Test GoPro Hero 12 Black : la caméra d'action proche de la perfection

La GoPro Hero 12 Black est une caméra d'action ultra grand-angle robuste et pratique, dotée d'une stabilisation incroyable et d'une multitude de fonctionnalités. Les nouveaux outils audio externes et à double canal sont utiles et les cinéastes apprécieront l'ajout de la capture de logs 10 bits et de la synchronisation de plusieurs caméras grâce au code temporel. Cette caméra n'est pas parfaite, la vidéo en basse lumière restant son talon d'Achille par rapport à sa principale concurrente, la DJI Action 4. Elle est également assez similaire à la Hero 11 Black, ce qui ne justifie probablement pas cette mise à niveau assez mineure par rapport à ce précédent modèle . Cependant, elle capture de superbes images dans les scènes bien éclairées et grâce à son interface simplifiée et à ses fonctions améliorées, elle reste la meilleure GoPro du marché.

Examen en deux minutes

La GoPro Hero 12 Black est la nouvelle variante d'une formule GoPro qui a déjà fait ses preuves. GoPro a la capacité, à la manière d'Apple, de rafraîchir sa gamme sans la bouleverser, et cette année, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le plan matériel pour la 12 Black. Cela dit, le matériel qui reste familier pourrait ne pas être un problème étant donné l'expérience logicielle améliorée, en particulier pour les cinéastes et tous ceux qui souhaitent un support audio externe sans fil.

Commençons par ce qui fait son retour en 2023 de la GoPro Hero 11 Black de l'année dernière. Tout d'abord, il y a le capteur 8:7 de 27 Mpx qui peut capturer des séquences en 16:9, 9:16 et 8:7 sans avoir à réorienter la caméra. Il peut filmer jusqu'à 5,3K 60fps et 4K 120fps, et si vous souhaitez réduire la résolution à 2K, il peut même capturer en 240fps, ce que la DJI Osmo Action 4 ne peut pas faire.

Le design de la caméra Hero de GoPro est de retour pour le sixième ou le septième round. Sérieusement, GoPro est très attaché au style introduit sur la Hero 5 Black, et n'a donc pas trop dévié de son esthétique générale.

GoPro reprend également la batterie utilisée dans les caméras Hero précédentes, bien que, comme dans la Hero 11 Black, il s'agisse de la cellule GoPro Enduro (1720mAh), plus performante. La 12 Black a les mêmes dimensions, le même processeur et le même poids que la 11 Black.

Compte tenu de toutes ces similitudes, vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de nouveau, et si la Hero 12 Black a une chance d'être classée parmi nos meilleures caméras d'action alors que le modèle précédent, la GoPro Hero 11 Black, coûte moins cher tout en offrant des caractéristiques similaires.

Spécifications de la GoPro Hero 12 Black Capteur : 27MP 1/1.9 pouces

FOV/longueur focale : 156 degrés

Résolution photo maximale : 27MP 8:7 (5568 x 4872)

Vidéo : Jusqu'à 5.3K 60fps / 4K 120fps (16:9)

Stabilisation : HypserSmooth 6.0 avec AutoBoost

Écran avant : écran couleur LCD de 1,4 pouce

Écran arrière : écran couleur LCD de 2,27 pouces

Montage : caméra d'action + filetage 1/4 pouce

Batterie : GoPro Enduro (1720mAh)

Connectivité : Bluetooth, USB-C et Wi-Fi

L'ajout le plus utile à la Hero 12 Black est probablement la monture à filetage 1/4 de pouce située entre ses pieds rabattables, parfaite pour les mini-trépieds. GoPro a également ajouté la capture HDR pour améliorer la façon dont la caméra gère les ombres et les lumières et cela fonctionne à merveille.

Les cinéastes qui souhaitent aller un peu plus loin peuvent activer la capture GP-Log pour obtenir une gamme dynamique encore plus étendue et des couleurs sur 10 bits, de sorte que les vidéos peuvent être facilement intégrées dans une timeline avec des clips provenant d'autres caméras et que les couleurs peuvent être facilement harmonisées.

Les options audio ont également été améliorées, la 12 Black prenant désormais en charge l'audio sans fil à partir d'un microphone Bluetooth. Cela fonctionne avec n'importe quel écouteur ou casque Bluetooth, donc si vous avez une paire des meilleurs écouteurs sans fil disponibles, vous pouvez simplement les coupler avec votre GoPro et appuyer sur enregistrement - c'est vraiment aussi simple que cela.

