Google Pixel 9 : les dernières fuites indiquent des mises à jour majeures de l'affichage pour les quatre téléphones

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du lancement de la série Google Pixel 9, prévu pour le mardi 13 août, et de nouvelles fuites suggèrent que les écrans des quatre modèles anticipés sont susceptibles d'être mis à niveau de manière assez substantielle.

Des sources s'adressant à Android Authority ont déclaré que la luminosité full HDR atteindra 1 800 nits sur le Pixel 9, contre 1 400 nits sur le Google Pixel 8. La taille de l'écran bondit également de 6,2 pouces à 6,24 pouces.

Ensuite, il y a le combiné Pixel 9 Pro : il va apparemment arborer un écran de 6,43 pouces avec une luminosité de 2 050 nits, contre un écran de 6,71 pouces et une luminosité de 1 600 nits sur le Pixel 8 Pro.

Si vous êtes préoccupé par cette réduction de la taille de l'écran, le nouveau Pixel 9 Pro XL pourrait mieux vous convenir. Il arriverait avec un écran de 6,73 pouces, et la même luminosité full HDR de 2 050 nits que le Pixel 9 Pro.

Sans oublier le smartphone pliable Google

Pour ne pas être en reste, le Pixel 9 Pro Fold - précédemment connu sous le nom de Pixel Fold 2 - va apparemment être lancé avec un écran principal de 8 pouces d'une luminosité de 1 600 nits, et un écran de couverture de 6,24 pouces d'une luminosité de 1 800 nits.

Comparez cela avec le Google Pixel Fold original - écran principal de 7,6 pouces avec une luminosité de 1 000 nits et écran de couverture de 5,8 pouces avec une luminosité de 1 200 nits - et vous verrez que les écrans deviennent plus grands et que la luminosité est boostée dans chaque cas.

Cela signifie également que sur le nouveau téléphone pliable, l'écran principal sera plus carré et l'écran de couverture plus haut et plus étroit par rapport à ce que nous avons vu sur l'appareil 2023. Tout cela sera officiellement révélé dans quelques semaines.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

En attendant, le célèbre tipster Evan Blass a posté des rendus du Pixel 9, du Pixel 9 Pro et du Pixel 9 Pro XL les uns à côté des autres, que vous pouvez voir ci-dessus. Ils correspondent aux images que Google a déjà partagées.