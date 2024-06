Google nous invite par surprise à un événement le 13 août. Nous y attendons de nouveaux Pixels

Eh bien, surprise, surprise. Google semble avoir encore des choses à nous dire après un discours d'ouverture de la conférence I/O qui a duré des heures. La société veut peut-être devancer Apple, qui organise généralement un événement spécial en septembre pour présenter son nouveau matériel, puisque le géant de la technologie vient d'envoyer des invitations pour un événement " Made by Google ".

Quand ? Google n'annonce pas encore d'événement pour le mois d'octobre, mais il a quelques nouveautés à nous montrer le 13 août 2024, à 19 heures (heure de Paris).

L'invitation promet un événement présentant "le meilleur de l'IA de Google, du logiciel Android et de la gamme d'appareils Pixel". C'est très vaste, mais cela pourrait signifier une baisse importante des fonctionnalités de Pixel, de nouvelles astuces d'IA pour lutter contre Apple Intelligence ou ChatGPT, et du nouveau matériel.

Google sort généralement de nouveaux appareils Pixel en octobre. En 2023, la société a dévoilé le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2. Plus récemment, Google a annoncé le Pixel 8a de milieu de gamme, qui était résolument séparé de l'I/O 2024.

Quant à ce que nous attendons de Google en 2024, il s'agirait d'un appareil pliable de deuxième génération - le Pixel Fold 2 -, de la Pixel Watch 3, ainsi que du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'autres appareils, peut-être une mise à jour des Pixel Buds ou un véritable tracker d'objets conçu par Google pour fonctionner sur le réseau Find My Device remanié.

En plus de l'invitation et de la phrase lourde que nous avons partagée ci-dessus, Google ne nous donne pas beaucoup d'éléments sur lesquels nous appuyer. L'événement Made by Google du 13 août se déroulera sur le campus de la marque à Mountain View, en Californie, et promet une "expérience pratique" une fois l'événement terminé. En d'autres termes, nous mettrons la main sur tout ce qui sera annoncé, qu'il s'agisse d'un nouveau matériel ou d'une nouvelle expérience logicielle.

TechRadar sera sur place pour tout couvrir. Et qui sait, il s'agit peut-être d'une tentative de Google de devancer les fuites de matériel, qui ont été nombreuses par le passé.