Que vous utilisiez un microphone Bluetooth externe ou le Media Mod, le boîtier modulaire de GoPro qui améliore les options audio et de connexion, la nouvelle Hero 12 Black peut également capturer deux canaux audio, auxquels vous pouvez accéder via l'application GoPro Quik ou depuis Premiere Pro. Ce qui est génial avec le Media Mod, c'est qu'il capture l'audio de l'appareil ou le mini micro perche du Mod, ce qui vous permet de mixer des pistes directionnelles et ambiantes pour obtenir le clip parfait.

(Image credit: Basil Kronfli)

En bref, bien qu'il y ait beaucoup de caractéristiques familières, GoPro améliore la Hero 12 Black juste assez pour en faire une caméra d'action plus polyvalente et plus puissante que la Hero 11 Black.

En ce qui concerne la comparaison avec la concurrence, la stabilisation de la Hero 12 Black est fantastique, augmentant ou diminuant en fonction de ce que vous faites, grâce à HyperSmooth 6.0 et AutoBoost. Elle surpasse la DJI Osmo Action 4 à cet égard, et nous préférons la tonalité de la vidéo GoPro à celui de la DJI. Les images sont plus nettes et moins sombres - c'est précisément ce que nous attendons d'une caméra d'action. Cela dit, l'Action 4 réussit mieux à capturer un paysage sonore plus large grâce à ses micros, tandis que la Hero 12 Black se concentre davantage sur les voix.

La faible luminosité est le point sur lequel GoPro a toujours échoué, et bien que les modes nocturnes Light Painting soient des ajouts amusants, ils ne compensent pas la vidéo granuleuse lors de l'enregistrement dans des scènes faiblement éclairées. C'est DJI qui remporte la palme.

D'une manière générale, la course aux caméras d'action n'a jamais été aussi serrée, DJI et GoPro étant presque au coude à coude avec leurs dernières créations. Quel que soit votre choix, vous obtiendrez une caméra d'action fantastique, mais la Hero 12 Black a une longueur d'avance pour tous ceux qui filment principalement de jour et qui souhaitent bénéficier de la meilleure stabilisation possible. Elle est également idéale pour les vloggers qui souhaitent découper du contenu 16:9 et 9:16 à partir d'un même clip, ou pour les utilisateurs de GoPro qui disposent déjà d'accessoires compatibles tels que le Media Mod, et qui souhaitent mettre à niveau leur caméra, mais pas leurs extras.

(Image credit: Basil Kronfli)

Disponible à l'achat dès maintenant au prix de 449,99€

La caméra et l'ensemble d'accessoires coûtent 499,99 €

L'ensemble avec module d'objectif Max 2.0 coûte 537,98 €

La GoPro Hero 12 Black est disponible dès à présent, avec le pack Standard Combo au prix le plus bas de 449,99 €, soit un prix légèrement supérieur à celui de la DJI Action 4. Il est intéressant de noter que la Hero 11 Black est toujours en vente aux côtés de la 12 Black sur le site de GoPro, et que son prix a baissé à 399,99 €.

Si vous souhaitez acquérir une batterie Enduro supplémentaire, la poignée Handler de GoPro, une sangle de tête et un étui de transport, le pack d'accessoires à 499,99 € (au lieu de 535 €) est fait pour vous.

Si vous n'avez pas besoin de tous ces périphériques supplémentaires mais que vous préférez le nouveau module d'objectif Max 2.0, que GoPro a annoncé en même temps que la caméra, pour un large champ de vision, le pack module d'objectif Max 2.0 coûte 537,98 € au lieu de 559,98 €..

Alors que GoPro vendait ses caméras Hero à un prix réduit avec un abonnement et à un prix élevé sans abonnement les années précédentes, la société a simplifié les choses cette année. C'est pourquoi il est intéressant de constater que la caméra autonome 12 Black a un prix fixe qui est inférieur au prix de la 11 Black au moment du lancement.

Ainsi, bien que la Hero 12 Black ne soit pas bon marché, c'est une bonne chose que son rapport qualité-prix ne soit pas freiné par ce qui, dans le passé, a été ressenti comme un prix gonflé pour les non-membres. Ce modèle sans abonnement rend la dernière caméra de GoPro beaucoup plus compétitive dès le départ.

