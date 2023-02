Test des OnePlus Buds Pro 2 : des fonctions de pointe, mais la qualité audio n'est pas suffisante

Si les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 étaient un peu moins chers, ils pourraient être gagnants. Ils sont équilibrés au niveau des aigus et des basses et dotés de nombreuses fonctionnalités, surtout si vous avez un téléphone OnePlus (mais pas exclusivement, ce qui est bien). La qualité de son reste toutefois la chose la plus importante, et ces écouteurs offrent des médiums trop faibles. Vous pouvez obtenir un son bien meilleur pour seulement un peu plus cher, ou presque aussi bon pour moins cher. Ces Buds Pro 2 sont sympas, mais ils manquent d'équilibre.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

OnePlus Buds Pro 2 : test en deux minutes

Décrire les OnePlus Buds Pro 2 comme étant essentiellement des " AirPods Pro 2 pour OnePlus " n'est ni original ni intelligent, mais c'est assurément efficace.

Il s'agit d'écouteurs sans fil à réduction de bruit qui, lorsqu'ils sont associés à un téléphone OnePlus, vous offrent toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires intéressantes - Spatial Audio, son personnalisé, prise en charge d'une fonction de localisation pour retrouver ses écouteurs et plus encore. Ils ressemblent beaucoup aux AirPods Pro 2, et utilisent d'ailleurs le même système de contrôle avec pression des sticks de contrôle. Nous ne disons pas qu'ils ressemblent beaucoup aux AirPods pour sous-entendre que OnePlus manque d'originalité, c'est juste le cas. Et les AirPods Pro 2 comptent parmi les meilleurs écouteurs antibruit disponibles aujourd'hui, donc leur ressembler n'est pas une mauvaise chose.

Et les OnePlus Buds Pro 2 les surpassent même à certains égards, en étant moins chers, en ajoutant la prise en charge du Bluetooth LE audio de nouvelle génération, l'audio Hi-Res via LHDC et des couleurs bicolores plus modernes.

L'audio spatial fonctionne très bien ici, ajoutant une réelle immersion dans les films. Les écouteurs sont confortables à porter et la réduction du bruit est satisfaisante.

Mais il y a un problème, et il est de taille si l'on considère que leur prix est encore proche de celui d'écouteurs haut de gamme : la qualité sonore n'est pas à la hauteur des meilleurs écouteurs sans fil vendus à prix similaire. L'équilibre sonore n'est pas au rendez-vous : les aigus et les basses sont impressionnants, mais les médiums ne se montrent pas à la hauteur, ce qui fait que les chansons manquent d'énergie, d'ampleur et de clarté.

Pour les fans de OnePlus qui veulent toutes les dernières fonctionnalités, ils constituent tout de même un bon achat. Mais quiconque n'a pas de téléphone OnePlus devrait fortement penser à investir un peu plus dans les Sony WF-1000XM4, ou opter pour les JBL Live Pro 2.

Les OnePlus Buds Pro 2 sont très élégants, grâce à un mélange de finitions brillantes et mates sur les écouteurs. (Image credit: Future)

Sortie prévue pour février 2023

Prix : 179 €

Les OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles à la commande depuis le 7 février 2023.

Leur prix officiel est de 179 €. Ils se situent entre les JBL Live Pro 2 et les Beats Studio Buds, qui coûtent environ 120 €, et les Sony WF-1000XM4, qui coûtent désormais environ 220 €.

Vous pourriez aussi vous intéresser aux Honor Earbuds 3 Pro, qui disposent d'une configuration de haut-parleurs très similaire et coûtent environ 169 €.

Une forte pression est exercée par les écouteurs haut de gamme dont le prix a baissé et par les écouteurs à bas prix qui offrent des fonctions autrefois réservées aux modèles les plus chers.

