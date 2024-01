Google Pixel 9 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que l'on sait à ce jour

La gamme Google Pixel 8 n'a que quelques mois et pourtant, nous entendons déjà les premières rumeurs sur le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, et même un nouveau troisième modèle qui pourrait être dévoilé en même temps.

Étant donné que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont été présentés le 4 octobre 2023, ces prochains modèles sont probablement encore à presque un an de distance, mais Google les développe probablement déjà. Donc, il n'est pas trop tôt pour commencer à parler et à spéculer à leur sujet.

Ainsi, vous trouverez ci-dessous toutes les fuites et rumeurs crédibles concernant le Google Pixel 9. Les premières fuites concernent principalement l'écran, le design et le chipset, mais nous sommes sûrs d'en apprendre davantage sur ceux-ci, ainsi que sur d'autres spécifications et fonctionnalités, prochainement, et nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure.

Basé sur les spécifications et les prix de la gamme Pixel 8, nous avons également ajouté quelques spéculations et suppositions éclairées sur d'autres aspects du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro, suivies d'une liste de souhaits des principales améliorations que nous souhaitons voir, en tenant compte de nos impressions dans notre test du Pixel 8 et notre test du Pixel 8 Pro.

Dernières nouvelle... Des fuites de rendus du Pixel 9 ont émergé, montrant un nouveau design et un appareil photo supplémentaire.

Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il n'y a pas encore de rumeurs de date de sortie du Google Pixel 9, mais le Pixel 8 a été annoncé le 4 octobre 2023 et le Pixel 7 a été dévoilé le 6 octobre 2022, donc début octobre 2024 semble probable pour le Pixel 8.

Le Pixel 6 a été annoncé le 19 octobre de son année de sortie, donc tous les modèles n'ont pas débarqué au début du mois d'octobre, mais au moins quelque part en octobre 2024 semble le plus probable.

Nous n'avons pas non plus entendu parler du prix du Google Pixel 9, mais pour référence, le Pixel 8 commence à 799 €, et le Pixel 8 Pro à 1099 €, si bien que les prix des prochains téléphones de Google pourraient rester les mêmes, ou bien augmenter un peu. Il est peu probable que les prix de départ soient inférieurs aux modèles de cette année.

Il pourrait cependant y avoir un troisième modèle Pixel 9 (plus d'informations à ce sujet ci-dessous), qui se situerait probablement entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro, et qui, sur la base des prix ci-dessus, pourrait avoir un prix de départ d'environ 900 €.

Google Pixel 9 : modèles potentiels

Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un Pixel 9 et un Pixel 9 Pro sont attendus

Un troisième modèle sans nom pourrait les rejoindre

L'une des rumeurs les plus intéressantes (et les plus anciennes) sur le Pixel 9 indique qu'il y aura un troisième modèle dans la série, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro étant rejoints par un autre téléphone qui a à peu près la même taille d'écran que le Pixel 9, mais les spécifications améliorées du Pixel 9 Pro.

En d'autres termes, Google adopterait une approche similaire à celle d'Apple avec sa gamme Pro d'iPhones (sauf qu'il n'est pas suggéré que vous puissiez obtenir un Pixel à grand écran sans obtenir un modèle Pro, comme vous pouvez le faire chez Apple avec l'iPhone 15 Plus).

Cette fuite provient d'une "source anonyme mais digne de confiance" qui s'est confiée à Android Authority en décembre 2022. Bien qu'il faille toujours prendre ces premières fuites avec des pincettes, il convient de noter que cette fuite contenait également des détails sur la gamme Pixel 8, et que presque tous ces détails se sont avérés exacts depuis, ce qui fait que la source semble crédible.

Google Pixel 9 : design et affichage

Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il pourrait y avoir un tout nouveau design

Il pourrait également y avoir un modèle Pro plus petit de 6,3 pouces

L'informateur qui a prédit que nous verrions trois modèles Pixel 9 a également affirmé connaître leurs tailles d'écran, affirmant que le Pixel 9 aura à peu près la même taille d'écran que le Pixel 8 (qui a un écran de 6,2 pouces), tandis que le Pixel 9 Pro sera à peu près de la même taille que le Pixel 8 Pro (à 6,7 pouces), et le troisième modèle sans nom aura un écran de 6,3 pouces.