Prix : 4/5

GoPro Hero 12 Black : design

Poids et dimensions identiques à ceux de la Hero 11 Black

Nouvelle fixation pour trépied avec filetage 1/4-20

Étanchéité jusqu'à 10 m

À première vue, les GoPro Hero 11 et 12 Black sont presque identiques, à l'exception d'un style bleu moucheté qui différencie la dernière édition. Les deux caméras pèsent 154 g, ont les mêmes dimensions (71,8 x 50,8 x 33,6 mm) et possèdent des caches amovibles derrière lesquelles se trouvent un port USB-C, une cavité pour la batterie et un emplacement microSD.

L'objectif amovible protège un verre à ouverture f/2.5 qui offre un champ de vision de 151 degrés, ce qui est légèrement moins large que les 155 degrés de la DJI Osmo Action 4. La Hero 12 Black, cependant, peut être portée à 177 degrés avec le module d'objectif Max 2.0.

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

Pour ce qui est du montage, la base de la caméra est équipée des fameux pieds extractibles de GoPro qui permettent le montage traditionnel d'une caméra d'action. Cette année, la gamme Hero est également équipée d'une fixation 1/4 de pouce, de sorte qu'elle fonctionne aussi bien avec les trépieds traditionnels qu'avec les fixations pour caméras d'action. C'est génial pour tous ceux qui utilisent un Manfrotto Pixi ou un autre trépied de vlogging avec leur caméra principale, ce qui leur évite d'avoir à emporter une poignée séparée lorsqu'ils voyagent léger.

Après avoir testé la DJI Action 4 et l'Insta360 Go 3, toutes deux dotées d'un support de montage magnétique, cette fonctionnalité nous manque lorsque nous utilisons la Hero12 Black. Si GoPro parvient à intégrer des aimants dans la 13 Black de l'année prochaine, sa caméra d'action disposera alors des meilleures options de fixation ; pour l'instant, deux sur trois, c'est déjà pas mal.

Tout comme les Hero 10 et 11 Black, la 12 Black dispose de deux écrans couleur, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Contrairement à la dernière caméra d'action de DJI, seul l'écran arrière est tactile. Ce n'est pas la fin du monde, mais il était pratique de pouvoir faire du vlog sur l'Action 4 sans avoir à la retourner pour effectuer des réglages de base.

L'écran principal à l'arrière mesure 2,27 pouces. Il est suffisamment lumineux pour permettre un visionnage confortable à l'intérieur comme à l'extérieur, et contrairement aux GoPro plus anciennes, notamment la Hero 9 Black, il est très réactif.

(Image credit: Basil Kronfli)

Les commandes physiques de la 12 Black comprennent un bouton d'enregistrement en haut et un bouton d'alimentation sur le côté. Une pression sur le bouton d'enregistrement lorsque la caméra est éteinte active l'enregistrement rapide, et une pression sur le bouton d'alimentation lorsque la caméra est allumée permet de changer de mode.

L'un des principaux avantages d'une GoPro par rapport à ses concurrentes réside dans les accessoires, qu'il s'agisse d'options d'origine ou d'options tierces. Si DJI a fait un excellent travail avec son Action 4, en proposant un système de filtre ND et une multitude d'outils de montage magnétique, l'écosystème de GoPro est plus riche.

Du côté de GoPro, le Media Mod est le complément le plus puissant de la Hero 12 Black si vous êtes soucieux de la qualité du son. Il améliore l'audio avec un micro directionnel tout en ajoutant un port de microphone de 3,5 mm pour les solutions sans fil comme l'excellent Rode Wireless Go 2, ainsi qu'un port micro HDMI et un port USB-C facile d'accès, et il n'y a rien de comparable dans le camp de DJI.

Design : 4.5/5

GoPro Hero 12 Black : caractéristiques et performances

Excellente stabilisation HyperSmooth 6.0

Transfert de fichiers filaire ultrarapide via USB-C

Nouvelle prise en charge du microphone Bluetooth

Le principal avantage de la GoPro Hero 12 Black par rapport à la DJI Osmo Action 4 est la résolution. Certes, son capteur est physiquement plus petit, mais ses 27 Mpixels et sa vidéo 5.3K 8:7 sont sans commune mesure avec les 10 Mpixels et la vidéo 4K 16:9 de la DJI - lors d'une journée ensoleillée où la lumière est abondante, il n'est pas surprenant que l'image de la Hero 12 Black soit plus nette.

Le capteur GoPro au format 8:7 est prêt à capturer des séquences prêtes à être éditées. Augmentez la résolution à 5,3K, capturez avec un rapport d'aspect presque carré, et vos clips peuvent être recadrés facilement dans l'application GoPro Quik au format 1:1, 16:9, ou 9:16 tout en conservant une résolution élevée.