OnePlus Buds Pro 2 : Caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Haut-parleur : Haut-parleur dynamique de 11 mm + 6 mm Poids : 4,9 g (écouteurs) ; 47,3 g (boîtier) Gamme de fréquences : 20Hz - 40kHz Autonomie de la batterie : 9 heures (écouteurs) ; 30 heures (boîtier) Connectivité : Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Réduction du bruit : Oui Indice d'imperméabilité : IP55

Les OnePlus Buds Pro 2 sont les meilleurs associés à un téléphone OnePlus 11 5G (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 : Fonctionnalités

Prise en charge d'Android Spatial Audio

Fonctions de personnalisation du son

Audio Bluetooth LE, plus support Hi-Res des téléphones OnePlus

Commençons par l'excellente connectivité, avec le Bluetooth 5.3 embarqué, y compris la prise en charge du Bluetooth LE Audio (disponible dès qu'il sera activé sur un plus grand nombre d'appareils). Le système prend également en charge le LHDC 4.0 et est prêt pour le Hi-Res Audio. Connectez-vous à un appareil compatible, comme le nouveau smartphone phare de la société (consultez notre dossier dédié au OnePlus 11 pour en savoir plus) et vous pourrez activer le Hi-Res Audio grâce à un interrupteur dans les paramètres.

En parlant des paramètres (si vous avez un téléphone OnePlus), plongez dans le menu Bluetooth et découvrez quelques options de personnalisation du son, dont une qui effectue une sorte de test auditif, en vous demandant de répondre à des bips sonores pour déterminer à quelles fréquences votre ouïe est accordée. Ce test peut ensuite ajuster le profil sonore pour compenser. Il s'agit de l'option "Golden Sound", qui ne prend que quelques minutes et qui en vaut la peine.

Vous pouvez également lancer un mode qui personnalise la réduction active du bruit. Il agit automatiquement pendant environ 30 secondes lorsque les écouteurs sont dans vos oreilles. Vous pouvez également modifier l'égaliseur dans les paramètres et activer la prise en charge de l'audio spatial.

La réduction de bruit active est bonne, mais n'est pas la meilleure de sa catégorie. Elle réduit le bruit de manière assez efficace, mais laisse passer beaucoup plus de bruits parasites que les AirPods Pro 2 ou les QuietComfort Earbuds II de Bose. Ces deux derniers coûtent plus cher, bien sûr, et le pouvoir de neutralisation du son du OnePlus est agréable dans l'ensemble, surtout avec de la musique en cours. Ce n'est tout simplement pas révolutionnaire, et ce n'est pas grave.

Le mode Transparence est assez artificiel au niveau du bruit que vous entendez, mais il fait parfaitement son travail en laissant passer le bruit extérieur, donc pas de plaintes majeures à ce sujet.

Le OnePlus 11 prend en charge la fonction Spatial Audio, ce qui signifie que si vous regardez un film avec un son surround ou Dolby Atmos sur votre OnePlus 11, vous aurez l'impression d'être dans une salle de cinéma. La qualité des appels provenant des oreillettes est très bonne.

L'appairage rapide de Google est pris en charge, de sorte qu'il est facile de configurer les écouteurs, que vous les utilisiez avec un téléphone OnePlus ou un autre téléphone Android. Pour les appairer avec un autre appareil, vous devrez les mettre en mode appairage, ce qui nécessite simplement de maintenir le bouton à l'intérieur de l'étui. Cela s'est avéré rapide et fiable lors de notre test.

Ils prennent également en charge le couplage multipoint Bluetooth, ce qui vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre. Cela a généralement bien fonctionné pour nous, à une seule exception près où il a fallu une deuxième tentative. Il y a une fonction de localisation " Find My Headphones ", mais elle ne fonctionne qu'avec le propre système de OnePlus, et non avec la version de Google, ce qui est dommage.

L'autonomie de la batterie, qui est de six heures avec les écouteurs et de 25 heures supplémentaires dans l'étui (avec la réduction du bruit activée), est assez moyenne - ni mauvaise, ni excellente. Vous pouvez obtenir neuf heures et 30 heures supplémentaires en désactivant la fonction ANC.

Les écouteurs sont étanches selon la norme IP55, ce qui signifie qu'ils résistent à la sueur et à la pluie, mais si vous cherchez des écouteurs pour l'entraînement, vous feriez mieux d'opter pour un modèle dédié, comme les Beats Fit Pro, qui sont disponibles au même prix.

