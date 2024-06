Samsung vient d'officialiser son prochain événement Galaxy Unpacked - voici ce que nous savons

Après d'innombrables fuites et rapports sur des smartphones pliables, des smartwatches, des écouteurs et même une bague intelligente, Samsung vient d'annoncer son prochain événement Galaxy Unpacked. Tous les regards seront tournés vers la ville de l'amour - Paris - et, à en juger par l'invitation, vers des appareils pliables.

Samsung dévoilera officiellement ses nouveaux produits le 10 juillet 2024, lors d'un événement qui débutera à 15 heures (heure de Paris). Comme les précédents événements Galaxy Unpacked, il sera retransmis en direct et TechRadar sera sur place à Paris pour décortiquer tout ce qui a été annoncé.

Compte tenu de toutes les fuites et du fait que Samsung utilise généralement son Unpacked d'été pour dévoiler les derniers téléphones pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, nous avons une assez bonne idée de ce que nous verrons.

Des smartphones pliables et beaucoup de Galaxy AI en perspective

(Image credit: Samsung)

D'après l'invitation partagée par Samsung, nous voyons quelque chose se déployer devant et au centre - ce qui laisse présager soit le Galaxy Z Fold, qui se plie d'un téléphone standard à une tablette, soit le Z Flip, qui est un téléphone à clapet moderne.

Il projette une ombre intéressante d'étoiles ressemblant au logo Galaxy AI de Samsung pour sa suite de fonctionnalités alimentées par l'IA, y compris l'édition d'images, le résumé dans les notes, et même la génération de texte pour les messages.

L'invitation ne donne pas beaucoup d'autres indications, mais nous savons qu'il y aura un événement Galaxy Unpacked le 10 juillet 2024, et qu'il sera diffusé en direct sur Samsung.com.

Le teaser vidéo nous en donne un peu plus, et vous pouvez le regarder ci-dessus. Nous voyons cette image pliante tourner sur elle-même, montrant la Tour Eiffel sur le premier ressort, faisant allusion à l'emplacement du Galaxy Unpacked, et montrant ensuite le logo Galaxy AI.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous nous attendons à ce que Samsung présente le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, qui devraient avoir un design similaire à celui de l'année dernière, avec des performances plus rapides grâce à la dernière puce Qualcomm Snapdragon et une multitude de fonctionnalités Galaxy AI. Si vous recherchez de meilleurs appareils photo, le Flip 6 bénéficiera probablement d'une mise à niveau matérielle plus importante que le Fold 6.

Parallèlement aux téléphones pliables, Samsung devrait dévoiler de nouveaux appareils connectés, notamment une smartwatch, une bague intelligente et peut-être même des écouteurs. Si les derniers rapports sont vrais, nous devrions voir le successeur de la Galaxy Watch 6, avec un modèle standard ou Pro à l'horizon, mais cela pourrait être l'année où nous aurons également une Galaxy Watch Ultra.

(Image credit: Samsung)

La Galaxy Ring a déjà été présentée. Il a été présenté pour la première fois lors du Galaxy Unpacked de janvier 2024, au cours duquel Samsung a dévoilé la famille Galaxy S24. TechRadar a même eu l'occasion de prendre en main un prototype. Il semble que la première incursion de Samsung dans un nouveau facteur de forme portable ne soit plus qu'à quelques semaines.

Enfin, Samsung se prépare probablement à apporter sa suite de fonctionnalités Galaxy AI à ses écouteurs, et cela pourrait être similaire à l'intégration que nous avons vu débuter avec les écouteurs Ear (a) de Nothing, qui s'intègrent avec ChatGPT. Les prochains écouteurs Galaxy Buds de Samsung pourraient être dotés de Google Gemini s'il existe un partenariat en matière d'IA, étant donné que les deux sociétés ont un partenariat très étroit.

Bien sûr, rien n'est officiel tant que Samsung ne l'a pas officialisé... heureusement, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'échéance. Nous saurons exactement ce que Samsung présentera le 10 juillet, et si vous êtes déjà intéressé, le géant de la technologie a une offre pour vous.

Comme pour les précédents événements Galaxy Unpacked, vous pouvez pré-réserver - sans engagement - et débloquer un crédit Samsung instantané de 50 $ pour les nouveaux appareils Galaxy ... Samsung précise même Galaxy Z, ce qui signifie que les téléphones pliables sont certainement en train d'arriver.

Quoi qu'il en soit, restez sur TechRadar pour tout savoir sur le Galaxy Unpacked de Samsung le 10 juillet 2024.