Les fréquences d'images de GoPro sont également les meilleures de leur catégorie, avec des séquences 5,3K capturées jusqu'à 60 images par seconde, des séquences 4K jusqu'à 120 images par seconde et des séquences 2,7K jusqu'à 240 images par seconde. GoPro propose même cette fréquence d'images ultra-rapide avec la fonction Horizon Leveling activée, ce qui vous permet de compenser les inclinaisons sans qu'elles ne se répercutent sur votre vidéo finale.

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

L'une des fonctionnalités de la GoPro Hero 12 Black que nous apprécions particulièrement est la possibilité de transférer des fichiers vers le téléphone à l'aide d'un câble USB-C. Fini donc les transferts sans fil douloureusement lents. Cette fonction est de retour depuis la 11 Black, et elle est prise en charge par les téléphones Android dotés d'un port USB-C, ainsi que par la nouvelle gamme d'iPhone 15 équipée d'un port USB-C.

GoPro inclut une batterie Enduro de 1720 mAh avec la 12 Black, bien que la caméra soit compatible avec la variété standard, non Enduro, mais avec des durées d'utilisation plus courtes. Les performances de la batterie conviennent mieux à ceux qui tournent des clips de moins de 20 minutes. Bien qu'il y ait eu des rapports sur la surchauffe des GoPro plus anciennes, nous avons eu des expériences relativement bonnes avec la Hero 11 Black, et la 12 Black s'en sort encore mieux.

Si vous filmez de manière stationnaire par temps chaud, vous risquez de souffrir de surchauffe, mais à des températures ambiantes d'environ 20°C, nous avons filmé pendant plus de 30 minutes à 5,3K sans aucun problème.

La Hero 12 Black se branche également sur la poignée GoPro Volta et sur d'autres sources d'alimentation lorsque vous avez besoin de plus de temps de capture que la batterie n'en offre, et vous pouvez également emporter des pièces de rechange, avec une batterie Enduro capturant plus d'une heure de vidéo 4K 60fps en continu.

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

GoPro a légèrement rationalisé l'interface pour 2023, en améliorant le mode facile et en ajoutant la capture 8:7 à tous les modes.

Si vous ne connaissez pas le mode Facile de GoPro, il s'agit d'une interface alternative au mode Pro, qui prend toutes les décisions à votre place. Il vous suffit de décider si vous prenez une photo, une vidéo ou un timelapse, et de choisir un niveau de qualité, et le Mode Facile ajustera les paramètres en conséquence.

Le mode Pro a une courbe d'apprentissage plus raide, mais si vous voulez accéder au GP-Log, à la capture HDR, ou contrôler la stabilisation et la fréquence d'images, le mode Pro est celui qu'il vous faut.

Nous avons trouvé que les résultats du mode Facile étaient excellents lors de nos premiers jours avec la caméra, et c'est un excellent moyen de se familiariser avec la façon de filmer de GoPro. Une fois que nous avons trouvé nos marques, ce mode nous a semblé restrictif et nous avons opté pour le mode Pro.

(Image credit: Basil Kronfli)

La stabilisation de GoPro pour 2023 est HyperSmooth 6.0 associé à AutoBoost. Ce système incroyable ne se contente pas de rendre possible une capture ultra-fluide ; il prend également en charge le verrouillage de l'horizon, de sorte que vous pouvez littéralement faire des loopings dans un avion ou sur des montagnes russes en filmant.

La fonction AutoBoost permet d'augmenter ou de réduire le champ de vision en fonction du degré de stabilisation dont vous avez besoin, de sorte que vous obtenez toujours le maximum d'informations dans le cadre. Nous n'avons même pas remarqué cette fonction en action, ce qui est de bon augure pour la dernière itération de l'HyperSmooth de GoPro, et les séquences ont toujours semblé bien tenues.

GoPro ajoute également la prise en charge du microphone Bluetooth à la Hero 12 Black, avec la prise en charge d'un total de quatre périphériques Bluetooth, qu'il s'agisse d'un micro, d'un téléphone, d'un obturateur sans fil ou d'une autre GoPro pour une capture synchronisée.

Votre microphone déterminera entièrement la qualité des sources audio Bluetooth. Nous avons testé la Hero 12 Black avec les OnePlus Buds Pro 2, comme le montre la vidéo d'exemple, et le son n'était pas impressionnant. Les Huawei FreeBuds 4 ont fait un meilleur travail, et un microphone dédié a encore fait mieux.