Si vous souhaitez vous détendre, les Buds Pro 2 intègrent des sons relaxants, sans téléphone. Il suffit de tenir l'un des bâtonnets pendant trois secondes pour que des sons de la nature ou des bruits blancs soient diffusés. Veuillez noter qu'il n'y a pas de contrôle du volume sur les écouteurs.

Enfin, il y a une fonction qui peut être résumée comme un "mode de détection du port". Avec lui, les écouteurs peuvent détecter une posture qui ne serait pas optimale. Il nécessite aussi un téléphone OnePlus.

Ces fonctions sont facilement accessibles via l'application Paramètres sur un téléphone OnePlus, mais vous aurez besoin de l'application HeyMelody sur les autres téléphones Android afin d'accéder aux diverses options de configuration, de surveillance de la batterie et de personnalisation.

Note pour les fonctionnalités : 4/5

Les OnePlus Buds Pro 2 sont dotés d'un système coaxial à deux haut-parleurs, qui devrait produire un son puissant, riche et large. Mais... (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 : qualité du son

En fonction de ce que vous écoutez, les OnePlus Buds Pro 2 peuvent offrir une première impression plutôt agréable. Les aigus sont brillants et nets, et les basses sont assez profondes, mais pas spécialement pesantes, et c'est très bien ainsi. Le morceau Chain de Fleetwood Mac met bien en valeur ces deux aspects, et révèle que les aigus peuvent contenir beaucoup de détails. Les cymbales et les voix les plus aiguës frappent fort et ont un bon relief. La guitare basse soutient le tout avec du cran, mais ne semble jamais exagérée - c'est ce que les OnePlus Buds 2 Pro font de mieux.

Là où les Buds Pro 2 échouent, c'est dans les moyennes fréquences, et Long Time Coming de The Delays en est une bonne illustration. La chanson commence avec des aigus brillants, qui sont bien gérés, mais lorsque la chanson passe à la vitesse supérieure, elle est recouverte de guitares intentionnellement denses qui remplissent complètement les médiums. Il est clair que, dans ce cas de figure, ils ne sont pas aussi bien gérés. La chanson semble relativement plate par rapport au son délivré par d'autres écouteurs - les médiums n'ont tout simplement pas assez d'ouverture et de dynamisme. Le son est également relativement comprimé, ce qui entraîne une perte de détails et de clarté - les guitares denses fusionnent trop et se chevauchent, au lieu de se construire les unes sur les autres.

L'écoute en haute résolution (via Apple Music, sur un OnePlus 11 5G) ne change rien à ce manque de clarté.

Nous avons trouvé que la réduction active du bruit apporte un peu plus de vie et d'équilibre à la scène sonore (comme c'est souvent le cas), mais une bonne partie du son se fraie un chemin à travers le joint de l'écouteur lorsqu'elle est désactivée, c'est donc une arme à double tranchant. Dans le bureau de TechRadar, nous avons pu l'éteindre et profiter d'un son légèrement amélioré, mais nous pouvions entendre beaucoup de choses autour de nous. Il est clair que nous aurions tendance à ne pas l'éteindre lorsque nous nous déplaçons ou lorsque nous sommes à l'extérieur.

L'effet Spatial Audio est très efficace avec les films. Les sons passent devant votre tête et adoptent différentes positions devant vous par rapport à l'écran. Par rapport à la même fonction sur les AirPods Pro 2 utilisés avec un iPhone 13 Pro, il semblerait que le combo OnePlus Buds et 11 soit légèrement plus lent à répondre et à réaligner les sons lorsque vous tournez la tête.

Seul bémol, le Spatial Audio exacerbe le problème d'équilibre avec les Buds en rendant les basses et les aigus plus durs. Non seulement il souligne le manque de puissance dans les moyennes fréquences, mais il fait aussi passer les aigus d'une netteté agréable à une dureté excessive. C'est là que nous revenons à The Chain. Après avoir bénéficié de l'accent mis par les Buds Pro 2 sur les aigus et les basses auparavant, maintenant cette restitution semble trop dure, avec toutes les nuances audio perdues.

Nous avons effectué une comparaison directe en jouant les mêmes morceaux Apple Music Dolby Atmos de l'iPhone aux AirPods Pro 2 (au lieu du OnePlus 11 5G aux Buds Pro 2) en Spatial Audio, et nous ne pouvons pas mettre cela sur le compte du mixage (bien que les mixages Atmos soient assez différents des mixages stéréo ordinaires). Les AirPods produisent un son plus rond, sans le côté pointu dans les aigus, en jouant exactement la même chanson de la même source.

