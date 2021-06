Test des Beats Studio Buds

Les Beats Studio Buds en résumé

Les Beats Studio Buds ont été le secret le plus mal gardé d'Apple. Des athlètes influenceurs les ont très rapidement exhibés en ville, tandis que des photos et des documents techniques les concernant ont fuité des mois à l'avance ; à peu près tout le monde connaissait ces écouteurs bien avant leur annonce officielle par la société.

Et pourtant, nous sommes toujours choqués par la découverte de leur potentiel.

Les Beats Studio Buds sont des écouteurs sans fil True Wireless solides comme le roc, avec une suppression active du bruit et la prise en charge du format maison Spatial Audio d'Apple et de Dolby Atmos. Ils offrent une qualité sonore exceptionnelle, avec un son organique qui rehausse les aigus et les graves de votre musique, le tout dans une structure extrêmement confortable à porter pendant de longues périodes d’écoute.

Hélas, ils présentent aussi des inconvénients légèrement perturbants. Les principaux d'entre eux : la qualité d'appel médiocre et l'absence d'une puce sans fil H1. La durée de vie de la batterie, en mode ANC ou Transparence, reste aussi un peu courte - comptez cinq heures seulement (plus 15 autres heures via le boîtier de chargement). Tandis que l'annulation du bruit, si elle est bel et bien présente, ne s’impose pas comme la plus puissante de sa catégorie.

Ceci étant dit, ils demeurent nos écouteurs Beats préférés depuis que les Powerbeats Pro ont élevé le facteur de forme des modèles de 2019, et offrent une alternative décente aux nouveaux souverains du segment True Wireless, à savoir les Sony WF-1000XM4.

Lancés le 24 juin 2021

Prix conseillé : 149,95 €

Moins chers que les AirPods Pro et plus efficaces que les AirPods

Les Beats Studio Buds ont été mis en vente le 24 juin 2021 au prix conseillé de 149,95 € depuis la boutique en ligne d’Apple. Cela les place bien en dessous du prix des Apple AirPods comme des Apple AirPods Pro, commercialisés respectivement à 179 et 279 €. Ils disposent d’ailleurs d’une scène sonore et d’une conception plus abouties que les premiers écouteurs sans fil du constructeur.

Cependant, vous voudrez peut-être investir davantage pour vous procurer les écouteurs phares de la marque - les AirPods Pro - si vous prévoyez d'appairer ces derniers avec un certain nombre de produits Apple. Pour autant, les Beats Studio Buds proposent un rapport qualité-prix étonnamment remarquable face à ces deux paires bien installées.

(Image credit: Future)

Design des Beats Studio Buds

Le boîtier comme les écouteurs sont compacts et faciles à transporter

Les écouteurs, élégants, s'insèrent confortablement dans l'oreille

Mais il n'y a pas de puce W1 ou H1 pour activer Siri ou le couplage multipoint

Contrairement aux derniers écouteurs sans fil True Wireless de Beats, les Beats Powerbeats Pro, les Studio Buds sont livrés dans un boîtier presque aussi élégant et petit que les écouteurs eux-mêmes. Cet étui présente une forme d'œuf, un peu comme celui des nouveaux Pixel Buds Series-A de Google, et comporte un seul port USB-C à la base ainsi qu’une LED affichant l’état de la batterie sur le devant.

Ouvrez-le et vous trouverez les écouteurs eux-mêmes. Pour les extirper, vous devez pincer le panneau de contrôle extérieur et les tirer vers le haut. Le panneau de commande se veut surélevé, ce qui permet aux écouteurs de se glisser fermement dans l'oreille, sans crochet ou ailette qui pousse contre l'oreille externe. Les écouteurs sont alors presque au même niveau que l'oreille et, bien que vous ne puissiez pas les porter pour dormir (ils dépassent un peu trop du lobe pour cela), ils restent extrêmement confortables.

En termes de résistance à l'eau, les Studio Buds sont classés IPX4, ce qui les protège contre la sueur mais ne les rend pas étanches. Cela signifie que vous pouvez certainement les emmener avec vous dans une salle de sport, ils demeurent moins recommandables à la piscine ou à la plage.

Dans la boîte, vous trouverez uniquement un câble de chargement USB-C vers USB-C et des embouts supplémentaires. Décevants, tous les embouts inclus sont en silicone et non en mousse - avec seulement deux tailles additionnelles proposées -, toutefois vous obtenez ici l’essentiel pour assurer une bonne étanchéité face au bruit environnant.

Beats a conçu les Studio Buds pour qu'ils fonctionnent avec les smartphones Apple et Android d'une simple pression. Il vous suffit d'ouvrir l'étui près de l'un ou l'autre des appareils et vous les verrez apparaître sur votre écran, prêts à être couplés.

Cela s'explique par le fait que les Studio Buds utilisent une puce sans fil propriétaire qui n'est pas exactement la puce W1 ou H1 que nous avons vue dans d'autres oreillettes Apple. C'est à la fois rafraîchissant pour les propriétaires d'Android qui n'ont pas été aussi bien servis par la marque Beats depuis son acquisition, et un peu décevant pour certains utilisateurs d'iPhones qui apprécient des fonctionnalités comme l'appairage multipoint avec d'autres produits Apple ou l’activation de Siri en mains libres.

Si ce dernier point se révèle plutôt négatif, l'avantage de la puce sans fil des Buds est qu'elle permet d'utiliser la norme Bluetooth 5.2 et de prendre en charge l’application Localiser sous iOS comme Trouver mon appareil sous Android. C'est une bonne chose, parce que les écouteurs eux-mêmes demeurent assez petits et, si vous flashez sur le modèle entièrement noir, ils peuvent être assez faciles à égarer. Chez vous mais aussi à l’extérieur. Nous l’écrivons par expérience !