Bien que pratique pour ceux qui portent un casque ou qui sont loin de leur caméra, le Bluetooth Audio ne sera probablement pas en mesure d'égaler la qualité des micros sans fil dédiés comme l'excellent DJI Mic, qui peut être utilisé d'emblée avec l'Action 4 si vous possédez les deux gadgets.

(Image credit: Basil Kronfli)

Ce qui est intelligent avec le nouvel enregistrement audio externe de GoPro, c'est qu'il capture deux canaux audio et les intègre au fichier vidéo, de sorte que vous pouvez accéder aux deux dans Adobe Premiere Pro ou un autre éditeur vidéo, ou par le biais de l'application GoPro Quik.

Il est intéressant de noter que, pour 2023, GoPro a abandonné le GPS, une fonction qui équipe les GoPro depuis des générations. L'absence de géolocalisation pourrait avoir un impact sur votre expérience avec la caméra d'action, mais elle ne nous a pas manqué pour notre part.

Caractéristiques et performances : 4,5/5

GoPro Hero 12 Black : qualité d'image et de vidéo

Photos haute résolution de 27 Mpx

Qualité vidéo 4K 10 bits

Nouveaux profils de couleurs HDR et GP-Log

Alors que le nouveau capteur de 1/1,3 pouce est la caractéristique principale de la DJI Action 4, la caractéristique principale du capteur de la GoPro Hero 12 Black est son rapport d'aspect 8:7 associé à une résolution de 27MP.

Alors que la DJI couvre les basses lumières, la dernière caméra d'action de GoPro intègre plus de détails lorsque la lumière est bonne. Cela est évident lors de la lecture d'une vidéo 4K, de la capture d'une image ou de la prise d'une photo.

Les modes de prise de vue par défaut de GoPro font un excellent travail pour rendre les séquences diurnes éclatantes, nettes et fluides. La capture HDR est un ajout bienvenu qui fait une différence tangible dans les environnements lumineux, tandis que la capture GP-Log étend la gamme dynamique avec beaucoup d'effet.

La vidéo 4K 10 bits de la Hero 12 Black est également impressionnante, avec des couleurs vives et des possibilités d'édition étendues. Le principal facteur limitant la qualité de la caméra GoPro est la lumière ambiante, et lorsque les lumières baissent, la qualité vidéo de la Hero fait de même.

GoPro propose des modes nocturnes amusants pour capturer des vidéos de type light painting, et les photos prises dans des scènes faiblement éclairées et les timelapses peuvent avoir un aspect acceptable. Cela dit, si vous voulez capturer des scènes de dîner aux chandelles ou des promenades nocturnes sur la plage, votre mobile s'en sortira probablement mieux.

(Image credit: Basil Kronfli)

Les GoPro sont d'excellents outils de vlogging et gèrent mieux les visages et les tons chair que l'Action 3 de DJI. La fonction Horizon Lock de la Hero 12 Black est également plus puissante que celle de DJI, avec une résolution allant jusqu'à 5,3K, alors que celle de DJI plafonne à 4K.

Comme la plupart des caméras d'action, la GoPro Hero 12 Black possède un objectif à mise au point fixe, ce qui signifie qu'elle n'est pas adaptée aux prises de vue rapprochées ou aux vidéos, bien qu'il existe des objectifs macro qui peuvent rapprocher la distance de mise au point la plus proche si vous souhaitez investir dans l'écosystème Hero.

Avec la vidéo 5.3K 60p 10-bit, et l'impressionnant slow-motion 2.7K 120fps, GoPro ramène les modes timelapse et hyperlapse, et quelques modes de photographie créative visant à aider la GoPro à ne pas devenir inutile en cas de faible luminosité.

Les microphones de la 12 Black capturent très bien les voix, ce qui en fait notre choix pour le vlogging, surtout par rapport à d'autres caméras, dont la DJI Osmo Action 4, qui a mieux réussi à capter les sons ambiants.

Qualité de l'image et de la vidéo : 4/5

Devrais-je acheter la GoPro Hero 12 Black ?

Achetez-la si...

Vous êtes un aventurier diurne

La GoPro Hero 12 Black est une fantastique caméra d'action de jour, dotée d'un capteur haute résolution et d'une stabilisation géniale qui fonctionne mieux dans les environnements lumineux, jusqu'à 240 images par seconde à une résolution de 2,7K.

