a créé ? Ubisoft

The Division Resurgence : Plateformes

The Division Resurgence: Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

The Division Resurgence sortira exclusivement sur les appareils Android et iOS, ce qui change des précédents jeux The Divison sortis sur console et PC, mais offre une nouvelle histoire en même temps que sa nouvelle plateforme. De plus, le jeu est entièrement gratuit sur les appareils mobiles. Si la sortie est aussi simplifiée que nous le prévoyons, ce jeu pourrait être un véritable succès sur mobile.

Rien n'indique pour l'instant que le jeu sortira un jour sur PC ou console de salon, mais si nous nous basons sur le fait que le jeu semble être conçu exclusivement pour les appareils mobiles à l'heure actuelle, nous pensons qu'il n'est pas prévu que le jeu sorte de son exclusivité pour les appareils mobiles.

The Division Resurgence : Histoire et contexte

The Division Resurgence: Official World Introduction Trailer - YouTube Watch On

The Division Resurgence promet un nouveau scénario basé sur les deux précédents jeux de la Division, tout en conservant un cadre familier dépouillé du premier jeu. The Division Resurgence vous place dans la position d'un membre de la première vague d'agents de la Strategic Homeland Division, au milieu d'une épidémie de virus dans la ville de New York.

New York sera le décor du jeu, car vous devrez défendre la zone métropolitaine contre des vagues d'ennemis et de syndicats du crime, tout en accomplissant des missions qui vous aideront à explorer la région.

De nombreuses missions PVE seront proposées, à la fois dans le cadre de la campagne centrale et de missions secondaires uniques qui vous permettront d'explorer le monde en dehors de votre emplacement à New York. Nous ne savons pas encore ce que ces missions impliqueront spécifiquement, mais nous savons que le cadre post-apocalyptique abrite de nombreux ennemis hostiles que vous devriez rencontrer au cours de votre séjour dans le titre.

The Division Resurgence : Gameplay

The Division Resurgence – Official Gameplay Walkthrough - YouTube Watch On

En termes de gameplay, nous savons peu de choses sur ce qui nous attend dans The Division Resurgence. Nous avons eu droit à un bref aperçu de trois minutes du contenu du jeu, mais à part l'utilisation d'une minimap pour suivre une mission, un léger aperçu du déroulement des combats et un coup d'œil à la nouvelle interface utilisateur compacte conçue spécialement pour le jeu sur mobile, il reste encore beaucoup à apprendre.

Même si The Division Resurgence arrive sur une nouvelle plateforme pour la franchise, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu se déroule dans le même style que les précédents jeux de la Division. Entre les combats tendus et les missions à accomplir, vous pourrez vous frayer un chemin dans l'arbre de compétences, tout en explorant ce que les nouvelles classes offrent et comment vous pouvez les utiliser pendant votre séjour dans Resurgence.

Chaque classe ou spécialisation dispose d'un arbre de compétences unique. Ainsi, que vous soyez plutôt avant-garde ou que vous préfériez les explosifs pour une élimination rapide et facile, vous devrez vous concentrer sur l'amélioration de vos propres compétences afin d'aider vos coéquipiers et de progresser dans les missions secondaires et la campagne.

De plus, le temps nécessaire pour accomplir les missions centrales et secondaires a été réduit, ce qui vous permettra de jouer en rafale lors de vos déplacements, ce qui est idéal pour les joueurs mobiles. Bien que ces missions soient beaucoup plus courtes que celles de The Division et The Division 2, cela ne signifie pas qu'elles manquent de détails.

Vous pouvez vous attendre à ce que vos compétences soient mises à l'épreuve dans chaque mission, qu'il s'agisse d'une mission de type « grab-and-go » ou d'une mission plus concrète avec les ennemis. Le pillage et l'artisanat ont également été soulignés comme faisant partie intégrante du jeu, étant la mécanique de base pour améliorer vos armes et votre équipement.

The Division Resurgence : Bandes-annonces

The Division Resurgence: Tactical Action CGI Trailer | Ubisoft Forward - YouTube Watch On

Le dernier aperçu que nous avons eu de The Division Resurgence est une bande-annonce CGI d'action tactique qui a été présentée dans le cadre de l'Ubisoft Forward Live en juin 2023. Dans cette bande-annonce, nous voyons un rendu animé du cadre, des personnages, des capacités et des combats que nous pouvons nous attendre à vivre tout au long du jeu. Nous rencontrons également quelques ennemis et leurs attaques coïncidentes, avant de voir ce qui semble être un aperçu des séquences réelles du jeu, suivi de la fenêtre de sortie de l'automne 2023. Cette date a ensuite été repoussée au début de l'année 2024.

The Division Resurgence: Official Dark Zone Trailer | #UbiForward - YouTube Watch On

Nous avons dispersé quelques bandes-annonces supplémentaires pour The Division Resurgence dans cet article, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus par vous-même, nous vous invitons à consulter la chaîne YouTube officielle d'Ubisoft.

The Division Resurgence : Actualités

(Image credit: Ubisoft)

The Division Resurgence retardé

Ubisoft a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre 2024-2025, révélant que The Division Resurgence a été retardé :

« Rainbow Six® Mobile et The Division® Resurgence ne sont plus attendus pour l'exercice 25 car les équipes prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces expériences répondent aux attentes avec des KPI optimisés dans le contexte d'un marché exigeant mais très vaste. »

The Division Resurgence reçoit une bande-annonce de présentation du monde

Six mois après sa révélation officielle, la bande-annonce d'introduction au monde de The Division Resurgence offre un aperçu plus approfondi du monde que nous explorerons dans le jeu. Comme dans le premier jeu The Division, nous sommes ramenés à New York pour nous embarquer dans des missions très risquées et très gratifiantes dans le but de sauver ce qui reste de la civilisation. Entre une cinématique d'introduction et du contenu en jeu,

La bande-annonce officielle de The Division Resurgence

La bande-annonce officielle de The Division Resurgence a été lancée en 2022, offrant un premier aperçu de ce que l'on peut attendre du titre réservé aux mobiles. Nous transportant à New York, le cadre original du premier jeu The Division, nous voyons l'effondrement de la civilisation et les agents de la Division s'apprêtant à sauver ce qui reste. Quelques zones différentes de ce qui devrait être la carte sont montrées avant que la bande-annonce ne se termine sans indiquer de date de sortie.