(Image credit: Future)

Performances audio

Qualité sonore énergique et très claire

L'annulation active du bruit est un ajout intéressant mais doit être améliorée

La qualité des appels et la durée de vie de la batterie aussi

Une fois que vous avez trouvé le bon ajustement, il est temps d'allumer les écouteurs et de profiter de leur puissance. Pour nos tests, nous les avons associés à un iPhone 11 Pro et avons lancé Apple Music, qui prend désormais en charge les normes Spatial Audio avec Dolby Atmos et Lossless Audio.

Bien que vous ne puissiez pas obtenir l’effet optimal de Lossless Audio avec les Buds (la compression Bluetooth ruine l’écoute sans perte audio), vous pouvez toujours les utiliser pour lire vos playlists avec Spatial Audio, et cela sonne très bien. Contrairement aux précédents écouteurs et casques Beats qui vous assommaient avec des basses tonitruantes, les Studio Buds délivrent une qualité sonore vivante qui élève à la fois les parties haute et basse du mixage. En résulte une scène sonore qui vous fait taper du pied et bouger la tête sans vous fatiguer, ce sur de longues périodes d’écoute.

La suppression du bruit incluse dans les Studio Buds apportent des performances modérément bonnes, les Beats ayant encore fort à faire en la matière pour rattraper les champions du genre développés par Sony et par Bose. Il y a des années d’expérience derrière pour combiner un design, un processeur et un algorithme superbement optimisés pour mettre en sourdine l’ensemble des bruits parasites extérieurs.

À cette fin, il semble que les Studio Buds se révèlent un excellent compagnon de bureau - ils réduiront au minimum le grondement sourd des conversations de bureau, mais auront probablement du mal à se faire entendre par-dessus le moteur à réaction d'un avion ou les secousses auditives d'une rame de métro. Bien sûr, en raison des restrictions sanitaires, cela fait un moment que nous n'avons pas emprunté l'un ou l'autre. Il s’agit d’un point que nous devrons tester à l'avenir.

Un problème secondaire est la durée de vie de la batterie laisse à désirer. Ils ne durent que cinq heures par charge, ou 15 heures avec le boîtier de chargement, lorsque le mode ANC ou Transparence est activé. Ce qui ne s’avère pas terrible et correspond certainement à d'autres écouteurs antibruit, mais nous sommes loin des leaders de la catégorie comme les WF-1000XM4 qui offrent huit heures par charge et 12 heures supplémentaires via le boîtier - soit un total de 20 heures avant de devoir retourner sur prise secteur.

De même, la qualité des appels ne se montre pas excellente. Elle est assez décente lorsque vous les portez en vous déplaçant à domicile - mais si vous les testez à l'extérieur où vous rencontrerez du vent, de la circulation et d'autres bruits de fond, vous souhaiterez rapidement passer à une autre paire d'oreillettes.

Enfin, ils ne supportent pas non plus la recharge sans fil, ce qui n'est pas rédhibitoire, mais peut constituer un inconvénient mineur si vous disposez déjà d'un socle de recharge pour vos autres appareils. La bonne nouvelle, c'est que les Studio Buds exécutent une recharge rapide et peuvent atteindre une heure de lecture avec seulement cinq minutes de chargement.

Faut-il acheter les Beats Studio Buds ?

(Image credit: Future)

Achetez-les si...

La qualité audio de Beats vous fascine

Les puristes de l'audio ont toujours contesté la qualité audio des Beats, mais leur son énergique s’avère vraiment très agréable à écouter. Ses aigus et ses graves accentués donneront du peps à votre musique et vous feront sautiller en rythme.

Vous recherchez des écouteurs confortables et élégants

Nous aimons beaucoup les Powerbeats Pro et les Sony WF-1000XM4, mais ils ne sont pas ce qui se fait de plus chic sur le marché. Les Beats Studio Buds sont à la fois très élégants et extrêmement confortables. Nous pourrions les porter pendant des heures sans nous en rendre compte.

Il vous faut des écouteurs sans fil à réduction de bruit abordables

Les Beats Studio Buds ne sont pas les meilleurs écouteurs antibruit en circulation, mais ils sont plus économiques que les AirPods Pro et les WF-1000XM4. Si vous n'avez pas 300 € à dépenser dans des écouteurs, les Beats Studio Buds offrent un bon compromis entre prix et performances.

Ne les achetez pas si...

Vous avez besoin d'une suppression du bruit de premier ordre

Les Beats Studio Buds ne sont pas les pionniers de la technologie d’annulation active du bruit. Nous leur préférons les Sony WF-1000XM4 dans ce domaine, et nous les recommandons ardemment si vous empruntez régulièrement les transports publics.

Vous portez vos écouteurs pour courir

Les Powerbeats Pro sont toujours nos écouteurs fitness préférés. Avec les crochets supra-auriculaires, ils restent parfaitement en place et, bien qu'ils ne soient pas dotés d'une fonction active d'annulation du bruit, leur étanchéité bloque une grande partie du bruit extérieur.

Vous êtes un addict des produits Apple

Si vous possédez un iPad, un iPhone, un Mac et un Macbook, vous voudrez probablement une paire d'écouteurs qui fonctionne bien avec tous ces appareils sans avoir à les synchroniser à chaque fois que vous en achetez un nouveau. Dans cette situation, optez plutôt pour les AirPods Pro.