Vous avez des accessoires GoPro

GoPro n'a pas modifié le design de ses quatre dernières caméras Hero, de sorte que le Media Mod, le module d'objectif Max 2.0 et les autres accessoires qui fonctionnent avec les Hero 9, 10 et 11 Black conviennent également parfaitement à la 12 Black.

Vous souhaitez publier vos vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube.

Avec son capteur 8:7, la Hero 12 Black peut nativement filmer des vidéos à 5,3K avec un cadre presque carré. Il est donc facile de découper votre séquence pour l'adapter à différents canaux de médias sociaux afin d'obtenir plusieurs posts en haute résolution à partir d'un seul clip.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas besoin de la polyvalence 8:7

Si vous n'avez pas besoin des dernières fonctionnalités GoPro, notamment la possibilité de recadrer les images au format 8:7, la prise en charge du micro Bluetooth et la capture de logs, vous serez peut-être mieux servi par une Hero 10 Black plus ancienne et moins chère - une excellente caméra d'action qui capture toujours de superbes vidéos en 5,3K.

Vous voulez une fixation magnétique

Les DJI Osmo Action 3 et 4 ainsi que l'Insta360 Go 3 offrent toutes une fixation magnétique, tandis que la Hero 12 Black de GoPro est dotée de pieds escamotables et d'un trépied pour une fixation traditionnelle de la caméra d'action et de l'appareil photo.

Vous avez besoin d'une championne de la basse lumière

La Hero 12 Black ne dispose pas d'un capteur grand format, et ses images en basse lumière le reflètent. Bien qu'il soit incroyable que la GoPro ait réussi à faire ce qu'elle a fait avec son matériel relativement réduit, elle ne maîtrise toujours pas la gestion du bruit dans les scènes sombres - la DJI Osmo Action 4 est un meilleur choix à cet égard.

À considérer également

GoPro Hero 11 Black

La GoPro Hero 11 Black dispose d'un matériel pratiquement identique à celui de la Hero 12 Black. Cela signifie des photos et des vidéos en haute résolution jusqu'à 5,3K et 27MP, ainsi qu'une capture 8:7. Il lui manque la prise en charge du Bluetooth sans fil, une fixation à filetage 1/4 de pouce, la capture log et HDR, et quelques résolutions 8:7, mais si aucune de ces caractéristiques n'est indispensable, économisez quelques euros et optez pour la 11 Black. Lire notre test approfondi de la GoPro Hero11 Black (en anglais)

DJI Osmo Action 4

L'achat de l'Action 4 de DJI permet de réaliser de modestes économies. Elle offre des performances supérieures en basse lumière, une fixation magnétique, deux écrans tactiles, une excellente stabilisation et un objectif ultra-large. Bien qu'elle manque de résolution, avec des photos plafonnant à 10MP, il s'agit d'un excellent ensemble. Lire notre test approfondi de la DJI Osmo Action 4 (en anglais)

Fiche d'évaluation des tests

Swipe to scroll horizontally GoPro Hero 12 Black Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Un prix de vente inférieur à celui des GoPro de la génération précédente 4/5 Design Une formule familière mais efficace 4.5/5 Performances Puissante et rapide, avec des fonctionnalités améliorées 4.5/5 Qualité de l'image et de la vidéo Une championne de jour à haute résolution, mais qui a du mal à s'imposer la nuit. 4/5

Alors qu'il est toujours idéal d'avoir du temps libre pour tester une caméra d'action, nous n'avons pas eu cette chance lors de nos quinze jours avec la GoPro Hero 12 Black, et nous avons donc exercé notre statut d'aventurier urbain, en l'emmenant lors de nos déplacements professionnels à Berlin et à Barcelone, tout en effectuant des tests de laboratoire sur notre propre terrain.

Nous avons utilisé la Hero 12 Black plus comme une caméra de vlogging et de voyage lors de nos déplacements, et nous avons effectué des tests de stabilisation à la maison, en l'attachant à une voiture télécommandée et en l'emmenant faire des courses. Nous avons également testé les durées d'utilisation dans différentes conditions de température.

Après avoir utilisé la Hero 11 Black, nous voulions nous concentrer sur les nouvelles fonctionnalités de la 12 Black. Nous avons donc réalisé de nombreuses vidéos GP-Log et HDR, et nous l'avons testée avec différents microphones Bluetooth, des AirPods Pros aux solutions supra-auriculaires telles que les Sony WH-1000XM5.

Premier examen en octobre 2023