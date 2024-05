Le Pixel 9 pourrait être le téléphone de Google le moins populaire depuis des années

Bien que fabriquant des téléphones de plus en plus excellents, Google a eu du mal à construire beaucoup de parts de marché dans le secteur des smartphones, et les dernières données suggèrent que les téléphones Pixel pourraient devenir encore moins populaires.

Selon un récent rapport de Stocklytics (via Phone Arena), 57 % des propriétaires de Pixel interrogés déclarent qu'il est très probable qu'ils passent à une autre marque lors de leur prochaine mise à niveau, et seulement 25 % disent qu'il est très peu probable qu'ils le fassent.

L'enquête a porté sur près de 10 000 utilisateurs de smartphones aux États-Unis et, à titre de comparaison, seuls 34 % des propriétaires de téléphones Samsung interrogés ont déclaré qu'il était très probable qu'ils changent de marque, et 44 % qu'il était très improbable qu'ils le fassent. En ce qui concerne les propriétaires d'iPhone, 34 % d'entre eux ont déclaré qu'il était très probable qu'ils changent d'appareil, tandis que 50 % ont déclaré qu'il était très improbable qu'ils le fassent.

(Image credit: Stocklytics)

Ce n'est pas non plus le seul signe que la gamme Pixel de Google pourrait être en difficulté, car plus tôt dans le mois, Counterpoint Research (également via Phone Arena) a constaté que la part de marché de Google aux États-Unis avait diminué, passant d'un pourcentage déjà faible de 2 % au premier trimestre 2023, à un pourcentage plus faible mais non nommé au premier trimestre 2024.

Tout cela est donc un mauvais signe pour la gamme Google Pixel 9, qui - malgré les rumeurs d'un nouveau design, d'un troisième modèle (peut-être baptisé Pixel 9 Pro XL), et de toujours plus de fonctionnalités d'IA - pourrait avoir du mal à se vendre.

Ces résultats sont aussi légèrement surprenants, car Google fabrique d'excellents téléphones, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ayant tous deux reçu des critiques 4 étoiles de notre part.

Téléphones Google défectueux et échantillons statistique de petite taille

Le Pixel 8a est le plus récent des téléphones Pixel de Google. (Image credit: Philip Berne / Future)

Alors, que se passe-t-il ici ? Eh bien, les téléphones Pixel ont eu plus que leur part de bugs et d'autres problèmes au fil des ans, notamment des problèmes de surchauffe et de connectivité. Les derniers modèles semblent toutefois plus stables, et Google a pour l'essentiel résolu les problèmes qui se posaient sur les téléphones précédents.

Il se pourrait également que la gamme Pixel ne soit pas aussi en difficulté que ces rapports le suggèrent. L'enquête Statista susmentionnée, par exemple, peut sembler importante avec ses presque 10 000 répondants, mais étant donné que la part de marché de Google aux États-Unis est probablement inférieure à 2 %, cela signifierait que seulement environ 200 des personnes interrogées ont en fait un téléphone Pixel. Si l'on considère que la population américaine possédant un smartphone est d'environ 310 millions de personnes (selon Statista), il s'agit d'une taille d'échantillon presque insignifiante.

En outre, les États-Unis ne représentent qu'un seul marché, et bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands marchés de Google, la gamme Pixel avait une part de marché de 12 % au Japon au deuxième trimestre 2023, selon Counterpoint Research (via Bloomberg), contre seulement 2 % au même trimestre de 2021.

Donc, si rien d'autre, les téléphones de Google ont un impact et augmentent leur part de marché ailleurs.

Il faut donc espérer que les choses ne sont pas aussi désastreuses pour la gamme Pixel que certaines des données ci-dessus le suggèrent, et avec un peu de chance, Google peut encore améliorer la fiabilité de ses téléphones, pour espérer fidéliser ses clients à l'avenir.