Nous avons essayé une série d'autres chansons Atmos, et bien que toutes ne souffrent pas autant de l'effet, le traitement crée un équilibre moins bon qu'en écoute stéréo.

Et nous avons utilisé tous les pouvoirs dont disposent les écouteurs pour améliorer les choses. Nous avons utilisé le processus de personnalisation de la réduction du bruit et le test du "Golden Sound", qui consiste à jouer une série de sons pour voir ce que vos oreilles peuvent faire. Ce processus a apporté quelques modifications au mélange basé sur les tests qui ont amélioré les choses par rapport à la configuration par défaut, mais pas suffisamment...

Les options d'égalisation n'ont pas aidé non plus, bien que vous puissiez apprécier de les modifier pour obtenir des résultats à votre goût. Mais pour ce qui est de nos préoccupations, si l'égaliseur peut ajouter plus d'emphase sur les moyennes fréquences dans le mixage, il ne peut pas ajouter plus de clarté, donc en fin de compte, il ajoute plus de confusion, pas plus de plaisir.

Si notre avis vous semble un peu dur, c'est parce que les OnePlus Buds Pro 2 nous ont un peu frustrés et déçus. Nous savons à quel point une belle configuration coaxiale peut être satisfaisante dans des écouteurs. Les Honor Earbuds 3 Pro ont le même type de configuration et sont, pour leur part, si riches, énergiques et bien équilibrés.

Les OnePlus Buds Pro 2 ne sont pas terribles pour l'audio, et à ce niveau de prix, ils devraient faire mieux que cela, car la concurrence est vraiment acharnée.

Note sur la qualité du son : 3,5/5

Voici les OnePlus Buds Pro originaux à gauche, et les nouveaux à droite. La différence est... minime. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 : Design

Excellentes commandes à pression

Finition bicolore très esthétique

Légers et plutôt confortables

Les OnePlus Buds Pro 2 ressemblent beaucoup à la version originale, et c'est très bien comme ça. Ils ont un design bicolore où la partie mate de l'écouteur est mélangée à un "bâton" brillant qui émerge vers le bas.

OnePlus a inclus ici l'une de nos fonctions préférées des AirPods Pro : les commandes à pression sur la partie bâton. Cela fonctionne très bien - pressez une fois pour lire/mettre en pause, maintenez pour passer du mode transparence à la réduction du bruit, pressez deux fois pour sauter en avant, trois fois pour sauter en arrière.

C'est agréable parce que cela marche avec des gants en hiver et c'est la rare commande des écouteurs qui ne vous oblige pas à les enfoncer plus profondément dans votre conduit auditif et parce qu'il est impossible de la déclencher accidentellement.

Les écouteurs pèsent 4,9 g, ce qui est également une excellente chose. Cela signifie qu'ils sont faciles à porter pendant de longues périodes. Nous avons trouvé les OnePlus Buds Pro 2 très confortables dans l'ensemble, mais les embouts sont un peu trop flexibles. Ils seraient encore plus confortables (et peut-être bloqueraient-ils davantage le bruit) s'ils étaient un peu plus fermes. Ils créent également un peu plus de bruit de frottement lorsque vous marchez que les écouteurs avec des embouts plus fermes, bien que ce bruit soit en grande partie noyé dans la musique.

L'étui est entièrement en plastique mat et semble de très haute qualité - il ne craque pas, ne se déforme pas. Il pourrait être un peu plus petit, mais là encore, ce n'est pas un réel problème. Il peut se charger via l'USB-C (en deux heures environ) ou via la recharge sans fil Qi.

Note pour le design : 4/5

Le boîtier est en plastique mat, et il prend les traces de doigts. Nous l'avons nettoyé à fond pour cette photo. (Image credit: Future)

OnePlus Buds Pro 2 : Rapport qualité-prix

Bourré de fonctionnalités, certaines étant réservées aux OnePlus

Le son est la chose la plus importante et il est imparfait

Prix dangereusement proche de celui des écouteurs haut de gamme

Nous ne sommes pas loin d'adorer les OnePlus Buds Pro 2 - leur design est génial et la liste de leurs fonctionnalités est presque inégalée (à l'exception de quelques désagréments, comme l'absence de Find my device). Le Spatial Audio est vraiment efficace aussi.

