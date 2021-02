Où télécharger gratuitement votre musique en 2021 ?

Trouver et télécharger de nouveaux morceaux musicaux ne doit pas forcément avoit un coût ; de nombreux grands artistes ont choisi de mettre l’intégralité de leurs œuvres à disposition du public. Vous pouvez donc télécharger gratuitement des productions récentes ou classiques, si vous savez où chercher. Nous avons sélectionné ici les cinq meilleures plateformes de téléchargement musical 100% gratuites. Et qui plus est légales.

Les cinq meilleures plateformes de téléchargement musical gratuit, en un coup d'œil :

Il est important de noter que bien que les artistes contributeurs aient choisi de distribuer leurs compositions gratuitement sur ces sites, la musique est toujours protégée par le droit d'auteur et ne doit pas être distribuée d'une autre manière, sauf indication contraire. Si vous trouvez un titre génial, il vous suffit de partager un lien vers le profil de l'artiste pour le faire connaître - ainsi, tout le monde y gagnera.

Les services de streaming musical présents ci-dessous constituent votre meilleure chance d’accéder à de la musique gratuite et légale. Même si aujourd’hui, certaines boutiques en ligne proposent également des titres gratuits à télécharger. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez via nos propositions, jetez un coup d'œil à la sélection gratuite d'Amazon Music.

1. SoundCloud

SoundCloud est une place géniale pour découvrir et télécharger de la musique gratuite, avec un brillant système de marquage qui facilite la recherche par genre. Tous les morceaux ne sont pas disponibles gratuitement, mais le catalogue mis à votre disposition sans contrepartie compte des milliers (et d’autre milliers) de titres.

Lorsque vous trouvez un morceau qui vous plaît, regardez en bas à côté des différentes options de partage : vous distinguerez un lien intitulé « Acheter » ou « Télécharger », selon le mode de distribution choisi par l'artiste. Lorsque vous téléchargez un titre, vous commencez automatiquement à suivre cet artiste, mais vous pouvez vous désabonner à tout moment si vous changez d'avis. Il se peut également que vous soyez invité à aimer la page de l'artiste sur Facebook.

Vous ne pouvez télécharger les titres qu’un par un et au format MP3. Exit donc la sauvegarde de playlists entières, bien plus pratique. Mais c’est là son seul défaut.

2. Last.fm

Vous connaissez sans doute déjà le service de streaming musical de Last.fm, peut-être vous y êtes-vous abonné par le passé ? Mais saviez-vous qu’il disposait désormais d’une option gratuite de téléchargement de titres audio ?

La section des téléchargements gratuits est cachée derrière un petit lien en bas de la page d'accueil. Une fois que vous l’avez trouvée, vous pouvez profiter d’une grande variété de chansons de petits groupes indépendants comme d'artistes connus, sans limite de temps.

Malheureusement, il n'y a aucun moyen de filtrer ou de trier les titres téléchargeables. Vous devrez donc passer un certain temps à les parcourir, les écouter en streaming et les prévisualiser pour dénicher ce que vous cherchez. Ce qui ne s’avère pas une si mauvaise chose, puisque cela vous permet d’étendre vos connaissances et vos goûts musicaux. A condition d’être curieux et patient.



Toute la musique gratuite est fournie en téléchargement au format MP3.

3. NoiseTrade

Le catalogue intégral de NoiseTrade est téléchargeable gratuitement, avec une mise en garde : vous devrez fournir votre adresse e-mail et votre code postal pour bénéficier de ce sésame. Une révélation de vos données personnelles qui vous soumettra à l’envoi de quelques newsletters, liées à l’actualité du site mais aussi de vos artistes favoris. Cela permet également à ces derniers de localiser plus précisément leurs foyers de fans les plus actifs.

Le design de NoiseTrade est l’un des plus ergonomiques de notre sélection, avec un système de marquage intuitif pour vous aider à trouver vos titres ou vos albums préférés rapidement. Nous apprécions de même l’aspect communautaire de la plateforme qui invite à l’échange permanent avec les artistes que vous suivez.

Mieux encore : NoiseTrade ne se contente pas de vous proposer de la musique. La plateforme délivre aussi de multiples livres à télécharger sur un large éventail de sujets, et ce aux formats EPUB et MOBI. Pratique, si vous possédez une liseuse Amazon Kindle.

4. Jamendo Music

Comme de nombreux sites de téléchargement de musique gratuite, Jamendo a pour but de mettre en relation les fans et les artistes - en aidant les auditeurs à trouver de nouveaux morceaux à apprécier, et en donnant aux musiciens une plateforme pour atteindre de nouveaux fans.

Les stations de radio thématiques de Jamendo sont l'un des supports les plus accessibles pour trouver des chansons que vous apprécierez. Pour sélectionner le morceau qui joue actuellement, il suffit de cliquer sur le petit bouton de téléchargement situé dans la barre d'outils - en bas de la fenêtre de votre navigateur.

Vous n'avez pas besoin d'un compte pour commencer à écouter et à télécharger des morceaux musicaux. Cependant, des fonctions comme la navigation, pour passer d’une piste audio à l’autre, ne sont disponibles que si vous vous inscrivez. La musique est récupérable au format MP3.

Jamendo Music n'est pas seulement un excellent service pour télécharger de la musique gratuite, c'est aussi une superbe ressource lorsque vous souhaitez illustrer vos vidéos avec une piste audio libre de droits. En effet, l'usage de titres musicaux peut s’avérer un véritable cauchemar en matière de respect de la propriété intellectuelle, Jamendo vous simplifie radicalement ces démarches. Si vous désirez importer un son sur vos dernières réalisations vidéo, il existe plusieurs niveaux de licences pour y parvenir en toute sérénité. La plus abordable coûte actuellement 49 € / mois.

5. Bandcamp

Bandcamp est surtout un moyen pour les artistes indépendants et les petits labels de se faire une place sur le marché musical et de trouver de nouveaux publics, à moindre investissement. Pour récupérer gracieusement vos titres musicaux sur Bandcamp, il suffit de cliquer sur « Téléchargement gratuit ». La plateforme vous invite ensuite à « fixer votre propre prix » afin de contribuer au développement des projets futurs de l’artiste.

Bandcamp ressemble à un MySpace amélioré. Chaque artiste dispose d'une page personnalisée comprenant une biographie, une discographie, des extraits de chansons et des critiques - tous de grande qualité et véritablement utiles.

Pour trouver de nouvelles musiques, consultez les tags de Bandcamp. Non seulement vous pouvez rechercher des morceaux dans un genre particulier, mais il est également possible de filtrer la recherche par zone géographique. L'accent est mis sur le Royaume-Uni et les États-Unis, mais vous trouverez également une sélection de musique venant d'Asie et d'Europe en général.

Les titres peuvent être téléchargés au format MP3 et vous pouvez choisir de recevoir les actualités de vos artistes favoris par e-mail.