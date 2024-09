GoPro confirme la date de lancement de deux nouvelles caméras d'action Hero - mais il n'y a toujours pas de signe de la Max 2

GoPro, nous vous attendions. Le géant des caméras d'action lance traditionnellement ses nouvelles caméras d'action chaque année en septembre, et il vient d'annoncer un événement pour deux nouveaux modèles Hero. L'un d'entre eux sera très certainement la GoPro Hero 13 Black, et l'autre un nouveau modèle de base appelé GoPro Hero.

Comme le confirment le compte officiel X (anciennement Twitter) et la page d'accueil de GoPro, la date à retenir est le 4 septembre à 15h (heure de Paris). GoPro promet « deux nouvelles caméras » pour que vous puissiez « choisir votre aventure ».

L'image teaser de ces deux caméras correspond aux fuites que nous avons vues récemment, y compris une énorme fuite le 29 août qui a révélé la plupart des spécifications de la Hero 13 Black. Si cette dernière fuite est exacte, nous pouvons nous attendre à une Hero 12 Black dotée d'une batterie plus grande, d'un design légèrement plus haut, d'accessoires magnétiques et de nouveaux accessoires Lens Mod avec autodétection.

Ces accessoires Lens Mod incluront apparemment de nouvelles options Macro et Anamorphique, cette dernière étant probablement conçue pour vous aider à choisir des vidéos plus cinématiques avec des rapports d'aspect super larges. En revanche, il est peu probable que la Hero 13 Black soit dotée d'un capteur plus grand ou de la possibilité de filmer des vidéos en 8K.

Une nouvelle fuite vidéo de la Hero 13 Black, provenant du toujours fiable @Quadro_News (ci-dessous), nous donne un aperçu de son design. Elle ressemble beaucoup à la Hero 12 Black, avec un écran orienté vers l'avant pour le vlogging - la seule modification notable du design étant une grille à l'avant.

👉Live video from the GoPro Hero13.#gopro #GoProHero13 pic.twitter.com/2LPyur7YBWSeptember 1, 2024

On en sait moins sur le nouveau modèle de base GoPro Hero, dont le teaser montre qu'il est nettement plus petit que la Hero 13 Black. Des fuites d'images datant du 16 août suggéraient qu'il s'agirait d'une remplaçante de la Hero 11 Black Mini, qui avait été lancée en 2022 en tant qu'option d'action moins chère et plus compacte pour les cyclistes et les amateurs de morbidité.

La description de produit qui a fuité la décrit comme « notre plus petite caméra 4K » avec un « design robuste et super léger » qui est « une fraction de la taille et du poids des autres caméras GoPro ». Elle s'annonce donc comme une alternative plus abordable à la Hero 13 Black, mais sans l'écran avant adapté au vlogging et la longue durée de vie de la batterie.

Où est la GoPro Max 2 ?

La GoPro Hero Max (ci-dessus à gauche) a été lancée en octobre 2019 et a donc bien besoin d'une mise à jour - et GoPro a déjà déclaré qu'elle en aurait une à la « fin du quatrième trimestre » de cette année. (Image credit: GoPro)

Si GoPro reste le nom le plus connu dans le domaine des caméras d'action, la concurrence des meilleures caméras d'action au monde est aujourd'hui plus rude, et nous nous attendons également à ce que la DJI Osmo Action 4 soit bientôt remplacée.

Une fuite récente de la DJI Osmo Action 5 Pro suggère qu'elle sera probablement lancée ce mois-ci, bien qu'avec des améliorations relativement mineures. Comme la GoPro Hero 13 Black, elle ne devrait pas passer à un capteur de 1 pouce, s'en tenant à une puce CMOS de 1/1,3 pouce avec une ouverture f/2.8 - bien que le capteur soit apparemment « tout nouveau ».

Pour ceux qui souhaitent une caméra d'action simple pour capturer des vidéos de vacances ou pour servir de caméra de surveillance dans un casque, la GoPro Hero de base pourrait être le plus intéressant des deux nouveaux modèles de GoPro.

L'espace des caméras d'action haut de gamme comprend désormais l'Insta360 One R, édition 1 pouce, et l'Insta360 Ace Pro, compatible 8K, sans oublier les meilleures caméras 360 pour ceux qui souhaitent recadrer leurs séquences par la suite.

Ce que cette invitation semble confirmer, c'est que la prochaine caméra 360 de GoPro, la GoPro Max 2, ne sera pas lancée avant la fin de l'année - bien qu'elle soit, espérons-le, toujours sur la bonne voie pour son estimation de la « fin du quatrième trimestre », que GoPro a fixée en mai dernier.