Mais le plus important, c'est la qualité du son, et si les Buds Pro 2 impressionnent par le détail de leurs aigus et le contrôle de leurs basses, les médiums manquent de punch et de clarté. Cela rend les chansons moins agréables et moins claires qu'elles ne devraient l'être pour ce prix.

Si vous avez un téléphone OnePlus et aimez l'idée de toutes les fonctionnalités proposées ici, vous serez plutôt satisfaits de ces écouteurs, mais si vous utilisez un autre smartphone, vous pourriez être tentés d'investir dans des écouteurs qui offrent un son plus complet ou de dépenser 30% de moins sur des écouteurs qui offrent 90% de la qualité audio que vous obtenez ici. Nous vous partageons nos recommandations juste en dessous.

Note de rapport qualité-prix : 3,5/5

Une autre comparaison des OnePlus Buds Pro originaux sur la gauche, et des nouveaux sur la droite. (Image credit: Future)

Devriez-vous acheter les OnePlus Buds Pro 2 ?

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Intelligemment préparés pour le futur, avec LE Audio et Android Spatial Audio, et bien plus encore. 4.5/5 Qualité du son Les aigus détaillés et les graves bien ciselés sont gâchés par des médiums languissants. 3.5/5 Design Superbes, confortables, avec un système de contrôle intelligent. 4/5 Rapport qualité/prix Le prix est trop élevé par rapport à des produits dont le son est bien meilleur, malgré l'ensemble des fonctionnalités. 3.5

Achetez-les si...

Vous avez un téléphone OnePlus et vous voulez toutes les fonctionnalités.

Ces écouteurs vont évidemment de pair avec un téléphone OnePlus. Il permet d'accéder très facilement à toutes les fonctions de personnalisation, au son haute résolution et à la fonction Find My Headphones, ainsi qu'à la fonction Spatial Audio avec le OnePlus 11 5G.

Vous voulez une connectivité à l'épreuve du temps

Grâce à la technologie Bluetooth LE Audio, ces écouteurs sont parmi les premiers à prendre en charge la nouvelle norme, avec une consommation d'énergie réduite et une qualité supérieure.

Ne les achetez pas si...

Vous voulez un son de qualité professionnelle

Malgré la prise en charge de la haute résolution et une grande clarté dans les aigus et les basses, l'équilibre n'est tout simplement pas parfait dans l'ensemble, et il n'y a aucun moyen d'y remédier.

Vous voulez beaucoup de fonctionnalités sans un téléphone OnePlus.

Spatial Audio est réservé au OnePlus 11 5G (bien que d'autres options puissent être proposées ultérieurement), et les fonctions de personnalisation sont optimales avec un téléphone OnePlus. Certains fabricants, comme Sony, vous offrent des fonctions similaires sur n'importe quel appareil.

OnePlus Buds Pro 2 : À considérer également

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sony WF-1000XM4

Des écouteurs à réduction de bruit de grande qualité sont maintenant disponibles pour un prix à peine supérieur à celui des OnePlus, surtout si vous les trouvez en promotion. Ils sont plus volumineux et un peu plus lourds, mais ils offrent une excellente personnalisation sur n'importe quelle plateforme grâce à leur application, et leur qualité audio est difficile à critiquer.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Honor Earbuds 3 Pro

Ces écouteurs sont un peu moins chers que les OnePlus et offrent le même type de son dynamique, enveloppant et étendu que celui que nous attendions des Buds Pro 2. Le design est moins élégant que celui des OnePlus, mais vous ne vous en soucierez pas lorsque vous les utiliserez.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) JBL Live Pro 2 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Vous cherchez une excellente réduction du bruit et une bonne qualité sonore pour moins cher ? Ces écouteurs sont excellents et confortables, et l'application offre également des fonctionnalités puissantes. Si vous n'avez pas de téléphone OnePlus, ils sont probablement plus rentables que les autres.