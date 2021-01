Comment configurer un nouveau smartphone Android ?

Si vous venez d'acheter un nouveau smartphone Android, vous souhaiterez en user et abuser dès que possible. La bonne nouvelle, c'est qu’il n’est pas si difficile de le configurer pour qu’il soit prêt à l’emploi - et nous allons vous guider à chaque étape.

De l’association de votre compte Google à la protection de votre appareil mobile contre tout accès non autorisé, nous allons aborder ici tout ce que vous devez savoir sur la configuration d'un nouveau téléphone Android. Vous serez alors opérationnel en un rien de temps.

Dans ce guide, nous allons examiner la configuration d’un téléphone Android depuis un modèle Motorola, qui est proche de la version d'origine fournie par Google. Certaines étapes peuvent varier légèrement en fonction du constructeur, mais quels que soient la marque et le modèle de votre smartphone, le processus sera en grande partie le même.

Préparez votre smartphone Android

Bienvenue sur Android. (Image credit: Future)

Le premier écran que vous observez lorsque vous démarrez votre smartphone Android vous demande de choisir la langue que le système d'exploitation devra employer à l’avenir. Sélectionnez une langue, appuyez sur « Démarrer », vous voici dans le menu principal de configuration. La plupart des écrans suivants peuvent être contournés à l'aide du bouton « Passer » si vous ne souhaitez pas les traiter immédiatement.

Il vous faut ensuite insérer votre carte SIM, si ce n'est déjà fait. Vous serez invité à sélectionner et à vous connecter à un réseau Wi-Fi - ce qui est essentiel si vous souhaitez télécharger des applications, naviguer sur Internet et mettre à jour le système d'exploitation du smartphone.

C’est fait ? Transférez maintenant vos applications et données depuis votre téléphone Android précédent : vous pouvez soit synchroniser les détails de votre compte Google, soit restaurer une sauvegarde Android depuis Google Drive (en supposant que vous avez sauvegardé le contenu de votre vieux smartphone sur le Cloud). Nous avons détaillé cette partie de la configuration plus en détails dans le chapitre suivant.

Si vous souhaitez transférer vos données entre deux smartphones Android, le processus n'est pas bien compliqué (Image credit: Future)

Si vous préférez repartir de zéro avec votre nouveau téléphone, choisissez « Ne pas copier ». Votre téléphone vous demandera de vous connecter avec un compte Google, ce qui vous donnera accès au Play Store et vous permettra de lancer une synchronisation automatique avec des applications telles que Gmail, Google Photos et Google Agenda - même si vous n'avez pas copié les données lors de l'étape précédente.

Une fois connecté, Google vous demandera s'il peut suivre votre position, collecter des données de diagnostic et sauvegarder les informations clés de votre téléphone sur Google Drive - cela inclut l'application, les données de l'application, l'historique des appels, les contacts, les paramètres de l'appareil (tels que les mots de passe Wi-Fi) et l'historique de vos SMS.

Si vous acceptez cette sauvegarde, cela vous facilitera la tâche la prochaine fois que vous mettrez votre téléphone à jour, car vous pourrez l'utiliser avec la fonction de restauration mentionnée ci-dessus.

Il est temps maintenant de se pencher sur la sécurité : on vous demandera de définir un code PIN pour déverrouiller l'écran, et vous aurez également la possibilité de configurer la reconnaissance des empreintes digitales et la reconnaissance faciale, si ces fonctions sont proposées sur votre smartphone Android. Il est important que vous ayez mis en place au moins une de ces mesures de sécurité pour protéger l'accès à votre téléphone.

Assurez-vous de bien protéger votre smartphone android (Image credit: Future)

Une fois ces étapes effectuées, il ne reste plus qu'à s'occuper de la gestion de l'appareil. Les écrans suivants vous permettent de configurer Google Assistant, d'ajouter un autre compte de messagerie en plus de votre compte Gmail principal, de modifier la police et le thème de l’interface et de choisir les applications Google supplémentaires (telles que Google Home et Google News) à installer immédiatement.

C'est un processus assez simple, rendu plus facile par le fait que les applications et les services de Google résident principalement dans le Cloud. Quel que soit l'appareil sur lequel vous vous connectez, tous vos e-mails, contacts, calendriers, photos, vidéos et fichiers sont instantanément accessibles.

Transférez vos données depuis votre dernier smartphone Android

Votre vieux smartphone Android peut encore partager ses data avec le nouveau (Image credit: Future)

Google a essayé de rendre aussi simple que possible le passage d'un téléphone Android à un autre, les services et les applications Google (dont Google Drive, par exemple) exécutant une grande partie du travail en arrière-plan.

Comme nous l'avons mentionné dans la section ci-dessus, vous aurez la possibilité de copier les données et les applications de votre ancien téléphone Android pendant le processus d'installation. Vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous ne voulez pas reprendre tout le contenu et les applications de votre dernier téléphone, mais c'est la seule possibilité que vous avez - si vous ne copiez pas les fichiers pendant l'installation, vous devrez réinitialiser votre téléphone pour le faire à l'avenir.

Si vous êtes d'accord, vous pouvez pratiquement cloner votre ancien téléphone sur votre réseau Wi-Fi, à condition d’avoir votre ancien téléphone avec vous. Sinon, vous pouvez pointer votre nouvel appareil vers une sauvegarde Android depuis Google Drive et obtenir plus ou moins le même résultat. Dans les deux cas, toutes les instructions dont vous avez besoin s'afficheront à l'écran.

Pour que l'option de restauration de Google Drive fonctionne, vous devez avoir sauvegardé votre ancien téléphone sur Google Drive en premier lieu. C'est une bonne pratique de toute façon, et c'est très pratique lorsque vous changez de téléphone. Vous serez invité à effectuer une sauvegarde Google Drive chaque fois que vous configurerez un nouveau téléphone Android, mais vous pouvez également le faire via le menu « Paramètres » en cliquant sur « Système », puis « Avancé », et enfin « Sauvegarde ».

Basculez vos données depuis iOS

iOS peut aussi transférer vos données vers un smartphone Android (Image credit: Future)

La facilité avec laquelle vous pouvez passer d'un iPhone à un tout nouveau téléphone Android dépend en réalité de plusieurs facteurs : le niveau d'investissement que vous avez déjà consenti dans l'écosystème des applications Google et la quantité de produits Apple que vous souhaitez intégrer à votre nouveau téléphone Android.

Si vous utilisez déjà des applications telles que Gmail, Google Keep, Google Maps, Google Photos et Google Docs sur votre iPhone, vous pouvez continuer comme avant en vous connectant à ces applications sur votre nouveau téléphone Android. Apple Music fonctionne également sur Android, tandis que Gmail peut être configuré pour vérifier les adresses électroniques iCloud d'Apple. Vous pouvez exporter des calendriers et des contacts Apple pour les utiliser sur Android.

Certaines parties de l'écosystème d'Apple sont moins difficiles à déplacer. Le mieux est d'installer Google Photos sur votre iPhone et de tout synchroniser avec le Cloud avant de passer à Android. Tout ce que vous avez synchronisé avec iMessage sera perdu, sauf si vous avez accès à un iPad ou un Mac pour continuer à visionner vos conversations à partir de là.

Google Drive peut également déplacer des contacts, des calendriers, des photos et des vidéos d'un iPhone vers Android. Bien que vous ne puissiez pas tout déplacer à partir d'un iPhone, vous pouvez en transférer beaucoup, et si vous utilisez déjà les applications Google sur votre appareil Apple, il est encore plus facile de passer d'un appareil à l'autre.