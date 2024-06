Le Google Pixel 9 Pro est présenté pour la première fois dans la promotion de l'événement Pixel du mois d'août

Google nous a tous surpris en avançant au mois d'août son événement annuel de lancement du Pixel d'octobre : Le mardi 13 août pour être exact. De plus, le teaser officiel de l'événement nous donne un gros indice sur ce qui va être révélé.

D'accord, c'était déjà un pari assez sûr que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro se montreraient à cet événement - mais comme le note Android Police, le très bref clip promo qui apparaît lorsque vous chargez la page de la nouvelle page sur le Google Store nous donne un aperçu du Pixel 9 Pro.

Il semblerait qu'il s'agisse du modèle Pro en raison de la caméra à triple objectif qui est à peu près visible à l'arrière de l'appareil - oh, et il mentionne également "Pro" dans l'URL de la page. Le même clip d'accroche a également été posté sur YouTube par Google et est intégré ci-dessous.

Ce n'est pas grand-chose, mais cela confirme que nous allons recevoir les prochains téléphones phares de Google deux mois plus tôt que prévu - peut-être pour devancer l'iPhone 16, qui est attendu en septembre. Google avait déjà lancé le Pixel 8a en mai.

Ce que nous pourrions voir à l'événement de Google

La page de l'événement Made by Google ne donne pas beaucoup d'informations sur ce qui sera présenté, si ce n'est qu'il y aura un livestream. En supposant que le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro seront bel et bien présents, nous pourrions bien voir d'autres matériels exposés également.

Un troisième modèle, le Pixel 9 Pro XL, a été mentionné par certaines sources. Ensuite, il y a le Pixel Fold 2 alias le Pixel 9 Pro Fold - le successeur du Pixel Fold, qui a été lancé en mai 2023, pourrait être un autre combiné révélé.

Parmi les autres possibilités pour cet événement, citons la Pixel Watch 3 (qui fait suite à la Pixel Watch 2 de l'année dernière), la Pixel Tablet 2 (la Pixel Tablet originale a été mise en vente en juillet 2023), et peut-être une nouvelle paire de Google Pixel Buds.

Attendez-vous à quelques fuites supplémentaires d'ici au 13 août, et nous devons également penser au prochain événement de Samsung le 10 juillet - cet événement devrait voir les débuts du Galaxy Z Fold 6, du Galaxy Z Flip 6, et de plusieurs autres nouveaux gadgets brillants.