Cependant, cela va légèrement à l'encontre d'une affirmation plus récente, Ross Young, un spécialiste des fuites, ayant déclaré peu après le lancement du Pixel 8 que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro auront tous deux des écrans plus grands que ceux du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro.

Ils affirment aussi, incidemment, que le Pixel 9a et le Pixel Fold 2 auront des écrans plus grands que leurs prédécesseurs.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks) (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks)

Mais pour brouiller encore plus les pistes, une fuite encore plus récente (provenant cette fois du leaker fiable OnLeaks et de MySmartPrice) indique que le Pixel 9 Pro aurait un écran d'environ 6,5 pouces, ce qui le rendrait plus petit que le modèle actuel.

Cette fuite inclut également des rendus détaillés du Pixel 9 Pro, dont certains sont visibles ci-dessus.

Vous remarquerez que le design a radicalement changé si ces images sont exactes, avec des côtés plats plutôt que courbés illustrés, et un nouveau design de l'appareil photo.

La fuite inclut également les dimensions, qui sont apparemment de 162,7 x 76,6 x 8,5 mm (passant à 12 mm au niveau de la bosse de l'appareil photo). C'est très similaire au Pixel 8 Pro, qui mesure 162,6 x 76,5 x 8,8 mm.

Image 1 of 2 (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles) (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

La source de cette information est depuis revenue avec des rendus du Pixel 9 standard aussi (ci-dessus), cette fois en collaboration avec 91Mobiles.

Ceux-ci montrent le même nouveau design que le Pixel 9 Pro, et apparemment ce téléphone a un écran de 6,1 pouces (ce qui le rend également plus petit que son prédécesseur de 6,2 pouces), mais est légèrement plus grand (bien que plus mince) dans l'ensemble à 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (ou 12,0 mm en incluant la bosse de l'appareil photo).

Vous pouvez également voir qu'il y a un troisième objectif de caméra à l'arrière, ce qui n'est pas le cas du Pixel 8.

Google Pixel 9 : appareils photo et batterie

Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il n'y a pas beaucoup de rumeurs concernant l'appareil photo du Pixel 9 pour le moment, mais des rendus divulgués (présentés dans la section précédente) montrent un appareil photo à trois objectifs, incluant un objectif carré qui serait probablement une caméra périscope, pour un zoom optique à longue distance. Le Pixel 8 ne possède pas d'objectif périscope/téléobjectif, donc cela représenterait une nette amélioration.

De même, on a vu des rendus divulgués du Pixel 9 Pro avec trois caméras arrière, bien que ce soit le même nombre que le Pixel 8 Pro. Cette fuite suggère également que l'un des objectifs pourrait offrir une ouverture variable et montre une caméra à un seul objectif à l'avant.

Pour référence, le Pixel 8 dispose d'une caméra principale de 50MP, d'un ultra grand-angle de 12MP et d'une caméra frontale de 10,5MP, tandis que le Pixel 8 Pro est équipé d'une caméra principale de 50MP, d'un ultra grand-angle de 48MP, d'un périscope de 48MP (avec un zoom optique 5x) et d'une caméra à selfies de 10,5MP.

Il est probable que certaines de ces caméras réapparaissent sur les téléphones de 2024, tandis que d'autres seront probablement améliorées, soit avec plus de mégapixels, soit simplement un changement de capteur. On doute que Google ajoute des caméras supplémentaires aux téléphones, mais ce n'est que de la spéculation pour l'instant.

Oh, et s'il y a un troisième modèle, il aura probablement les mêmes caméras que le Pixel 9 Pro, s'il est effectivement positionné comme une option Pro plus petite.

Il est également probable que nous verrons de nouveaux modes de caméra, car Google ajoute souvent des nouveautés au logiciel de caméra avec les nouveaux modèles.

Nous n'avons rien entendu non plus sur les batteries de la gamme Pixel 9, mais le Pixel 8 a une batterie de 4 575mAh et le Pixel 8 Pro une de 5 050mAh. Ainsi, on pourrait voir des tailles similaires avec la gamme Pixel 9, bien que ce soient toutes deux des augmentations par rapport aux modèles Pixel 7, donc une autre augmentation est également possible.

Google Pixel 9 : potential caractéristiques et fonctionnalités

Pixel 8 (Image credit: Google)

Il utiliserait un nouveau chipset Tensor G4

Ne serait pas beaucoup plus puissant

Le Google Pixel 9 et ses modèles associés utiliseront presque certainement la puce Tensor G4, puisque les trois modèles précédents ont utilisé respectivement les trois premières générations de la puce Tensor. En effet, la source qui a évoqué l'existence d'un troisième modèle de Pixel 9 a spécifiquement mentionné cela, et a affirmé que la puce porte le nom de code "redondo".

Nous avons également entendu dire que le Tensor G4 serait apparemment une « amélioration moins importante que prévue », donc la gamme Pixel 9 pourrait ne pas bénéficier d'une grande augmentation de performances. C'est dommage, surtout lorsque l'on considère que les chipsets Tensor de Google ne rivalisent jamais avec les chipsets mobiles haut de gamme de Qualcomm ou d'Apple en termes de puissance.

Cela dit, le téléphone pourrait au moins bénéficier d'un assistant IA amélioré, avec une fuite suggérant que la gamme Pixel 9 disposera d'un nouvel assistant IA nommé Pixie, décrit comme étant plus personnalisé et puissant que Google Assistant.

Au-delà de cela, nous n'avons rien entendu d'autre, mais il est très possible que Google conserve le capteur de température qu'il a ajouté au Pixel 8 Pro, et peut-être même l'étende à d'autres modèles.

Google Pixel 9 : ce que nous voulons voir

Sur la base des spécifications de la série Pixel 8, nous avons déjà une liste de souhaits sur ce que nous attendons de la ligne Pixel 9, avec les choses suivantes en tête de liste.

1. Un design rafraîchi

Google Pixel 8 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous sommes de grands fans du design que Google a introduit avec le Pixel 6, mais à peu près le même design a été utilisé pour le Pixel 7 et maintenant le Pixel 8. Nous pensons donc qu'il est temps de changer les choses avec le Pixel 9.

Nous aimerions voir un design tout aussi distinctif, un design qui se démarque de la foule, mais qui se démarque aussi des autres Pixel. C'est peut-être une grande demande, mais Google y est parvenu une fois, alors nous espérons qu'il pourra le faire à nouveau. Jusqu'à présent, les fuites suggèrent que le design pourrait changer, mais sans doute pas pour le meilleur.

2. Un téléobjectif 10x

Le Google Pixel 8 Pro peut déjà zoomer optiquement plus loin que la plupart des téléphones, à 5x, mais ce n'est pas mieux que le Pixel 7 Pro, et il reste derrière le Samsung Galaxy S23 Ultra et son zoom optique 10x. Il est également concurrencé par Apple, qui a introduit un zoom optique 5x sur l'iPhone 15 Pro Max.

Nous aimerions donc que Google augmente la distance de zoom à 10x pour le Pixel 9 Pro, afin de s'assurer qu'il s'agit de l'un des meilleurs téléphones avec appareil photo.

3. Un capteur de température pour tous les modèles

Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'un des ajouts les plus intrigants à la gamme Pixel 8 est un capteur de température, mais Google en a fait une exclusivité pour le Pixel 8 Pro.

Bien que ce soit une décision compréhensible, c'est une caractéristique qui aide le Pixel 8 Pro à se démarquer des autres téléphones, et qui pourrait aider le reste de la gamme à faire de même si elle était proposée sur eux. Nous aimerions donc qu'elle soit incluse sur tous les modèles Pixel 9, pour leur donner un argument de vente supplémentaire.